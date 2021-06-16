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Участь США у переговорах стосовно Донбасу залежить від їх позиції, - заступник голови адміністрації Путіна Козак

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Участь США у переговорах стосовно Донбасу залежить від їх позиції, - заступник голови адміністрації Путіна Козак

Участь у переговорах про врегулювання конфлікту на Донбасі може сприяти процесу, тільки якщо позиція Вашингтона має на увазі пошук відповідей на виклики, що виникають "в одній людській логіці".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС", про це на саміті в Женеві заявив заступник голови адміністрації президента Росії і парламентер стосовно Донбасу Дмитро Козак.

"Все залежить від позиції. Або ми в одній людській логіці намагаємося знайти відповіді на всі ті виклики, які є, тоді так. Якщо буде тверезий і прагматичний підхід до виконання мінських угод - добре. Але, як кажуть, краще жахливий кінець, ніж жах без кінця. Навіть Україні ми заявляли про це: "Не хочете мінських угод? Заявіть про це в РБ ООН. Внесіть пропозиції. Скажіть, що вас не влаштовує", - сказав Козак, відповідаючи на запитання про участь США в переговорах.

Він зазначив, що адміністрація президента Джо Байдена загалом заявляє про прихильність мінським угодам: "Якщо йдеться про врегулювання конфлікту, будь ласка, ми за. Коли наші європейські колеги кажуть, що потрібно терміново знайти рішення, тому що зараз втрутяться в процес американці, ми говоримо: "Ласкаво просимо".

Водночас, Козак зазначив, що ніщо не заважає проведенню зустрічі глав МЗС у "нормандському форматі" (Німеччина, Росія, Україна, Франція).

"Немає ніяких проблем в організації зустрічі міністрів формату", - сказав Козак, відповідаючи на відповідне запитання.

При цьому він підкреслив, що в липні минулого року міністри закордонних справ не змогли узгодити спільну заяву: "І в той же місяць була зустріч політрадників. Ми запропонували об'єднати заяву з приводу рекомендацій контактній групі про конкретні кроки врегулювання. Але не змогли. Віддали їх німцям і французам, вони дуже просили. Ми з Лавровим підписали, але все це вмерло і навіть ніхто не згадує".

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Топ коментарі
+7
Участие США в чём либо зависит исключительно от желания США.
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16.06.2021 16:49
+5
А этот придурок чего своё поддувало открыл? Кто его спрашивает?
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16.06.2021 16:48
+2
Вот зачем этих ************ ваще в новости выводить , и так ясно что они скажут -мы белые и пушистые ,а весь мир фошизды
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16.06.2021 16:49
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А этот придурок чего своё поддувало открыл? Кто его спрашивает?
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16.06.2021 16:48 Відповісти
Участие США в чём либо зависит исключительно от желания США.
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16.06.2021 16:49 Відповісти
Вот зачем этих ************ ваще в новости выводить , и так ясно что они скажут -мы белые и пушистые ,а весь мир фошизды
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16.06.2021 16:49 Відповісти
Цензор драконит. Участие США в переговорах по Донбассу зависит от их позиции, - замглавы администрации Путина Козак - Цензор.НЕТ 9521
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16.06.2021 16:51 Відповісти
***** та він таки не хоче визнавати себе окупантом, агресором, однією із сторін війни з Україною. Він хоче бути "миротворцем".
Він хоче, щоб Байден з ними погодився? Цього не буде. Ніколи. Американці не настільки дурні, щоб в майбутньому допустити аналогічні гібридні війни, вже на американському континенті.
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16.06.2021 16:51 Відповісти
та уж понятно какая позиция (не миссионерская точно) должна быть ))))
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16.06.2021 16:51 Відповісти
Он хоть понял чего сам ляпнул?
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16.06.2021 16:52 Відповісти
если все будут на стороне оккупанта и его поддерживать, тогда оккупант разрешит в переговорах участвовать
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16.06.2021 16:56 Відповісти
Логика тут одна- параша агрессор, а Путин- }{уйло. О какой ещё логике несёт бред Козак- непонятно. Участие США в переговорах по Донбассу зависит от их позиции, - замглавы администрации Путина Козак - Цензор.НЕТ 656
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16.06.2021 17:09 Відповісти
Подивіться на обличчя Козака, у мене великий сумнів що до присутності "логіки" у його обличчі...)))
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16.06.2021 17:18 Відповісти
Если США захочет принять участие, никакая п***рашка им не сможет помешать!
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16.06.2021 17:19 Відповісти
 
 