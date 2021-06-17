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Вимоги Росії про прямі контакти між Києвом і так званими "республіками" суперечать Мінському протоколу, - ЄС

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном Війна в Україні

Вимоги Росії про прямі контакти між Києвом і так званими

У пропозиціях високого представника ЄС та Європейської комісії щодо подальших відносин з РФ європейська сторона прямо називає Кремль стороною конфлікту на Донбасі та висловлює тривогу з приводу спроб Москви позиціонувати себе як посередника.

Про це йдеться у комюніке, повний текст якого оприлюднено на сайті Єврокомісії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"ЄС залишається непохитним у підтримці нормандського формату, Тристоронньої контактної групи та СММ ОБСЄ. Хоча обрання Президента Зеленського надало нового імпульсу переговорам, рішення нормандського саміту від грудня 2019 року все ще мають бути повністю імплементовані. Найбільше непокоїть, що російська влада дедалі намагається представити себе як посередника, а не учасника конфлікту, і вимагає прямих контактів між Києвом і так званими "республіками", що суперечить Мінському протоколу", - йдеться у розділі, присвяченому виконанню Мінських угод.

У документі наголошується, що у квітні 2001 року Росія наростила військову присутність на східних кордонах України та в окупованому Криму, доступу СММ ОБСЄ до східних районів України чиняться регулярні перешкоди з боку ОРДЛО, тривають численні порушення режиму припинення вогню. Як зазначається, ці тенденції, найімовірніше, зберігатимуться, оскільки Росія не виявляє конструктивного підходу до їх вирішення.

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Застосовані ЄС санкції проти Росії у відповідь на спробу анексії Криму та дії із дестабілізації на Сході України пов’язані із повною імплементацією Росією Мінських домовленостей і мають стимулювати російську владу до пошуку мирного рішення та стримати її проти подальшої ескалації та агресивної поведінки, сказано у комюніке.

"Одноголосне продовження санкцій демонструє єдність і надійність ЄС. Заходи ЄС підвищують для Росії ціну агресії та є стримувальним фактором для використання військових спроможностей з метою вторгнення в Україну. Росія несе відповідальність за будь-яке погіршення ситуації у так званих "республіках". Критично важливо продовжити таку координацію та єдність, зокрема щодо санкцій, з партнерами-однодумцями, такими як G7", - сказано у документі.

Наголошується, що ЄС проводить послідовну політику невизнання російських закордонних паспортів, виданих мешканцям окупованих українських територій, для оформлення віз у країни Шенгенської зони.

При цьому ЄС залишається найбільшим донором гуманітарної допомоги для населення районів України, що уражені війною. Від початку конфлікту Євросоюз надав надзвичайну допомогу на суму понад 190 мільйонів євро, включаючи 25,4 мільйона у 2021 році. ЄС та окремі країни-члени, вже спрямували більше 1 мільярда євро на гуманітарну допомогу та відновлення.

Нагадуємо, високий представник ЄС і Єврокомісія 16 червня представили документ, в якому викладено аналіз сучасного стану відносин між ЄС і Росією та перспективи їх розвитку. Цей документ 21 червня буде розглянутий Радою міністрів ЄС із закордонних справ у Люксембурзі. Після цього він стане основою для обговорення на рівні глав держав та урядів країн ЄС 24-25 червня у Брюсселі.
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Топ коментарі
+16
ТЁТЯ РОЗА

