Норми проєкту про податкові зміни неприйнятні для бізнесу, - Американська торгова палата
Ухвалення законопроєкту про податкові зміни (5600) збільшить фіскальний тиск на бізнес і негативно вплине на економіку країни. Проект має бути відхилений.
Про це йдеться в заяві Американської торгової палати (АСС), розміщеній на її сайті.
За оцінкою експертів компаній-членів палати, запропоновані урядом зміни до Податкового кодексу є неприйнятними для бізнес-середовища, адже призведуть до посилення фіскального тиску на сумлінних платників податків і погіршення інвестиційної привабливості України.
В АСС висловили зауваження щодо окремих положень законопроекту, зокрема тих, що стосуються змін в адмініструванні податку на прибуток підприємств у частині списання збитків; внесення змін щодо особливостей застосування ПДВ, які, серед іншого, можуть спричинити проблеми із відшкодуванням ПДВ; погіршення становища платників податків у процесі узгодження податкового зобов’язання та його оскарження; перегляду податкових ставок та збільшення податкового навантаження на окремі галузі, включаючи акцизи, оренду за користування радіочастотним ресурсом, запровадження акцизного збору на відновлювані джерела енергії.
Окрім того, в АСС звернули увагу, що ухвалення законопроєкту №5600 порушить принцип стабільності податкового законодавства, і закликали депутатів його відхилити.
"Бізнес-спільнота занепокоєна впровадженням значних змін до податкового законодавства без передбачення достатнього перехідного періоду. Це негативно впливає на інвестиційну привабливість України, адже такі зміни шкодять довгостроковому бюджетному плануванню компаній", - зазначається в заяві.
Раніше член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна заявила, що Україна вже втратила мільярди інвестицій через безкінечні податкові ініціативи уряду, і зараз з країни йдуть останні інвестори.
Водночас народний депутат Олексій Устенко зауважив, що податкові ініціативи уряду повинні прийматися тільки після обговорення з профільними бізнес-асоціаціями та врахування їх зауважень.
Нагадаємо, 12 травня уряд на своєму засіданні затвердив законопроєкт, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.
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