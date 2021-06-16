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Зеленський (17522) МВФ (1342) Лерос Гео (380)

Лерос про заяву Зеленського з приводу вимог МВФ: Він просто деб!л, якщо не розуміє зв'язок

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Лерос про заяву Зеленського з приводу вимог МВФ: Він просто деб!л, якщо не розуміє зв'язок

Гео Лерос здивований, чому президент Володимир Зеленський не розуміє, чому МВФ вимагає проведення реформ в Україні в обмін на транші.

Про це написав на своїй сторінці в фейсбуці виключений з "СН" нардеп Гео Лерос, коментуючи заяву президента Володимира Зеленського в інтерв'ю західним ЗМІ про вимоги МВФ до України, передає Цензор.НЕТ.

В інтерв'ю Зеленський заявив, що "прив'язувати ті чи інші "маяки" до тих чи інших траншів несправедливо": "Не можна торгувати реформами за гроші".

"Він просто деб!л, якщо не розуміє зв’язок. Без реформ в країні може наступити економічний колапс, тому будь-який кредитор очевидно не хоче, щоб транші йшли напряму в кишеню 95 кварталу, як це зараз відбувається з українським бюджетом", - прокоментував Лерос інтерв'ю Зеленського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми будемо жити і без траншу МВФ. У нас все є, - Зеленський

Лерос про заяву Зеленського з приводу вимог МВФ: Він просто деб!л, якщо не розуміє звязок 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+72
первой части фразы вполне достаточно.
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16.06.2021 16:28
+69
Да это и так понятно что он дебил! Я уже молчу о тех, кто выбрал соплю Лерос о заявлении Зеленского по поводу требований МВФ: Он просто деб!л, если не понимает связь - Цензор.НЕТ 3964
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16.06.2021 16:31
+41
где ж вы были такие умные...что перед выборами не разглядели деб!ла в галабародьковком обличии ??? па-прикольно сменилось коллапсом? хуже не будет? абынепорошенко????
а теперь бе-бе-бе...когда стригали до шкуры добрались???
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16.06.2021 16:35
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первой части фразы вполне достаточно.
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16.06.2021 16:28 Відповісти
+ хитросделанный ,в свои в офшорики миллионы кассировать 🤢🤡🐲 ОНО НЕ ДЕБИЛ !
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16.06.2021 17:10 Відповісти


Моні Кабелуччі@Moni_Kabelucci 8 ч

Історія таки повторюється, тіки у вигляді фарсу.
Окупація
Пропаганда
Закриття кордонів
Русифікація
Розкуркулення

