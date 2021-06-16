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Новини За кордоном Агресія Росії проти України Затримання Протасевича
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Терористи "ЛНР" подякували Лукашенку за "можливість провести слідчі дії" з Протасевичем і заявили про отримання "зізнань"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Терористи

"Генеральній прокуратурі" терористичного угрупування "ЛНР" вдалося провести "слідчі дії" з опозиційним білоруським журналістом Романом Протасевичем.

Про це заявив "генпрокурор" ЛНР "Сергій Горенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Новости Донбасса.

Маріонетка Кремля Горенко заявив: "Висловлюю щиру подяку особисто ... Олександру Григоровичу Лукашенку, а також правоохоронним органам держави, зокрема, Комітету державної безпеки за надану слідчим "Генеральної прокуратури "ЛНР" можливість провести необхідні слідчі дії з колишнім головним редактором білоруського опозиційного телеграм -каналу Nexta Романом Протасевичем".

"Отримані свідчення Романа Протасевича дозволили значно просунутися в розслідуванні порушеної нашим наглядовим відомством у травні поточного року кримінальної справи", - сказав Горенко.

Також читайте: Жодних запитів з-за кордону на проведення слідчих дій з Протасевичем не надходило, - СК Білорусі

За його словами, "ЛНР" "вдалося отримати достатні неспростовні докази" причетності Протасевича до діяльності українського батальйону "Азов", а також "звірячих вбивств мирних громадян Донбасу в 2014-2015 роках, використання заборонених засобів і методів війни".

Нагадаємо, раніше терористи організації "ЛНР" заявили, що хочуть судити Протасевича у себе, оскільки він нібито воював на Донбасі снайпером в батальйоні "Азов". Терористи звинувачують Протасевича в скоєнні злочинів проти людяності, і заявляють, що в разі екстрадиції йому загрожує розстріл. 5 червня в ОРЛО заявили, що в Білорусь відправили "слідчих", щоб ті допитали Протасевича.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Читайте також: У терористів із "ЛНР" заявили, що виїхали до Мінська для допиту Протасевича

У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.

