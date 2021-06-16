Більшість журналістів "1+1" є заручниками Коломойського і темників з Офісу Зеленського, - нардепка "ЄС" Іонова

Олігарх Коломойський є головною особою корупції в Україні, яка заважає нашій країні рухатися шляхом євроатлантичної інтеграції.

Про це в коментарі журналістам заявила народна депутатка із фракції "Європейська Солідарність" Марія Іонова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Вона також зазначила, що Коломойський як співвласник телеканалу "1+1" разом з Медведчуком фактично тримає в заручниках журналістів і змушує медіа виконувати роль інформаційних кілерів на замовлення Офісу Президента.

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"Заява президента США за підсумками саміту НАТО – це чіткий сигнал українській владі, чому ми досі не отримали ПДЧ. Кодове слово цьому – корупція. Звичайно, для США обличчям цієї корупції є Коломойський, тому що він зробив злочинні фінансові маніпуляції не тільки на території України, але він вважається і міжнародним корупціонером. За що США наклали на нього санкції", – нагадала Іонова.

"Прикро, що президент Зеленський є адвокатом Коломойського і захищає його як від міжнародної, так і української Феміди. І ми бачимо, як Коломойський уникає цієї відповідальності. Це сталося тому, що Коломойський забезпечив президентство Зеленського, він є його "хрещеним батьком", – зауважила депутатка.

Вона нагадала, що відповідно до журналістських розслідувань, 41 000 000 доларів з коштів "Приватбанку" були переказані на "95 квартал".

"Це частина з 5 000 000 000, які були вкрадені з "ПриватБанку". І зараз оплачують це все це громадяни України. Кожен місяць держава має сплачувати за те, що вкрав Коломойський", – наголошує Іонова.

"1+1", на жаль, зіграв головну медійну роль в інформаційному кілерстві і чорному піарі проти опонентів Зеленського, Петра Порошенка і проти нашої команди. Головні бенефіціари цього каналу – Коломойський, Медведчук і Суркіс", – нагадала Марія Іонова.

"Це медіакілерство триває. Чомусь журналісти не запитують Зеленського, а хто зараз звільняє заручників, хто ці заручники, чи працюють з родинами заручників, коли буде наступне звільнення? І це такі болючі теми, які турбують усіх громадян нашої країни", – вважає Іонова.

Вона також зауважила, що журналісти каналу "1+1" є жертвами темників Офісу Президента. "Ми розуміємо, що вони сумлінно роблять свою роботу. У нас більше претензій до власників каналу "1+1", до ведучої Мосійчук. Скабейчук – так її почали люди називати. І тому ми вимагаємо вибачення від цих людей", – говорить Марія Іонова.

Депутатка нагадала, що менеджмент телеканалу не вперше підставляє своїх журналістів.

"Ми пам’ятаємо, не вперше вони вибачалися за брехню. Ми не хотіли би, щоб це повторювалося, тому що наразі перед країною інші виклики. Війна, "Північний потік-2", НАТО, звільнення заручників – для нас ці теми важливі. Ми вимагаємо, щоб ми об’єднувалися і працювали спільно для того, щоб не відбулося русифікації-білорусифікації нашої країни. І Зеленський має усвідомити, що, переслідуючи державницьку опозицію, він програє. Тому що ворогом є Путін і Кремль", – резюмує Марія Іонова.

Як зауважили журналісти, у своїй заяві телеканал "1+1" поширив принаймні два відверті фейки. Перший – щодо набуття Віктором Медведчуком та його дружиною Оксаною Марченко права власності на частку у телеканалах Коломойського. Медведчук став співвласником "1+1" ще у 2012 році.

Другий фейк пов’язаний зі створенням так званого "медіахолдингу" Медведчука-Козака. Він був створений після продажу телеканалу ZIK попереднім власником у червні 2019 року, тобто це відбулося вже за каденції Володимира Зеленського.