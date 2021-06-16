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Новини Політика України
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НАБУ (3420) прокуратура (3170) суддя (1418) Ситник (755) Чаус (343)

Ситника в 2008 році вивезли в ліс і вимагали гроші. Зараз його друзі зробили мене винним у всьому, - екссуддя Чаус. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Екссуддя Микола Чаус опублікував нове відео, в якому згадав директора НАБУ Артема Ситника.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео було опубліковано в Telegram-каналі Чауса.

"Хочу повідомити про моє кримінальне провадження - ні я, ні моя сім'я не має ніяких городів на території міста Києва та за його межами", - зазначив суддя.

За словами Чауса, "якими б чарівниками детективи НАБУ не були, вони не зможуть на неіснуючому городі викопати що-небудь, що б мало до нього якийсь стосунок".

"Я нічого не робив, що б підпадало під дію статей Кримінального кодексу України. Прощати треба тих, у чиїх кримінальних справах я можу дати свідчення щодо обставин і подій, які відбувалися зі мною весь цей час. Починаючи з 2015 року", - зазначив екссуддя.

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За словами Чауса, стосовно кримінального провадження щодо нього, яке перебуває в НАБУ, його слід аналізувати починаючи з 2008 року

"У 2008 році між мною, Артемом Ситником і Олександром Поліщуком, які на той час сиділи в одному кабінеті прокуратури Київської області, стався конфлікт. Внаслідок цього конфлікту Артема Ситника вивезли в ліс під Києвом, наставили синців, забрали авто і вимагали повернення грошових коштів" , - розповів він.

Чаус зазначив, що про ці події знають працівники прокуратури Київської області, які працювали там у 2008 році.

