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24-річний український воїн Роман Галуха загинув у районі проведення ООС, - Львівська ОДА. ФОТО

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24-річний український воїн Роман Галуха загинув у районі проведення ООС, - Львівська ОДА. ФОТО

У районі проведення операції Об'єднаних сил загинув 24-річний військовослужбовець Роман Галуха зі Львівської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Львівської ОДА.

"У середу, 16 червня, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил загинув військовослужбовець зі Львівщини Роман Галуха. Військовослужбовець 1997 року народження родом з Рава-Руської", - сказано в повідомленні.

У загиблого залишилися мама і сестри.

Про загибель воїна також повідомила Рава-Руська міська територіальна громада в Facebook, однак обставини його загибелі не вказала.

Начальник пресслужби Об'єднаних сил Віталій Саранцев у коментарі Українській правді повідомив, що смертельний інцидент з Романом Галухою стався ввечері 15 червня.

За словами Саранцева, молодий боєць Роман Галуха загинув на Донбасі або в результаті необережного поводження зі зброєю, або самогубства. Ведеться слідство, котре повинно встановити всі обставини загибелі українського військовослужбовця в зоні ООС.

24-річний український воїн Роман Галуха загинув у районі проведення ООС, - Львівська ОДА 01

Фото: Рава-Руська міська територіальна громада / Facebook

Нагадаємо, за минулу добу, 15 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку російських військ. Станом на 7:00 ранку, 16 червня, було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Також читайте: Українські воїни подавили засобами РЕБ ворожий безпілотник. За добу - 6 порушень режиму "тиші", втрат немає, - штаб ОС

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+21
24-річний український воїн Роман Галуха загинув у районі проведення ООС, - Львівська ОДА - Цензор.НЕТ 146
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16.06.2021 15:42
+21
Вічна пам'ять і шана. Співчуття мамі і сестрам. Був один Чоловік у сім'ї. Важко буде жінкам.
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16.06.2021 15:46
+20
Какой же Путин убийца?! У не ж алиби - он с Байденом встречался, да Зеля?
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16.06.2021 15:23
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Какой же Путин убийца?! У не ж алиби - он с Байденом встречался, да Зеля?
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16.06.2021 15:23 Відповісти
а по сводкам пресс-центра ООС ?
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16.06.2021 15:38 Відповісти
24-річний український воїн Роман Галуха загинув у районі проведення ООС, - Львівська ОДА - Цензор.НЕТ 146
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16.06.2021 15:42 Відповісти
Вічна пам'ять і шана. Співчуття мамі і сестрам. Був один Чоловік у сім'ї. Важко буде жінкам.
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16.06.2021 15:46 Відповісти
24?
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16.06.2021 16:39 Відповісти
Та да. У зебілів своя математика.
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16.06.2021 17:04 Відповісти
Питання було не до тебе, Тада. Пару днів, як львівська бригада в ООС зайшла. Прикро якщо вона вже так скоро втрат зазнала. Питання було до тих, хто розуміється на цих числах.
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16.06.2021 20:30 Відповісти
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

24-річний український воїн Роман Галуха загинув у районі проведення ООС, - Львівська ОДА - Цензор.НЕТ 7750
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16.06.2021 17:10 Відповісти
Хлопцю б ще жити та й жити , а його забрала війна зі сходу ...
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16.06.2021 18:33 Відповісти
 
 