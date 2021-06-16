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Миколаїв (1337) Миколаївський глиноземний завод (22)

Стягнення з МГЗ 9 млрд грн на користь жителів Миколаєва стане прикладом для інших, - адвокат

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Стягнення з МГЗ 9 млрд грн на користь жителів Миколаєва стане прикладом для інших, - адвокат

Рішення Заводського районного суду Миколаєва, який задовольнив позов громадської організації "Стоп Шлам" про стягнення з Миколаївського глиноземного заводу 9,2 мільярда гривень моральної компенсації для людей, які постраждали від нанесення підприємством шкоди екології, має мотивувати жителів інших міст колективно відстоювати свої права.

Про це розповів адвокат АТ "Greco" Артемій Воробйов.

"Рішення суду показало, що прості люди, об'єднуючись в масові громадські організації, можуть скористатися правовим механізмом, який надає українське та міжнародне законодавство, щоб домогтися захисту своїх прав. Незважаючи на те, що відповідачем у цій справі виступало одне з найбільших підприємств Миколаївської області, люди змогли відстояти свої права", – розповів Артемій Воробйов.

Адвокат повідомив, що рішення Заводського районного суду Миколаєва поки не набуває чинності, оскільки представники МГЗ заявляли, що вони обов'язково будуть оскаржувати це рішення в апеляційному порядку. Розглядати їхню заяву буде апеляційний суд Миколаївської області.

"Рішення набуде чинності після апеляційного розгляду. Віримо, що судді апеляційної інстанції проявлять об'єктивність і неупередженість, ухвалять законне, обґрунтоване і справедливе рішення", – сказав він.

Адвокат упевнений, що справа МГЗ має мотивувати жителів інших міст колективно відстоювати свої права.

"Ця справа повинна стати каталізатором, який прискорить процес. У нашій країні дуже багато екологічних проблем. Люди про них знають, але часом людина обмежена в можливостях повноцінно скористатися судовим захистом. Багато людей, на жаль, просто не звертаються щодо захисту своїх прав до компетентних органів. Живуть із проблемою, відчуваючи своє безсилля", – підсумував Артемій Воробйов.

Раніше Заводський районний суд Миколаєва задовольнив позов громадської організації "Стоп Шлам" про стягнення з Миколаївського глиноземного заводу 9,2 млрд гривень моральної компенсації для жителів міста, які приєдналися до позову.

АТ "GRECO" – перше адвокатське об'єднання в Україні, яке спеціалізується на супроводі колективних позовів (class action) у сферах екології, захисту прав споживачів, енергетики, фінансів і будівництва.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+1
а бабло тоже жителям пойдет или как всегда?
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16.06.2021 16:58
+1
Если эта сумма поступит на счёт городскогосовета Николаева, то будет неплохо.
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16.06.2021 17:00
+1
Хочу спитати: хто крайній в черзі за баблом ??? Взыскание с НГЗ 9 млрд грн в пользу жителей Николаева станет примером для других, – адвокат - Цензор.НЕТ 1204
Я буду за Вами і за мною більше чергу не займати !!! Взыскание с НГЗ 9 млрд грн в пользу жителей Николаева станет примером для других, – адвокат - Цензор.НЕТ 9052
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16.06.2021 17:06
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а бабло тоже жителям пойдет или как всегда?
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16.06.2021 16:58 Відповісти
Если эта сумма поступит на счёт городскогосовета Николаева, то будет неплохо.
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16.06.2021 17:00 Відповісти
Скоріше на рахунки обл.ради...
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16.06.2021 17:08 Відповісти
Взыскать не значит получить.
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16.06.2021 17:12 Відповісти
Сума поступит, если поступит, - то ОО "стоп шлам". Николаевский горсовет там нипричем.
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16.06.2021 17:37 Відповісти
Хочу спитати: хто крайній в черзі за баблом ??? Взыскание с НГЗ 9 млрд грн в пользу жителей Николаева станет примером для других, – адвокат - Цензор.НЕТ 1204
Я буду за Вами і за мною більше чергу не займати !!! Взыскание с НГЗ 9 млрд грн в пользу жителей Николаева станет примером для других, – адвокат - Цензор.НЕТ 9052
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16.06.2021 17:06 Відповісти
Адвокат несет такое как будто уже получили деньги. Прям как Бубочка.
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16.06.2021 17:11 Відповісти
Позакрывают все заводы нафиг! Взыскание с НГЗ 9 млрд грн в пользу жителей Николаева станет примером для других, – адвокат - Цензор.НЕТ 6753
Все украинцы будут работать чиновниками или их помощниками.
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16.06.2021 17:13 Відповісти
"- папа, ты будешь меньше пить?
- нет, ты будешь меньше есть" (С)

"- Уж ты бы лучше бы молчала бы -
Накрылась премия в квартал!
Кто мне писал на службу жалобы?
Не ты?! Так я их сам читал!" (С)
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16.06.2021 17:22 Відповісти
ахах)) Паша Куфтырев в интересах Коломойского возжелал отжать НГЗ у Дерипаски Взыскание с НГЗ 9 млрд грн в пользу жителей Николаева станет примером для других, – адвокат - Цензор.НЕТ 1150
ЗЫ.. Дерипаска еще то беспредельщик.. могут и застрелить!
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АО "GRECO" - первое адвокатское объединение в Украине, которое специализируется на сопровождении коллективных исков (class action) в сферах экологии, защиты прав потребителей, энергетики, финансов и строительства.

ПАВЛО КУФТИРЄВ - Керуючий партнер
Взыскание с НГЗ 9 млрд грн в пользу жителей Николаева станет примером для других, – адвокат - Цензор.НЕТ 9638
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16.06.2021 17:30 Відповісти
Все по законам рейдерства. Купили решение суда на 9 ярдов. Пропечатали в СМИ, шо мол все жители Николаева от 9 ярдов бубликов получат. Потом Коломойский с Дерипаской станут тереть за цену НГЗ. Потом, кто-то из них в Апеляции или Верховном все это похоронит. А Николаевцы заместо бублика получат полноценную дырку. Все как и 30 лет...
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16.06.2021 17:59 Відповісти
 
 