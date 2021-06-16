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Новини Політика України
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Нафтогаз (1243) НАЗК (1167) Вітренко Юрій (369)

Припис НАЗК щодо Вітренка є необґрунтованим і не відповідає вимогам законодавчих актів, - юристи "Нафтогазу"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Припис НАЗК щодо Вітренка є необґрунтованим і не відповідає вимогам законодавчих актів, - юристи

Юридичний департамент НАК "Нафтогаз України" вважає, що припис НАЗК стосовно голови правління НАК Юрія Вітренка є необґрунтованим і не відповідає вимогам законодавчих актів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Нафтогазу".

Так, голова Наглядової ради Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд скликає позачергове засідання наглядової ради, щоб обговорити відсторонення Юрія Вітренка від виконання обов’язків голови правління компанії в зв’язку з приписом Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) про невідповідність його призначення Закону України "Про запобігання корупції".

"Я скликала позачергове засідання наглядової ради, щоб обговорити відсторонення голови правління. З метою забезпечення дотримання найвищих стандартів належного корпоративного врядування, я вважаю, що таке відсторонення відповідає інтересам Нафтогазу та України", — зазначила Клер Споттісвуд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава наглядової ради "Нафтогазу" Споттісвуд ініціювала відсторонення голови правління Вітренка через припис НАЗК

Голова наглядової ради Нафтогазу обговорила ситуацію з Прем’єр-міністром та Міністром юстиції України і очікує від Уряду, як акціонера Нафтогазу, остаточного рішення найближчим часом.

Крім того, сам Вітренко зазначив, що наглядова рада інформацію про розпорядження НАЗК з ним не обговорювала. А також підкреслив, що вважає припис НАЗК таким, що суперечить букві і духу закону і є прикладом "вибіркового правосуддя".

На думку юридичного департаменту НАК "Нафтогаз України", розпорядження є необґрунтованим і не відповідає вимогам законодавчих актів.

Також юристи Нафтогазу звертають увагу, що виконання однієї з вимог припису (скасувати пункт 9 розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.04.2021 №370-р.) призведе до скасування рішення загальних зборів Компанії про уповноваження Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства на підписання цивільно-правових договорів із членами наглядової ради.

Також читайте: Банкова спробує "знести" главу НАЗК Новікова через припис про незаконність призначення Вітренка главою "Нафтогазу", - Шабунін

Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава НАЗК Новіков ухвалив рішення про незаконність призначення Вітренка на пост глави "Нафтогазу" після відрядження до Вашингтона, - джерело

Сам Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення. Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня. У свою чергу Кабмін закликав Наглядова рада "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів.

НАЗК у приписі зажадало скасувати як незаконні пункти 8 і 9 розпорядження уряду №370-р, згідно з якими Юрія Вітренка обрано і призначено головою правління НАК "Нафтогаз України".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Ага, аж 120 раз подряд законно его назначили.🤭
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16.06.2021 15:26
+9
Так вот этот бардак и позорище называется "Кінець епохи бідності"?
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16.06.2021 15:32
+8
Складіть ще один. Юристи Нафтогазу мають працювати в інтересах юр.особи, а не керівника. Він за подібні послуги має платити.
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16.06.2021 15:33
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Ага, аж 120 раз подряд законно его назначили.🤭
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16.06.2021 15:26 Відповісти
Е МОЕ какие придурковатые подстилки юрысты бандурысты как велят так и лают.. тьфу гыдота напомню ВСЕМ ВИТРЕНКО НАХОДИТСЯ В СУДЕБНОМ ПРОЦЕССЕ С НАФТОГАЗОМ ПО ПОВОДУ ПРЕМИИ-- КОТОРУЮ ЕМУ НЕ ВЫПЛАТИЛИ..... А ТЕПЕРЬ ОН САМ С СОБОЙ СУДИТСЯ????
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16.06.2021 15:38 Відповісти
Так вот этот бардак и позорище называется "Кінець епохи бідності"?
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16.06.2021 15:32 Відповісти
Цей бардак називається "Кінець епохи гідності". По гідність забуто. Всіма - президентом-шоуменом, чиновноком-хапугою і навіть юристом - хамелеоном. Найбільш гидко виглядають юристи.
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16.06.2021 15:41 Відповісти
Складіть ще один. Юристи Нафтогазу мають працювати в інтересах юр.особи, а не керівника. Він за подібні послуги має платити.
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16.06.2021 15:33 Відповісти
Предписание НАПК по Витренко является необоснованным и не соответствует требованиям законодательных актов, - юристы "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 1998
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16.06.2021 15:46 Відповісти
от - тоже чиста випадковість ...- ні тобіф протеже - ні кумовства - сватівства та іншого - все
па- честному...
...як там : від Батька до Сина - едина "родина".... Предписание НАПК по Витренко является необоснованным и не соответствует требованиям законодательных актов, - юристы "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 3264

Новим головою Львівської митниці став син радника Разумкова


У конкурсі на посаду начальника Львівської митниці переміг Ілля Ніжніков, який є сином радника голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Предписание НАПК по Витренко является необоснованным и не соответствует требованиям законодательных актов, - юристы "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 6141

https://bykvu.com/ua/mysli/novim-golovoju-lvivskoi-mitnici-stav-sin-radnika-razumkova/
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16.06.2021 15:48 Відповісти
закони шмакони...забудьте!
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16.06.2021 15:54 Відповісти
Предписания вначале нужно выполнить, а потом жаловаться. Это принцип единоначалия.
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16.06.2021 16:24 Відповісти
Кругом у Зеленського - *опа, від МВФ, НАТО, Конституційного суду до Нафтогазу Припис НАЗК щодо Вітренка є необґрунтованим і не відповідає вимогам законодавчих актів, - юристи "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 3506
P.S. Загадав анекдот: «Якщо і третій чоловік б'є по пиціі, то напевно, справа не в чоловіках, а в пиці?»
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16.06.2021 16:54 Відповісти
Витренко уже и наб.совет Нафтогаза снял с главы правления. А он уговорил юристов на такую лажу.
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16.06.2021 16:58 Відповісти
Глава ОП Ермак остаётся «токсичным» для западного лобби.
Мнения 16-июн, 16:589 363 0

Отставку Ермака в Вашингтоне хотели бы видеть давно. Это знают и в правительственном квартале. Не даром Блинкен требовал на личной встрече от президента Украины прекратить наступление на реформу корпоративного управления и вразумительных кадровых ротаций.

Мессежд не был услышан. Теперь американцы давят на украинскую власть через внутренних агентов влияния.

В противовес действиям Ермака с назначением Витренко на должность главы Нафтогаза выступил глава НАЗК.

После возвращения из рабочей поездки в США он внес в Кабмин предписание, согласно которому глава «Нафтогаза» должен быть немедленно уволен с должности.

Его назначение напрямую противоречит существующему антикоррупционному законодательству.

Американцы прямым текстом указывают на незаконность действий нашей власти.

Из-за коррумпированности украинской политической системы, которую «условно контролирует» руководитель ОП, Украина может потерять многолетнего стратегического партнера, что особенно критично в свете встречи Байдена и Путина, где, в том числе, будет решаться будущее нашей страны.

Денис Ковалев
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16.06.2021 18:09 Відповісти
 
 