Найвеличніший хоче йти на другий термін, бо за один може не всі ще подохнуть
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16.06.2021 21:04 Відповісти
Да это и так понятно что он дебил! Я уже молчу о тех, кто выбрал соплю Лерос о заявлении Зеленского по поводу требований МВФ: Он просто деб!л, если не понимает связь - Цензор.НЕТ 3964
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16.06.2021 16:31 Відповісти
То то є дебільня у кубі .
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16.06.2021 16:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=7kBYYW9n6qo&ab_channel=AlexNasonov
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16.06.2021 18:05 Відповісти
Вислюку посвещается.
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16.06.2021 18:07 Відповісти
Два дебила - это сила!
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16.06.2021 16:32 Відповісти
Он четырежды деб!л !!!
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16.06.2021 16:32 Відповісти
Значит очень много сил.
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16.06.2021 16:42 Відповісти
"… торгувати реформами за гроші»- це порція свіжої сечі просто в пикі дебілам-виборцям.
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16.06.2021 16:35 Відповісти
где ж вы были такие умные...что перед выборами не разглядели деб!ла в галабародьковком обличии ??? па-прикольно сменилось коллапсом? хуже не будет? абынепорошенко????
а теперь бе-бе-бе...когда стригали до шкуры добрались???
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16.06.2021 16:35 Відповісти
Пане Василю, а тот вони керувалися "любименьким" "авось пронесёть!!!"
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16.06.2021 16:48 Відповісти
ну и получилось проносит (жидким) теперь всех (пардон)
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16.06.2021 16:50 Відповісти
Та отож на жаль , що всих...
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16.06.2021 17:04 Відповісти
Нет ребята, он не дебил, дебилы миллионерами не становяться, а вот те, кто его выбрал, - дебилы.
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16.06.2021 16:36 Відповісти
Лерос про заяву Зеленського з приводу вимог МВФ: Він просто деб!л, якщо не розуміє зв'язок - Цензор.НЕТ 3998
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16.06.2021 16:37 Відповісти
На фоне 73%, это милое животное, обладает огромным умом!
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16.06.2021 17:47 Відповісти
Лерос, не читай коменты соевых. Одно слово "дебил" уже нивелирует твое изречение. Хамское отношение признак личной обиды, а не защиту интересов украинцев.
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16.06.2021 16:38 Відповісти
та тут,в статье ,речь совсем не о соевых...
а о дебилах и их кумире,супердебиле Лерос про заяву Зеленського з приводу вимог МВФ: Він просто деб!л, якщо не розуміє зв'язок - Цензор.НЕТ 6931
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16.06.2021 16:42 Відповісти
Ведет себя как соевый - хамски.
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16.06.2021 16:46 Відповісти
Лерос про заяву Зеленського з приводу вимог МВФ: Він просто деб!л, якщо не розуміє зв'язок - Цензор.НЕТ 3591
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16.06.2021 16:56 Відповісти
Лерос про заяву Зеленського з приводу вимог МВФ: Він просто деб!л, якщо не розуміє зв'язок - Цензор.НЕТ 4293
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16.06.2021 17:09 Відповісти
Да дебилы все, что не видно до сих пор. Зебил?.. Ах ты ж зеплесень зебил, спалился кацап. А теперь бе-бе-бе когда выбрал соплю, абынепорошенко
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16.06.2021 16:44 Відповісти
Так... Количество слова дебил и словарного поноса увеличивает количество лайковЛерос про заяву Зеленського з приводу вимог МВФ: Він просто деб!л, якщо не розуміє зв'язок - Цензор.НЕТ 8670
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16.06.2021 16:56 Відповісти
Скажите, Консконовозов, а когла на телеканале Г+Г выйдет продолжение мультсериала для Зебилов и просих умственно недоразвитых от рождения избирателей Зеленского, "Сказочная Русь" с новым персонажем "Владимиром вЯлЯчайшим кривобивненским" и если нет то почему?
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16.06.2021 16:45 Відповісти
"Сказочно Усусь"? Лерос про заяву Зеленського з приводу вимог МВФ: Він просто деб!л, якщо не розуміє зв'язок - Цензор.НЕТ 9390
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16.06.2021 16:58 Відповісти
Или "Сказочно усРусь". Да какая разница?
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16.06.2021 17:03 Відповісти
А що, є сумніви у справедливості цього твердження?! За два роки хіба або останній придурок того ще не зрозумів, або якась зебільна мерзота. Ти з яких, чи какаяразніца?
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16.06.2021 17:31 Відповісти
Дебил! Дебил где ты был когда зебилы выбирали абынепорошенко. Дебил дебил зебил зеленая сопля, зеплесень, нелох
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16.06.2021 16:40 Відповісти
Работает на не-дебилах
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16.06.2021 17:40 Відповісти
ЗГОДЕН Лерос про заяву Зеленського з приводу вимог МВФ: Він просто деб!л, якщо не розуміє зв'язок - Цензор.НЕТ 7914
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16.06.2021 16:43 Відповісти
Пацан, шо ты панимаешь, его выбрал "мудрий нАрід"!!
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16.06.2021 16:47 Відповісти
Мудрый олигарх?
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16.06.2021 16:53 Відповісти
Да, вот именно...
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16.06.2021 18:33 Відповісти
Колись я схоже вже чув:
"З 2010 року три роки поспіль цю цукерку у красивій обгортці нам показували і казали: "Ви їх (кошти МВФ) отримаєте, коли з Міжнародним валютним фондом підпишете угоду". Не треба нас так принижувати. Ми не малі діти, на солодкі цукерки ми не йдемо", - зауважив президент.
Янукович наголосив, що Україна - серйозна європейська країна. "А МВФ каже: "Підніміть тарифи для населення, заморозьте заробітні плати і пенсії" і так далі. Я на це ніколи не піду", - зазначив голова країни.
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16.06.2021 16:48 Відповісти
Ты ещё больший д!бил, если веришь в это вранье про "підніміть тарифи для населення, заморозьте заробітні плати і пенсії".
МВФ такого никогда не требовал.
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16.06.2021 19:16 Відповісти
Перш ніж епітетами розкидатися, краще прочитай уважно хто це сказав. То було в 2013 році.
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16.06.2021 19:20 Відповісти
И так знаю: Янукович сказал и что?
Он для тебя честный непререкаемым авторитет?
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16.06.2021 19:31 Відповісти
Тим коментом я хотів сказати що Зєля знайшов граблі ЯнукОвоча і приміряє до свого лоба. Ще є сумніви щодо мого ставлення до Віті Йолки?
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16.06.2021 19:58 Відповісти
зебіл шейко спалився... А, може, касап під проксі?
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16.06.2021 16:56 Відповісти
В спам це зелене лайно, хай не смердить зебіл
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16.06.2021 17:01 Відповісти
зрозуміло за кого ти голосував...
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16.06.2021 17:09 Відповісти
блін, я забув... ти ще й на кацапскому пишеш, рука кремля з тебе так і стирчить
