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Заяви Чауса можуть використати, щоб забрати у НАБУ його справу про хабарі, - Ситник

Новини Цензор.НЕТ Події

Заяви Чауса можуть використати, щоб забрати у НАБУ його справу про хабарі, - Ситник

НАБУ бачить ризик спроби незаконної зміни підслідності у справі за підозрою колишнього судді Дніпровського райсуду Києва Чауса після того, як той оприлюднив інформацію про нібито упереджене ставлення до нього з боку директора НАБУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"Я особисто не знайомий з Миколою Чаусом, оприлюднена ним інформація щодо мене є повністю неправдивою, - зазначив Артем Ситник,  – Водночас, ми переконані, що її можуть використати як формальний привід для того, щоб забрати справу в НАБУ".

Читайте також: Якщо Чаус з'явиться на території іншої країни, Україна не доб'ється його екстрадиції. Це підірве міжнародний авторитет, - Ситник

Нагадуємо, суддю Дніпровського райсуду Чауса підозрюють в отриманні 150 тис. дол. хабаря, він досі перебуває в розшуку, триває екстрадиційна процедура. Місце перебування Чауса НАБУ невідоме.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.
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Топ коментарі
+6
Чаус, теперь прямо как оракул.
Человек застрявший в duty free zone, где то между Молдовой и Украиной.
Никто его не видел и не знает где он, но будет рожать откровение за откровением...
Страна идиотов.
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16.06.2021 18:23
+3
В Украине, лекго!
Даже несмотря на то, что Верховный суд, пару недель назад заявил, что лица, которым угрожает уголовное преследование, не могут быть свидетелями в судебном производстве...
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16.06.2021 18:25
+3
Так видосиков с чаусом написали уже несколько десятков. Наперед.
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16.06.2021 18:36
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А, что набу, собственно, нараследовало?
Вообще, за что этот сытник деньги получает?
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16.06.2021 18:22 Відповісти
вещать не мешки тягать..
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16.06.2021 18:23 Відповісти
Вполне себе нормальные расследования проводило. Хотелось бы больше конечно.
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16.06.2021 18:34 Відповісти
Рюзьгє
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16.06.2021 18:37 Відповісти
Изучай.
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16.06.2021 19:04 Відповісти
Набутылочник, не скиглы
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16.06.2021 19:17 Відповісти
Т е законник Сытник допускает возможность влияния показаний выкраденного и удерживаемого ?
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16.06.2021 18:23 Відповісти
В Украине, лекго!
Даже несмотря на то, что Верховный суд, пару недель назад заявил, что лица, которым угрожает уголовное преследование, не могут быть свидетелями в судебном производстве...
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16.06.2021 18:25 Відповісти
Не можуть бути свідками лише у тій справі, де їм може загрожувати кримінальне переслідування у якості обвинувачених / підозрюваних.
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16.06.2021 18:29 Відповісти
Вопросов нет: какой суд (нормальный) примет свидетеля, которого похитили в другой стране?
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16.06.2021 18:32 Відповісти
Будь-який, особливо у справі що не стосується "викрадення" і тим паче коли сам свідок заперечуватиме факт викрадення.
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16.06.2021 18:57 Відповісти
Чаус, теперь прямо как оракул.
Человек застрявший в duty free zone, где то между Молдовой и Украиной.
Никто его не видел и не знает где он, но будет рожать откровение за откровением...
Страна идиотов.
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16.06.2021 18:23 Відповісти
Так видосиков с чаусом написали уже несколько десятков. Наперед.
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16.06.2021 18:36 Відповісти
Там может уже и про Бубочку записали, на всякий пожарный, но пока придержут до "позачергових виборів".
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16.06.2021 21:49 Відповісти
В Женеве завершились переговоры президента России Владимира Путина и американского президента Джо Байдена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом. Встреча длилась более трех часов.
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16.06.2021 18:30 Відповісти
Вот сидят же где-то типы и выдумывают, что чаус на очередном видео заявит. Мозговой так сказать штурм проводят. Вот интересно кто они эти выдумщики? И ведь непременно носят же потом эти сценарии на одобрение к "старшим товарищам". Тоже интересно к кому?
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16.06.2021 18:40 Відповісти
А где чавус? Он живой? Откуда вещает?
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16.06.2021 18:57 Відповісти
А з якої паралельної Вселенної він пише? Заявления Чауса могут использовать, чтобы забрать у НАБУ его дело о взятке, - Сытник - Цензор.НЕТ 3021З Молдови виїхав, в Україну не в'їхав - чудеса
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16.06.2021 18:59 Відповісти
 
 