Кабмін передасть 1,4 млрд грн від розмитнення "євроблях" на боротьбу з коронавірусом
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Кабінет Міністрів ініціює передачу 1,4 млрд грн від розмитнення автомобілів на єврономерах на подолання коронавірусу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.
"Для того, аби не виникало жодних проблем з фінансуванням, уряд пропонує виділити додаткові 1,4 млрд гривень на програму боротьби з коронавірусом, зокрема на закупівлі вакцин. Сьогодні відповідний законопроєкт затвердимо і передамо до парламенту", - сказав Шмигаль.
Прем'єр зазначив, що ці кошти надійдуть до спеціального фонду держбюджету від розмитнення автомобілів на єврономерах.
Топ коментарі
+15 Shu Shu
показати весь коментар16.06.2021 14:22
+4 Shu Shu
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+4 user009
показати весь коментар16.06.2021 14:26
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Будь ласка, зачекайте...
Ковидные деньги пустили на ремонт дорог
***-шиные деньги скиздили-остаток типа дадут врачам...в 2025 году
....
ну это было Очевидно с самого начала!