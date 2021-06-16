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Донбас (21703) мінські угоди (2206) Козак Дмитро (74)

Якщо США вдасться вплинути на українську позицію, є надія на врегулювання на Донбасі, - заступник голови адміністрації Путіна Козак

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Якщо США вдасться вплинути на українську позицію, є надія на врегулювання на Донбасі, - заступник голови адміністрації Путіна Козак

Заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив про те, що після російсько-американського саміту з'явилася надія на врегулювання на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідаючи на питання журналістів, чи задоволений він результатами переговорів Володимира Путіна і Джо Байдена щодо України, Козак заявив: "Здається, так. Є надія".

За його словами, сторони обговорювали Україну "досить детально", і, зокрема, торкнулися теми ключових умов Мінських домовленостей. Серед них Козак назвав "політичний діалог, вироблення взаємоприйнятних умов, майбутнього режиму статусу цих територій у складі України".

"Якщо нашим американським колегам вдасться вплинути, насамперед, на українську позицію, є шанс, що щось зрушиться з мертвої точки", - сказав Козак.

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Топ коментарі
+27
Читаем между строк : если Байден заставит Зеленского принять в состав Украины росийский анклав с бандитами на юговостоке и дать воду в Крым , то война прекраться полоной победой рашки ....
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16.06.2021 21:22
+15
судя по всему,делегацию РФ поставили в Женеве раком. и теперь роССийские кретины включили дурака.
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16.06.2021 21:24
+14
думаю,перетопчитесь,рускавмирцы Если США удастся оказать воздействие на украинскую позицию, есть надежда на урегулирование на Донбассе, - замглавы администрации Путина Козак - Цензор.НЕТ 9200.
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16.06.2021 21:23
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Читаем между строк : если Байден заставит Зеленского принять в состав Украины росийский анклав с бандитами на юговостоке и дать воду в Крым , то война прекраться полоной победой рашки ....
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16.06.2021 21:22 Відповісти
Возможно вы правы , но интересно что же мурло предложил бидону вместо Украины .
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16.06.2021 21:26 Відповісти
Байден просил поддержки у рашки в Европе в противостоянии с Китаем . Для этого и достройку СП2 разрешили чтобы Германия получила более высокий статус в ЕС .
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16.06.2021 21:34 Відповісти
Это у вас на лахте такой бред сочиняют?
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16.06.2021 21:49 Відповісти
Читаємо поміж рядків: ***** "торкнулися теми України мазком"... кізяк "обговорювали детально"... Тобто брешуть, по поцьомкали прутня.
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16.06.2021 21:29 Відповісти
Где так оно и было и плешивый окурок явно не доволен😁😁😁😁
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16.06.2021 21:35 Відповісти
українізація політики - це попіл імперії ру



Ім'я і національність@Ukrostap





Фраза, яку я ніколи не очікував побачити, але побачив:
"Это типичный пример украинизации Казахстана".
Коли що, Казахстан рухається в напрямку визнання голоду тридцятих років геноцидом і впровадження відповідальности за його заперечення.
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16.06.2021 22:20 Відповісти
А что можно ожидать от кизяка? Вот если высушить его (кизяка), то можно его использовать вместо валежника, свинособакам на заметку...
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16.06.2021 22:55 Відповісти
Mike Redford

удивительным была бы заява этого манкурта, что мацква перестанет вмешиваться в дела Украины. а, так обыкновенный набор сроссиянского звездежа.
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16.06.2021 23:34 Відповісти
это старая песенка о чемодане без ручки:

"А уберите ваш чемодан !
А я не уберу чемодан!

