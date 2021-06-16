УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13422 відвідувача онлайн
Новини Політика України
3 058 21
Коломойський (1414) 1+1 (133) Іонова (30) Європейська Солідарність (1019) Офіс Президента (1751)

Більшість журналістів "1+1" є заручниками Коломойського і темників з Офісу Зеленського, - нардепка "ЄС" Іонова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Більшість журналістів

Олігарх Коломойський є головною особою корупції в Україні, яка заважає нашій країні рухатися шляхом євроатлантичної інтеграції.

Про це в коментарі журналістам заявила народна депутатка із фракції "Європейська Солідарність" Марія Іонова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Вона також зазначила, що Коломойський як співвласник телеканалу "1+1" разом з Медведчуком фактично тримає в заручниках журналістів і змушує медіа виконувати роль інформаційних кілерів на замовлення Офісу Президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Європейська Солідарність" оголосила бойкот "1+1" через проросійські меседжі і нападки Мосейчук на Геращенко

"Заява президента США за підсумками саміту НАТО – це чіткий сигнал українській владі, чому ми досі не отримали ПДЧ. Кодове слово цьому – корупція. Звичайно, для США обличчям цієї корупції є Коломойський, тому що він зробив злочинні фінансові маніпуляції не тільки на території України, але він вважається і міжнародним корупціонером. За що США наклали на нього санкції", – нагадала Іонова.

"Прикро, що президент Зеленський є адвокатом Коломойського і захищає його як від міжнародної, так і української Феміди. І ми бачимо, як Коломойський уникає цієї відповідальності. Це сталося тому, що Коломойський забезпечив президентство Зеленського, він є його "хрещеним батьком", – зауважила депутатка.

Вона нагадала, що відповідно до журналістських розслідувань, 41 000 000 доларів з коштів "Приватбанку" були переказані на "95 квартал".

"Це частина з 5 000 000 000, які були вкрадені з "ПриватБанку". І зараз оплачують це все це громадяни України. Кожен місяць держава має сплачувати за те, що вкрав Коломойський", – наголошує Іонова.

"1+1", на жаль, зіграв головну медійну роль в інформаційному кілерстві і чорному піарі проти опонентів Зеленського, Петра Порошенка і проти нашої команди. Головні бенефіціари цього каналу – Коломойський, Медведчук і Суркіс", – нагадала Марія Іонова.

"Це медіакілерство триває. Чомусь журналісти не запитують Зеленського, а хто зараз звільняє заручників, хто ці заручники, чи працюють з родинами заручників, коли буде наступне звільнення? І це такі болючі теми, які турбують усіх громадян нашої країни", – вважає Іонова.

Вона також зауважила, що журналісти каналу "1+1" є жертвами темників Офісу Президента. "Ми розуміємо, що вони сумлінно роблять свою роботу. У нас більше претензій до власників каналу "1+1", до ведучої Мосійчук. Скабейчук – так її почали люди називати. І тому ми вимагаємо вибачення від цих людей", – говорить Марія Іонова.

Депутатка нагадала, що менеджмент телеканалу не вперше підставляє своїх журналістів.

"Ми пам’ятаємо, не вперше вони вибачалися за брехню. Ми не хотіли би, щоб це повторювалося, тому що наразі перед країною інші виклики. Війна, "Північний потік-2", НАТО, звільнення заручників – для нас ці теми важливі. Ми вимагаємо, щоб ми об’єднувалися і працювали спільно для того, щоб не відбулося русифікації-білорусифікації нашої країни. І Зеленський має усвідомити, що, переслідуючи державницьку опозицію, він програє. Тому що ворогом є Путін і Кремль", – резюмує Марія Іонова.

Як зауважили журналісти, у своїй заяві телеканал "1+1" поширив принаймні два відверті фейки. Перший – щодо набуття Віктором Медведчуком та його дружиною Оксаною Марченко права власності на частку у телеканалах Коломойського. Медведчук став співвласником "1+1" ще у 2012 році.