В ОРЛО заявили, що заарештований у Білорусі опозиційний журналіст Роман Протасевич воював на Донбасі снайпером у батальйоні "Азов". У Білорусь відправили "слідчих", щоб ті допитали Протасевича. "Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що Протасевичу в ОРЛО загрожує смертна кара.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+35
Пора отзывать посла из белорашки Террористы "ЛНР" поблагодарили Лукашенко за "возможность провести следственные действия" с Протасевичем и заявили о получении "признательных показаний" - Цензор.НЕТ 4841
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16.06.2021 17:17
+26
Получается, что Лукашенко признал ЛНР!
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16.06.2021 17:22
+20
Лукашенко - слуга террористов.
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16.06.2021 17:20
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Пора отзывать посла из белорашки Террористы "ЛНР" поблагодарили Лукашенко за "возможность провести следственные действия" с Протасевичем и заявили о получении "признательных показаний" - Цензор.НЕТ 4841
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16.06.2021 17:17 Відповісти
Точно, дипломатические шаги должны быть однозначно. Однако надо и не дать пропагандонам бульбофюрера отвлечь внимание от Нексты, самолёта и собственно беларуских событий, историей с "Азовом". Вечно на нас пытаются свои проблемы перекинуть Террористы "ЛНР" поблагодарили Лукашенко за "возможность провести следственные действия" с Протасевичем и заявили о получении "признательных показаний" - Цензор.НЕТ 2767
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16.06.2021 17:21 Відповісти
лубянский сценарий весь насквозь шитый белыми нитками.Эти уроды моральные решили что всех разведут
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16.06.2021 18:59 Відповісти
Лукашенко - слуга террористов.
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16.06.2021 17:20 Відповісти
гашиша яхши айдар и азов Террористы "ЛНР" поблагодарили Лукашенко за "возможность провести следственные действия" с Протасевичем и заявили о получении "признательных показаний" - Цензор.НЕТ 1501 на разных флангах фронта Террористы "ЛНР" поблагодарили Лукашенко за "возможность провести следственные действия" с Протасевичем и заявили о получении "признательных показаний" - Цензор.НЕТ 5849
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16.06.2021 17:22 Відповісти
Очень тонкая философская мысль, наверное навеянная трактатами Омара Хайяма. Не каждый поймет глубину мысли и красоту поставленного слога. Советую для простых и неискушенных посетителей этого сайта, не знакомых с философией Хайяма и не читавших "Рубаи", более развернуто на простом языке выражать свои изречения. Терористи "ЛНР" подякували Лукашенку за "можливість провести слідчі дії" з Протасевичем і заявили про отримання "зізнань" - Цензор.НЕТ 2086
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16.06.2021 19:01 Відповісти
Луганда и пампасяо Терористи "ЛНР" подякували Лукашенку за "можливість провести слідчі дії" з Протасевичем і заявили про отримання "зізнань" - Цензор.НЕТ 6105 и Азов не ураганил под Луганском Терористи "ЛНР" подякували Лукашенку за "можливість провести слідчі дії" з Протасевичем і заявили про отримання "зізнань" - Цензор.НЕТ 6105
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16.06.2021 20:42 Відповісти
Очень жаль парня Измываются над ним как эссесовцы Превращают его в овощ Видимо ему не выйти Сочувствую ему и его родителям
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16.06.2021 19:13 Відповісти
Кенеди он тоже убил!
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16.06.2021 17:21 Відповісти
кенеди мало кацапов интересует, а вот псовских десантников и всяких моторыл с захерченками на него теперь можно повесить !
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16.06.2021 17:25 Відповісти
и это мирные лугандяо с пампасяо Терористи "ЛНР" подякували Лукашенку за "можливість провести слідчі дії" з Протасевичем і заявили про отримання "зізнань" - Цензор.НЕТ 3964
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16.06.2021 17:27 Відповісти
Похоже, скоро признается
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16.06.2021 17:54 Відповісти
Получается, что Лукашенко признал ЛНР!
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16.06.2021 17:22 Відповісти
Кеннедi - також вiн? Запитайте - 100% шо теж Протасевiч.
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16.06.2021 17:22 Відповісти
мде... нашли ж где проводить соглашения
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16.06.2021 17:22 Відповісти
Ждите от колхозника\ хороших\ поступков.
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16.06.2021 17:25 Відповісти
жесть..., даже если опустить весь горячечный бред(или там что-то более сильное), остается снайпер в Азове - чувак такой приходит, журналист, не служил, не нюхал - хочу быть снайпером, чтобы убивать мирных жителей..., а ему - не вопрос, работай, научишься по ходу, главное - желание...
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16.06.2021 17:30 Відповісти
Терористи "ЛНР" подякували Лукашенку за "можливість провести слідчі дії" з Протасевичем і заявили про отримання "зізнань" - Цензор.НЕТ 6518 Терористи "ЛНР" подякували Лукашенку за "можливість провести слідчі дії" з Протасевичем і заявили про отримання "зізнань" - Цензор.НЕТ 6286
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16.06.2021 17:32 Відповісти
Интересно девки пляшут.

значит белорусское КГБ помогает оркам, а Украина помагает белорусскому КГБ?
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16.06.2021 17:32 Відповісти
Лука по своей недолугости и своего животного страха перед своими гражданами вляпался в конфликт на востоке Украины. КГБешник вчистую переиграл перепуганного самим же тупиным колхозника и сделал одной из сторон конфликта.
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16.06.2021 17:35 Відповісти
....... удалось духовно и скрепно вздернуть Протасевича на дыбу в Минских застенках и получить чистосердечные признания.... 🌋🌋🌋
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16.06.2021 17:37 Відповісти
Тоїсть Лукашенко визнав, що ЛНР цілком законне утворення. Терористи "ЛНР" подякували Лукашенку за "можливість провести слідчі дії" з Протасевичем і заявили про отримання "зізнань" - Цензор.НЕТ 2731. Наші ще будуть електрику з Білорусі купляти чи ні?
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16.06.2021 17:40 Відповісти
И не только электрику😁😁😁
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16.06.2021 18:11 Відповісти
Вообщем Картофель решил убить Протасевича не своими руками,а там исчите ветра в поле.
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16.06.2021 17:53 Відповісти
Ну что - кто там раньше постил фоточки типа этой:

Терористи "ЛНР" подякували Лукашенку за "можливість провести слідчі дії" з Протасевичем і заявили про отримання "зізнань" - Цензор.НЕТ 6115 Терористи "ЛНР" подякували Лукашенку за "можливість провести слідчі дії" з Протасевичем і заявили про отримання "зізнань" - Цензор.НЕТ 6115Терористи "ЛНР" подякували Лукашенку за "можливість провести слідчі дії" з Протасевичем і заявили про отримання "зізнань" - Цензор.НЕТ 191

