Харківський окружний адмінсуд скасував розпорядження голови ОДА про перейменування проспекту Жукова на честь Григоренка

Харківський окружний адміністративний суд задовольнив позов міськради до голови Харківської обласної державної адміністрації та визнав недійсним пункт розпорядження від 15 травня 2016 року про перейменування в межах декомунізації проспекту Маршала Жукова на честь генерала і правозахисника Петра Григоренка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Визнати протиправним і нечинним окреме положення нормативно-правового акта - розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17.05.2016 № 181 "Про перейменування об'єктів топоніміки міста Харкова", а саме пункт 21 додатка до розпорядження", - йдеться в резолютивній частині ухвали, оголошеної суддею Андрієм Зінченком у середу, 16 червня.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Як повідомлялося, у травні 2016 року, голова Харківської облдержадміністрації Ігор Райнін підписав розпорядження "Про перейменування низки об'єктів топоніміки м. Харкова" у рамках закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки". Воно, зокрема, передбачало перейменуванні станції метро "Маршала Жукова" на "Палац спорту", а однойменного проспекту - на проспект Петра Григоренка (радянського генерала, правозахисника, що виступав на захист кримських татар та інших депортованих народів).

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8 травня 2019 року на сайті Харківської міськради було зареєстровано електронну петицію з вимогою повернути проспекту і станції метро ім'я маршала Жукова.

19 червня 2019 року Харківська міськрада повернула проспекту Петра Григоренка імені маршала Жукова.

5 вересня Харківський окружний адміністративний суд задовольнив адміністративний позов, поданий депутатом міськради Ігорем Черняком, депутатом облради Дмитром Булахом, депутатом Верховної Ради VIII скликання Андрієм Білецьким, а також Харківською терорганізацією "Блок Петра Порошенка "Солідарність", Харківською облорганізацією "ВО "Свобода" і політичною партією "Демократична сокира", і скасував рішення міськради про повернення проспекту Григоренка імені Жукова.

26 лютого 2020 року Харківська міськрада вдруге проголосувала за перейменування проспекту Петра Григоренка та присвоєння йому імені радянського маршала Жукова.

Це рішення також було оскаржено в суді.

18 червня 2020 року Харківський окружний адміністративний суд визнав рішення незаконним і скасував його.

15 лютого 2021 року Другий апеляційний адміністративний суд не задовольнив скаргу Харківської міськради й залишив у силі рішення суду першої інстанції.

24 лютого 2021 року Харківська міськрада втретє проголосувала за повернення проспекту Петра Григоренка імені маршала Жукова. За проголосували 57 депутатів, 16 - проти, 6 - утрималися.

Харківська територіальна організація "Європейської Солідарності", Харківська обласна організація "ВО "Свобода", а також депутати Харківської міськради Ігор Черняк і Дмитро Булах звернулися з адміністративними позовами до суду, вимагаючи визнати це рішення протиправним та скасувати.

10 червня Харківський окружний адміністративний суд частково задовольнив їхні позови і визнав протиправним і нечинним пункт рішення про перейменування проспекту.

У Харківській міськраді заявили про намір оскаржити рішення суду першої інстанції.