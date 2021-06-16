УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15800 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні Агресія Росії проти України
9 116 45
Байден (2335) путін (21449) росія (47327) США (14513)

Стягування Росією військ до кордону України: Путін заявив, що це США діють агресивно

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Стягування Росією військ до кордону України: Путін заявив, що це США діють агресивно

Володимир Путін упевнений, що Росії потрібно непокоїтися, оскільки США стягують до її кордонів техніку та особовий склад.

Президент РФ під час пресконференції 16 червня прокоментував військові навчання поблизу кордону з Україною, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми проводимо навчання на своїй території, як і Сполучені Штати проводять на своїй території. Але ми не проводимо навчань, підтягуючи свою техніку та особовий склад до державних кордонів Сполучених Штатів Америки. На жаль, наші американські партнери роблять це прямо зараз. Тому стурбована має бути не американська сторона в цьому, а російська", - заявив він.

Читайте також: Зеленський про війська РФ біля кордонів України: "Сьогодні ми маємо бути готовими до ускладнень у будь-який день"

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Також 8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

20 квітня в ПАРЄ закликали Росію припинити військові провокації біля кордонів України.

22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про початок відведення військ РФ від кордонів України.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+19
***** на ночь, перед встречей с Байденом, мемуары Гитлера читал.
показати весь коментар
16.06.2021 20:41
+19
Параноїдальна шизофренія великодержавного шовінізма прогресує !!!)))
показати весь коментар
16.06.2021 20:44
+13
Зрада чи головотяпство "нових облич": Влада Зеленського знову провалила оборонне замовлення, - Турчинов

На сьогоднішній день Україна має безліч потужних ракет і оборонних комплексів. Втім, їх з якоїсь причини не включили в оборонне замовлення. Про це в ефірі «Прямого» сказав голова Верховної Ради України 2014 року, виконуючий обов'язки президента України 2014 року, секретар Ради національної безпеки і оборони України 2014-2019 років Олександр Турчинов, передають Патріоти України.
«Вже друга декада червня, вже півроку минуло. З початку року жодного контракту в рамках поточного державного оборонного замовлення не підписано і не профінансовано. Це говорить про те, що всі розмови з боку військового-політичного керівництва: про безпеку, про те, що вони виділяють на оборону, все залишається розмовами. А є реалії: непрофінансовані оборонні замовлення», - заявив він.
Більш того, Турчинов також зазначив, що Україні потрібно підтримувати вітчизняного виробника. Раніше політик сказав, що в останній раз військовим підвищували зарплату ще в 2019 році. До того ж, ще в квітні народний депутат Володимир Ар'єв також зазначав, що оборонне замовлення влада все ще не затвердила. На думку нардепа, головне питання в тому, чи забезпечені належним чином ЗСУ на тлі нарощування військових сил РФ біля кордонів України.
показати весь коментар
16.06.2021 20:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
***** на ночь, перед встречей с Байденом, мемуары Гитлера читал.
показати весь коментар
16.06.2021 20:41 Відповісти
Зрада чи головотяпство "нових облич": Влада Зеленського знову провалила оборонне замовлення, - Турчинов

