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Новини Політика України
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Зеленський (17522) путін (21449)

Зеленський знову не відповів на питання "Путін - убивця?": Не можна відповідати на такі питання, навіть якщо дуже хочеться

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський знову не відповів на питання

Президент України Володимир Зеленський відмовився відповідати на питання, чи є президент РФ Володимир Путін убивцею.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це Зеленський заявив в інтерв'ю іноземним ЗМІ.

У глави держави запитали, чи вважає він Путіна вбивцею.

"Мені якось ставили це питання. Я сказав, що воно дуже некоректне. Тому що є питання, від відповідей на які можуть загинути люди, може початися ескалація. Ви можете зараз позбавити (нас. – Ред.) бодай якогось невеликого шансу на врегулювання ситуації", - зазначив президент.

За словами Зеленського, не можна ставити такі питання і не можна на них відповідати, "навіть коли тобі дуже хочеться".

"Ти можеш сказати що завгодно на вулиці, вдома, будь-кому. Але ти не бог, ти не дав людині життя і не маєш права зробити щось, що може його забрати", - наголосив президент.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що питання "Путін - убивця?" може коштувати сотню життів українських воїнів на Донбасі.

Також читайте: Відсутність реакції Зеленського на заяву США та ЄС про судову реформу розпочне кардинальне перезавантаження відносин України і Заходу, - Шабунін

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+78
ЗЕлефил: "Нельзя отвечать на такие вопросы!!! Сериал "Папик" могут тогда запретить в раске-федераске!!! Выштонепонимате!!???"
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16.06.2021 15:06
+47
Ссытся просто...
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16.06.2021 15:06
+44
Порох говорил,прям в рожу кацапским журналюгам)зекретин -вонючее сцыкло
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16.06.2021 15:19
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Вы можете представить переговоры Путина с Зеленским.. Ну вы "оптимист" .. Это как представить себе " переговоры" Удава и Кролика.
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17.06.2021 13:10 Відповісти
За що вам Подоляк гроші платить? Ти ж навіть новий комент написати лінишся, старий дублюєш.
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16.06.2021 23:17 Відповісти
молодец, вот хорошо ты само себе лишь о себе написало "За що вам Подоляк гроші платить? Ти ж навіть новий комент написати лінишся, старий дублюєш."
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17.06.2021 13:14 Відповісти
Що й не дивно. Членограй - він такий
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16.06.2021 20:47 Відповісти
Зеленський знову не відповів на питання "Путін - убивця?": Не можна відповідати на такі питання, навіть якщо дуже хочеться - Цензор.НЕТ 228
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16.06.2021 22:23 Відповісти
Чому не відповів? Та все просто - він прокацаплене сцикло.
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16.06.2021 23:14 Відповісти
сцыкло !!!!
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16.06.2021 23:20 Відповісти
Що ви від цього шута вимагаєте? Він одразу казав, що перед путіном буде стояти на колінах
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16.06.2021 23:50 Відповісти
Фильм Кин-Дза-Дза:

Фигляр - Представитель власти.

Фигляр - плут, ловкий обманщик, притворный, двуличный человек; иными словами - фокусник, шуткарь, кривляка. Это презрительное наименование или адресуемое кому-либо нарицательное прозвище происходит, по предположению словаря В. И. Даля, от польского фигля или фигли (фигли-мигли) - ужимки, телодвижения, рожи в виде знаков; уловки, скачки, плутовство и обман
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17.06.2021 00:30 Відповісти
Опять комент удалили что земразь - шлюха )(уйла - трите дальше)))
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17.06.2021 01:03 Відповісти
ЗЕсыкло.
гавнокомандуещий.
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17.06.2021 02:06 Відповісти
"Ты можешь сказать что угодно на улице, дома, любому. Но ты не бог, ты не дал человеку жизнь и не имеешь права сделать то, что может ее забрать", - подчеркнул президент___________ очень мудрый ответ, и интеллегентный! не все это могут понять, образованных много, мудрых мало!
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17.06.2021 08:12 Відповісти
Вова ты гнида, тупая клоуновсая дешёвка.
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17.06.2021 08:20 Відповісти
Скільки наволочі подоляцької налізло))
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17.06.2021 09:18 Відповісти
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