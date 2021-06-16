У Латвії у справі про шпигунство на користь Росії затримали громадянина РФ

У межах кримінальної справи депутата Сейму Яніса Адамсонса ("Згода"), підозрюваного у шпигунстві на користь Росії, затримано ще одного чоловік якийсь громадянин РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

10 червня Сейм видав депутата Яніса Адамсонса для кримінального переслідування, а 11 червня суд Відземського передмістя Риги застосував арешт як запобіжний захід. Також суд ухвалив рішення заарештувати ще одну людину, і зараз стало відомо, що це якийсь громадянин Росії.

Упродовж семи днів рішення може бути оскаржене в Ризькому окружному суді.

Служба державної безпеки (МГБ) публічно повідомила, що 9 червня було розпочато кримінальний процес про шпигунство на користь Росії. В рамках кримінального процесу були проведені обшуки і вилучення документів - зокрема, в будівлі Сейму і в будинку самого Адамсонса.

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В інтересах слідства Служба держбезпеки в середу, 16 червня, від коментарів утримувалася.

За даними ЗМІ, Яніс Адамсонс вже більше року тяжко хворіє. 15 червня правління партії "Згода" поширило заяву, в якій говориться, що "запобіжний захід, застосований стосовно депутата Сейму Яніса Адамсонса, є невідповідним, він порушує його право на отримання відповідного лікування. Нам відомо, що Я.Адамсонс останнім часом переніс кілька важких операцій і спеціальну терапію, кілька операцій були заплановані на найближчий час. Незабезпечення в умовах ув'язнення регулярної і ретельної медичної допомоги може наразити на небезпеку життя Я.Адамcонса".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що депутата Сейму Латвії Адамсонса підозрюють у шпигунстві на користь Росії.