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Новини Політика України
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Створення груп у межах депутатської фракції суперечить закону, - заява партії "Голос"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Створення груп у межах депутатської фракції суперечить закону, - заява партії

Політична рада партії "Голос" сьогодні розгляне заяву частини фракції "Голос" про створення у ВР окремого об'єднання "Справедливість" і дасть їй оцінку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби партії "Голос".

"Демократія складна справа – вона ґрунтується виключно на законах, правилах і процедурах. Інакше – хаос і анархія. Діяльність депутатів регулюється законом, а не бажаннями.

Законодавство прямо передбачає можливість депутата вийти з фракції. Тільки позафракційні депутати мають право створювати депутатські групи. Але створення груп в межах депутатської фракції прямо суперечить статтям 58-60 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України". Ми поважаємо колег в їхньому бажанні мати альтернативну точку зору, але вона не може суперечити і порушувати закон", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в партії наголосили, що всі питання внутрішнього партійного життя будь-якої партії, в тому числі партії "Голос", мають вирішуватися відповідно до правил та процедур партії. Для цього існують органи управління, такі як з'їзд та Політична рада.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Половина депутатів "Голосу" оголосили про створення в Раді окремого об'єднання "Справедливість"

"Сьогодні Політична рада партії "Голос" розгляне заяву частини фракції "Голос" у Верховній Раді та дасть їй оцінку", - йдеться в повідомленні.

"Партія "Голос" неодноразово закликала всіх вирішувати питання відповідно до затверджених правил і процедур, статуту, який всі свого часу визнали, вступаючи в партію", - додали в пресслужбі "Голосу".

Як повідомлялося раніше, 10 народних депутатів із парламентської фракції "Голос" оголосили про створення у Верховній Раді окремого об'єднання "Справедливість", висловили недовіру керівнику фракції Ярославу Залізняку та ініціювали виключення з фракції голови партії Кіри Рудик, як депутата, що має понад 50% прогулів.

Про розбіжності серед депутатів стало відомо ще в березні. Все почалося з того, що у деяких парламентарів була відмінна від керівництва партії позиція з приводу голосування за один із законопроєктів.

А потім десять народних депутатів від фракції оприлюднили спільну заяву. У ній вони розкритикували чинне керівництво партії і закликали переобрати його на з'їзді політсили. Тоді керівників партії звинуватили в узурпації влади - нібито вони використовують політсилу "як інструмент для задоволення власних інтересів, самопіару і підігрування владі".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
Еще одна история #абынепорошенко закончилась абсолютно бесславно. Куда там Притула предлагал ЕС и Пороху присоединиться? К этой вонючей пинчуковской куче?
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16.06.2021 14:19
+13
Вот мне интересно что сейчас чувствуют те, кто считал себя вменяемы патриотом и отдал свой голос за этот сброд лайна?
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16.06.2021 14:17
+8
Ага. Да -- продажным шлюхам Пинчука.

Спасибо, насмеялся от души. Особенно про "мертвого политика", рейтинг которого растет постоянно и даже по самым провластным опросам является конкурентом шута на выборах. Не подскажите где там "женщины за деньги" Притула с Вакарчуком осели? Или как там голосует эта партия шлюх за украинскую демократию?
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16.06.2021 14:50
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Деятельность депутатов регулируется законом, а не желаниями.

Но при этом ездят на фальшивых номерах.
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16.06.2021 14:14 Відповісти
Вот мне интересно что сейчас чувствуют те, кто считал себя вменяемы патриотом и отдал свой голос за этот сброд лайна?
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16.06.2021 14:17 Відповісти
Їх можна назвати "Тількинепорошенко lite".))
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16.06.2021 14:27 Відповісти
Напевне відчуття себе патріотом плавно переходять у усвідомлення себе дибілом. Бо ніяких "новії ліц" у політиці немає. Як і у хірургії, чи ядерній фізиці. Ти або політик, або...депутат партії "Голос", чи "Слуги народа", простіше кажучи-шоумен(клоун).
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16.06.2021 14:34 Відповісти
Чудово себе відчуваємо.
Принаймні, не бризкаємо слиною, як педрофіли, що надрочують на мертвого політика, намагаючись його таким робом воскресити ("І чого його пхати, якщо воно не лізе?" (с) І.С.Плющ).
Україні потрібна неоліхархічна партія. І найпритомніша частина української нації це добре розуміє.

Тому, моя підтримка політикам, що не сприймають спроб Железняка/Рудик побудувати ще одну вождистську партію на кшталт зелених, шоколадних чи юльканутих.

Українська демократія переможе!

Ні - Блазню!
Ні - Баризі!
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16.06.2021 14:43 Відповісти
Ага. Да -- продажным шлюхам Пинчука.

Спасибо, насмеялся от души. Особенно про "мертвого политика", рейтинг которого растет постоянно и даже по самым провластным опросам является конкурентом шута на выборах. Не подскажите где там "женщины за деньги" Притула с Вакарчуком осели? Или как там голосует эта партия шлюх за украинскую демократию?
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16.06.2021 14:50 Відповісти
Це НЕ прихильник "голосу" це подляковсько- ватна троляка, покликана зіштовхувати лобами патріотів.
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16.06.2021 17:21 Відповісти
Сиди вже тихо та не булькай, нікальщик сраний...
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16.06.2021 15:07 Відповісти
Еще одна история #абынепорошенко закончилась абсолютно бесславно. Куда там Притула предлагал ЕС и Пороху присоединиться? К этой вонючей пинчуковской куче?
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16.06.2021 14:19 Відповісти
Доречі - іде зараз Притула? Поматросіл і бросіл довєрчівих шанувальників таланту.
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16.06.2021 14:28 Відповісти
Деньжата пристраивает от рашенской франшизы "Логика" и от Пинчука. Зря что-ли и там и там фейсом торговал?
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16.06.2021 14:31 Відповісти
Російський лібералізм спотикається на українському питанні, український патріотизм - на російському баблі. З цього твердження можна зробити прислів"я.
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16.06.2021 15:19 Відповісти
Так и понятия отзыва голоса не существует, но вы же устроили эту клоунаду вчера
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16.06.2021 14:21 Відповісти
И денег хочется и колется. "Патриоты" хреновы. Самое мягкое название для этого сброда не "Голос", а "Женщины за деньги".
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16.06.2021 14:29 Відповісти
а ну уматерите их обратно! шо за восстание рабов??? )))
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16.06.2021 14:35 Відповісти
Голос та разум за ними остався та більше за ними не повертався.
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16.06.2021 14:43 Відповісти
Самые демократичные вопиют об ограничении демократии. "Я не сдамся без бою" и прытулывшийся сбежали, брошенные котята мародерят оставшиеся канцтовары, партия-пустышка лопнула.
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16.06.2021 15:09 Відповісти
і, головне, виключити тих десятьох з нардепів вони не можуть Тому що ще не заявляли про свою незгоду Рахманін та Умеров... І далі в виборчому списку за Шараськіним перед Притулою (№30) - половина таких, які також будуть бузити...
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16.06.2021 15:10 Відповісти
 
 