24-річний український воїн Роман Галуха загинув у районі проведення ООС, - Львівська ОДА. ФОТО

У районі проведення операції Об'єднаних сил загинув 24-річний військовослужбовець Роман Галуха зі Львівської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Львівської ОДА.

"У середу, 16 червня, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил загинув військовослужбовець зі Львівщини Роман Галуха. Військовослужбовець 1997 року народження родом з Рава-Руської", - сказано в повідомленні.

У загиблого залишилися мама і сестри.

Про загибель воїна також повідомила Рава-Руська міська територіальна громада в Facebook, однак обставини його загибелі не вказала.

Начальник пресслужби Об'єднаних сил Віталій Саранцев у коментарі Українській правді повідомив, що смертельний інцидент з Романом Галухою стався ввечері 15 червня.

За словами Саранцева, молодий боєць Роман Галуха загинув на Донбасі або в результаті необережного поводження зі зброєю, або самогубства. Ведеться слідство, котре повинно встановити всі обставини загибелі українського військовослужбовця в зоні ООС.

Фото: Рава-Руська міська територіальна громада / Facebook

Нагадаємо, за минулу добу, 15 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку російських військ. Станом на 7:00 ранку, 16 червня, було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

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