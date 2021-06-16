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Львівський осередок "Голосу" вимагає від Железняка і Рудик скласти повноваження, - пресслужба політсили

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Львівський осередок

Львівська обласна територіальна організація партії "Голос" вимагає від голови парламентської фракції Ярослава Железняка і голови партії Кіри Рудик скласти повноваження

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівського осередку "Голосу".

"Конфлікт всередині "Голосу" та постійні суперечки тривають вже довгий час і підривають довіру наших виборців та прихильників. Неможливість керівництва забезпечити комунікацію в межах фракції та дотримання демократичних процедур в партії призводять до системних помилок. Одна з них трапилася 15 червня під час голосування у залі Верховної Ради", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що Львівська обласна територіальна організація ПП "Голос" вимагає від голови фракції скласти повноваження і забезпечити перевибори в найкоротші терміни.

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"Від голови партії вимагаємо скликати демократичний з’їзд і скласти повноваження. Партія потребує чесних, прозорих виборів керівництва партії та фракції. Одночасно необхідно впровадити більш ефективну і демократичну систему управління. Лише це може стати запорукою збереження довіри виборців та цінностей нашої політичної сили", - підсумували у Львівському осередку "Голосу".

Як повідомлялося раніше, 10 народних депутатів із парламентської фракції "Голос" оголосили про створення у Верховній Раді окремого об'єднання "Справедливість", висловили недовіру керівнику фракції Ярославу Залізняку та ініціювали виключення з фракції голови партії Кіри Рудик, як депутата, що має понад 50% прогулів.

Про розбіжності серед депутатів стало відомо ще в березні. Все почалося з того, що у деяких парламентарів була відмінна від керівництва партії позиція з приводу голосування за один із законопроєктів.

А потім десять народних депутатів від фракції оприлюднили спільну заяву. У ній вони розкритикували чинне керівництво партії і закликали переобрати його на з'їзді політсили. Тоді керівників партії звинуватили в узурпації влади - нібито вони використовують політсилу "як інструмент для задоволення власних інтересів, самопіару і підігрування владі".
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Бурхлива політична боротьба триває !!))
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16.06.2021 17:33 Відповісти
Пинчук давно искал себе купить партию . А теперь партия от него хочет удрать 😀😀😀
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16.06.2021 17:35 Відповісти
Голосование за потураевщину это не ошибка , это у них выработалась привычка зарабатывать деньги 😀😀😀
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16.06.2021 17:33 Відповісти
це був Пінчук в дії!
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16.06.2021 17:35 Відповісти
Да, по его ICTV сплошные передачи НЕ державною мовою ,
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16.06.2021 17:38 Відповісти
Львівський осередок "Голосу" вимагає від Железняка і Рудик скласти повноваження, - пресслужба політсили - Цензор.НЕТ 3673
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16.06.2021 17:47 Відповісти
Для партии Голос пятый президент Петр Порошенко является большим политическим врагом, чем президент Владимир Зеленский. Об этом в интервью Украинской правде рассказала глава партии Кира Рудик.
"Зеленский не пытается нас так сильно "обнять", как Европейская солидарность. То есть показать - так это просто наша часть", - объяснила Рудик.
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16.06.2021 18:06 Відповісти
Скажем так, партийные шишки из Голоса, сейчас в основном занимаются поеданием друг друга.
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16.06.2021 18:28 Відповісти
Так майже всі колишні виборці голосят-пінчучат перебігли до "ЄС",про що свідчать опитування .
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16.06.2021 20:34 Відповісти
а можливо це ще один мегагалактичний лідЄр ...- у них е ящик та бабло ..., можна із табуретки "зліпити" ...
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16.06.2021 18:25 Відповісти
Ну тут не схід вступив у кацапське лайно довго смердітимеш.
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16.06.2021 17:52 Відповісти
 
 