"І коли в 2016 році Артем Ситник, будучи вже директором НАБУ, врахував політичні реалії і почав кримінальне переслідування мене і моєї сім'ї, стало зрозуміло, що його друзі перевернули з ніг на голову всі обставини і зробили мене у всьому винним. З огляду на останній коментар Ситника щодо мого повернення в Україну і дій НАБУ, ми обговорювали це питання з адвокатами.Іі ви чудово розумієте, що ніякої об'єктивності, справедливості та неупередженості при розслідуванні мого кримінального провадження НАБУ очікувати не слід. Оскільки у самого директора реальний конфлікт інтересів зі мною", - додав Чаус.
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Топ коментарі
+40
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16.06.2021 16:19
+31
Сытника в 2008 году вывезли в лес и вымогали деньги. Сейчас его друзья сделали меня виновным во всем, - экс-судья Чаус - Цензор.НЕТ 7495
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16.06.2021 16:23
+26
Это похоже на идиотизм в кубе. ОПа держит в заложниках выкраденного из Молдовы Чауса и периодически записывает с ним видосики. Сегодня он раскажет все что ему напишут про Сытника, завтра раскажет как Порошенко убил своего брата ну и напоследок раскажет кто убил Кеннеди. Занавес!
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16.06.2021 16:27
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16.06.2021 16:19 Відповісти
Сытника в 2008 году вывезли в лес и вымогали деньги. Сейчас его друзья сделали меня виновным во всем, - экс-судья Чаус - Цензор.НЕТ 4317 Зрадник птн-пнх Сытника в 2008 году вывезли в лес и вымогали деньги. Сейчас его друзья сделали меня виновным во всем, - экс-судья Чаус - Цензор.НЕТ 7450
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16.06.2021 16:25 Відповісти
маца на вуха - "зрелища" дешеві, клубніка дорога ... Ситника в 2008 році вивезли в ліс і вимагали гроші. Зараз його друзі зробили мене винним у всьому, - екссуддя Чаус - Цензор.НЕТ 4219
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16.06.2021 17:16 Відповісти
Рыба гниет с головы! Какой поп 🤢🤡👃🏻🎹 , таков приход ! Дебильнее дебилов во главе с 😈🤢 бакановым , ещё в истории не было !
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16.06.2021 17:46 Відповісти
Говорящая голова снова появилась )))
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16.06.2021 18:10 Відповісти
Эти все видосики херня.он в заложниках.скажет что угодно зеЛе и его банде.
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16.06.2021 16:19 Відповісти
А что угодно зеЛе и его банде?
Чтобы он видосиками передавал жене
инструкции и угрозы следователям?
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16.06.2021 16:44 Відповісти
Сытника в 2008 году вывезли в лес и вымогали деньги. Сейчас его друзья сделали меня виновным во всем, - экс-судья Чаус - Цензор.НЕТ 6378
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16.06.2021 16:20 Відповісти
а хдє про парашенка? що за нах??? тебе не для того викрадали Сытника в 2008 году вывезли в лес и вымогали деньги. Сейчас его друзья сделали меня виновным во всем, - экс-судья Чаус - Цензор.НЕТ 4067
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16.06.2021 16:22 Відповісти
Сытника в 2008 году вывезли в лес и вымогали деньги. Сейчас его друзья сделали меня виновным во всем, - экс-судья Чаус - Цензор.НЕТ 7495
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16.06.2021 16:23 Відповісти
челюсть зажила? смотри чтоб язык не оторвали вместе с гемороем ...
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16.06.2021 16:23 Відповісти
Я вже "сцю кип"ятком у стелю"!!! Коля - "вимагатєль"?! Та воно ж бздикливе завжди було "по життю"! "Борзело" лише "по команді зверху"! А от "під козирок" робив умів!
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16.06.2021 16:42 Відповісти
"Немножко текст по дебильному написан" (с) Добкин
Сытника в 2008 году вывезли в лес и вымогали деньги. Сейчас его друзья сделали меня виновным во всем, - экс-судья Чаус - Цензор.НЕТ 2765 Сытника в 2008 году вывезли в лес и вымогали деньги. Сейчас его друзья сделали меня виновным во всем, - экс-судья Чаус - Цензор.НЕТ 2765 Сытника в 2008 году вывезли в лес и вымогали деньги. Сейчас его друзья сделали меня виновным во всем, - экс-судья Чаус - Цензор.НЕТ 2765
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16.06.2021 16:26 Відповісти
Тобто, Чаус погодився дати покази на Ситника... а проти Пороха він нічого сказати не може.
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16.06.2021 16:26 Відповісти
Пока рано. Бигус уже обкакался с пленками и не пошло. А Чаус должен быть на подпевках.
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16.06.2021 16:29 Відповісти
Вони з-за рогу тявкають , а коли подумають , що з Порошенком можуть зустрітися , то впісюються і вкакуються . Одне зе сміливе - ходить після стадіону в памперсах , і нікого не боїться .
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16.06.2021 18:49 Відповісти
Это похоже на идиотизм в кубе. ОПа держит в заложниках выкраденного из Молдовы Чауса и периодически записывает с ним видосики. Сегодня он раскажет все что ему напишут про Сытника, завтра раскажет как Порошенко убил своего брата ну и напоследок раскажет кто убил Кеннеди. Занавес!
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16.06.2021 16:27 Відповісти
Ситника в 2008 році вивезли в ліс і вимагали гроші. Зараз його друзі зробили мене винним у всьому, - екссуддя Чаус - Цензор.НЕТ 8957
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16.06.2021 20:03 Відповісти
Как это ******..о уже ****.ло.
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16.06.2021 16:27 Відповісти
Навіщо нам транслюють цю худобу у мантії.Чому тікав якщо не винний? хабарник Сытника в 2008 году вывезли в лес и вымогали деньги. Сейчас его друзья сделали меня виновным во всем, - экс-судья Чаус - Цензор.НЕТ 6517
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16.06.2021 16:27 Відповісти
ВІН ЩО РЕКЕТОМ ПО ЛІСАХ ЗАЙМАВСЯ, ПІСЛЯ СУДУ,
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16.06.2021 20:05 Відповісти
Вы меня пардоньте, но шо я щаз прочла???? Это при очной ставке бандиты все валят друг на друга, шоб вышака не брать? Или это элита страны? Какой, цукожтыйомайо, стыд!
