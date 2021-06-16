Участь США у переговорах стосовно Донбасу залежить від їх позиції, - заступник голови адміністрації Путіна Козак

Участь у переговорах про врегулювання конфлікту на Донбасі може сприяти процесу, тільки якщо позиція Вашингтона має на увазі пошук відповідей на виклики, що виникають "в одній людській логіці".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС", про це на саміті в Женеві заявив заступник голови адміністрації президента Росії і парламентер стосовно Донбасу Дмитро Козак.

"Все залежить від позиції. Або ми в одній людській логіці намагаємося знайти відповіді на всі ті виклики, які є, тоді так. Якщо буде тверезий і прагматичний підхід до виконання мінських угод - добре. Але, як кажуть, краще жахливий кінець, ніж жах без кінця. Навіть Україні ми заявляли про це: "Не хочете мінських угод? Заявіть про це в РБ ООН. Внесіть пропозиції. Скажіть, що вас не влаштовує", - сказав Козак, відповідаючи на запитання про участь США в переговорах.

Він зазначив, що адміністрація президента Джо Байдена загалом заявляє про прихильність мінським угодам: "Якщо йдеться про врегулювання конфлікту, будь ласка, ми за. Коли наші європейські колеги кажуть, що потрібно терміново знайти рішення, тому що зараз втрутяться в процес американці, ми говоримо: "Ласкаво просимо".

Водночас, Козак зазначив, що ніщо не заважає проведенню зустрічі глав МЗС у "нормандському форматі" (Німеччина, Росія, Україна, Франція).

"Немає ніяких проблем в організації зустрічі міністрів формату", - сказав Козак, відповідаючи на відповідне запитання.

При цьому він підкреслив, що в липні минулого року міністри закордонних справ не змогли узгодити спільну заяву: "І в той же місяць була зустріч політрадників. Ми запропонували об'єднати заяву з приводу рекомендацій контактній групі про конкретні кроки врегулювання. Але не змогли. Віддали їх німцям і французам, вони дуже просили. Ми з Лавровим підписали, але все це вмерло і навіть ніхто не згадує".

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