Представники Білого дому не здивовані заявами президента РФ за підсумками зустрічі з американським колегою, - CNN
Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном
Представники Білого дому кажуть, що їх не дивує виступ Володимира Путіна на пресконференції 16 червня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
За словами когось із офіційних осіб, Джо Байден вважав, що зможе вплинути на риторику і поведінку Путіна, але цього не сталося.
Нагадаємо, після зустрічі з Джо Байденом Володимир Путін зробив низку заяв. Зокрема, виступив з критикою американської влади, яка, на його думку, відповідальна за смерть людей в Афганістані і в Іраку: "Хто несе за це відповідальність, хто вбивця?".
При цьому Путін звинуватив США у підтримці "кривавого державного перевороту" в Україні. Також, за його словами, Російська Федерація не планує брати ніяких додаткових зобов'язань, що стосуються України, крім "допомоги" в реалізації мінських угод для врегулювання конфлікту на сході України.
Будь ласка, зачекайте...
С самого начала было понятно, что )(уйло все перекрутит……..
В новостях сказали, что «красные линии», которые Байден хотел «указать», никакого результата не принесли…….
ФранциюУкраину. ага. кацапов в Грузии остановила только переброска американского флота.
может хорошо, что ***** первым выгавкалось...и перевод бреда уже достиг Белого Дома...
теперь еще яснее диагноз ботоксной крысы...(стоило попробовать, чтобы потом не жалеть что не попробовал))))
В офисе Зеленского тоже перекрутили смысл телефонного разговора, так Белый дом официально исправил, потому как протокол и записи в наличии.
И вообще, мировая политика движется в сторону новых стандартов по причине того, что остаётся всё меньше и меньше информации, которую можно скрывать от других.
За словами видання, в офісі Саллівана відмовилися з'єднати його з Єрмаком, пізніше запропонувавши зв'язати його з посадовцем нижчого рангу - директоркою з питань Європи Ради національної безпеки ******* Слот.
что дальше?..