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16.06.2021 17:33 Відповісти
молодец, хорошо ты сам себя обозвал
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16.06.2021 21:47 Відповісти
Ты не отвлекайся и усерднее соси музыкально-половой *** Зеленского, шакалёныш.
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16.06.2021 17:27 Відповісти
чо это обезьянка раскукарекалась? чо мимо кассы прогнали?
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16.06.2021 16:53 Відповісти
Обезьянка Арахамия вам нравится?
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16.06.2021 16:57 Відповісти
из обезьяньей стаи выгнали
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16.06.2021 17:02 Відповісти
Удивительно,что еще остались в Украине люди,сомневающиеся в очевидном.
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16.06.2021 16:55 Відповісти
" Он просто деб!л " - да ладно Лерос про заяву Зеленського з приводу вимог МВФ: Він просто деб!л, якщо не розуміє зв'язок - Цензор.НЕТ 4283 а так глянешь обычный не Лох Лерос про заяву Зеленського з приводу вимог МВФ: Він просто деб!л, якщо не розуміє зв'язок - Цензор.НЕТ 4283
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16.06.2021 17:01 Відповісти
Таки-да! Сначала не учился, потом не работал
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16.06.2021 17:01 Відповісти
Транш балансирует курс доллара и не даёт включить печатный станок.В идеале для зелёных,обвалить курс и запустить инфляцию к осени вызвав недовольство общественности.Тот кто толкает этот сценарий умён.Понимает ли это Зеля,шо его может ожидать осенью,если МВФ так и не даст транш..Трудно сказать Лерос про заяву Зеленського з приводу вимог МВФ: Він просто деб!л, якщо не розуміє зв'язок - Цензор.НЕТ 534
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16.06.2021 17:09 Відповісти
И предсказание соевых о курсе 100 исполнится. Лерос про заяву Зеленського з приводу вимог МВФ: Він просто деб!л, якщо не розуміє зв'язок - Цензор.НЕТ 1010
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16.06.2021 17:11 Відповісти
Транш-это как здоровая кровь,которая выводит плохую неликвидную гривну.Если перестать закачивать здоровую кровь,плохой крови станет больше. Лерос про заяву Зеленського з приводу вимог МВФ: Він просто деб!л, якщо не розуміє зв'язок - Цензор.НЕТ 392
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16.06.2021 17:24 Відповісти
Курс не 100, но продукты питания, коммуналка подорожали в полтора раза. Поржем?
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16.06.2021 17:29 Відповісти
А ціни? А тарифи? По якому, придурку, курсу? І то тільки початок. Он електрику майже по 3 вже обіцяють. А далі що, дебіле?
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16.06.2021 17:33 Відповісти
при чому зелі припекло висловити наболіле (як хочеться пиляти бюджет, а МФВ не дозволяє)
у день, коли на зустрічі Байдена і пуйла вирішується доля України
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16.06.2021 17:13 Відповісти
Як можна поважати президента,коли ті,яких він сам привів називають його дебілом?..
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16.06.2021 17:23 Відповісти
Але "ті,яких він сам привів", кажуть правду! А як поважати тих, хто цього лоха привів???
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16.06.2021 17:36 Відповісти
вова папіку БЕ - ти ж гаваріл шо справімся без МВФ ... а шо тєпєрь? папік БЕ- шо-шо , включай себя настоящего ...
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16.06.2021 17:29 Відповісти
Насколько я помню, кредитную линию остановили с перепугу, что с новым главой нац-банка будет пипец , пипец не пришёл и с гривней всё в порядке, НО транша нет Лерос про заяву Зеленського з приводу вимог МВФ: Він просто деб!л, якщо не розуміє зв'язок - Цензор.НЕТ 182 выходит Зеля не совсем и дебил?
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16.06.2021 17:29 Відповісти
У тебя память как у рыбки, зепил наверное
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16.06.2021 17:31 Відповісти
с гривней "порядок" потому что уже одолжили более 12 миллиардоов $ через пирамиду ОГВЗ.
Такой же "порядок" был у фьодорича, что в итоге обернулось падением курса до 26.
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16.06.2021 17:47 Відповісти
Полагаешь Смолий делал-бы по другому? ... но пипец-то не пришёл, почему транша нет, или в этой консерватории Смолий , по рекомендации Гонтаревой, был главным дирижёром? Лерос про заяву Зеленського з приводу вимог МВФ: Він просто деб!л, якщо не розуміє зв'язок - Цензор.НЕТ 3156
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16.06.2021 18:01 Відповісти
а ты видно полагаешь что курс устанавливает Нацбанк от фонаря)
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16.06.2021 18:20 Відповісти
Нацбанк осуществляет финансовую политику, и она не изменилась, почему нет транша, дирижёр не тот? Лерос про заяву Зеленського з приводу вимог МВФ: Він просто деб!л, якщо не розуміє зв'язок - Цензор.НЕТ 370
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16.06.2021 19:28 Відповісти
С Леросом я в корне не согласен! Он (зЕлох) просто дебил, без всяких "если" . Это было видно и до призЕденства! А вот как назвать 73%, не знаю...
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16.06.2021 17:30 Відповісти
Ну виборці зе все-ж з якою-ніякою головою ,вона хоч зеленими мріями заповнена,а ось виборці жопзж понароджувались з чавунними макітрами, у яких поклали меню для каші з Вєлічєствєнного топора на русском язікє.
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16.06.2021 17:48 Відповісти
І не дивно! Упевнений що ці 73%, так само урку до влади привели, який розв'язав війну!
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16.06.2021 18:02 Відповісти
Тому я з 2019 розмовляю тільки з тими хто за Порошенка. Це для мене тест на світлу голову, не страшно повернутися спиною до такої людини. Я вже багато разів переконався в своїй правоті, я б навіть сказав що кожен день переконуюсь. Думаю що це на все життя.
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16.06.2021 18:07 Відповісти
На президентських виборах в Перу переміг шкільний вчитель Педро Кастильо Голобородько. Він обіцяє переписати Конституцію та підвищіти зарплатню вчителям до 1000 долярів.
Ну що ж. Хороших вам українських граблів, наші перуанські брати.
Ідіотизм невиліковний.
Він вічний.
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16.06.2021 17:53 Відповісти
Как разворовывать, накручивать инфляцию и загонять экспортный потенциал в жопу во имя Коломойского, так они профи… а вы тут про дебилов. Они паразиты на теле Украины
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16.06.2021 17:54 Відповісти
Просто они профи в дерибане.
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16.06.2021 18:37 Відповісти
Дебил не дебил , а президентом работает Лерос про заяву Зеленського з приводу вимог МВФ: Він просто деб!л, якщо не розуміє зв'язок - Цензор.НЕТ 3134 Лерос про заяву Зеленського з приводу вимог МВФ: Він просто деб!л, якщо не розуміє зв'язок - Цензор.НЕТ 240 как в анекдоте про обезьяну . Дебилы это те кто за него голосовал ,после фильма про Голобородько Лерос про заяву Зеленського з приводу вимог МВФ: Він просто деб!л, якщо не розуміє зв'язок - Цензор.НЕТ 6348
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16.06.2021 18:08 Відповісти
тоже мне новость, конечно дибил, наш презик дибил, это всем ясно
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16.06.2021 18:18 Відповісти
"Он просто деб!л"

