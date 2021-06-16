Вимагаємо від Білорусі офіційних пояснень у зв'язку з проведенням "генпрокуратурою ЛНР" слідчих дій щодо Протасевича, - МЗС

Повідомлення про проведення т. зв. генпрокуратурою ЛНР "слідчих дій" у Білорусі підтверджує, що затримання Романа Протасевича розіграно за російським сценарієм.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Повідомлення про проведення "слідчих дій" у Білорусі варто розглядати у контексті спроб РФ надати підлеглим їй незаконним угрупованням хоч якусь псевдосуб'єктність. Це лише підтверджує, що операцію з примусовою посадкою літака Ryanair та затриманням Романа Протасевича розіграно за російським сценарієм. Росія не упускає шансу позбавити Білорусь суверенітету і максимально її затягнути у свій геополітичний порядок денний", - сказав Ніколенко.

Дипломат зазначив, що таке зближення, безумовно, посилює ризики для України.

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"І воно буде враховано під час ухвалення нашою державою подальших рішень щодо захисту інтересів національної безпеки. За дорученням міністра закордонних справ Дмитра Кулеби посольство України в Мінську звернулося до білоруської влади надати офіційні пояснення", - зазначив Ніколенко.

Крім того, речник наголосив, що жодної "генпрокуратури ЛНР" не може бути за визначенням. "Фактичний контроль на тимчасово окупованих територіях у Луганській області здійснює окупаційна адміністрація Російської Федерації", - пояснив він.

Нагадуємо, раніше ЗМІ повідомили, що т. зв. Генеральній прокуратурі т. зв. ЛНР вдалося провести "слідчі дії" щодо опозиційного білоруського журналіста Романа Протасевича.