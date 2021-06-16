Лерос про заяву Зеленського з приводу вимог МВФ: Він просто деб!л, якщо не розуміє зв'язок
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Гео Лерос здивований, чому президент Володимир Зеленський не розуміє, чому МВФ вимагає проведення реформ в Україні в обмін на транші.
Про це написав на своїй сторінці в фейсбуці виключений з "СН" нардеп Гео Лерос, коментуючи заяву президента Володимира Зеленського в інтерв'ю західним ЗМІ про вимоги МВФ до України, передає Цензор.НЕТ.
В інтерв'ю Зеленський заявив, що "прив'язувати ті чи інші "маяки" до тих чи інших траншів несправедливо": "Не можна торгувати реформами за гроші".
"Він просто деб!л, якщо не розуміє зв’язок. Без реформ в країні може наступити економічний колапс, тому будь-який кредитор очевидно не хоче, щоб транші йшли напряму в кишеню 95 кварталу, як це зараз відбувається з українським бюджетом", - прокоментував Лерос інтерв'ю Зеленського.
Будь ласка, зачекайте...
Моні Кабелуччі@Moni_Kabelucci 8 ч
Історія таки повторюється, тіки у вигляді фарсу.
Окупація
Пропаганда
Закриття кордонів
Русифікація
Розкуркулення
Найвеличніший хоче йти на другий термін, бо за один може не всі ще подохнуть
а теперь бе-бе-бе...когда стригали до шкуры добрались???
а о дебилах и их кумире,супердебиле
"З 2010 року три роки поспіль цю цукерку у красивій обгортці нам показували і казали: "Ви їх (кошти МВФ) отримаєте, коли з Міжнародним валютним фондом підпишете угоду". Не треба нас так принижувати. Ми не малі діти, на солодкі цукерки ми не йдемо", - зауважив президент.
Янукович наголосив, що Україна - серйозна європейська країна. "А МВФ каже: "Підніміть тарифи для населення, заморозьте заробітні плати і пенсії" і так далі. Я на це ніколи не піду", - зазначив голова країни.
МВФ такого никогда не требовал.
Он для тебя честный непререкаемым авторитет?
у день, коли на зустрічі Байдена і пуйла вирішується доля України
Такой же "порядок" был у фьодорича, что в итоге обернулось падением курса до 26.
Ну що ж. Хороших вам українських граблів, наші перуанські брати.
Ідіотизм невиліковний.
Він вічний.
Походу эта фраза войдет в книжки по истории, как краткая характеристика найвеличнішого.
В тоже время фактом является то, что команда Зеленского, это толпа в первую очередь не умеющих управлять лиц. Во-вторых, у них есть крутые дипломы, но по факту нет крепких профессиональных знаний. Да, их родственники, бывшие руководители при СССР, дали им возможность заканчивать школы с углубленным изучением иностранных языков, чего были полностью лишены дети из районов. В-третьих, они наглы, циничны, брехливы и очень любят воровать.
Вывод. Украинцы ошиблись выбрав не столько Зеленского (после инаугурации он не сильно и мешал), сколько ошиблись, в парламентско-президентской республике, когда проголосовали на выборах за "Слуг народа", "Голос" и "ОПЗЖ" - вот тогда мы и получили то, что имеем.
Да, специально для тех, кто не ходил на выборы - не пошёл голосовать = проголосовал за "СН".