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Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу в районі Луганського, - ОТУ "Північ"

Новини Цензор.НЕТ Події

Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу в районі Луганського, - ОТУ

Увечері 16 червня в районі проведення операції Об'єднаних сил внаслідок ворожого обстрілу було поранено українського військовослужбовця.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук ОТУ "Північ".

"Сьогодні, 16 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил у смузі відповідальності ОТУ "Північ" близько 19.30 в результаті обстрілу озброєними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів поблизу населеного пункту Луганське військовослужбовець ЗС України отримав осколкове поранення", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я військовослужбовця - задовільний.

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На обстріл противника українські військові відкрили вогонь у відповідь.

На місці події працюють посадові особи військової частини і група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України.
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За каждую каплю святой украинкой крови надо наказывать падаль ватную без всякой жалости ! Украинский воин получил осколочное ранение в результате вражеского обстрела в районе Луганского, - ОТГ "Север" - Цензор.НЕТ 6956
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16.06.2021 22:11 Відповісти
Швидкого одужання нашому герою.
То на фронті гром гримить і фуйло не вбивця, так Вава?
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16.06.2021 22:13 Відповісти
найскорішого одужання і повного відновлення пораненому воїну...
...
горіть у пеклі москалі (с)... і вата, яка закликала в наш дім чужого солдата !!!
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16.06.2021 22:25 Відповісти
Швидкого та повного одужання нашому пораненому воїну.
Горіть у пеклі russische schweine!
Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу в районі Луганського, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 1105
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16.06.2021 22:36 Відповісти
Одужання……
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16.06.2021 22:41 Відповісти
 
 