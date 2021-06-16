Путін про мілітаризацію Арктики: Не робимо там нічого такого, чого не було в Радянському Союзі

Тема Арктики "досить докладно" обговорювалася на переговорах у широкому форматі з президентом США Джо Байденом.

Про це повідомив президент РФ Володимир Путін на пресконференції після саміту в Женеві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Ці занепокоєння американської сторони з приводу мілітаризації не мають під собою абсолютно жодних підстав", - заявив Путін.

"Адже ми нічого там не робимо такого, чого не було в Радянському Союзі. Ми відновлюємо втрачену, зовсім зруйновану колись інфраструктуру. Так, ми робимо це на сучасному рівні - інфраструктуру і військову, і прикордонну. І, чого там не було, інфраструктуру, пов'язану з охороною природи", - пояснив президент РФ.

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