А это был не мой чемодан !" Якщо США вдасться вплинути на українську позицію, є надія на врегулювання на Донбасі, - заступник голови адміністрації Путіна Козак - Цензор.НЕТ 2654

если недо-козак думает, что в Украине сильно горюют по "кормильцам", он глубоко заблуждается Якщо США вдасться вплинути на українську позицію, є надія на врегулювання на Донбасі, - заступник голови адміністрації Путіна Козак - Цензор.НЕТ 6285

а земельку Донбасскую мы вернем рано или поздно !! Якщо США вдасться вплинути на українську позицію, є надія на врегулювання на Донбасі, - заступник голови адміністрації Путіна Козак - Цензор.НЕТ 6750
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17.06.2021 00:07 Відповісти
думаю,перетопчитесь,рускавмирцы Если США удастся оказать воздействие на украинскую позицию, есть надежда на урегулирование на Донбассе, - замглавы администрации Путина Козак - Цензор.НЕТ 9200.
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16.06.2021 21:23 Відповісти
"Если нашим американским коллегам удастся оказать воздействие, прежде всего, на украинскую позицию, есть шанс, что что-то сдвинется с мертвой точки" Источник: https://censor.net/ru/n3271888

То він про дострокові президентські вибори в Україні та позвчергові вибори до ВРУ так натякає?
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16.06.2021 21:23 Відповісти
А що дадуть дострокові вибори?
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16.06.2021 22:11 Відповісти
Навіть якщо "нарід" знову обере це недолуге, то повної влади в нього вже не буде, бо ВРУ позбудеться монобільшості зеленої плісняви з абревіатурою "СН". Та й Бєні з Аваковим це влетить в копієчку... Але, як казав Береза, восени ЗЕ ще може виграти президентськи перегони, а от навесні наступного року - вже навряд. А стосовно "СН" все зрозуміло й зараз: якщо Бєня не ввільл'є великі кошти, то вони, зі своєю "монобільшістю", стануть ще одним острівцем, як ОПЗЖ в Раді
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16.06.2021 22:18 Відповісти
Якщо вони посиділи два роки у владі на фінансових потоках, то Бєня їм уже просто непотрібен. Таке вам в голову приходило?
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16.06.2021 22:31 Відповісти
Для того чтобы реально сидеть на финансовых потоках мало формально быть властью.
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16.06.2021 22:42 Відповісти
Та прямо таки. Місцеві фінансові аналітики-дописувачі з ЦН переконані, що на тому ж самому "Великому будівництві" вже вкрадено 100500 біліардів грошей.
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16.06.2021 22:52 Відповісти
Ну і ще одне. ***** вливало в ОПЗЖ через мертвечуківські бізнеси просто таки шалені гроші. Сильно це опзжистам допомогло? Зібрати бабок під Радою за пару гривень - так. Але не більше.
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16.06.2021 22:34 Відповісти
А може справжнього клоуна виберуть 73 відсотка? А не цю, жалюгідну пародію на клоуна...
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16.06.2021 23:07 Відповісти
Якщо США вдасться вплинути на українську позицію, є надія на врегулювання на Донбасі, - заступник голови адміністрації Путіна Козак - Цензор.НЕТ 306
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17.06.2021 01:23 Відповісти
Если США удастся оказать воздействие на украинскую позицию, есть надежда на урегулирование на Донбассе, - замглавы администрации Путина Козак

