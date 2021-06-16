Припис НАЗК щодо Вітренка є необґрунтованим і не відповідає вимогам законодавчих актів, - юристи "Нафтогазу"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Юридичний департамент НАК "Нафтогаз України" вважає, що припис НАЗК стосовно голови правління НАК Юрія Вітренка є необґрунтованим і не відповідає вимогам законодавчих актів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Нафтогазу".
Так, голова Наглядової ради Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд скликає позачергове засідання наглядової ради, щоб обговорити відсторонення Юрія Вітренка від виконання обов’язків голови правління компанії в зв’язку з приписом Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) про невідповідність його призначення Закону України "Про запобігання корупції".
"Я скликала позачергове засідання наглядової ради, щоб обговорити відсторонення голови правління. З метою забезпечення дотримання найвищих стандартів належного корпоративного врядування, я вважаю, що таке відсторонення відповідає інтересам Нафтогазу та України", — зазначила Клер Споттісвуд.
Голова наглядової ради Нафтогазу обговорила ситуацію з Прем’єр-міністром та Міністром юстиції України і очікує від Уряду, як акціонера Нафтогазу, остаточного рішення найближчим часом.
Крім того, сам Вітренко зазначив, що наглядова рада інформацію про розпорядження НАЗК з ним не обговорювала. А також підкреслив, що вважає припис НАЗК таким, що суперечить букві і духу закону і є прикладом "вибіркового правосуддя".
На думку юридичного департаменту НАК "Нафтогаз України", розпорядження є необґрунтованим і не відповідає вимогам законодавчих актів.
Також юристи Нафтогазу звертають увагу, що виконання однієї з вимог припису (скасувати пункт 9 розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.04.2021 №370-р.) призведе до скасування рішення загальних зборів Компанії про уповноваження Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства на підписання цивільно-правових договорів із членами наглядової ради.
Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".
Сам Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення. Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня. У свою чергу Кабмін закликав Наглядова рада "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів.
НАЗК у приписі зажадало скасувати як незаконні пункти 8 і 9 розпорядження уряду №370-р, згідно з якими Юрія Вітренка обрано і призначено головою правління НАК "Нафтогаз України".
Будь ласка, зачекайте...
па- честному...
...як там : від Батька до Сина - едина "родина"....
Новим головою Львівської митниці став син радника Разумкова
У конкурсі на посаду начальника Львівської митниці переміг Ілля Ніжніков, який є сином радника голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.
https://bykvu.com/ua/mysli/novim-golovoju-lvivskoi-mitnici-stav-sin-radnika-razumkova/
P.S. Загадав анекдот: «Якщо і третій чоловік б'є по пиціі, то напевно, справа не в чоловіках, а в пиці?»
Мнения 16-июн, 16:589 363 0
Отставку Ермака в Вашингтоне хотели бы видеть давно. Это знают и в правительственном квартале. Не даром Блинкен требовал на личной встрече от президента Украины прекратить наступление на реформу корпоративного управления и вразумительных кадровых ротаций.
Мессежд не был услышан. Теперь американцы давят на украинскую власть через внутренних агентов влияния.
В противовес действиям Ермака с назначением Витренко на должность главы Нафтогаза выступил глава НАЗК.
После возвращения из рабочей поездки в США он внес в Кабмин предписание, согласно которому глава «Нафтогаза» должен быть немедленно уволен с должности.
Его назначение напрямую противоречит существующему антикоррупционному законодательству.
Американцы прямым текстом указывают на незаконность действий нашей власти.
Из-за коррумпированности украинской политической системы, которую «условно контролирует» руководитель ОП, Украина может потерять многолетнего стратегического партнера, что особенно критично в свете встречи Байдена и Путина, где, в том числе, будет решаться будущее нашей страны.
Денис Ковалев