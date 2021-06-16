Імена деяких свідків у справі MH17 не знає навіть суд: вони під захистом, - адвокат Лангстраат

Імена деяких свідків у справі про катастрофу літака рейсу MH17 засекречені заради їхньої безпеки, їх не знає навіть суд.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав адвокат родичів загиблих Петер Лангстраат, передає Цензор.НЕТ.

"Як ви чули, задля захисту деяких свідків навіть суд не знає їхніх імен, бо, як ви знаєте, вони у небезпеці. Отже, вони були допитані слідчим суддею, але дуже малоймовірно, що ми побачимо цих людей у суді", - сказав він.

За словами Лангстраата, ці свідки перебувають під захистом спеціальної програми.

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"Це все, що нам відомо, але яка саме ця програма, де вони перебувають, чи були змінені їхні імена – нам це невідомо. І це добре, що ми не маємо жодної інформації про це, бо якби в нас була така інформація, то ця програма провалилася б, адже, дійсно, існує реальна загроза для цих людей, це зрозуміло дуже чітко", - зазначив адвокат.

Як повідомлялося, у Нідерландах під час четвертого судового засідання по суті у справі про збитий у 2014 році літак рейсу MH17 судді озвучили, де засекречені свідки трагедії бачили установку "Бук".

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.