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Росія і США домовилися запустити комплексний двосторонній діалог щодо стратегічної стабільності, - пресслужба Кремля

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росія і США домовилися запустити комплексний двосторонній діалог щодо стратегічної стабільності, - пресслужба Кремля

Президенти США і Російської Федерації за підсумками переговорів у Женеві зробили спільну заяву.

Про це повідомляє пресслужба Кремля, інформує Цензор.НЕТ.

У заяві наголошується, що навіть у важкі періоди сторони можуть домовитися. "Здатні добиватися прогресу в реалізації спільних цілей щодо забезпечення передбачуваності в стратегічній сфері, зниження ризиків збройних конфліктів і загрози ядерної війни", - зазначено в документі.

Підкреслюється, що продовження Договору про стратегічні наступальні озброєння є доказом прихильності сторін контролю над ядерними озброєннями.

"Сьогодні ми підтверджуємо відданість принципу, згідно з яким в ядерній війні не може бути переможців, і вона ніколи не повинна бути розв'язана", - зазначено в заяві президентів.

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Для досягнення поставлених цілей США і РФ планують запустити двосторонній діалог.

"Для досягнення цих цілей Росія і США найближчим часом запустять комплексний двосторонній діалог щодо стратегічної стабільності, який буде предметним і енергійним. За допомогою такого діалогу ми прагнемо закласти основу майбутнього контролю над озброєннями і заходів зі зниження ризиків", - сказано в заяві.

За даними ЗМІ, це єдина офіційна угода, до якої прийшли Байден і Путін.
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Ну чого ж ні, Байден вибачився за слова про вбивцю, уламав ввху на зустріч, дзвонив щодня...)))
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16.06.2021 20:50 Відповісти
Сдается мне, что в пресслужбе ***** сидят такие же мастера звиздежа, как у ЗЕ - врут напрополую, когда еще стулья после встречи не остыли.
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16.06.2021 20:51 Відповісти
Когда ни о чём толком не договорились, кроме возвращения послов, которых сама же Раша отозвала и попросила американца "съездить домой-подумать", начинаются мантры о никому неизвестной "стратегической стабильности" Россия и США договорились запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, - пресс-служба Кремля - Цензор.НЕТ 5939
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16.06.2021 20:51 Відповісти
Единственный реальный плюс в целом бесполезных переговоров.
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16.06.2021 20:51 Відповісти
Читаю звіти цієї зустрічі з московії і аж на сльозу б'є! Так совком тягне перед його смертю!
Сподіваюсь, що і на цей раз результат буде таким сами і про московію, через років 20, будуть згадувати лише у минулому часі жителі десятка незалежних держав
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16.06.2021 21:02 Відповісти
после перекрученной и перевранной ****** и иже сним дэбилами действительности...
я б на месте рашки не был бы так оптимистичен ))))
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16.06.2021 21:34 Відповісти
блаблабла. свое яо нужно, но делать его надо втихаря
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16.06.2021 21:39 Відповісти
фсё что запомнилось из речи Байдена , это то, что касабы должны начинать готовицца делиться географическим пространством с китайцами , а то сильно широко раскинулись,
и касабы знают - против китайцев - не попрёшь!
но , касабы не знают а шо делать , если китайцы вдруг попруть, как фуйло на Крым и Донбасс ?
вдрух захотят дальневосточную народную дыру зареферендить...
или им чё - низзя? а другим - чё ? мона?
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16.06.2021 21:54 Відповісти
пропагандон хйла киселев заявлял совсем другое, про ядерный пепел
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16.06.2021 22:00 Відповісти
ну "запускати комплексний двосторонній діалог" - це не мішки носити, тому....
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16.06.2021 22:44 Відповісти
Це чудово коли сторони можуть домовлятись.
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17.06.2021 04:43 Відповісти
 
 