Другий фейк пов’язаний зі створенням так званого "медіахолдингу" Медведчука-Козака. Він був створений після продажу телеканалу ZIK попереднім власником у червні 2019 року, тобто це відбулося вже за каденції Володимира Зеленського.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+31
Какие заложники? Просто шлюхи от журналистики.
показати весь коментар
16.06.2021 15:16
+20
Он их заставил! Пытал!!!! Деньги насильно в карманы засовывал!!!
показати весь коментар
16.06.2021 15:34
+11
Ідіотія - 80 рівень. Але піпл хаває на повний ріт.)
показати весь коментар
16.06.2021 15:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Какие заложники? Просто шлюхи от журналистики.
показати весь коментар
16.06.2021 15:16 Відповісти
Причем на любом канале, который находится в собственности у олигарха.
показати весь коментар
16.06.2021 15:22 Відповісти
Большинство журналистов "1+1" являются заложниками Коломойского и темников из Офиса Зеленского, - нардеп "ЕС" Ионова - Цензор.НЕТ 6737 Большинство журналистов "1+1" являются заложниками Коломойского и темников из Офиса Зеленского, - нардеп "ЕС" Ионова - Цензор.НЕТ 6483
показати весь коментар
16.06.2021 15:23 Відповісти
Ідіотія - 80 рівень. Але піпл хаває на повний ріт.)
показати весь коментар
16.06.2021 15:26 Відповісти
повтори, бо про те, що Порох віддав акції Г+Г мертвечуку - не видно
показати весь коментар
16.06.2021 15:43 Відповісти
Більшість журналістів "1+1" є заручниками Коломойського і темників з Офісу Зеленського, - нардепка "ЄС" Іонова - Цензор.НЕТ 8934 Більшість журналістів "1+1" є заручниками Коломойського і темників з Офісу Зеленського, - нардепка "ЄС" Іонова - Цензор.НЕТ 3234
показати весь коментар
16.06.2021 17:26 Відповісти
ЖУРНАШЛЮХИ и маму родную продадут
показати весь коментар
16.06.2021 16:13 Відповісти
та да, например мыкола вересень)))
показати весь коментар
16.06.2021 15:25 Відповісти
Ну да, нуда, совесть у них есть. Тока на работу не носят.
показати весь коментар
16.06.2021 15:28 Відповісти
Серед всіх виділяться Мусійчук. Актириса. І слюзу може пустити де треба, і голос зробити жалібним. Всі вказівки хазяїна-злодія виконує на відмінно. І не так воювали і заручників не так звільняли... Піз...ти не мішки ворочати, як говорив класик.
показати весь коментар
16.06.2021 15:33 Відповісти
Он их заставил! Пытал!!!! Деньги насильно в карманы засовывал!!!
показати весь коментар
16.06.2021 15:34 Відповісти
Да, конечно, их там силком держат, в заложниках
показати весь коментар
16.06.2021 15:40 Відповісти
Пленки крыть нечем и начинают соломинку искать с воплями.
показати весь коментар
16.06.2021 15:48 Відповісти
где расследования, дела, суды, унылый зелебобик?
показати весь коментар
16.06.2021 15:58 Відповісти
Так петюня с 3 раза приходит на допросы. А суд впереди, если зеленый не струсит.
показати весь коментар
16.06.2021 17:06 Відповісти
В переводе на обычный язык: журналюги 1+1 - банальные шлюхи, потерявшие остатки совести. Хотя нет, не будем обижать шлюх. Эти пали куда как глубже...
показати весь коментар
16.06.2021 15:58 Відповісти
А Соболев муж марийки, консервой гебнявой оказался
показати весь коментар
16.06.2021 16:21 Відповісти
Мені здається, що **********, як вірна собака, буде гризти всіх, на кого вкаже хазяїн. А може й сина їй подарував папік. Як інакше пояснити таку відданість фейкам про Порошенко, який спробував цей гнійник ліквідувати.
показати весь коментар
16.06.2021 16:30 Відповісти
муж МОсийчук - еврей- эти всё сказано.
показати весь коментар
16.06.2021 23:09 Відповісти



Дурдом

@durdominua


Без слів...

Більшість журналістів "1+1" є заручниками Коломойського і темників з Офісу Зеленського, - нардепка "ЄС" Іонова - Цензор.НЕТ 1620
показати весь коментар
16.06.2021 17:15 Відповісти
А Иришка Геращенко уже "умных" мыслей не толкает? Нашли новую говорящую голову для ЕС?
показати весь коментар
16.06.2021 21:14 Відповісти
 
 