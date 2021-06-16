Вимагаємо від Білорусі офіційних пояснень у зв'язку з проведенням "генпрокуратурою ЛНР" слідчих дій щодо Протасевича, - МЗС
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Повідомлення про проведення т. зв. генпрокуратурою ЛНР "слідчих дій" у Білорусі підтверджує, що затримання Романа Протасевича розіграно за російським сценарієм.
Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Повідомлення про проведення "слідчих дій" у Білорусі варто розглядати у контексті спроб РФ надати підлеглим їй незаконним угрупованням хоч якусь псевдосуб'єктність. Це лише підтверджує, що операцію з примусовою посадкою літака Ryanair та затриманням Романа Протасевича розіграно за російським сценарієм. Росія не упускає шансу позбавити Білорусь суверенітету і максимально її затягнути у свій геополітичний порядок денний", - сказав Ніколенко.
Дипломат зазначив, що таке зближення, безумовно, посилює ризики для України.
"І воно буде враховано під час ухвалення нашою державою подальших рішень щодо захисту інтересів національної безпеки. За дорученням міністра закордонних справ Дмитра Кулеби посольство України в Мінську звернулося до білоруської влади надати офіційні пояснення", - зазначив Ніколенко.
Крім того, речник наголосив, що жодної "генпрокуратури ЛНР" не може бути за визначенням. "Фактичний контроль на тимчасово окупованих територіях у Луганській області здійснює окупаційна адміністрація Російської Федерації", - пояснив він.
Нагадуємо, раніше ЗМІ повідомили, що т. зв. Генеральній прокуратурі т. зв. ЛНР вдалося провести "слідчі дії" щодо опозиційного білоруського журналіста Романа Протасевича.
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