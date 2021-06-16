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Війська РФ від початку доби тричі порушили режим "тиші" на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

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Війська РФ від початку доби тричі порушили режим

Російсько-окупаційні війська від початку доби три рази порушили режим припинення вогню. Втрат серед особового складу українських воїнів немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зокрема, поблизу населеного пункту Авдіївка збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції воїнів ООС з автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік Зайцевого ворог вів вогонь із мінометів 82-го калібру.

В районі Водяного, що на Приазов'ї, окупанти відкрили вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

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Бойових втрат унаслідок ворожих обстрілів немає.

Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм.

У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували майже 12 гектарів території і передали на знищення 124 вибухонебезпечні предмети.
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вот так вот - Войска РФ...... ну наконец
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16.06.2021 17:43 Відповісти
І, нарешті, "тиша" в лапках.
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16.06.2021 17:49 Відповісти
Тоже впервые это услышал ! А до этого стеснялись правду озвучивать !
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16.06.2021 17:53 Відповісти
ещё раз перечитываю глазам не верю.... госпади.... войска рф..... КАРЛ!!! как всё просто
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16.06.2021 18:02 Відповісти
"Штаб ООС", как всегда, не успевает оперативно подавать инфу! Сегодня на фронте борьбы с рашистскими захватчиками пал смертью храбрых украинский Воин Роман Галуха. Вечая слава Герою!
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16.06.2021 18:04 Відповісти
Поясніть хто небуть дебілам із пресс-служби ООС, що ніякого режиму тиші не було, немає, і не буде.
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16.06.2021 19:05 Відповісти
 
 