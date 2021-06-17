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Новини За кордоном Втручання у вибори в США
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Байден пригрозив Путіну наслідками, якщо Росія й надалі втручатиметься у вибори і здійснюватиме кібератаки

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден пригрозив Путіну наслідками, якщо Росія й надалі втручатиметься у вибори і здійснюватиме кібератаки
Фото: CNN

Президенти США Джо Байден і Росії Володимир Путін під час особистої зустрічі в Женеві витратили багато часу на обговорення кібербезпеки.

Про це заявив на пресконференції Байден, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Він повідомив, що заявив Путіну, що критична інфраструктура має бути закрита для атак.

"Відповідальні країни мають вжити заходи проти злочинців, які здійснюють діяльність із використанням програм-вимагачів на їх території", - підкреслив президент США.

"Ми домовилися доручити експертам в обох наших країнах працювати над певним розумінням того, що є забороненим, і стежити за конкретними випадками в інших країнах", - сказав Байден.

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У нього уточнили, які наслідки будуть у разі подальшого втручання Росії у вибори або інших дій проти США.

"Він знає, що є наслідки, - сказав Байден репортерам. - Він знає, що я вживатиму заходи".

Президент США продовжив: "Давайте з'ясуємо: як було б, якби решта світу вважала Сполучені Штати такими, що втручаються у вибори безпосередньо в інших країнах, і всі це знали б? Як би це було, якби ми займалися діяльністю, якою він займається? Це знижує становище країни, яка відчайдушно намагається зберегти місце серед великих світових держав".

Також Байден заявив Путіну, що США реагуватимуть на подальші кібератаки, оскільки мають достатній потенціал.
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Топ коментарі
+6
і це світовий жандарм? Байден пригрозил Путину последствиями, если Россия будет продолжать вмешиваться в выборы и проводить кибератаки - Цензор.НЕТ 6961
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16.06.2021 21:47
+6
_Да, впечатляющий пассаж... Путлер понял что можно и страны Балтии вторгаться, ибо Штатами рулит пустозвон и трепло.
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16.06.2021 21:50
+6
_Мир ждут черные времена. Просто до большинства это пока не дошло. Как и в прошлом веке: с аннексии фашистами Судет началась Вторая Всемирная, но мир этого ещё не понял.
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16.06.2021 21:55
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именно Байден пригрозил Путину последствиями, если Россия будет продолжать вмешиваться в выборы и проводить кибератаки - Цензор.НЕТ 6911

Это снижает положение страны, которая отчаянно пытается сохранить место в ряду крупных мировых держав".Источник: https://censor.net/ru/n3271890
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16.06.2021 21:42 Відповісти
_Да, впечатляющий пассаж... Путлер понял что можно и страны Балтии вторгаться, ибо Штатами рулит пустозвон и трепло.
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16.06.2021 21:50 Відповісти
думаю,ему рассказали нечто совсем другое...или показали.и вторгаться он никуда не будет. Байден пригрозил Путину последствиями, если Россия будет продолжать вмешиваться в выборы и проводить кибератаки - Цензор.НЕТ 4082
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16.06.2021 21:53 Відповісти
Значит не думаешь.
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16.06.2021 21:56 Відповісти
найвный ты русофил Байден пригрозил Путину последствиями, если Россия будет продолжать вмешиваться в выборы и проводить кибератаки - Цензор.НЕТ 3082.
***** сегодня 12 мин ждало опаздывающего байдена...
хотя перед этим 1,5 часа заставляло ждать Папу Римского,3 часа меркель и т.д..

Самолет Кремля 45 минут не мог приземлиться в Швейцарии из-за Байдена..

