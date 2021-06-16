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Новини Політика України Затримання Протасевича
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Вимагаємо від Білорусі офіційних пояснень у зв'язку з проведенням "генпрокуратурою ЛНР" слідчих дій щодо Протасевича, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Вимагаємо від Білорусі офіційних пояснень у зв'язку з проведенням

Повідомлення про проведення т. зв. генпрокуратурою ЛНР "слідчих дій" у Білорусі підтверджує, що затримання Романа Протасевича розіграно за російським сценарієм.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Повідомлення про проведення "слідчих дій" у Білорусі варто розглядати у контексті спроб РФ надати підлеглим їй незаконним угрупованням хоч якусь псевдосуб'єктність. Це лише підтверджує, що операцію з примусовою посадкою літака Ryanair та затриманням Романа Протасевича розіграно за російським сценарієм. Росія не упускає шансу позбавити Білорусь суверенітету і максимально її затягнути у свій геополітичний порядок денний", - сказав Ніколенко.

Дипломат зазначив, що таке зближення, безумовно, посилює ризики для України.

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"І воно буде враховано під час ухвалення нашою державою подальших рішень щодо захисту інтересів національної безпеки. За дорученням міністра закордонних справ Дмитра Кулеби посольство України в Мінську звернулося до білоруської влади надати офіційні пояснення", - зазначив Ніколенко.

Крім того, речник наголосив, що жодної "генпрокуратури ЛНР" не може бути за визначенням. "Фактичний контроль на тимчасово окупованих територіях у Луганській області здійснює окупаційна адміністрація Російської Федерації", - пояснив він.

Нагадуємо, раніше ЗМІ повідомили, що т. зв. Генеральній прокуратурі т. зв. ЛНР вдалося провести "слідчі дії" щодо опозиційного білоруського журналіста Романа Протасевича.
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Хм,раздуплилось дупло...
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16.06.2021 19:11 Відповісти
Ноту протеста хотя бы подали бы..."извинений они ждут"...
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16.06.2021 19:12 Відповісти
зеленскому надо еще е/е прикупить в Белорусии. Шоб знали.
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16.06.2021 19:13 Відповісти
При пороху чеченських добровольців які воювали за Україну видавали йухлу на страту. Так що два чоботи-пара.
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16.06.2021 21:17 Відповісти
Каких еще разъяснений? Разве что-то еще не понятно??? Нелегитимному самозванцу и его хунте уже пофиг с кем вести дела, с сепаратистами, или еще с какими террористами - он сам уже такой же. Но ведь кто-то совсем недавно грозился сделать БОЛЬНО, в случае подобных действий синепалого. Или уже отделаетесь объяснениями?
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16.06.2021 20:25 Відповісти
Как можно требовать от Беларуси объяснений,если Украина не признала выборы президента и фактически правительства? Кто должен давать объяснение,непризнанная власть?
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16.06.2021 20:31 Відповісти
Заспокойтеся вже, революціонери. Ви свого добилися, проросійська революція тампексів перемогла, суверенність Білорусі вже на ниточці.
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17.06.2021 07:10 Відповісти
Задержание организовано по американско-украинскому сценарию. ВВП через усатого Прокси всего-лишь показал, как это нужно делать и потроллил пиндосов и клоуна
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17.06.2021 21:02 Відповісти
 
 