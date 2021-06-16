Кабмін передасть 1,4 млрд грн від розмитнення "євроблях" на боротьбу з коронавірусом

Кабінет Міністрів ініціює передачу 1,4 млрд грн від розмитнення автомобілів на єврономерах на подолання коронавірусу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Для того, аби не виникало жодних проблем з фінансуванням, уряд пропонує виділити додаткові 1,4 млрд гривень на програму боротьби з коронавірусом, зокрема на закупівлі вакцин. Сьогодні відповідний законопроєкт затвердимо і передамо до парламенту", - сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що ці кошти надійдуть до спеціального фонду держбюджету від розмитнення автомобілів на єврономерах.

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