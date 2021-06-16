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Байден (2335) путін (21449)

Представники Білого дому не здивовані заявами президента РФ за підсумками зустрічі з американським колегою, - CNN

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Представники Білого дому не здивовані заявами президента РФ за підсумками зустрічі з американським колегою, - CNN

Представники Білого дому кажуть, що їх не дивує виступ Володимира Путіна на пресконференції 16 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

За словами когось із офіційних осіб, Джо Байден вважав, що зможе вплинути на риторику і поведінку Путіна, але цього не сталося.

Нагадаємо, після зустрічі з Джо Байденом Володимир Путін зробив низку заяв. Зокрема, виступив з критикою американської влади, яка, на його думку, відповідальна за смерть людей в Афганістані і в Іраку: "Хто несе за це відповідальність, хто вбивця?".

При цьому Путін звинуватив США у підтримці "кривавого державного перевороту" в Україні. Також, за його словами, Російська Федерація не планує брати ніяких додаткових зобов'язань, що стосуються України, крім "допомоги" в реалізації мінських угод для врегулювання конфлікту на сході України.

Читайте також: Стягування Росією військ до кордону України: Путін заявив, що це США діють агресивно
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Топ коментарі
+36
Кацапи вже досить давно нікого не дивують. Кацапи набридли вже всім.
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16.06.2021 20:52
+24
На фига вообще нужна была эта(!) встреча……🤷‍♀️

С самого начала было понятно, что )(уйло все перекрутит……..
В новостях сказали, что «красные линии», которые Байден хотел «указать», никакого результата не принесли…….
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16.06.2021 20:57
+17
есть такие люди , которым своими глазами надо все увидеть и потом только пожалеть об увиденном ))))
может хорошо, что ***** первым выгавкалось...и перевод бреда уже достиг Белого Дома...
теперь еще яснее диагноз ботоксной крысы...(стоило попробовать, чтобы потом не жалеть что не попробовал))))
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16.06.2021 21:06
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Кацапи вже досить давно нікого не дивують. Кацапи набридли вже всім.
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16.06.2021 20:52 Відповісти
кацапы враги человечества, враги цивилизации... и пуйло, их злой предводитель.
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16.06.2021 21:55 Відповісти
І не кажіть,кумонько, набридли вже так,як отой дЄрьмак!
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16.06.2021 22:32 Відповісти
Проект ЗЕрмак - найуспішніша спецоперація ФСБ.
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17.06.2021 01:57 Відповісти
Новости из дурки давно никого не удивляют. Путэн за глав.врача выступает.
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16.06.2021 20:56 Відповісти
Небольшая поправка:не за глав.врача,а за глав.пациента и это уже,к моему величайшему удивлению, начинает потихоньку осознавать лаптестанская,фуфаечная и вечно пьяная биомасса,
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16.06.2021 22:21 Відповісти
На фига вообще нужна была эта(!) встреча……🤷‍♀️