Походу эта фраза войдет в книжки по истории, как краткая характеристика найвеличнішого.
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16.06.2021 18:31 Відповісти
Дебільні кобель й ***** понесли Дебіла зе!!!
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16.06.2021 19:05 Відповісти
...по пьяне понесли?
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17.06.2021 02:25 Відповісти
жиди й непивши обкурені
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03.07.2021 12:48 Відповісти
Дебіли вибрали дебіла і дебілят. Правда де-які дебіли порозумнішали але ще осталось багато дебілів будемо надіятись що вони також порозумнішають. І після зеленої чуми будемо згадувати як страшний сон. В США також бибирали акторів але перед тим вони пройшли велику політичну практику а так як у нас - ще вчора своїм х...м грав на піаніно а завтра вже президент. Зе ніколи не буде президентом (він дуже тупий) а буде маріонеткою Коломойського, єрмака ну і звичайно патрушева. Потрібно відробляти зраду в Омані.
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17.06.2021 14:30 Відповісти
Народному депутату НЕ пристало публично изрекать такие эпитеты по отношению к Президенту.

В тоже время фактом является то, что команда Зеленского, это толпа в первую очередь не умеющих управлять лиц. Во-вторых, у них есть крутые дипломы, но по факту нет крепких профессиональных знаний. Да, их родственники, бывшие руководители при СССР, дали им возможность заканчивать школы с углубленным изучением иностранных языков, чего были полностью лишены дети из районов. В-третьих, они наглы, циничны, брехливы и очень любят воровать.

Вывод. Украинцы ошиблись выбрав не столько Зеленского (после инаугурации он не сильно и мешал), сколько ошиблись, в парламентско-президентской республике, когда проголосовали на выборах за "Слуг народа", "Голос" и "ОПЗЖ" - вот тогда мы и получили то, что имеем.

Да, специально для тех, кто не ходил на выборы - не пошёл голосовать = проголосовал за "СН".
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17.06.2021 19:18 Відповісти
 
 