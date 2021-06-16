Зеленський знову не відповів на питання "Путін - убивця?": Не можна відповідати на такі питання, навіть якщо дуже хочеться
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Президент України Володимир Зеленський відмовився відповідати на питання, чи є президент РФ Володимир Путін убивцею.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це Зеленський заявив в інтерв'ю іноземним ЗМІ.
У глави держави запитали, чи вважає він Путіна вбивцею.
"Мені якось ставили це питання. Я сказав, що воно дуже некоректне. Тому що є питання, від відповідей на які можуть загинути люди, може початися ескалація. Ви можете зараз позбавити (нас. – Ред.) бодай якогось невеликого шансу на врегулювання ситуації", - зазначив президент.
За словами Зеленського, не можна ставити такі питання і не можна на них відповідати, "навіть коли тобі дуже хочеться".
"Ти можеш сказати що завгодно на вулиці, вдома, будь-кому. Але ти не бог, ти не дав людині життя і не маєш права зробити щось, що може його забрати", - наголосив президент.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що питання "Путін - убивця?" може коштувати сотню життів українських воїнів на Донбасі.
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Фигляр - Представитель власти.
Фигляр - плут, ловкий обманщик, притворный, двуличный человек; иными словами - фокусник, шуткарь, кривляка. Это презрительное наименование или адресуемое кому-либо нарицательное прозвище происходит, по предположению словаря В. И. Даля, от польского фигля или фигли (фигли-мигли) - ужимки, телодвижения, рожи в виде знаков; уловки, скачки, плутовство и обман
гавнокомандуещий.