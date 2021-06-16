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Путін про мілітаризацію Арктики: Не робимо там нічого такого, чого не було в Радянському Союзі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Путін про мілітаризацію Арктики: Не робимо там нічого такого, чого не було в Радянському Союзі

Тема Арктики "досить докладно" обговорювалася на переговорах у широкому форматі з президентом США Джо Байденом.

Про це повідомив президент РФ Володимир Путін на пресконференції після саміту в Женеві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Ці занепокоєння американської сторони з приводу мілітаризації не мають під собою абсолютно жодних підстав", - заявив Путін.

"Адже ми нічого там не робимо такого, чого не було в Радянському Союзі. Ми відновлюємо втрачену, зовсім зруйновану колись інфраструктуру. Так, ми робимо це на сучасному рівні - інфраструктуру і військову, і прикордонну. І, чого там не було, інфраструктуру, пов'язану з охороною природи", - пояснив президент РФ.

Читайте також: США і Данія стурбовані через нарощування військової присутності РФ в Арктиці, - Держдеп
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Топ коментарі
+13
и где сейчас СССР ...- правильной дорогой идете "таварищи"....
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16.06.2021 20:00
+12
Сделаем с Фашисткой Федерацией то, что в 90-ом году сделали с Советским Союзом. Путин нам в этом поможет!
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16.06.2021 20:00
+9
Путин о милитаризации Арктики: Не делаем там ничего такого, чего не было в Советском Союзе - Цензор.НЕТ 7574
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16.06.2021 19:59
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Путин о милитаризации Арктики: Не делаем там ничего такого, чего не было в Советском Союзе - Цензор.НЕТ 7574
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16.06.2021 19:59 Відповісти
Сделаем с Фашисткой Федерацией то, что в 90-ом году сделали с Советским Союзом. Путин нам в этом поможет!
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16.06.2021 20:00 Відповісти
и где сейчас СССР ...- правильной дорогой идете "таварищи"....
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16.06.2021 20:00 Відповісти
Накрылся медным тазом
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16.06.2021 20:26 Відповісти
он про ГУЛАГ чё ли???
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16.06.2021 20:03 Відповісти
и это тоже
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16.06.2021 20:20 Відповісти
В саветском саюзе еще много чего не было. Начиная с туалетной бумаги.
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16.06.2021 20:11 Відповісти
На зустріч з Обамою в 2009 Ху@ло спізнився на 40, а в 2012 -на 45 хвилин
Трамп чекав ***** 45 хв
Янукович в 2012- 4 години
Меркель в 2014- 4год.15 хв.
До Папи Римського спізнився на 1,5 години
До Королеви-на12 хв
Сьогодні ***** прибуло вчасно і ВПЕРШЕ 12 хвилин ЧЕКАЛО Байдена! 👏🏽👏🏽👏🏽😀
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16.06.2021 20:18 Відповісти
Шикарный рейтинг. Много чего объясняет, от рейтинга значимости в башке Х_йла, до того как прекрасно санкции влияют на рашку.
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16.06.2021 20:46 Відповісти
лучше бы канализация в дома россиян провел бы ты Вова позор в городах России не имеет канализации центральной 38% домов!!!!!!!! газом не охвачено 47% домов граждан России... это просто к тому сравните понос Вововчки ПУ и Вовочки Зе оба звездят о садах на Марсе.. о каких то фантастических прожектах --а простое обыденное побоку....
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16.06.2021 20:19 Відповісти
В мене теж нема центральної каналізації, це не показник.
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16.06.2021 20:25 Відповісти
А Масквабад исключительно слабо газифицирован. В домах выше 10 этажей нет газа. Давайте пожалеем горемык-масквичей Путин о милитаризации Арктики: Не делаем там ничего такого, чего не было в Советском Союзе - Цензор.НЕТ 9896
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16.06.2021 20:28 Відповісти
как раз уровень обеспечения и комфорта в жилом секторе где 99% населения проводит свое время и житие и определяет успех страны... почему в Норвегии дорогу прокладут к удаленному домику туда же по желанию человека проведут интернет телефон кабельное и электричество.. а зимой по твоему заявлению будут расхищать дорогу к дому от снега...
почему жители многоквратирнызх домов в европе не знают что такое обрыв проводов национальный вид ЧП в Украине в частности да потмоу что с 50 годов все электрокабеля прокладываются под землей ..столбы только для трамвайных линий для освещения улиц и точка...
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16.06.2021 20:34 Відповісти
На то она и Норвегия. А вот в Штатах, если ты поселишься в центре Аляски и попросишь провести тебе газ и почистить дорогу до Анкориджа, пришлют направление к психиатору.
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16.06.2021 21:04 Відповісти
Нет , ну если ты миллиардер и можешь оплатить то построят и проведут .
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16.06.2021 21:10 Відповісти
Сравни размеры стран . Чем меньше страна , тем уютнее в ней жить и больше комфорта .
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16.06.2021 21:09 Відповісти
Сподіваюсь, що і майбутнє у вас буде таке саме, як і у Радянського Союзу...
А більш за це я хочу пробачити вашу агонію, як у совку: гонки на похоронних лафетах лідерів держави, опалу і зневагу до всіх причетних, а саме головне - забуття всіх і вся з іменем "росія"
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16.06.2021 20:44 Відповісти
ОМГ, что ж сегодня так много ***** везде?
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16.06.2021 21:50 Відповісти
Путин хочет делить мир как это делала Россия под брэндом СССР, пока её не поделили на 15 частей, ждём очередного раздела ещё на 15.
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16.06.2021 22:21 Відповісти
Путин забыл, что "савецкий саюс" не признавался США как страна в течении 15 лет.
Это хунта садистов и уголовников, запустивших режим красного террора.
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16.06.2021 23:38 Відповісти
 
 