.а ты все смокчешь кремлядскую морковку
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16.06.2021 22:10 Відповісти
_Глубокий анализ... Байден пригрозил Путину последствиями, если Россия будет продолжать вмешиваться в выборы и проводить кибератаки - Цензор.НЕТ 1523 Глупец, разбойники в кустах и дольше могут поджидать свою жертву.
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16.06.2021 22:20 Відповісти
Байден пригрозил Путину последствиями, если Россия будет продолжать вмешиваться в выборы и проводить кибератаки - Цензор.НЕТ 6213

•Путин отказался от протокольной встречи в аэропорту Женевы с Министром экологии, транспорта, энергетики, коммуникаций.
•Президента Байдена встречал Президент Швейцарии.
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16.06.2021 22:31 Відповісти
Ой не кажи так,бо тут секта святого бідончика,зараз станеш **************.
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16.06.2021 22:23 Відповісти
"...зараз станеш **************" - А это уже.
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16.06.2021 22:32 Відповісти
Они договорились послов вернуть и встреча была приятной,но аналитики Цензора уверены,что Байден крепко напихал *****...удивительный ипанариум
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16.06.2021 22:40 Відповісти
Верующие... противоположность реалистам.
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16.06.2021 22:43 Відповісти
"Он знает, что есть последствия..."
Тобто, наслідки ВЖЕ є, хоч їх і не афішували...
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16.06.2021 21:54 Відповісти
хорош звиздеть-противно слушать. пора действовать, янки
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16.06.2021 21:44 Відповісти
мычание ягненка-противно слушать
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16.06.2021 21:46 Відповісти
і це світовий жандарм? Байден пригрозил Путину последствиями, если Россия будет продолжать вмешиваться в выборы и проводить кибератаки - Цензор.НЕТ 6961
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16.06.2021 21:47 Відповісти
_Мир ждут черные времена. Просто до большинства это пока не дошло. Как и в прошлом веке: с аннексии фашистами Судет началась Вторая Всемирная, но мир этого ещё не понял.
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16.06.2021 21:55 Відповісти
Не фашистами, а нацистами. Фашисты были в Италии.
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16.06.2021 22:02 Відповісти
Фашистами по всем ключевым признакам.
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16.06.2021 22:03 Відповісти
Ну хай будет так.
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16.06.2021 22:07 Відповісти
Рейган би розвалив Лаптєрейх, як гнилий гарбуз. Рашка це просто пародія на Совок.
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16.06.2021 21:59 Відповісти
П№зд"больное )(уйло 20 лет при власти в козлостане ,а виглядит как новое! Байден пригрозил Путину последствиями, если Россия будет продолжать вмешиваться в выборы и проводить кибератаки - Цензор.НЕТ 1576 А наказать этих кацапов- недоазиатов надо бы давно.Заслужили сполна!
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16.06.2021 21:48 Відповісти
Пук
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16.06.2021 21:50 Відповісти
Сказав,що сказав,що скаже,якщо доведеться сказати...ось якось так це він сказав
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16.06.2021 21:50 Відповісти
***** так і залишилось ******.
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16.06.2021 21:51 Відповісти
Интересно послушать бред плешивого обитателя подвала в ответ. Киберневидимки, блин, вычисляются на раз.
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16.06.2021 21:52 Відповісти
16.06.21 16:28 Разоблачена хакерская группировка, распространявшая вирус-шифровальщик и нанесшая в США и Южной Корее полмиллиарда долларов убытков, - киберполиция.

Правоохранители провели 21 обыск в столице и Киевской области, в домах фигурантов и в их автомобилях. Изъята компьютерная техника, машины и около 5 млн гривен наличными. На имущество злоумышленников наложен арест. Источник: https://censor.net/ru/v3271825
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16.06.2021 21:55 Відповісти
Та відключіть Макакію від інтернет. А то погрожують - у нас більше хакерів. Не буде звязку - не буде атак.
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16.06.2021 21:52 Відповісти
И, кстати, всем возмущенным напоминаю что старина Байден не президент Украины. У нас есть могучий зеленый гарант, которого выбрали на честных выборах 73%. Так что про зеркало и пенять думаю все знают.
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16.06.2021 21:55 Відповісти
во-во...а то совсем не заметили сегодняшнего круглосуточного бреда найвеличнейшего...
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16.06.2021 21:56 Відповісти
Так это и погано, что на его круглосуточный бред уже не обращают внимания. Я вот реально не понимаю кинутых с зарплатами психиатров, уже бы все по полочкам разложили давно.
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16.06.2021 22:00 Відповісти
Тоді чому коли Зеленський вводить санкції проти Медведчука або Шарія - такі як ти при цьому вихваляють Байдена?
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16.06.2021 22:13 Відповісти
Медведчук за госизмену в тюрьме? Шарий в международном розыске? Не лохматьте бороду зелиной бабушки.
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16.06.2021 22:17 Відповісти
короче...подводя итог - все остались при своём мнении и своих интересах )))
только ***** лишний раз доказало свою неадекватную двуличность и брехливо-пафосную суть.... а Байден (возможно) лично убедился в бесперспективности каких-то нормально цивилизованных ...даже не отношений...а просто контактов... как от стенку горох *****м )))
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16.06.2021 21:55 Відповісти
Байден пригрозил Путину последствиями, если Россия будет продолжать вмешиваться в выборы и проводить кибератаки - Цензор.НЕТ 8890
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16.06.2021 21:55 Відповісти
Ой млин, да любая страна вмешивается и не только в выборы, где есть сферы ее интересов, кроме тупых прямых, как у рашки, есть еще косвенное вмешательство
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16.06.2021 21:57 Відповісти
"Он знает, что есть последствия, - сказал Байден репортерам.
Це означає що відповідь була на кібератаки.
Источник:https://censor.net/ru/n3271890
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16.06.2021 21:59 Відповісти
А сюди - за вироком суду?
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16.06.2021 22:03 Відповісти
Мазохіст-заробітчанин detected...
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16.06.2021 22:09 Відповісти
Он сообщил, что заявил Путину, что критическая инфраструктура должна быть закрыта для атак.(c)

