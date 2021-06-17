Байден пригрозив Путіну наслідками, якщо Росія й надалі втручатиметься у вибори і здійснюватиме кібератаки
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президенти США Джо Байден і Росії Володимир Путін під час особистої зустрічі в Женеві витратили багато часу на обговорення кібербезпеки.
Про це заявив на пресконференції Байден, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Він повідомив, що заявив Путіну, що критична інфраструктура має бути закрита для атак.
"Відповідальні країни мають вжити заходи проти злочинців, які здійснюють діяльність із використанням програм-вимагачів на їх території", - підкреслив президент США.
"Ми домовилися доручити експертам в обох наших країнах працювати над певним розумінням того, що є забороненим, і стежити за конкретними випадками в інших країнах", - сказав Байден.
У нього уточнили, які наслідки будуть у разі подальшого втручання Росії у вибори або інших дій проти США.
"Він знає, що є наслідки, - сказав Байден репортерам. - Він знає, що я вживатиму заходи".
Президент США продовжив: "Давайте з'ясуємо: як було б, якби решта світу вважала Сполучені Штати такими, що втручаються у вибори безпосередньо в інших країнах, і всі це знали б? Як би це було, якби ми займалися діяльністю, якою він займається? Це знижує становище країни, яка відчайдушно намагається зберегти місце серед великих світових держав".
Також Байден заявив Путіну, що США реагуватимуть на подальші кібератаки, оскільки мають достатній потенціал.
Будь ласка, зачекайте...
Это снижает положение страны, которая отчаянно пытается сохранить место в ряду крупных мировых держав".Источник: https://censor.net/ru/n3271890
***** сегодня 12 мин ждало опаздывающего байдена...
хотя перед этим 1,5 часа заставляло ждать Папу Римского,3 часа меркель и т.д..
Самолет Кремля 45 минут не мог приземлиться в Швейцарии из-за Байдена..
.а ты все смокчешь кремлядскую морковку
•Путин отказался от протокольной встречи в аэропорту Женевы с Министром экологии, транспорта, энергетики, коммуникаций.
•Президента Байдена встречал Президент Швейцарии.
Тобто, наслідки ВЖЕ є, хоч їх і не афішували...
Правоохранители провели 21 обыск в столице и Киевской области, в домах фигурантов и в их автомобилях. Изъята компьютерная техника, машины и около 5 млн гривен наличными. На имущество злоумышленников наложен арест. Источник: https://censor.net/ru/v3271825
только ***** лишний раз доказало свою неадекватную двуличность и брехливо-пафосную суть.... а Байден (возможно) лично убедился в бесперспективности каких-то нормально цивилизованных ...даже не отношений...а просто контактов... как от стенку
горох*****м )))
Це означає що відповідь була на кібератаки.
Источник:https://censor.net/ru/n3271890
--------
а какие структуры можно атаковать ? дай в ответ в морду , тогда он атаковать перестанет . детский сад какой-то - ай яй яй , низзя атаковать .
..
цирк обамовский