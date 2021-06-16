Стягування Росією військ до кордону України: Путін заявив, що це США діють агресивно
Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
Володимир Путін упевнений, що Росії потрібно непокоїтися, оскільки США стягують до її кордонів техніку та особовий склад.
Президент РФ під час пресконференції 16 червня прокоментував військові навчання поблизу кордону з Україною, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Ми проводимо навчання на своїй території, як і Сполучені Штати проводять на своїй території. Але ми не проводимо навчань, підтягуючи свою техніку та особовий склад до державних кордонів Сполучених Штатів Америки. На жаль, наші американські партнери роблять це прямо зараз. Тому стурбована має бути не американська сторона в цьому, а російська", - заявив він.
Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.
Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.
Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.
На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.
Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.
8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.
Також 8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.
Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.
13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.
20 квітня в ПАРЄ закликали Росію припинити військові провокації біля кордонів України.
22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про початок відведення військ РФ від кордонів України.
Будь ласка, зачекайте...
На сьогоднішній день Україна має безліч потужних ракет і оборонних комплексів. Втім, їх з якоїсь причини не включили в оборонне замовлення. Про це в ефірі «Прямого» сказав голова Верховної Ради України 2014 року, виконуючий обов'язки президента України 2014 року, секретар Ради національної безпеки і оборони України 2014-2019 років Олександр Турчинов, передають Патріоти України.
«Вже друга декада червня, вже півроку минуло. З початку року жодного контракту в рамках поточного державного оборонного замовлення не підписано і не профінансовано. Це говорить про те, що всі розмови з боку військового-політичного керівництва: про безпеку, про те, що вони виділяють на оборону, все залишається розмовами. А є реалії: непрофінансовані оборонні замовлення», - заявив він.
Більш того, Турчинов також зазначив, що Україні потрібно підтримувати вітчизняного виробника. Раніше політик сказав, що в останній раз військовим підвищували зарплату ще в 2019 році. До того ж, ще в квітні народний депутат Володимир Ар'єв також зазначав, що оборонне замовлення влада все ще не затвердила. На думку нардепа, головне питання в тому, чи забезпечені належним чином ЗСУ на тлі нарощування військових сил РФ біля кордонів України.
Хороший аналіз ситуаціїї Юрія Швець. Зверніть увагу про Єрмака (біля 50 хв) і Солов'я (57 хв).
а вот если Украина шелохнулась ... фсё ..какздец...преступление против рашки и миропорядка...
В расчете что Гаага определит его голландский дурдом, а не на висилицу
...
рашке нужно сильно беспокоиться!
только не поможет....