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Путін про мілітаризацію Арктики: Не робимо там нічого такого, чого не було в Радянському Союзі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Тема Арктики "досить докладно" обговорювалася на переговорах у широкому форматі з президентом США Джо Байденом.
Про це повідомив президент РФ Володимир Путін на пресконференції після саміту в Женеві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Ці занепокоєння американської сторони з приводу мілітаризації не мають під собою абсолютно жодних підстав", - заявив Путін.
"Адже ми нічого там не робимо такого, чого не було в Радянському Союзі. Ми відновлюємо втрачену, зовсім зруйновану колись інфраструктуру. Так, ми робимо це на сучасному рівні - інфраструктуру і військову, і прикордонну. І, чого там не було, інфраструктуру, пов'язану з охороною природи", - пояснив президент РФ.
Топ коментарі
+13 я гражданин Украины
показати весь коментар16.06.2021 20:00
+12 Shu Shu
показати весь коментар16.06.2021 20:00
+9 саша паламарчук
показати весь коментар16.06.2021 19:59
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Трамп чекав ***** 45 хв
Янукович в 2012- 4 години
Меркель в 2014- 4год.15 хв.
До Папи Римського спізнився на 1,5 години
До Королеви-на12 хв
Сьогодні ***** прибуло вчасно і ВПЕРШЕ 12 хвилин ЧЕКАЛО Байдена! 👏🏽👏🏽👏🏽😀
почему жители многоквратирнызх домов в европе не знают что такое обрыв проводов национальный вид ЧП в Украине в частности да потмоу что с 50 годов все электрокабеля прокладываются под землей ..столбы только для трамвайных линий для освещения улиц и точка...
А більш за це я хочу пробачити вашу агонію, як у совку: гонки на похоронних лафетах лідерів держави, опалу і зневагу до всіх причетних, а саме головне - забуття всіх і вся з іменем "росія"
Это хунта садистов и уголовников, запустивших режим красного террора.