- Изя, тут Путина назвали временщиком. А что это такое?
- Ну, это означает, что Путин будет управлять Россией только временно.
Пока живой, в смысле.
Ну, или пока существует Россия
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16.06.2021 21:49
+10
Настільки жорстка реакція ЄС, схоже, свідчить про те, що Байден таки затис ***** відомо що у лещата.
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16.06.2021 21:45
+9
Это отживший формат переговоров, который необходим был в начале войны и который тупин принял за капитуляцию Украины. Это помогло сделать запас времени на создание боеспособных сил для отражения российской оккупации наших территорий. Он уже сыграл свою роль и больше не нужен.
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16.06.2021 22:14
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А что такое "минский протокол"?
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16.06.2021 21:41 Відповісти
Це щось типу "Протоколу сіонських мудреців", суцільні домисли і фальсифікації, але диму без вогню не буває.
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16.06.2021 21:49 Відповісти
Это отживший формат переговоров, который необходим был в начале войны и который тупин принял за капитуляцию Украины. Это помогло сделать запас времени на создание боеспособных сил для отражения российской оккупации наших территорий. Он уже сыграл свою роль и больше не нужен.
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16.06.2021 22:14 Відповісти
Это наше суровое мнение осталось довести до Байдена
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16.06.2021 22:16 Відповісти
Это наше суровое мнение осталось довести до Байдена. Сорри, до зеледента, он реально ничерта не понимает. И даже теряюсь в догадках, что же ему мешает после двух лет президенства. Версии в студию.
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16.06.2021 22:20 Відповісти
Он, в отличие от нас с Вами, понимает, что отказ от Минск-2 развяжет руки куче доброжелателей рассеи в Европе.
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16.06.2021 22:22 Відповісти
Не развяжет. Нормальным переговорным процессом воспринимается Нормандский формат, поэтому тупин так его и не хочет и ищет другие способы договорится "на коленке с помощью голенища сапога".
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16.06.2021 22:25 Відповісти
Любой действующий формат основывается на Минск-2. Никакого формата, отвергающего Минск-2, не существует.
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16.06.2021 22:32 Відповісти
Который не предусматривает срассею стороной конфликта, а Нормандский предусматривает. Поэтому именно Минск загнал путю в западню. В Минске любых форматов он не являлся представителем стороны конфликта. Только его марионетки. А вот на Нормандском он является стороной конфликта и его дрючат за невыполнение им же придуманного Минска.
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16.06.2021 22:40 Відповісти
Странно, что в таких победных условиях мы не отказались от Минск-2.
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16.06.2021 22:49 Відповісти
Это к зеледенту, он вытащил этот угасший формат как единственно возможный. А вот почему он это сделал расскажет следствие.
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16.06.2021 22:52 Відповісти
Вы предлагаете, чтобы Украина вышла из Минска?
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17.06.2021 08:43 Відповісти
Да, по крайней мере из того формата в котором он сейчас существует. Если в Минском формате по прежнему стороной переговоров будут путинские марионетки из ОРДЛО то смысла нет. Если раша будет одной из сторон то да, но на этот случай уже есть Нормандский формат.
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17.06.2021 08:50 Відповісти
Вы же понимаете, что ЕС тысячу раз уже говорили устами меркелей и прочих, что Минские домовленности это единственный базис.
И все санкции привязаны в нарушению РФ этих самых договорённостей.
Если Украина выйдет из Минска, то автоматически санкции за его нарушения должны быть убраны.
Вы считаете это надо делать ?
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17.06.2021 15:46 Відповісти
Считаю что да. А какие санкции предусмотрены Минским форматом, может я что-то пропустил?
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17.06.2021 16:04 Відповісти
Видимо пропустили.
Каждый раз продлевая санкции против России ЕС говорит, что это в связи с невыполнением минских договорённостей.
ну или вот, что Меркельша неоднократно говорила: "Merkel: EU will lift Russia sanctions when Minsk accords implemented". Гуглится моментально.
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17.06.2021 19:38 Відповісти
Меркель? Которая на крючке у тупина? Которая тянет СП-2 изо всех сил? И никто в мире еще не знает, какой компромат имеет КГБешник тупин на бывшую комсомолку ГДР?
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17.06.2021 19:49 Відповісти
И что? Она глава крупнейшей державы ЕС. Какая разница что там кто тянет и какой у кого компромат в этой конкретной ситуации? Она говорила неоднократно (кстати и макрон тоже и барроз или как там его, тоже), именно про санкции на РФ именно из-за НЕВЫПОЛНЕНИЯ минских соглашений. Это базис санкций.
Именно потому выход Украины из Минска АВТОМАТИЧЕСКИ снимает санкции с РФ.
Несмотря на то, что санкции сами по себе уже особой роли не играют, я не считаю, что Украине надо помогать РФ снимать их с себя.
И второе - если Украина сама выйдет из Минска - она развяжет руки Франции и Германии. Те сразу скажут, вот, мол, мы договорились, разработали план, Украина его ПОДПИСАЛА, все его выполняли в меру сил и тут сама же Украина херит наши мирные домовленности.
Кто виноват? путен? С чего бы это. Украина!
Потому, дорогая Украина, выражаем глубокую озабоченность, но впредь сама решай свои проблемы без нас.
И, кстати, они будут правы.
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17.06.2021 20:22 Відповісти
В Минском формате срассея присутствует?
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17.06.2021 20:36 Відповісти
Второе минское соглашение было согласовано на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России
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17.06.2021 20:53 Відповісти
Второе минское соглашение - документ, имеющий целью урегулирование вооружённого конфликта на востоке Украины. Был согласован 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четвёрки» и подписан Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, состоящей из представителей Украины, России, ОБСЕ и непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. Позднее Минские договорённости были одобрены специальной резолюцией Совета Безопасности ООН.