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16.06.2021 16:28 Відповісти
Бандрштайн Горпина, це в нас еліта така здавна, а коли владу в державі народ віддав пархатим на чолі з клоуном, то взагалі настав повний п...ц, щодня дивимось цирк на дроті. І не дивно, ось вчора за обмеження діі закону про державну мову проголосувала"патріотична еліта" з партіі "Голос", що верещала про свій украінський патріотизм. В одних є гроші , в інших нема честі, от і домовляються, а народ -то "електорат", його можна вести на бойню, лиш показавши на виборах купюру в сто гривень.
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16.06.2021 19:34 Відповісти
Лучше бы они его в лесу там и оставили. Ситника в 2008 році вивезли в ліс і вимагали гроші. Зараз його друзі зробили мене винним у всьому, - екссуддя Чаус - Цензор.НЕТ 8437
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16.06.2021 16:28 Відповісти
Ага.... Сытник сам банки своими баксами напихал!
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16.06.2021 16:31 Відповісти
Ще й закопав на городі гад Ситника в 2008 році вивезли в ліс і вимагали гроші. Зараз його друзі зробили мене винним у всьому, - екссуддя Чаус - Цензор.НЕТ 3619 А Чаус довго знайти не міг того й попалився
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16.06.2021 16:33 Відповісти
В смысле - я ничего не совершал? Товарищ прямым текстом САМ сообщает: между мной и Сытником произошел конфликт, В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭТОГО КОНФЛИКТА Сытника вывезли в лес... Даже здесь товарищ Ч не может вразумительно соврать. И это судья типа! Время идиотов...
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16.06.2021 16:35 Відповісти
+100500
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16.06.2021 18:02 Відповісти
Я знав суддю, який спочатку вивчився в ПТУ на слюсаря -сантехніка, а потім родич допоміг йому поступити на юрфак і цей чолов"яга довгі-довгі роки пропрацював головою районного суду, збираючи вершки з місцевих голів колгоспу, директорів підприємств, а в роки незаленості, з фермерів і підприємців. А в цілому, добрий був хлоп, нікому нічого поганого не зробив і доброго теж.
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16.06.2021 19:39 Відповісти
Да это не сильно удивительно. Просто поражает уровень тупости задумки и исполнения. Ну и уровень потребления, видимо, тоже.
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17.06.2021 02:23 Відповісти
Вова, неужели ты со своей Лигой КВН думаешь переиграть Лигу Плюща.
Вова, тебе будет больно=)
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16.06.2021 16:36 Відповісти
Чаусу не видать свободы. Не выйдет из подвала до окончания правления Осла в Украине. Так и будут время от времени выпускать видосики.
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16.06.2021 16:36 Відповісти
Не країна, а дешевий жлобський балаган AKA 95 Квартал.
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16.06.2021 16:37 Відповісти
Якісь Чаус втомлений. Схоже, замучали його дублями. І, взагалі, то відео, не має прив"язки до часу запису.
Може ми дивимося наперед записані ролики, а фігуранта уже і не має Ситника в 2008 році вивезли в ліс і вимагали гроші. Зараз його друзі зробили мене винним у всьому, - екссуддя Чаус - Цензор.НЕТ 3365
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16.06.2021 16:42 Відповісти
Бабак вылазь из норки.Предскажи какой будет зима.
Здорова!Я Чаус.И у меня для вас есть история,которая произошла с Сытником в лесуСитника в 2008 році вивезли в ліс і вимагали гроші. Зараз його друзі зробили мене винним у всьому, - екссуддя Чаус - Цензор.НЕТ 3721 Ситника в 2008 році вивезли в ліс і вимагали гроші. Зараз його друзі зробили мене винним у всьому, - екссуддя Чаус - Цензор.НЕТ 4806
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16.06.2021 16:51 Відповісти
Клоунада Зебедлама в діі , більше нічого додати !😀
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16.06.2021 16:58 Відповісти
Мля, он бы хоть оделся поприличнее для записи видео Ситника в 2008 році вивезли в ліс і вимагали гроші. Зараз його друзі зробили мене винним у всьому, - екссуддя Чаус - Цензор.НЕТ 9699 Судья уев Ситника в 2008 році вивезли в ліс і вимагали гроші. Зараз його друзі зробили мене винним у всьому, - екссуддя Чаус - Цензор.НЕТ 2060
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16.06.2021 17:01 Відповісти
его одевают Ситника в 2008 році вивезли в ліс і вимагали гроші. Зараз його друзі зробили мене винним у всьому, - екссуддя Чаус - Цензор.НЕТ 8069
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16.06.2021 17:23 Відповісти
и я не я и "банка" не моя ....- а также то, что "сокрітие" инфи об преступлении!!! есть тоже преступление !!!1 - не знал єтого "лжемантиец" ..., не знал...
....де такий бардак може бути - то в яке Ес чи НАТО ...- хоча нах все це білякоритним потрібно - де там можна вільно брехати красти та маніпулювати ...
....шануймося
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16.06.2021 17:21 Відповісти
Даже если бы это тело никто не упаковал,верить ему можно,но поделить на 100500.
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16.06.2021 17:23 Відповісти
Хороший пример, что судья может ответить за вред
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16.06.2021 17:46 Відповісти
Кто с большим желанием хочет убрать из НАБУ несговорчивого Сытника? Точно не Пеца со своими клевретами. А вот ЗЕлупа так хочет, что аж ножками сучит. В таком случае какой напрашивается вывод? Конечно же все видосики якобы от Чауса авторства ЗЕлупленого окружения Чнелоха.
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16.06.2021 18:03 Відповісти
То есть, это признание Чауса в заказных им преступлениях:
похищении, побоях, незаконном завладении имуществом..

Сытника похитили и избивали в лесу по заказу Чауса,
выбивали отступные, отжали авто.

Квартальные идиоты сами не поняли, что наснимали.
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16.06.2021 18:17 Відповісти
Лукашенко зараз знімає такі ж відставки з Романом Протасевичем
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16.06.2021 19:28 Відповісти
Кацапская подводка. Широко стелит уголовник
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16.06.2021 22:05 Відповісти
 
 