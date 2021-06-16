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перейменування (505) суд (8044) Харків (3917) декомунізація (444)

Харківський окружний адмінсуд скасував розпорядження голови ОДА про перейменування проспекту Жукова на честь Григоренка

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Харківський окружний адмінсуд скасував розпорядження голови ОДА про перейменування проспекту Жукова на честь Григоренка

Харківський окружний адміністративний суд задовольнив позов міськради до голови Харківської обласної державної адміністрації та визнав недійсним пункт розпорядження від 15 травня 2016 року про перейменування в межах декомунізації проспекту Маршала Жукова на честь генерала і правозахисника Петра Григоренка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Визнати протиправним і нечинним окреме положення нормативно-правового акта - розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17.05.2016 № 181 "Про перейменування об'єктів топоніміки міста Харкова", а саме пункт 21 додатка до розпорядження", - йдеться в резолютивній частині ухвали, оголошеної суддею Андрієм Зінченком у середу, 16 червня.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Як повідомлялося, у травні 2016 року, голова Харківської облдержадміністрації Ігор Райнін підписав розпорядження "Про перейменування низки об'єктів топоніміки м. Харкова" у рамках закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки". Воно, зокрема, передбачало перейменуванні станції метро "Маршала Жукова" на "Палац спорту", а однойменного проспекту - на проспект Петра Григоренка (радянського генерала, правозахисника, що виступав на захист кримських татар та інших депортованих народів).

Читайте також: "Європейська Солідарність" оскаржила в суді рішення Харківської міськради про повернення проспекту імені Жукова

8 травня 2019 року на сайті Харківської міськради було зареєстровано електронну петицію з вимогою повернути проспекту і станції метро ім'я маршала Жукова.

19 червня 2019 року Харківська міськрада повернула проспекту Петра Григоренка імені маршала Жукова.

5 вересня Харківський окружний адміністративний суд задовольнив адміністративний позов, поданий депутатом міськради Ігорем Черняком, депутатом облради Дмитром Булахом, депутатом Верховної Ради VIII скликання Андрієм Білецьким, а також Харківською терорганізацією "Блок Петра Порошенка "Солідарність", Харківською облорганізацією "ВО "Свобода" і політичною партією "Демократична сокира", і скасував рішення міськради про повернення проспекту Григоренка імені Жукова.

26 лютого 2020 року Харківська міськрада вдруге проголосувала за перейменування проспекту Петра Григоренка та присвоєння йому імені радянського маршала Жукова.

Це рішення також було оскаржено в суді.

18 червня 2020 року Харківський окружний адміністративний суд визнав рішення незаконним і скасував його.

15 лютого 2021 року Другий апеляційний адміністративний суд не задовольнив скаргу Харківської міськради й залишив у силі рішення суду першої інстанції.

24 лютого 2021 року Харківська міськрада втретє проголосувала за повернення проспекту Петра Григоренка імені маршала Жукова. За проголосували 57 депутатів, 16 - проти, 6 - утрималися.

Харківська територіальна організація "Європейської Солідарності", Харківська обласна організація "ВО "Свобода", а також депутати Харківської міськради Ігор Черняк і Дмитро Булах звернулися з адміністративними позовами до суду, вимагаючи визнати це рішення протиправним та скасувати.

10 червня Харківський окружний адміністративний суд частково задовольнив їхні позови і визнав протиправним і нечинним пункт рішення про перейменування проспекту.

