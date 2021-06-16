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Кабмін передасть 1,4 млрд грн від розмитнення "євроблях" на боротьбу з коронавірусом

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін передасть 1,4 млрд грн від розмитнення

Кабінет Міністрів ініціює передачу 1,4 млрд грн від розмитнення автомобілів на єврономерах на подолання коронавірусу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Для того, аби не виникало жодних проблем з фінансуванням, уряд пропонує виділити додаткові 1,4 млрд гривень на програму боротьби з коронавірусом, зокрема на закупівлі вакцин. Сьогодні відповідний законопроєкт затвердимо і передамо до парламенту", - сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що ці кошти надійдуть до спеціального фонду держбюджету від розмитнення автомобілів на єврономерах.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
А потом снова, из Ковидного фонда на асфальт Зеленскому в Оман передадут? Сколько уже Ковидных миллиардов в Оман ушло?
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16.06.2021 14:22
+4
Сколько уже зеМародер миллиардов, которые изначально были на закупку масок и вакцин выделены, *******?
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16.06.2021 14:24
+4
очередной распил
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16.06.2021 14:26
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А потом снова, из Ковидного фонда на асфальт Зеленскому в Оман передадут? Сколько уже Ковидных миллиардов в Оман ушло?
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16.06.2021 14:22 Відповісти
А как вы хотели ? Кабмін передасть 1,4 млрд грн від розмитнення "євроблях" на боротьбу з коронавірусом - Цензор.НЕТ 7095 Кабмін передасть 1,4 млрд грн від розмитнення "євроблях" на боротьбу з коронавірусом - Цензор.НЕТ 227
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16.06.2021 14:55 Відповісти
Кабмін -точно передаст. Ще й не один.
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16.06.2021 19:12 Відповісти
Сколько уже зеМародер миллиардов, которые изначально были на закупку масок и вакцин выделены, *******?
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16.06.2021 14:24 Відповісти
И шо, ці гроші вже лежать та ждуть? Чи знову брешем брешем і брешем?
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16.06.2021 14:25 Відповісти
наперсточники.пля..
Ковидные деньги пустили на ремонт дорог
***-шиные деньги скиздили-остаток типа дадут врачам...в 2025 году
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16.06.2021 14:25 Відповісти
очередной распил
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16.06.2021 14:26 Відповісти
Тоесть сразу Авакову?
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16.06.2021 14:27 Відповісти
лучше сразу ментяре Авакову отдайте,как уже не раз отдавали из ковидного фонда...
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16.06.2021 14:28 Відповісти
И шо, даже харчеваться с дорожного фонда не будете??? НЕ ВЕРЮ!!!
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16.06.2021 14:30 Відповісти
О-оо, то вже економіка почала шалений ріст! Ойк так слуги! Оце молодці!
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16.06.2021 14:32 Відповісти
― Смета оказалась превышенной , товарищи. Однако это сильно сэкономило время. Машинисту крана была выплачена премия, которая проведена строго по смете как оплата дневного сторожа. Дневной сторож был оплачен строго по смете как укладка асфальта. А работы по укладке асфальта были оплачены строго по смете как озеленение...

Кабмин передаст 1,4 млрд грн от растаможки "евроблях" на борьбу с коронавирусом - Цензор.НЕТ 1777

....
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16.06.2021 14:33 Відповісти
Сначала из фонда,на дороги теперь от"Евроблях",на "ковит".В таком случае говорят"Жену отдай дяде,а сам,иди к пляди" Кабмин передаст 1,4 млрд грн от растаможки "евроблях" на борьбу с коронавирусом - Цензор.НЕТ 7749
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16.06.2021 14:37 Відповісти
Вот и ответ почему карантин не отменяется
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16.06.2021 14:38 Відповісти
Борцуны. Уже вакцины бесплатно цивилизованные страны раздают, а они "борются"
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16.06.2021 14:57 Відповісти
Кабмин передаст Кабмін передасть 1,4 млрд грн від розмитнення "євроблях" на боротьбу з коронавірусом - Цензор.НЕТ 9042
ну это было Очевидно с самого начала!
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16.06.2021 15:01 Відповісти
Яка гарна держава.Ну все людей.
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16.06.2021 15:01 Відповісти
Ну не заполнять же по новому реквизиты своих банковских счетов, сразу на "ковид-счет" собственных частных кантор.
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16.06.2021 15:03 Відповісти
Словили рыбку и выпустили в свой пруд.
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16.06.2021 15:19 Відповісти
Виходить, вони торік з фонду COVID забрали на дороги, а цього року забрали на COVID кошти з розмитнення, які завжди йшли на дороги? Генітально!
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16.06.2021 15:29 Відповісти
опять мусорам отдадут
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16.06.2021 15:31 Відповісти
Логику объясните, почему закон не один для всех. Люди хрен положили, вы им разрешили ратаможить по льготной ставке. Остальные для вас Лохи?
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16.06.2021 16:10 Відповісти
Господа, я что-то упустил? Какая растаможка? Недавно ж отложили это всё на год.
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16.06.2021 16:22 Відповісти
правильно.
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16.06.2021 16:31 Відповісти
 
 