На сьогоднішній день Україна має безліч потужних ракет і оборонних комплексів. Втім, їх з якоїсь причини не включили в оборонне замовлення. Про це в ефірі «Прямого» сказав голова Верховної Ради України 2014 року, виконуючий обов'язки президента України 2014 року, секретар Ради національної безпеки і оборони України 2014-2019 років Олександр Турчинов, передають Патріоти України.
«Вже друга декада червня, вже півроку минуло. З початку року жодного контракту в рамках поточного державного оборонного замовлення не підписано і не профінансовано. Це говорить про те, що всі розмови з боку військового-політичного керівництва: про безпеку, про те, що вони виділяють на оборону, все залишається розмовами. А є реалії: непрофінансовані оборонні замовлення», - заявив він.
Більш того, Турчинов також зазначив, що Україні потрібно підтримувати вітчизняного виробника. Раніше політик сказав, що в останній раз військовим підвищували зарплату ще в 2019 році. До того ж, ще в квітні народний депутат Володимир Ар'єв також зазначав, що оборонне замовлення влада все ще не затвердила. На думку нардепа, головне питання в тому, чи забезпечені належним чином ЗСУ на тлі нарощування військових сил РФ біля кордонів України.
показати весь коментар
16.06.2021 20:41 Відповісти
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України,сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!))))
показати весь коментар
16.06.2021 20:46 Відповісти
Что тут смешного
показати весь коментар
16.06.2021 22:03 Відповісти
Сміх не завжди буває веселим !!!))
показати весь коментар
16.06.2021 22:06 Відповісти
***** - БРЕХЛО БОЛЬНОЕ на ГОЛОВУ Стягивание Россией войск к границе Украины: Путин заявил, что это США действуют агрессивно - Цензор.НЕТ 3071
показати весь коментар
16.06.2021 20:41 Відповісти
Цивілізація спілкується з неандертальцем)))
показати весь коментар
16.06.2021 20:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=bj-iuWFwU10&t=2178s
Хороший аналіз ситуаціїї Юрія Швець. Зверніть увагу про Єрмака (біля 50 хв) і Солов'я (57 хв).
показати весь коментар
16.06.2021 20:44 Відповісти
Параноїдальна шизофренія великодержавного шовінізма прогресує !!!)))
показати весь коментар
16.06.2021 20:44 Відповісти
сам дурак! деменція у педофіла
показати весь коментар
16.06.2021 20:45 Відповісти
Так что вы сопли жуете? Потягивайте, вам никто не запрещает.
показати весь коментар
16.06.2021 20:46 Відповісти
ич, як окурком тіпає
показати весь коментар
16.06.2021 20:46 Відповісти
срочно пегов и коц сняли "проклятых морпехов! США пред смертью а секретную флешку с видео вынес в заду тов Стешин Стягивание Россией войск к границе Украины: Путин заявил, что это США действуют агрессивно - Цензор.НЕТ 6541 Видео Стягивание Россией войск к границе Украины: Путин заявил, что это США действуют агрессивно - Цензор.НЕТ 2012
показати весь коментар
16.06.2021 20:47 Відповісти
ЭТОТ ВАРИАНТ БЫЛ ОДНИМ ИЗ МНОГИХ и хорошо показывает что Байден вставил Вове пистона и больно..тому США враги всего и вся.. типичная политика времен ВЧК ГПУ НКВД МГБ КГБ ФСБ помните как обосновал Сталин финскую войну.. как обосновал соучастие в нападении на Польшу вместе с Германией.. которая Германия остается верным союзником России... все говорит о том что не Вова указал красные линии-- а Вове показали список всех его счетов фамилий фирм офшоров банковских ящеек и сумм на них и в них котоыре он украл с России за годы своего правления...
показати весь коментар
16.06.2021 20:49 Відповісти
Всі вкрадені Путіним у русскава народа гроші треба віддати Україні.
показати весь коментар
16.06.2021 20:50 Відповісти
путину вроде пейста близка...
показати весь коментар
16.06.2021 20:49 Відповісти
Споконвічна московська параноїдальна маячня про ворожу облогу !!!)))
показати весь коментар
16.06.2021 20:49 Відповісти
Уся сутність кацапа цілком відповідає назві статті.
показати весь коментар
16.06.2021 20:49 Відповісти
Весь сенс кацапської та москальської ідеологіі у шовіністичній маячні "Русского мира" !!!)))
показати весь коментар
16.06.2021 20:56 Відповісти
Це також. Але насамперед сутність кацапа полягає у тому, щоб називати на біле чорне, і навпаки.
показати весь коментар
16.06.2021 21:02 Відповісти
Гарно палає...
показати весь коментар
16.06.2021 20:49 Відповісти
