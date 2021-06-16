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У РФ тільки одне зобов'язання стосовно України - "допомагати" реалізації мінських угод, - Путін

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

У РФ тільки одне зобов'язання стосовно України -

Російська Федерація не планує брати ніяких додаткових зобов'язань, що стосуються України, крім "допомоги" в реалізації мінських угод для врегулювання конфлікту на сході України.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін на брифінгу в Женеві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Що стосується зобов'язань стосовно України, то у нас зобов'язання тільки одне - сприяти реалізації мінських угод. І якщо українська сторона готова до цього, ми підемо цим шляхом. Без всякого сумніву", - заявив Путін.

Відповідну заяву він зробив, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи не планує РФ брати на себе додаткові зобов'язання, що стосуються України.

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"Наскільки я зрозумів президента Байдена, він згоден із тим, що в основі врегулювання (конфлікту) на Південному Сході України мають лежати мінські угоди", - цитує Путіна УП.

Він додав, що в процесі переговорів щодо реалізації Мінських угод бачення української та російської сторін виявилося суперечливим. Так, у листопаді минулого року українська делегація представила своє бачення реалізації домовленостей.

"Там написано, що, перш за все, представити пропозицію з приводу політичної інтеграції Донбасу в українську правову систему і Конституцію, там так прописано. Друге - кордон між РФ і Україною починають займати прикордонники України на наступний день після проведення виборів, стаття 9. Що запропонувала Україна? Вона запропонувала першим кроком повернути ВСУ до місць своєї постійної дислокації. Це означає, що війська України мають зайти на Донбас. Друге - вони запропонували закрити кордон між РФ і Україною, і третє - вибори провести через три місяці після цих двох кроків. Це не має нічого спільного з Мінськими угодами, це повністю їм суперечить", - впевнений Путін.
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Топ коментарі
+27
Що добре???? Они должны не нам "помагать", а выполнять свою часть "Минских соглашений"
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16.06.2021 19:26
+22
Когда ж они ******тся от нас, со своей "помощью"!!!
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16.06.2021 19:25
+19
Слово "минские" сегодня звучит как ругательство. Как еще картофельник нашу делегацию целиком не выдал лугандонцам...
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16.06.2021 19:27
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Чорновіл то був би кращий вибір України, краще ніж Нельсон Мандела в ПАР, кгб це знала, тому прибрала його в автоаварії, Кучма кремляндію задовільняв, бо також здавав кацапам ядерну зброю, навіть тактичну.
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17.06.2021 14:20 Відповісти
Краще Пороха ніхто ті перемовини не провів би.

Поряд з Зе Порох це ідеал патріота України.
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17.06.2021 14:22 Відповісти
Был и Минск 1, а потом и Минск 2 ... так можно плодить до бесконечности. По сути эти договоренности выписаны так что не выгодны ни Украине ни РФ.. И никто не хочет их выполнять или трактует со своей колокольни. ( Я вот не могу понять почему Раша боится передать границу под контроль нескольким сотням украинских погранцов ( которые по сути станут заложниками).. с учетом того что вся территория за их спиной будет контролироваться врагом. И особенно странно " боязнь" Раши проведения "выборов" после передач границы.. Да там еще 10 лет ( после деоккупации, если когда то она произойдет) будут голосовать за Путина, Рашу и Медведчука., под чьим бы контролем не была " условно граница".)
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17.06.2021 13:04 Відповісти
Відповідь тут до цинічного проста - Кремляндія вважає Україну своєй територієй...
Всі знають що Кремль не слухає свого народа, таким народом вони також вважають
Українців. А все інше то ігри в політику для замилювання очей.
Коротше кажучи імперія з Масквою у центрі повинна бути знищена, доти спокою
сусідам не буде. Байден в цьому зовсім не допомагає, бо мабуть як і Буш старший
вважає Україну частиною Московії.
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17.06.2021 14:12 Відповісти
НІ СЛОВА ПРАВДИ!!!! Це і є х...йло!!! Дивимось Байдена!!!!!!!
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16.06.2021 19:51 Відповісти
Карочє! Мочіть надобно касабов в лугандонії повсємєстно, включая нужнікі.
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16.06.2021 20:08 Відповісти
Без нас о нас ничего не решили, как минимум, это главное, они ничего не должны нам, мы тем более, слать плешивого деда к уям собачьим на мордовские болота 😁😁😁😁
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16.06.2021 20:12 Відповісти
новый том дебельные поносы ху..ла ну ну....
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16.06.2021 20:13 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=bj-iuWFwU10&t=2178s