Прозрели или такими же тупоголовыми остаетесь?
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16.06.2021 18:23 Відповісти
ой таки не делайте мне смешно, ну шо фоточки? тогда туалетная бумага с усами был очень добрый, но ВНЕЗАПНО стал очень злой, савсэм как сотоняка))) а вы сам - неужели не переживал за Гадю Хамченко тогда? неужели не ждал ее назад и не надеялся на то шо ну вот ща как заживеем....
ну вот видишь. фоточки ему не понравились Терористи "ЛНР" подякували Лукашенку за "можливість провести слідчі дії" з Протасевичем і заявили про отримання "зізнань" - Цензор.НЕТ 2048
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16.06.2021 18:58 Відповісти
Коммент года. Ведро бульбы этому хлопу.
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16.06.2021 19:05 Відповісти
так он и так ее имеет скока хочет, как и "бульбашей")
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17.06.2021 08:41 Відповісти
кацапы и зебилы в восторге.
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16.06.2021 18:37 Відповісти
На день независимости Украины нужно пригласить президентов Польши, Эстонии, Латвии, Литвы и легитимного президента Беларуси Тихановскую, бугага.
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16.06.2021 18:46 Відповісти
Дійсно, бугага...
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16.06.2021 21:19 Відповісти
Tak do urovnia LNR i vediot samozvanec stranu.Skoro novyje sankciji,potom ecio.Realno strana prevracajetsia na uroven Koreji
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16.06.2021 18:48 Відповісти
Не "уровень Кореи", а рівень губернії, чого ви й добиваєтесь.
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17.06.2021 08:13 Відповісти
Kto mi dobivajemsia?Mi vet protiv sojuznogo gosudartsva sto xocet zdelat lukosenka s putinom.Poverte te sankciji kasajetsia i raski.Vot po nefti cja eto neft?Ili po gazu,udobreniji cej gaz?Uze raski kompaniji smatyvajetsia s nix izza sankciji.
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17.06.2021 09:01 Відповісти
"ПРИЗНАНИЕ - царица доказательств". Кажись Вишинський.
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16.06.2021 19:56 Відповісти
Браво! Тепер Вусатий буде й ніби - ні до чого!.
Протасєвіч біде сам вимагати - його тримати увєсть строк у бяларуській в'язниці - аби не видивати лугандонам.
Попкорну - мені, попкорну!
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16.06.2021 20:41 Відповісти
Ніхто Протасевича не чіпатиме, бо він не був снайпером, навіть патрони не подавав. Він тільки знімав на відео життя в лнр, дорогу та перевізників, КПП з Україною, лінію розмежування, -- і монтував документальні фільми про Донбас, які потім демонстрували по Бєлсату. До речі, цікаві фільми.
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17.06.2021 08:19 Відповісти
таракан хотел повесить дело Протасевича на Мазепина, даже преску хотел сделать. С Мокві шикнули, отстал от Мазепина (но тот от него нет)
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16.06.2021 22:35 Відповісти
Ну нужно как то "красиво" уносить ноги, вот и появились ......, таракан дешевнобольной, все его бредни не стоят и ломаного гроша. А с Мозырского НПЗ он уже не будет "иметь". Витюшу Медведчука заодно прогнали, не будет путаться под ногами. А то уже начал продавать електрику с БАС через зятя (Росенерго) без разрешения "хозяев" из Кремля.
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16.06.2021 22:41 Відповісти
Повідомлення про проведення "слідчих дій" у Білорусі варто розглядати у контексті спроб РФ надати підлеглим їй незаконним угрупованням хоч якусь псевдосуб'єктність.
Це лише підтверджує, що операцію з примусовою посадкою літака Ryanair та затриманням Романа Протасевича розіграно за російським сценарієм.
Росія не упускає шансу позбавити Білорусь суверенітету і максимально її затягнути у свій геополітичний порядок денний !
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17.06.2021 00:32 Відповісти
21 век Путин у власти Лукашенко у власти кндр пухляш у власти и голод и Сирия и прочее дерьмо

Вторая мировая ничему людей не научили.Люди просто куски говна.Мы стремимся в космос а у самих мозг и развития на уровне тараканов.
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17.06.2021 01:57 Відповісти
Ще є шанс у Білорусі зберегти незалежність від раші, це запросити переговори з адміністрацією президента США, краще з самим Байденом, піти на угоду з ними і виконати умови -- випустити політв'язнів і призначити нові вибори з гарантією безпеки представників теперішньої влади.
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17.06.2021 08:33 Відповісти
А кто ему это позволит...силовики контролируются ******...
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17.06.2021 09:14 Відповісти
 
 