--------
а какие структуры можно атаковать ? дай в ответ в морду , тогда он атаковать перестанет . детский сад какой-то - ай яй яй , низзя атаковать .

..
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16.06.2021 21:59 Відповісти
Все остальное можно значить атаковать.
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16.06.2021 22:04 Відповісти
За все інше зроблять бо-бо, а за це - з "дєдушкі"-хуйла зроблять "бабушку"...
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16.06.2021 22:11 Відповісти
Мєчти-мєчти, гдє ваша сладость... Ті що вміють і можуть робити - мовчки роблять. А інші - роками розсказують що і як вони будуть робити...
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16.06.2021 22:37 Відповісти
_Да, можно. Этими слова байден сказал что можно. И ещё больше сказал отказом ответить на атаки врага, направленные на критическую инфраструктуру США! И именно так это понято в кремле.
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16.06.2021 22:16 Відповісти
Не надо грозить путину ,путин террорист и маньяк-убийца ,посему его надо нейтрализовать .
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16.06.2021 22:01 Відповісти
_А то как же! Размазня... нижайше подал путлеру (цитата) "список 16-ти секторов (экономики), которые не должны подвергаться нападениям и атакам (со стороны рейхсии)"! Это ничтожество абсолютно точно не такой человек что даст отпор путлеру. Верующие в него сейчас - либо неинформированные, либо идиоты. Это грёбаный чемберлен!
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16.06.2021 22:04 Відповісти
Нашу "Дiю" за миллион никто не может сломать...Короче, скажите Байдену, что наши три айтишника обеспечат защиту компьютеров для всех объектов Америки на всю жизнь! Байден пригрозил Путину последствиями, если Россия будет продолжать вмешиваться в выборы и проводить кибератаки - Цензор.НЕТ 8466
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16.06.2021 22:07 Відповісти
А все потому, что "Дія" на Бейсике написана. Руки коротки у хакеров.
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16.06.2021 22:15 Відповісти
17.10.2016. "Мы жестко ответим России на кибератаки". Вице-президент Джо Байден. NBC NEWS
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16.06.2021 22:12 Відповісти
Байден пригрозил Путину последствиями, если Россия будет продолжать вмешиваться в выборы и проводить кибератаки - Цензор.НЕТ 6140
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16.06.2021 22:24 Відповісти
Какая важная бесполезная встреча
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16.06.2021 22:37 Відповісти
Бесполезная? Точно не для путлера.
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16.06.2021 22:44 Відповісти
два сцикуна зустрілись та й розлетілись...
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16.06.2021 23:27 Відповісти
Бидон потек. Ну что за времена, блть!!! Моль трахнула Америку, потому что Америкой управляет еще один дегенерат. Одного еле здыхались, нате вам другого!
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16.06.2021 23:41 Відповісти
В статье сказано что Байден сказал "ммм... он знает".
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16.06.2021 23:53 Відповісти
пригрозил
цирк обамовский
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17.06.2021 07:22 Відповісти
 
 