Хороший аналіз ситуаціїї Юрія Швець. Зверніть увагу про Єрмака (біля 50 хв) і Солов'я (57 хв).
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16.06.2021 20:17 Відповісти
У рашки только одна обязанность - это развалиться и кануть в лету, чтобы не вонять.
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16.06.2021 20:40 Відповісти
после "выполнения " мировым рашистским террористом обязательств по Украине - оккупировал Крым и часть Украинского Донбасса развязал войну с Украиной в которой уничтожил около 15000 тысяч украинского народа
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16.06.2021 20:56 Відповісти
"минский сходняк" рашист оформил с немецко- французскими подельниками именно для того,что бы им заменить невыполнение им Будапештской бумаги ,создать дымовую завесу и начать войну с Украиной
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16.06.2021 21:01 Відповісти
Конвои со снарядами в Лугандон - помощь в решении проблем? Ху.лостан - самая лживое и трусливое скопище. Боятся называть вещи своими именами. Позорище.
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16.06.2021 21:01 Відповісти
А в этот момент Новинский по этой теме преспокойно вешает лапшу на уши обывателям на канале "Наш". И ни хрена ему.
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16.06.2021 21:19 Відповісти
нацрада їхній анал вже не чіпатиме
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16.06.2021 21:58 Відповісти
«На самом деле, внимательно читая Минские договоренности, я пришел к выводу, что я бы лично людей, которые поставили подписи под этим документом, как минимум расстрелял бы. Желательно на Майдане и желательно прилюдно. Этот документ абсолютно не соответствует интересам Украины и писался явно под диктовку Кремля. Ну, кому ещё не ясно, что «Минск-2» сегодня есть предательство Украины?» - добавил Тымчук.
Покойный Тымчук говорил о предательстве!
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16.06.2021 22:16 Відповісти
Ху@ло диктатор , вбивця і терорист номер один в світі !
Мені складно зрозуміти, чому всі диктатори так тримаються за владу.
Чому їм хочеться забезпечити її собі фактично пожиттєво?
Чи їх просто штовхає вперед страх за те, що в разі втрати влади доведеться відповісти якщо не за всі, то принаймні за частину скоєних злочинів, якщо колись урешті дійде до їх розслідування?
Чи їм приносить приємність саме знання про те, що вони можуть керувати сотнями тисяч чи мільйонами людей, дарувати чи відбирати комусь життя? Чи їм не страшно, що колись - принаймні перед Богом - таки доведеться відповісти за ріки крові, яка тече за їхнім наказом?
Чи бодай коли-небудь вони про це хоч на мить задумуються?
І наше Зелене непорозуміння також в диктатори пнеться 😡
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17.06.2021 00:01 Відповісти
а будапештський меморандум нє? не зобов'язання?
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17.06.2021 01:38 Відповісти
Народна Українська мудрість каже правду:
ЯК ЩО КАЦАП НЕ ЗБРЕШЕ - ДЕНЬ ПРОЙШОВ ДАРМА У РФ тільки одне зобов'язання стосовно України - "допомагати" реалізації мінських угод, - Путін - Цензор.НЕТ 4643
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17.06.2021 02:02 Відповісти
У РФ тільки одне зобов'язання стосовно України - "допомагати" реалізації мінських угод, - Путін - Цензор.НЕТ 2992
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17.06.2021 02:19 Відповісти
У РФ тільки одне зобов'язання стосовно України - "допомагати" реалізації мінських угод, - Путін - Цензор.НЕТ 3902
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17.06.2021 02:21 Відповісти
очень большая деревня и нищих до хрена
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17.06.2021 08:40 Відповісти
