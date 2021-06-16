Представники Білого дому не здивовані заявами президента РФ за підсумками зустрічі з американським колегою, - CNN

Представники Білого дому кажуть, що їх не дивує виступ Володимира Путіна на пресконференції 16 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

За словами когось із офіційних осіб, Джо Байден вважав, що зможе вплинути на риторику і поведінку Путіна, але цього не сталося.

Нагадаємо, після зустрічі з Джо Байденом Володимир Путін зробив низку заяв. Зокрема, виступив з критикою американської влади, яка, на його думку, відповідальна за смерть людей в Афганістані і в Іраку: "Хто несе за це відповідальність, хто вбивця?".

При цьому Путін звинуватив США у підтримці "кривавого державного перевороту" в Україні. Також, за його словами, Російська Федерація не планує брати ніяких додаткових зобов'язань, що стосуються України, крім "допомоги" в реалізації мінських угод для врегулювання конфлікту на сході України.

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