С самого начала было понятно, что )(уйло все перекрутит……..
В новостях сказали, что «красные линии», которые Байден хотел «указать», никакого результата не принесли…….
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16.06.2021 20:57 Відповісти
В марте-апреле была реальная возможность начать войну против Украины, поэтому Байден и позвонил первым, чтобы встретится и выслушать пациента
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16.06.2021 20:59 Відповісти
...пацієнт уже безнадійний
Представители Белого дома не удивлены заявлениям президента РФ по итогам встречи с американском коллегой, - CNN - Цензор.НЕТ 20
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16.06.2021 21:03 Відповісти
одно слово спасло Францию Украину. ага. кацапов в Грузии остановила только переброска американского флота.
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17.06.2021 00:02 Відповісти
есть такие люди , которым своими глазами надо все увидеть и потом только пожалеть об увиденном ))))
может хорошо, что ***** первым выгавкалось...и перевод бреда уже достиг Белого Дома...
теперь еще яснее диагноз ботоксной крысы...(стоило попробовать, чтобы потом не жалеть что не попробовал))))
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16.06.2021 21:06 Відповісти
Байдену потрібно було зафіксувати статус-кво у відносинах з ****** на початок своєї каденції
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16.06.2021 21:26 Відповісти
Для чого?
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16.06.2021 21:40 Відповісти
А потому что накосячил Обама, его однопартиец, сильно накосячил. И Байдену надо отвечать на неудобные вопросы в своей, "Демократической партии США". А до этого накосячил Клинтон.
В офисе Зеленского тоже перекрутили смысл телефонного разговора, так Белый дом официально исправил, потому как протокол и записи в наличии.
И вообще, мировая политика движется в сторону новых стандартов по причине того, что остаётся всё меньше и меньше информации, которую можно скрывать от других.
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18.06.2021 17:29 Відповісти
14 червня глава Офісу президента України Андрій Єрмак вкотре намагався поспілкуватися з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном. Про це повідомляє ZN.UA. За свідченням джерел видання, подібна поведінка Єрмака дуже неприємно здивувало американську сторону
За словами видання, в офісі Саллівана відмовилися з'єднати його з Єрмаком, пізніше запропонувавши зв'язати його з посадовцем нижчого рангу - директоркою з питань Європи Ради національної безпеки ******* Слот.
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16.06.2021 20:57 Відповісти
"Джо Байден полагал, что сможет повлиять на риторику и поведение Путина, но этого не случилось". Эту плешивую крысу нужно только утилизировать он ни чем не поступится и не уйдет с Донбасса вот Джо уже посмотрел в глаза )(уйлу а до нашего дурака не доходит дурак он думает умнее напрашивается даже сейчас встретится и думает убедит ботоксного чтоб не стреляли чтоб не было войны
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16.06.2021 20:58 Відповісти
)(уйло, воно і в Женеві )(уйло. Представители Белого дома не удивлены заявлениям президента РФ по итогам встречи с американском коллегой, - CNN - Цензор.НЕТ 5807
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16.06.2021 20:58 Відповісти
Схоже що прізвисько Вбивця його зачепило Представители Белого дома не удивлены заявлениям президента РФ по итогам встречи с американском коллегой, - CNN - Цензор.НЕТ 3306
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16.06.2021 20:58 Відповісти
...)(уйло готовить НОВІЧОК
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16.06.2021 21:01 Відповісти
Жаль, що на гілляку не зачепило.
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16.06.2021 21:03 Відповісти
Дык путин-*****...
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16.06.2021 21:02 Відповісти
...в натурєєєє
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16.06.2021 21:04 Відповісти
вот и Байден посмотрел в глаза...
что дальше?..
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16.06.2021 21:04 Відповісти
а там оказались бельмы...)))
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16.06.2021 21:07 Відповісти
В то время, когда ребята ВС СССР умирали в ДРА,путин пиво пил в Дрездене, в Германии. Потом вернувшихся с войны ребят такие, как он, ветеранов убийцами называл....
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16.06.2021 21:07 Відповісти
Так, хто виграв?
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16.06.2021 21:07 Відповісти
Зараз Байден розкаже.
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16.06.2021 21:24 Відповісти
А в що грали?
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16.06.2021 21:42 Відповісти
судячи з прес-конференції Байдена, кремлівський чинарик хворий хронічно ,світу тре це визнати тихенько між собою , здається що Байден знає як кремлівського пацієнта можно вилікувати ,щось далі буде ...тихим сапом
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16.06.2021 21:09 Відповісти
Я боявся що домовляться . Але Бог відвів , хвала йому .!
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16.06.2021 21:15 Відповісти
тем лучше. сомнения если и были-отпали
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16.06.2021 21:42 Відповісти
Я тільки нагадати, мо хто забув - путінхуйло
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16.06.2021 21:51 Відповісти
Путлер капут!
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17.06.2021 00:31 Відповісти
 
 