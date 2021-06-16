15 795 98
Данилюк про обрання шкільного вчителя президентом Перу: "Який мудак переклав серіал "Слуга народу" іспанською. Пропала країна"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Перу пропала як країна після обрання шкільного вчителя Кастільо президентом.
Про це заявив екссекретар РНБО Олександр Данилюк, коментуючи новину про те, що шкільний учитель Кастільйо переміг на президентських виборах у Перу, передає Цензор.НЕТ.
"Який мудак переклав серіал "Слуга народу" іспанською. Пропала країна", - прокоментував Данилюк результати виборів у Перу.
Нагадаємо, шкільний учитель Кастільо переміг на президентських виборах у Перу: обіцяє жити на зарплату вчителя і перерозподілити гірничодобувні багатства.
Топ коментарі
+56 Super Gut
показати весь коментар16.06.2021 16:05
+54 Дмитрий Ч
показати весь коментар16.06.2021 16:10
+40 jklpqrs
показати весь коментар16.06.2021 16:02
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Сомнительно.Если для того школьного учителя,ставшего президентом,диктатор Мадуро является нормальным руководителем,то я представляю,что у него в голове.
"Дайте ему шанс"
"Хиба сразу поправиш то шо папэредники наворувалы?"
"А шо, ваш Порошэнко краще?"
над чем смеетесь? над собой смеетесь! (с)
Народ Перу ще не настільки...
РЕДАКТОР Цензора мог бы и задуматься .
К сожалению , этого не понимает ни власть , ни оппозиция, ни ЖУРНАЛИСТЫ.
Перессорилось с Грузией, испортили отношения с Молдовой из-за Чауса и т д . Целый список зашкваров . Теперь решили оценить выборы в Перу- попистеть , обидеть перуанцев ?
Чего мы не должны делать, так это попыток повлиять на их ВНУТРЕННЮЮ политику (выборы в частности). А высказывать свое мнение, если ты не относишься к МИДу (Президент относится если что) да пожалуйста!
Я просто говорю о деликатности в таких вопросах . Тем более перуанцы ничего плохого Украине не сделали
Причины такого выбора и там и тут одинаковы - народу просто надоело. И даже программы политиков здесь не при чем .
И этот мудрый нарид вместо того чтобы самим напрячься (напрячь мозги в т.ч.) и побороть эти явления, выбирает "простые решения" и голосует за того, кто обещает все сделать за него! И в итоге получает: коррупцию, бандитизм и новых местных князьков...........
Вот сейчас случайно обнаружила Ваш коммент и мне есть что ответить
Ссылка
16.06.2021 22:55
велосборанов.
натуральний вчитель і неіснуюча людина, пародія...
тому не треба сміятися з чужого - подивись на своє...нелолуге,
недолуге як і той, хто при держ.посаді таке дозволя собі квакати ...
А когда лез в зе-команду не видел, что там стадо непуганных идиотов ?
З 1980-х років Кастільо служив у місцевому загоні «Ронда Кампесинас[en]» - патрулів, створених перуанськими селянами для захисту від бойовиків «Сендеро Луміносо».
Это его довольно неплохо характеризует. Странно, что Данилюк не видит разницу.