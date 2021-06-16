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Новини
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Норми проєкту про податкові зміни неприйнятні для бізнесу, - Американська торгова палата

Норми проєкту про податкові зміни неприйнятні для бізнесу, - Американська торгова палата

Ухвалення законопроєкту про податкові зміни (5600) збільшить фіскальний тиск на бізнес і негативно вплине на економіку країни. Проект має бути відхилений.

Про це йдеться в заяві Американської торгової палати (АСС), розміщеній на її сайті.

За оцінкою експертів компаній-членів палати, запропоновані урядом зміни до Податкового кодексу є неприйнятними для бізнес-середовища, адже призведуть до посилення фіскального тиску на сумлінних платників податків і погіршення інвестиційної привабливості України.

В АСС висловили зауваження щодо окремих положень законопроекту, зокрема тих, що стосуються змін в адмініструванні податку на прибуток підприємств у частині списання збитків; внесення змін щодо особливостей застосування ПДВ, які, серед іншого, можуть спричинити проблеми із відшкодуванням ПДВ; погіршення становища платників податків у процесі узгодження податкового зобов’язання та його оскарження; перегляду податкових ставок та збільшення податкового навантаження на окремі галузі, включаючи акцизи, оренду за користування радіочастотним ресурсом, запровадження акцизного збору на відновлювані джерела енергії.

Окрім того, в АСС звернули увагу, що ухвалення законопроєкту №5600 порушить принцип стабільності податкового законодавства, і закликали депутатів його відхилити.

"Бізнес-спільнота занепокоєна впровадженням значних змін до податкового законодавства без передбачення достатнього перехідного періоду. Це негативно впливає на інвестиційну привабливість України, адже такі зміни шкодять довгостроковому бюджетному плануванню компаній", - зазначається в заяві.

Раніше член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна заявила, що Україна вже втратила мільярди інвестицій через безкінечні податкові ініціативи уряду, і зараз з країни йдуть останні інвестори.

Водночас народний депутат Олексій Устенко зауважив, що податкові ініціативи уряду повинні прийматися тільки після обговорення з профільними бізнес-асоціаціями та врахування їх зауважень.

Нагадаємо, 12 травня уряд на своєму засіданні затвердив законопроєкт, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.

Автор: 

бізнес (1975) податки (3822)


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Топ коментарі
+7
еще раз - клоун и к - своими действиями создают революционную ситуацию в Украине
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16.06.2021 14:37
+5
Норми проекту про податкові зміни неприйнятні для бізнесу, - Американська торгова палата - Цензор.НЕТ 5385
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16.06.2021 14:57
+4
Меня больше всего возмущает, что если арендатор не заплатил налоги за арендованный пай, то по 6000 за пай сдерут с владельца пая. А не дофига ли? Я в шоке конечно!
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17.06.2021 22:44
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еще раз - клоун и к - своими действиями создают революционную ситуацию в Украине
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16.06.2021 14:37 Відповісти
Так хватить так переживати за ахметова.. Він не збідніє..
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16.06.2021 14:38 Відповісти
Та блін! Цій асоціації легко говорити. А де зеленим бабло брати, як не з власних овець? Вони ж жопою відчувають, що Захід їх не лише скоро рошле, а й позабирає активи, до яких зможе дотягнутся. Так що асоціація зеленими бариґа и буде послана. Власний бізнес теж.
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16.06.2021 14:39 Відповісти
выпускайте ивестнянь!!
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16.06.2021 14:45 Відповісти
А смысл? Сам термин "инвестиционные-няни" был придуман для оживления рейтинга среди безработных мамаш с малолетними детьми и инстаграмом. Западный инвестор если такой термин видит в оригинале или в переводе, он сразу понимает, что в этой локации кукуха поехала у всех системно и с деньгами сюда лучше не ходить, лучше продавать сюда айфоны и экологически чистые биодобавки для улучшения ведения бизнеса.
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16.06.2021 14:55 Відповісти
зато вони пріємлємі для бандіта ахмєтова і афєріста каломойського.
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16.06.2021 14:52 Відповісти
Якраз вони і виступають проти цих норм..
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16.06.2021 17:54 Відповісти
Як я і казав, Зелень безпечніший за Потроха, бо природньо тупий і швидко втратить рейтинг і реальну владу, і, головне, ніколи не зможе владу узурпувати. Потрох зміг би, і був би у нас москальський агент диктатором навіки.
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16.06.2021 14:54 Відповісти
🤣 І що за жижа в твоїй макітрі!??
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16.06.2021 15:25 Відповісти
Если б, ты не только казал, а еще и думал
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16.06.2021 17:21 Відповісти
Норми проекту про податкові зміни неприйнятні для бізнесу, - Американська торгова палата - Цензор.НЕТ 5385
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16.06.2021 14:57 Відповісти
Олигархов это не касается. Они это обойдут. А вот все остальные граждане заплатят.
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16.06.2021 19:58 Відповісти
отстраните зедебила от власти! иначе мы все скоро сдохнем.
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16.06.2021 15:00 Відповісти
Не, не, погодітє! Он іщьо нє всєх успєл сдєлать!
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16.06.2021 15:24 Відповісти
Ему нужно ещё на один срок идти.
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16.06.2021 19:58 Відповісти
пусть гадит тот кто голосовал за него
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17.06.2021 08:09 Відповісти
налоговые инициативы правительства это как шальные пули... неизвестно куда летят и кому прилетит...
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16.06.2021 15:06 Відповісти
клоун же заявил,что обойдётся без денег МВФ,вот и весь хрен до копейки.
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16.06.2021 15:06 Відповісти
Меня больше всего возмущает, что если арендатор не заплатил налоги за арендованный пай, то по 6000 за пай сдерут с владельца пая. А не дофига ли? Я в шоке конечно!
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17.06.2021 22:44 Відповісти
Пофіг з кого, аби гроші зідрати. Це ж не справедливо, бо замість того, щоб збирати податки з орендарів, вони просто перекинули навантаження на власників землі, які і так не шикують
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17.06.2021 23:00 Відповісти
А как мне контролировать арендатора платит он или нет?
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18.06.2021 21:19 Відповісти
а никак. Суть же не в том, чтоб арендатор заплати. Суть - содрать денег с того, кто наименее защищен
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20.06.2021 00:08 Відповісти
Закон 5600 - это геноцид владельцев паев, не иначе
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19.06.2021 11:36 Відповісти
Це для того роблять, щоб забрати останнє з селян. Обробляє орендар, а податок ми маємо платити з тих копійок, що отримуємо? Якщо орендар там мутить з податками, то ми маємо це розрулити, а не податкова?
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19.06.2021 11:58 Відповісти
не удивлюсь, если в итоге еще и землю заберут, если этот "налог" не будет возможности оплатить
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20.06.2021 00:10 Відповісти
Разворовали бюджет и теперь не знают кого еще налогом, чтобы закрыть дыру в бюджете
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20.06.2021 12:24 Відповісти
 
 