Заяви Чауса можуть використати, щоб забрати у НАБУ його справу про хабарі, - Ситник
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НАБУ бачить ризик спроби незаконної зміни підслідності у справі за підозрою колишнього судді Дніпровського райсуду Києва Чауса після того, як той оприлюднив інформацію про нібито упереджене ставлення до нього з боку директора НАБУ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.
"Я особисто не знайомий з Миколою Чаусом, оприлюднена ним інформація щодо мене є повністю неправдивою, - зазначив Артем Ситник, – Водночас, ми переконані, що її можуть використати як формальний привід для того, щоб забрати справу в НАБУ".
Нагадуємо, суддю Дніпровського райсуду Чауса підозрюють в отриманні 150 тис. дол. хабаря, він досі перебуває в розшуку, триває екстрадиційна процедура. Місце перебування Чауса НАБУ невідоме.
Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.
6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.
4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.
17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.
Будь ласка, зачекайте...
Вообще, за что этот сытник деньги получает?
Даже несмотря на то, что Верховный суд, пару недель назад заявил, что лица, которым угрожает уголовное преследование, не могут быть свидетелями в судебном производстве...
Человек застрявший в duty free zone, где то между Молдовой и Украиной.
Никто его не видел и не знает где он, но будет рожать откровение за откровением...
Страна идиотов.