УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15069 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
1 288 6
Латвія (873) росія (47327) шпигунство, шпіонаж (813)

У Латвії у справі про шпигунство на користь Росії затримали громадянина РФ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Латвії у справі про шпигунство на користь Росії затримали громадянина РФ

У межах кримінальної справи депутата Сейму Яніса Адамсонса ("Згода"), підозрюваного у шпигунстві на користь Росії, затримано ще одного чоловік якийсь громадянин РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

10 червня Сейм видав депутата Яніса Адамсонса для кримінального переслідування, а 11 червня суд Відземського передмістя Риги застосував арешт як запобіжний захід. Також суд ухвалив рішення заарештувати ще одну людину, і зараз стало відомо, що це якийсь громадянин Росії.

Упродовж семи днів рішення може бути оскаржене в Ризькому окружному суді.

Служба державної безпеки (МГБ) публічно повідомила, що 9 червня було розпочато кримінальний процес про шпигунство на користь Росії. В рамках кримінального процесу були проведені обшуки і вилучення документів - зокрема, в будівлі Сейму і в будинку самого Адамсонса.

Читайте також: Суд Риги видав санкцію на арешт депутата Адамсонса, підозрюваного в шпигунстві на користь РФ, - Delfi

В інтересах слідства Служба держбезпеки в середу, 16 червня, від коментарів утримувалася.

За даними ЗМІ, Яніс Адамсонс вже більше року тяжко хворіє. 15 червня правління партії "Згода" поширило заяву, в якій говориться, що "запобіжний захід, застосований стосовно депутата Сейму Яніса Адамсонса, є невідповідним, він порушує його право на отримання відповідного лікування. Нам відомо, що Я.Адамсонс останнім часом переніс кілька важких операцій і спеціальну терапію, кілька операцій були заплановані на найближчий час. Незабезпечення в умовах ув'язнення регулярної і ретельної медичної допомоги може наразити на небезпеку життя Я.Адамcонса".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що депутата Сейму Латвії Адамсонса підозрюють у шпигунстві на користь Росії.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
продолжение будет, хоть часть мерзавцев выловят. этот ондон был министром какое то время и перед тем офицером пограничников при совке, а как пел как пел, петух гамбурскии, хотя в той руцкоязычной согласие они на всё согласны. Вот нилушка, гордый руцкии богатирь, в ******** подалсья, так думает убежать от ответственности за грешки на посту мера свободного города Риги.
показати весь коментар
16.06.2021 18:06 Відповісти
Руски куррва! В Латвии по делу о шпионаже в пользу России задержали гражданина РФ - Цензор.НЕТ 7009
показати весь коментар
16.06.2021 18:11 Відповісти
курва но не рускии, друг руцким.
показати весь коментар
16.06.2021 20:04 Відповісти
Руски курва - курва руских.
показати весь коментар
16.06.2021 20:09 Відповісти
С приходом к власти в Украине ставленника кремля - зелупы, у нас спокойно можно можно сажать каждого второго высшего чиновника-депутата назначеного за последние два год. зелупа, дерьмак, татаров, подоляк, разумков, бужанский, потураев и еще сотня персонажей успешно уничтожающие страну по заказу гэбни.
показати весь коментар
16.06.2021 18:41 Відповісти
 
 