Кричат, трещат, стараются, забыв про тормоза.
Другие пусть стесняются, а им хоть ссы в глаза..(с)
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16.06.2021 21:24 Відповісти
судя по всему,делегацию РФ поставили в Женеве раком. и теперь роССийские кретины включили дурака.
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16.06.2021 21:24 Відповісти
Егеж... Саме для того саме ***** чекало Байдена перед зустріччю і залишилося обтікати після того, як пан Джозеф поїхав у своїх справах.
Смішні ви, *************...
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16.06.2021 21:31 Відповісти
А що дивного, що ************** *************** називають?
А чекає і проводжає завжди ПРОСИТЕЛЬ або чемна людина. ***** чемним не є і ніколи не був.
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16.06.2021 21:38 Відповісти
Чекає і проводжає гостей завжди хазяїн,чи твої гості в тебе в хаті тебе зустрічають і чекають коли ти вже підеш?Не сміши. Не суть в тому хто раніше пішов,але все стає зрозумілим почувши прес конференції тих двох.
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16.06.2021 21:45 Відповісти
Та звісно "не суть", **************, саме тому ***** ПОСТІЙНО запізнювалось...
Доречі, а хто "хазяїн", коли зустріч призначена, наприклад, у ресторані?
Смішні ви ************* у своїх потугах...
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16.06.2021 21:49 Відповісти
Ти будеш сміятися коли ***** разом з дирявим бідоном пропхає зміни в Конституцію України,по "Мінським домовленостям" і у Верховній Раді з'являться пушиліни і інші представники руського миру. Єдиний хто міг конструктивно вирішити проблему з мордором це Джон МакКейн,але нажаль...
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16.06.2021 22:11 Відповісти
Я сьогодні більше не подаю.
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16.06.2021 22:12 Відповісти
Що ти не подаєш?😂піди помолись на бідончик.То в вас вже секта тут увірувавших у святого Байдена
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16.06.2021 22:18 Відповісти
Я сьогодні більше не подаю.
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16.06.2021 22:19 Відповісти
*********** за паребрик
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16.06.2021 21:50 Відповісти
PS Я сьогодні більше не подаю.
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16.06.2021 21:51 Відповісти
мрієшь,гнида кацапська? Х-йлу на цієї зустричі,вказали його місце,спочатку півтори години по кругу літав,а потім чекав коли хозяіїн додому полетить. а зараз почне розповідати,якій він крутий,и як гарно він обісрався у небі над Женевою.
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16.06.2021 21:35 Відповісти
здається приїхали... Если США удастся оказать воздействие на украинскую позицию, есть надежда на урегулирование на Донбассе, - замглавы администрации Путина Козак - Цензор.НЕТ 3053
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16.06.2021 21:24 Відповісти
Вы мордва, да
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16.06.2021 21:51 Відповісти
хворієш?
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16.06.2021 21:53 Відповісти
Да нет, вас удмуртов видать издалека
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16.06.2021 22:04 Відповісти
і який маркер? Если США удастся оказать воздействие на украинскую позицию, есть надежда на урегулирование на Донбассе, - замглавы администрации Путина Козак - Цензор.НЕТ 4842
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16.06.2021 22:06 Відповісти
хромосома...
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16.06.2021 23:10 Відповісти
залиште цей пафос для сектантської меси.
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16.06.2021 23:25 Відповісти
Охреневший пидо …
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16.06.2021 21:25 Відповісти
_Гнетущее, крайне тягостное впечатление от прессухи байдена! Это чемберлен, размагивающий договором с гитлером. Он не хочет и не намерен давать отпор рейхсии. Последствия для всего мира будут катастрофическими...
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16.06.2021 21:25 Відповісти
Если США удастся оказать воздействие на украинскую позицию, есть надежда на урегулирование на Донбассе, - замглавы администрации Путина Козак - Цензор.НЕТ 2324 В обидві руки.
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16.06.2021 21:25 Відповісти
В обидві ноздрі
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16.06.2021 21:32 Відповісти
Панєслась...
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16.06.2021 21:26 Відповісти
С каким удовольствием я бы битой прошелся по бестолковке казака!!!
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16.06.2021 21:27 Відповісти
Цілком очікуванний результат,мета Росіі лишилась не змінною,Донбас в складі України,з особливим статусом(автономією) !!!)))
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16.06.2021 21:30 Відповісти
еще казачок засланый не указывал "американским калегам" на кого и где воздействовать ))))
совсем берега попутал?
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16.06.2021 21:31 Відповісти
Це, схоже, істерика... Зачекаємо пару днів-тижнів - проявиться...
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16.06.2021 21:34 Відповісти
Гадаю що результат від цієї зустрічи ,принаймні для України,дорівнює нулю !!!)))