Еще вопросы есть?
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17.06.2021 20:57 Відповісти
В формате «нормандской четвёрки» . И где теперь Минский формат? Подавайте информацию в полном объеме и не передергивайте как принято у тупина.
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17.06.2021 21:11 Відповісти
Це документ, який підписали Кучма, Зурабов і ОБСЄ (прізвище не згадаю). Це той документ, де ти не побачив згадки касапів, зате побачив 18 раз "Україна".
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16.06.2021 22:27 Відповісти
То есть это Минск-2? Тогда уважаемые европейцы наверное не прочитали пункт 11.
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16.06.2021 22:31 Відповісти
все вони уважно прочитали, і навіть знають, в яких умовах ухвалювався той протокол. І протрактували відповідно до норм міжнародного права.
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16.06.2021 22:37 Відповісти
Ну так бы и писали. Зачем ссылаться на несуществующие противоречия Минску-2?
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16.06.2021 22:47 Відповісти
протиріччя в такому документі неминучі. Тим більше протиріччя зі здоровим глуздом (я не кажу вже юридичні), бо там - касапи; з ними завжди так.
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16.06.2021 23:31 Відповісти
Настільки жорстка реакція ЄС, схоже, свідчить про те, що Байден таки затис ***** відомо що у лещата.
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16.06.2021 21:45 Відповісти
ТЁТЯ РОЗА

- Изя, тут Путина назвали временщиком. А что это такое?
- Ну, это означает, что Путин будет управлять Россией только временно.
Пока живой, в смысле.
Ну, или пока существует Россия
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16.06.2021 21:49 Відповісти
Обожнюю Тьотю Розу
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16.06.2021 21:51 Відповісти
«На самом деле, внимательно читая Минские договоренности, я пришел к выводу, что я бы лично людей, которые поставили подписи под этим документом, как минимум расстрелял бы. Желательно на Майдане и желательно прилюдно. Этот документ абсолютно не соответствует интересам Украины и писался явно под диктовку Кремля. Ну, кому ещё не ясно, что «Минск-2» сегодня есть предательство Украины?» - добавил Тымчук.
Покойный Тымчук говорил о предательстве!
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16.06.2021 22:14 Відповісти
Ті що підписали "Мінськ" - звичайні пішаки. Карати треба тих, хто уповноважив цих пішаків на підпис.
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16.06.2021 22:18 Відповісти
Щойно не Еспресо в програмі Валевської лідер партії Фронт Змін (партія, до якої входив Тимчук, царство йому небесне), представляв блок Народного Фронту в минулій Раді Арсеній Яценюк прямим текстом назвав Мінські договора і протоколи визначниою перемогою української дипломатії, які досі дозволяють утримувати ***** в уздечці санкцій. Так що думка окремого члена партії ще не означає, що так само вважають більшість його ідеологічних однодумців.
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16.06.2021 22:36 Відповісти
"Покойный Тымчук говорил о предательстве!"- комусь це не подобалось...- тому і "самостріл"....??
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17.06.2021 09:40 Відповісти
Никаких контактов с донецкими урками!!!
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16.06.2021 22:40 Відповісти
Брешешь!
Представителями Донбасса является Казанский, Гармаш и другие переселенцы с оккупированных территорий!
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16.06.2021 23:50 Відповісти
какой минский договор? усатый чикатило отдает заложников длнр! это посмешище! 2 фашиствующие страны еще что-то вякать собираются?
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17.06.2021 05:26 Відповісти
 
 