старый идиот и антихрист беспутин, совсем уже бестолковкой поехал. как крым отжать, так это по ихейномумнению не агрессия. будь ты проклято плешивое ничтожество.
показати весь коментар
16.06.2021 20:51 Відповісти
Бункерный пердун опять бредит, в стиле "кто как обзывается тот сам и называется", ничего нового😁😁😁😁
показати весь коментар
16.06.2021 20:52 Відповісти
Параноїдальна шизофренія великодержавного шовінізма ,це споконвічна панівна ідеологія Московіі,як має глибокі коріння в Україні ,в вигляді маячні "Русского мира" !!!)))
показати весь коментар
16.06.2021 20:53 Відповісти
Петух плешивый!
показати весь коментар
16.06.2021 20:55 Відповісти
Спасайте беззащитную Россию! 100500 миллионов американских солдат стоят вдоль скрепных границ и ждут команду на вторжение. А какую заманиху придумали для мирных россиян: каждому жителю вечновстающей с колен по персональному унитазу, а некоторым даже по биотуалету и бочке водки, ведь украденных в украинских воинских частях и катерах на всех не хватило.
показати весь коментар
16.06.2021 21:01 Відповісти
т.е. если раша на своей территории подтягивает куда-то там войска - это нормально..
а вот если Украина шелохнулась ... фсё ..какздец...преступление против рашки и миропорядка...
показати весь коментар
16.06.2021 21:01 Відповісти
Будь-які дії України не узгодженні з кремлем вважаються ворожіми !!!)))
показати весь коментар
16.06.2021 21:14 Відповісти
так і виходить...ніяк не відвикнуть від імперських замашок ))))
показати весь коментар
16.06.2021 21:16 Відповісти
Це сенс ,сутність великодержавного шовінізма,ідеологіі дуже близької до нацизма !!!)))
показати весь коментар
16.06.2021 21:21 Відповісти
Неадекватний хронічний алконавт із монтировкою ломиться до сусідів через те, що вони у себе роблять євроремонт замість жити з тарганами і разом бухати скломий. Якось так.
показати весь коментар
16.06.2021 21:58 Відповісти
так! і взагалі яке він мав право замінити тільки собі всі вікна на нові, а в алканафта...і в сусіда алканавта... вікна затулені фанеркою ))))
показати весь коментар
16.06.2021 22:02 Відповісти
Этот тупин окончательно протух в своем погребе. Он на свежем воздухе разлагаться начал. Рашисты, несите другого.
показати весь коментар
16.06.2021 21:03 Відповісти
Пыня обделался.
показати весь коментар
16.06.2021 21:10 Відповісти
Я так понимаю вся эта словесная эквилибристика Путина - попытка выдать себя за сумасшедшего.
В расчете что Гаага определит его голландский дурдом, а не на висилицу
показати весь коментар
16.06.2021 21:24 Відповісти
"Стягивание Россией войск к границе Украины: Путин заявил, что это США действуют агрессивно" - Бу-га-га! С чем лишнехромосомных свинособак и поздравляю!!! Неужели оно самое умное, среди всех лишнехромосомов? =)))
показати весь коментар
16.06.2021 21:50 Відповісти
Давайте будем называть всё правильно: "не русская сторона", а "кацапская" (от слова КАЦАПСТАН), так как в России - Русью вообще не пахнет!!!
показати весь коментар
16.06.2021 21:55 Відповісти
А что разве русня не проводит учений на ДВ и Арктике,где до границ с Америкой рукой подать?
показати весь коментар
16.06.2021 22:05 Відповісти
Ну і логіка у х@йла... Тобто він хоче протистояти американським військам на кордоні з рашкою, але перекидає свої війська на кордон з Україною, хоча в Україні жодного американського батальйону нема!
показати весь коментар
16.06.2021 22:07 Відповісти
Бідного Адіка Шикльгрубера теж звідусіль оточували та погрожували. А він просто захищав свій німецький народ. Отака-то х@%ня, малята
...
показати весь коментар
16.06.2021 22:47 Відповісти
Адік, сарако, денервово смалить за рогом, побачивши діяльність одного облізлого недомірка.
показати весь коментар
16.06.2021 23:39 Відповісти
какой-то придурок конченый...он же к нам на границу войска стянул, где он увидел америк. войска на своей границе???
показати весь коментар
16.06.2021 22:51 Відповісти
Схоже, на расії психіатрію заборонили.
показати весь коментар
16.06.2021 23:37 Відповісти
и он прав!
рашке нужно сильно беспокоиться! Стягування Росією військ до кордону України: Путін заявив, що це США діють агресивно - Цензор.НЕТ 5469

только не поможет.... Стягування Росією військ до кордону України: Путін заявив, що це США діють агресивно - Цензор.НЕТ 8961
показати весь коментар
17.06.2021 00:22 Відповісти
У карлика кукуха съехала
показати весь коментар
17.06.2021 00:26 Відповісти
 
 