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16.06.2021 21:35 Відповісти
а от шо цікаво - вкажуть чи ні американці рашкіним брехунам на суперечливі і протиречливі висновки від цієї зустрічи? (ну як нашому кловану тицнули в перебільшення значення сказаного у телефонній розмові з Президентом США)
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16.06.2021 21:37 Відповісти
Вже. Хоча й, нажаль, досить дипломатично
https://censor.net/ru/news/3271884/predstaviteli_belogo_doma_ne_udivleny_zayavleniyam_prezidenta_rf_po_itogam_vstrechi_s_amerikanskom_kollegoyi
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16.06.2021 21:39 Відповісти
досить дипломатично... а хотілося б точніше...і щоби носом тикнули (насамперед *****) в недеречності і відверту брехню...
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16.06.2021 21:45 Відповісти
Цікаво, де цей садовод з ФіладелІі?
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16.06.2021 21:33 Відповісти
Ты про кого?
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16.06.2021 21:52 Відповісти
повiшався.
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16.06.2021 22:37 Відповісти
О, началось.
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16.06.2021 21:33 Відповісти
Прошу панство,яскравий взірець українського москаля-Козак Дмитро !!!))))
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16.06.2021 21:34 Відповісти
Украинская Позиция для кацапских итарасов :
нах с Крыма и ПНХ с Донбасса !
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16.06.2021 21:42 Відповісти
Т.е. Байден обещал )(уйлу нагнуть Украину по поводу особого статуса? Если так, то все для нас печально.
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16.06.2021 21:47 Відповісти
Для вас петухов запоребриковых и никогда небыло радостно
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16.06.2021 21:54 Відповісти
Раша все глубже и глубже скатывается в третий мир по пути проторенному СССР, США могут ничего не делать, раша сама себя угробит.
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16.06.2021 21:53 Відповісти
лол. ну обычнный же звездеж снигерийцев. хйло тоже мямлило все подряд на прессухе. 2 часа вместо 5 - не договорились явно
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16.06.2021 21:55 Відповісти
«На самом деле, внимательно читая Минские договоренности, я пришел к выводу, что я бы лично людей, которые поставили подписи под этим документом, как минимум расстрелял бы. Желательно на Майдане и желательно прилюдно. Этот документ абсолютно не соответствует интересам Украины и писался явно под диктовку Кремля. Ну, кому ещё не ясно, что «Минск-2» сегодня есть предательство Украины?» - добавил Тымчук.
Покойный Тымчук говорил о предательстве!
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16.06.2021 22:15 Відповісти
Так по заявлениям и утверждениям , его сам "шоколадный" на коленке писал ! Вот только умалчивают что ху ло ему скорее всего диктовало !
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16.06.2021 23:54 Відповісти
Судя по заявлением мокшанского руководства всё зависит от Украины. Они, типа пушистые зайчики, и к войне не имеют никакого отношения.
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16.06.2021 22:24 Відповісти
Все уже давно пережевано и высрэно. Теперь топчутся по фекалиям. Наверное, новой команде в Вашингтонском обкоме этот процесс хотелось испробовать лично. Дело такое.
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16.06.2021 23:44 Відповісти
з картиною "Запорожці... " трапились дві цікаві історїї. 1. в бритів в роки війни Черчілю опонувала партія лейбористів, лідер яких постійно закидав йому відсутність доброти до СРСР. В 1945 році партія перемогла на вибора і цей лідер бевін приїхав до Москви щоб подивитись Сталіну в очі. Хтось сказав Молотову, що він любить картину "Запорожці.. і хоче побачити оригінал. Принесли з музею,почепили і бевін її в присутності Молотова довго розглядував а потім сказав, які вони все таки розбійники. Молотов, яскравий українофоб і родом з вотських народностей аж розцвів від такого порівняння (Ф.Чуєв 140 бесід з Молотовим). А другий епізод був повязаний з приїздом (останнім) Ердогана в Москву по Сирії. Кремлівські холуйчики запропонували путіну повісити в кабінеті цю картину, хай знає супостат своє місце. Порахували, що не потрібно - там змальована українська сюжетна лінія, це буде неправильно. Тому повісили картину про битву на Шипці а для підсилення ефекту постаивли бюст якогось царського генерала, учасника тих "битв" а потім заставили чекати в прийомні 2 години і т.д.( Т\К "Останній інсайдер"). У випадку бевіна картина зіграла роль і наступні вибори цей корисний ідіот програв і назавжди залишивполітику. А в другому випадку -незабаром османи посрамили Непереможну і легендарну в Сирії а потім ганяли їх по Сахарі дронами. Так що картина ще зіграє свою позитивну роль для України.
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17.06.2021 01:56 Відповісти
Ти диви, які "вологі мрії"! А від мертвого осла вуха не хочеш?
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17.06.2021 06:59 Відповісти
ПНХ гебистская морда!
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17.06.2021 11:08 Відповісти
болт вам.
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17.06.2021 13:31 Відповісти
 
 