Вимоги Росії про прямі контакти між Києвом і так званими "республіками" суперечать Мінському протоколу, - ЄС

У пропозиціях високого представника ЄС та Європейської комісії щодо подальших відносин з РФ європейська сторона прямо називає Кремль стороною конфлікту на Донбасі та висловлює тривогу з приводу спроб Москви позиціонувати себе як посередника.

Про це йдеться у комюніке, повний текст якого оприлюднено на сайті Єврокомісії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"ЄС залишається непохитним у підтримці нормандського формату, Тристоронньої контактної групи та СММ ОБСЄ. Хоча обрання Президента Зеленського надало нового імпульсу переговорам, рішення нормандського саміту від грудня 2019 року все ще мають бути повністю імплементовані. Найбільше непокоїть, що російська влада дедалі намагається представити себе як посередника, а не учасника конфлікту, і вимагає прямих контактів між Києвом і так званими "республіками", що суперечить Мінському протоколу", - йдеться у розділі, присвяченому виконанню Мінських угод.

У документі наголошується, що у квітні 2001 року Росія наростила військову присутність на східних кордонах України та в окупованому Криму, доступу СММ ОБСЄ до східних районів України чиняться регулярні перешкоди з боку ОРДЛО, тривають численні порушення режиму припинення вогню. Як зазначається, ці тенденції, найімовірніше, зберігатимуться, оскільки Росія не виявляє конструктивного підходу до їх вирішення.

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Застосовані ЄС санкції проти Росії у відповідь на спробу анексії Криму та дії із дестабілізації на Сході України пов’язані із повною імплементацією Росією Мінських домовленостей і мають стимулювати російську владу до пошуку мирного рішення та стримати її проти подальшої ескалації та агресивної поведінки, сказано у комюніке.

"Одноголосне продовження санкцій демонструє єдність і надійність ЄС. Заходи ЄС підвищують для Росії ціну агресії та є стримувальним фактором для використання військових спроможностей з метою вторгнення в Україну. Росія несе відповідальність за будь-яке погіршення ситуації у так званих "республіках". Критично важливо продовжити таку координацію та єдність, зокрема щодо санкцій, з партнерами-однодумцями, такими як G7", - сказано у документі.

Наголошується, що ЄС проводить послідовну політику невизнання російських закордонних паспортів, виданих мешканцям окупованих українських територій, для оформлення віз у країни Шенгенської зони.

При цьому ЄС залишається найбільшим донором гуманітарної допомоги для населення районів України, що уражені війною. Від початку конфлікту Євросоюз надав надзвичайну допомогу на суму понад 190 мільйонів євро, включаючи 25,4 мільйона у 2021 році. ЄС та окремі країни-члени, вже спрямували більше 1 мільярда євро на гуманітарну допомогу та відновлення.

Нагадуємо, високий представник ЄС і Єврокомісія 16 червня представили документ, в якому викладено аналіз сучасного стану відносин між ЄС і Росією та перспективи їх розвитку. Цей документ 21 червня буде розглянутий Радою міністрів ЄС із закордонних справ у Люксембурзі. Після цього він стане основою для обговорення на рівні глав держав та урядів країн ЄС 24-25 червня у Брюсселі.