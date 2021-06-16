Якщо США вдасться вплинути на українську позицію, є надія на врегулювання на Донбасі, - заступник голови адміністрації Путіна Козак
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Заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив про те, що після російсько-американського саміту з'явилася надія на врегулювання на Донбасі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Відповідаючи на питання журналістів, чи задоволений він результатами переговорів Володимира Путіна і Джо Байдена щодо України, Козак заявив: "Здається, так. Є надія".
За його словами, сторони обговорювали Україну "досить детально", і, зокрема, торкнулися теми ключових умов Мінських домовленостей. Серед них Козак назвав "політичний діалог, вироблення взаємоприйнятних умов, майбутнього режиму статусу цих територій у складі України".
"Якщо нашим американським колегам вдасться вплинути, насамперед, на українську позицію, є шанс, що щось зрушиться з мертвої точки", - сказав Козак.
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Ім'я і національність@Ukrostap
Фраза, яку я ніколи не очікував побачити, але побачив:
"Это типичный пример украинизации Казахстана".
Коли що, Казахстан рухається в напрямку визнання голоду тридцятих років геноцидом і впровадження відповідальности за його заперечення.
удивительным была бы заява этого манкурта, что мацква перестанет вмешиваться в дела Украины. а, так обыкновенный набор сроссиянского звездежа.
"А уберите ваш чемодан !
А я не уберу чемодан!
А это был не мой чемодан !"
если недо-козак думает, что в Украине сильно горюют по "кормильцам", он глубоко заблуждается
а земельку Донбасскую мы вернем рано или поздно !!
То він про дострокові президентські вибори в Україні та позвчергові вибори до ВРУ так натякає?
Кричат, трещат, стараются, забыв про тормоза.
Другие пусть стесняются, а им хоть ссы в глаза..(с)
Смішні ви, *************...
А чекає і проводжає завжди ПРОСИТЕЛЬ або чемна людина. ***** чемним не є і ніколи не був.
Доречі, а хто "хазяїн", коли зустріч призначена, наприклад, у ресторані?
Смішні ви ************* у своїх потугах...
совсем берега попутал?
https://censor.net/ru/news/3271884/predstaviteli_belogo_doma_ne_udivleny_zayavleniyam_prezidenta_rf_po_itogam_vstrechi_s_amerikanskom_kollegoyi
нах с Крыма и ПНХ с Донбасса !
Покойный Тымчук говорил о предательстве!