У РФ тільки одне зобов'язання стосовно України - "допомагати" реалізації мінських угод, - Путін - Цензор.НЕТ 7560
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17.06.2021 02:24 Відповісти
брыхливая дичь.
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17.06.2021 06:41 Відповісти
....вот именно
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17.06.2021 08:36 Відповісти
В таком случае какой смысл в Минских договорняках.
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17.06.2021 07:36 Відповісти
PoSSия - мерзкая падла.
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17.06.2021 08:53 Відповісти
Справа в тому, що паРаша є імперія, яка помирає в агонії.
Відповідно дії з боку паРаші не передбачувані.
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17.06.2021 09:27 Відповісти
Будапештский меморандум? - не не слыхали.
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17.06.2021 09:22 Відповісти
Зєля, підписав угоди тепер виконуй
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17.06.2021 09:23 Відповісти
не читала..) але коли рашка триндить про мінський договорняк, то хочеться заткнути їй пельку будапештським меморандумом.
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17.06.2021 09:37 Відповісти
Денис Казанский хорошо проанализировал "обязательства" засрашки
https://www.youtube.com/watch?v=9BG1fj5MJo0
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17.06.2021 09:52 Відповісти
Після того як я послухала виступ цієї потвори в мене злість. ЗЛІСТЬ аж закипає. З якою неповагою шовіністичною зухвалістю він говорив про УКРАЇНУ. Взагалі мене бісить до чортиків ця ситуація Америка зустрічається з агресором говорить про нашу КРАЇНУ ми сидимо слухаємо. Питання прийняття нас в НАТО (так ми не зовсім готові, але інші країни які в НАТО і ЄС теж не ідеальні були при вступі) стоїть в контексті поглядів агресора і що той хто повинен забезпечити нам безпеку нас на саміті НАТО і зраджує в угоду раші. А закидон то крутий кинули корупція. А в Німеччині корупції немає тобто те що їхні канцлери після відставки йдуть працювати в газпром а те що в Австрії просто лобіювання інтересів раші і то все нормально. В нашій країні повинен бути один лозунг (Рашу просить Господь, а УКРАЇНА повинна прискорити їх зустріч). А для цього повинна бути в УКРАЇНІ армія зброя має бути і ядерна зброя. І армія наша може бути така у нас є кому її будувати ( на жаль ті хто може зараз не честі). Восьмий рік війни УКРАЇНИ з найбільшим агресором у світі і ми ще просимося в НАТО. Ні то не ми повинні проситися то НАТО повинно просити нас до них зайти. Ми воювати вміємо, а от альйнс з рашею пока що обісрався.
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17.06.2021 10:54 Відповісти
У РФ должно быть обязательство по Украине - освободить оккупированные территории - Донбасс и Крым, выплатить нанесенный материальный и моральный ущерб Украине, извиниться перед украинским народом. А Минские договоренности это от лукавого.
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17.06.2021 10:59 Відповісти
В НАТО не принимают страны, имеющие территориальные претензии с другими странами и тем более открытый вооруженный конфликт.
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17.06.2021 12:04 Відповісти
Твое обязательство свалить с Украины, поехать в Магадан и там "сдохнуть как собака". (Собакины хорошие, не хотел их обидеть). У РФ тільки одне зобов'язання стосовно України - "допомагати" реалізації мінських угод, - Путін - Цензор.НЕТ 6060
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17.06.2021 11:19 Відповісти
БРЕХНЯ !! РФ МАЄ ВИКОНУВАТИ СВОЮ ЧАСТИНУ ЗОБОВЯЗАНЬ , в т ч - ВИВЕСТИ ВІЙСЬКА ТА ОЗБРОЄННЯ З УКРАЇНИ
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17.06.2021 12:38 Відповісти
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