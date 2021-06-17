Заяви Чауса можуть використати, щоб забрати у НАБУ його справу про хабарі, - Ситник

НАБУ бачить ризик спроби незаконної зміни підслідності у справі за підозрою колишнього судді Дніпровського райсуду Києва Чауса після того, як той оприлюднив інформацію про нібито упереджене ставлення до нього з боку директора НАБУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"Я особисто не знайомий з Миколою Чаусом, оприлюднена ним інформація щодо мене є повністю неправдивою, - зазначив Артем Ситник, – Водночас, ми переконані, що її можуть використати як формальний привід для того, щоб забрати справу в НАБУ".

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Нагадуємо, суддю Дніпровського райсуду Чауса підозрюють в отриманні 150 тис. дол. хабаря, він досі перебуває в розшуку, триває екстрадиційна процедура. Місце перебування Чауса НАБУ невідоме.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.