У Харківській міськраді заявили про намір оскаржити рішення суду першої інстанції.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+33
Харківська сьцяна вата продовжує смердіти совком.
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16.06.2021 15:24
+23
ВАТА ВСЕ ПЕРЕБРОДИТЬ НЕ МОЖЕТ!!!!
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16.06.2021 15:23
+22
розпустились сепарюги в Харкові... Нічого не бояться. Наголосували 73/43%-тні...
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16.06.2021 15:25
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ВАТА ВСЕ ПЕРЕБРОДИТЬ НЕ МОЖЕТ!!!!
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16.06.2021 15:23 Відповісти
Харківська сьцяна вата продовжує смердіти совком.
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16.06.2021 15:24 Відповісти
Ї пофіг совок..В Харкові рулять злодії-аферисти,які маніпулюють тупою ватою.
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16.06.2021 15:51 Відповісти
бандеровским бульдозером снести ватный проспект
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16.06.2021 17:38 Відповісти
Лучше весь быдлохарьков. Это проклятое богом место, люди из нормальной Украины, не ведите с этим быдлом никаких деловых отношений, они давно это заслужили. Население там - сплошной скот, процентов на 75.
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16.06.2021 18:10 Відповісти
розпустились сепарюги в Харкові... Нічого не бояться. Наголосували 73/43%-тні...
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16.06.2021 15:25 Відповісти
А при бульдозеристу хто там керував?
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16.06.2021 15:58 Відповісти
Законы Украины пох, а шо скажет харант?))))
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16.06.2021 15:31 Відповісти
Какая разница !
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16.06.2021 15:33 Відповісти
"Главное, чтобы асфальт лежал"
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16.06.2021 16:00 Відповісти
Самый ватный город в Украине
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16.06.2021 15:32 Відповісти
Не ватний, а гнидний !
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16.06.2021 15:55 Відповісти
Дело Гепы живёт и не тонет.......
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16.06.2021 15:32 Відповісти
дерьмо гепы
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16.06.2021 17:19 Відповісти
Дерьмо дохлого кушнарева.
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16.06.2021 18:12 Відповісти
гЄпо-допкінські недобитки ніяк не заспоються....- у нас е СБУ...чи як....
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16.06.2021 15:32 Відповісти
Харьковский окружной админсуд отменил распоряжение главы ОГА о переименовании проспекта Жукова в честь Григоренко - Цензор.НЕТ 1748
С рождения Жюков пай-мальчиком был.....
Харьковский окружной админсуд отменил распоряжение главы ОГА о переименовании проспекта Жукова в честь Григоренко - Цензор.НЕТ 8379
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16.06.2021 15:34 Відповісти
Деньги копил... Харківський окружний адмінсуд скасував розпорядження голови ОДА про перейменування проспекту Жукова на честь Григоренка - Цензор.НЕТ 211
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16.06.2021 15:56 Відповісти
...соседей убил...
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16.06.2021 16:39 Відповісти
Не дивно. 80% суддів латентни сепари.
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16.06.2021 15:35 Відповісти
Шёл 2030 год. В Харькове идут суды по переименованию проспекта.
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16.06.2021 15:35 Відповісти
Вони там ще можуть винести рішення про переіменовання проспекту на ім*я Гепи поки не дочекаються свого "лісника".
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16.06.2021 15:35 Відповісти
И каждый из этих "судей" получает за такую "работу" тысяч 200 в месяц
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16.06.2021 15:37 Відповісти
Заставь дурака богу молиться..., ну дальше знаете. Так и Харьков со своим жюковым.
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16.06.2021 15:38 Відповісти
на язиці одне- придурки!
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16.06.2021 15:58 Відповісти
А якого вироку можна було чекати від ватних суддів? В Україні всі суди під ватою. Харківський окружний адмінсуд скасував розпорядження голови ОДА про перейменування проспекту Жукова на честь Григоренка - Цензор.НЕТ 633
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16.06.2021 16:00 Відповісти
Собрать это судейское кодло и на передовую.
"Судейское кодло нежалеть,бабы еще нарожают."
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16.06.2021 16:03 Відповісти
Зебня, ну ви зрозуміли...
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16.06.2021 16:13 Відповісти
Харківський окружний адмінсуд скасував розпорядження голови ОДА про перейменування проспекту Жукова на честь Григоренка - Цензор.НЕТ 6030 ПТН -ПНХ і ти слідом прихвостень.
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16.06.2021 16:44 Відповісти
Задовбали вже харківські прокацаплен совкодрочери. В теперішній лугандонії теж такі ссуки при владі були і до чого все це привело ми і по сей день видихуємо, а вже 15000 лучших синів і дочок України поховли...
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16.06.2021 16:14 Відповісти
Та ви, курва, там ся вспокоїте із тим жуків'ям, чи нє?!.
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16.06.2021 16:22 Відповісти
Этот суд преступники и непонятно,почему они ещё не уволены.Назовите улицу именем Гудериана например.Почему нет?Они оба преступники на службе тоталитарных режимов Харківський окружний адмінсуд скасував розпорядження голови ОДА про перейменування проспекту Жукова на честь Григоренка - Цензор.НЕТ 4972
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16.06.2021 16:33 Відповісти
А чем суд обосновал свое решение если его этого суда решение противоречит указу о декоммунизации, т е прямо противоречит закону?
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16.06.2021 16:50 Відповісти
Харківський окружний адмінсуд скасував розпорядження голови ОДА про перейменування проспекту Жукова на честь Григоренка - Цензор.НЕТ 5927

Гепёныши и ********** проститутки, чья блин подпись стоит под приказом??? Что рубли не пахнут? Х#уй На Рыло вам, а не "хнр"! Свинособаки лишнехромосомные...
Блин.., Гитлер больше сделал для Украины, чем этот маньяк-убийца жюкоф!
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16.06.2021 17:07 Відповісти
сколько будут возиться с этим никчемным говном и мародером - жуковым??? - тест на ватяность жителей Харькова и его керманичей.
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16.06.2021 17:28 Відповісти
Головне не дати суддям втекти з України.Україна їх породила, Україна їх закопає.
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16.06.2021 18:35 Відповісти
Харьков превратили в жопу с опарышами.
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16.06.2021 19:46 Відповісти
А почему незаконным? Вот же интересно, что там ватники навыдумывали. Что Жюков не соответствует положению закона о декоммунизации, или весь закон не уже не закон для хряковцев?
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16.06.2021 21:08 Відповісти
Я живу в Харкові з 1967 року. Мені соромно за нього. Воно навіть не те що в цілому ватне, воно в масі своїй більше байдуже до державних проблем. Головне- власний добробут. Обличчя Харкова - ринок Барабашовка.
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16.06.2021 21:27 Відповісти
Це звиздець, люди добрі! Там у цьому наказі, який ватний суд скасував, більше 50 перейменувань було, все прахом пішло! Сподіваюсь, буде апеляція!
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16.06.2021 21:29 Відповісти
8 год войны эта страна так и не поняла ничего.Пока реально не начнут давать по 5 и более лет за сепаратизм и издевательство над языком и прочими пунктами дела не будет.Там 90% харьковской обладминистрации на нары свободно отправлять.
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17.06.2021 01:55 Відповісти
 
 