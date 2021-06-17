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Росія планує вилучити українські паспорти в ОРДЛО до 2025 року, - Гармаш

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Росія планує вилучити українські паспорти в ОРДЛО до 2025 року, - Гармаш

Кремль поставив завдання до 2025 року вилучити всі українські паспорти в ОРДЛО.

Про це заявив член української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Видача російських паспортів в ОРДЛО прогресує. За моєю інформацією, до 2025 року ставиться завдання, щоб там не було тих, хто матиме українські паспорти, тобто їх ще можуть вилучати. ​​І тоді виникне проблема не КПВВ, а можливості наших громадян в'їхати на підконтрольну територію України за відсутності українських документів. Проблема дуже серйозна", - сказав Гармаш.

Він зазначив, що КПВВ не працюють не через COVID-19, а з політичних міркувань. "РФ цілеспрямовано ізолює ці території від України. Це політика РФ щодо окупованих територій - ізоляція від України всіма засобами", - підкреслив Гармаш.

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Топ коментарі
+16
Один вопоос меня терзает - а на кой хрен им въезжать давать на территорию Украины???
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16.06.2021 22:38
+13
Ось і добре. Дамбасюри не будуть шастать сюди. Нехай щастить.
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16.06.2021 22:47
+12
А как же Лугандоны будут за нашими пенсиями ездить? Или все, перестанут нас снова кормить?
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16.06.2021 22:46
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Один вопоос меня терзает - а на кой хрен им въезжать давать на территорию Украины???
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16.06.2021 22:38 Відповісти
Т.е. ты поддерживаешь изъятие Украинских паспортов.
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16.06.2021 22:56 Відповісти
Это слишком сложно для тебя, понимать, что такое государство. А вот рефлексы собаки павлова - в самый раз. Так и с паспортами и с въездом - думать хоть на шаг вперед - не для тебяю
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16.06.2021 22:57 Відповісти
На крок вперед, це примусити Україну визнати паспорти "лднр", а так як ми цього не зробимо, то ніякого іншого вибори окрім як не пускати їх не буде.
Але чи велика біда ? Треба завжди пам'ятати етнічний склад цього регіону, він населений завезеними, яких засіляли у хати закатованих голодомором. Головна цінність Донбасу це земля, копалини, та надри, земля нікуди не дінеться, а люди хай хоч повиздихають )
Чи вам не вистачає приблизно півтора мільйони ультра-вати, яка буде не тільки перетинати лінію, а ще і голосувати по указці )
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17.06.2021 00:16 Відповісти
Клоуны !!!!
Они разрешили в Крыму занимать гос-должности с украинскими паспортами.
Крымчане не таки дурни чтобы сдавать свои украинские паспорта.
А многие из них заводят украинские биометрические закордонные паспорта Росія планує вилучити українські паспорти в ОРДЛО до 2025 року - Гармаш - Цензор.НЕТ 9053



Кто ж им в Дамбасе сдаст украинский паспорт, ну разве кроме бандитов
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16.06.2021 23:36 Відповісти
Ты что, Донбасс это Украина!
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17.06.2021 04:51 Відповісти
таким замысловатым образом пуйло лишает права голоса жителей ОРДЛО
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16.06.2021 22:40 Відповісти
Может они выводят принимавших участие в НВФ из под украинской юрисдикции. А объем нужен чтобы размыть их в общем потоке, чтоб не так явно, и прочие моменты.
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16.06.2021 22:53 Відповісти
таким способом не вывести
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16.06.2021 23:04 Відповісти
Понял
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17.06.2021 07:08 Відповісти
100% В РФії не розуміють що закони України не є законами РФії. В Україні заборонено іноземцям брати участь в українських виборах
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16.06.2021 23:06 Відповісти
Не хочу никого огорчать, но цель Путина изъять все украинские паспорта по всей территории Украины. Такова реальность.
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16.06.2021 22:41 Відповісти
ой как бы БОЖЕНЬКА У х..ЛА НЕ ИЗЪЯЛ ЕГО НИКЧЕМНУЮ ДУШОНКУ...
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16.06.2021 22:42 Відповісти
не будет ***** будет ******. Разницы нет, только все может быть еще хуже.
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16.06.2021 22:44 Відповісти
а сколько их сменилось в мокшанских болотах со времен основания Украины-Руси и до сих пор ? Росія планує вилучити українські паспорти в ОРДЛО до 2025 року - Гармаш - Цензор.НЕТ 1729
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16.06.2021 23:43 Відповісти
Сменилось много, но опять же, нам от этого не легче. Результаты налицо: Украиной заправляют те, кто еще не «сменился», вроде Ермака.
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17.06.2021 06:50 Відповісти
Очевидно что расия сломала зубы в Украине
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16.06.2021 22:45 Відповісти
А как же Лугандоны будут за нашими пенсиями ездить? Или все, перестанут нас снова кормить?
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16.06.2021 22:46 Відповісти
я уже говорил - пенсии будут с беспилотников,дронов скидывать ордловцам.. Росія планує вилучити українські паспорти в ОРДЛО до 2025 року, - Гармаш - Цензор.НЕТ 261
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17.06.2021 09:44 Відповісти
А они точно, все до единого ДОБРОВОЛЬНО там оказались? Или мы всё же отступили под натиском тогда превосходящих сил агрессора и массовом предательстве генералитета в силовых ведомствах (и не только)?
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18.06.2021 17:32 Відповісти
Тогда они не смогут въезжать на неоккупированную территорию Украины за пенсиями и пособиями, если конечно вазелиновое ушлепище не прогнется перед кремлевским главпетухом и не сделает донбассянам "зеленый коридор" по рашистским аусвайсам.
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16.06.2021 22:47 Відповісти
Ось і добре. Дамбасюри не будуть шастать сюди. Нехай щастить.
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16.06.2021 22:47 Відповісти
а че до 2025 года. В этом пусть. И на хрен с пляжа.
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16.06.2021 22:52 Відповісти
Всі адекватні люди давно з тої клоаки виїхали навіть ті хто ще в 2014-му сумнівався. Залишились тільки прокацаплені яких ні одна українська влада, яка б вона не була, влаштовувати не буде і їх не переконає, та люди які фізично не можуть виїхати самі потребують догляду. От цих дійсно жалко...
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16.06.2021 22:56 Відповісти
К сожалению знаю проукраинских граждан, у которых вся семья выхала, а один человек, пенсионер остался. Не потому, что ватник, очень даже проукраинский. Но квартира, дача, не может бросить. И такое тоже есть, и сложно упрекать таких людей тем, кто ничего не потерял и говорит - брось все что есть.
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16.06.2021 23:00 Відповісти
никогда не нужно возводить богатства на своём клочке, чтобы была возможность переехать.
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17.06.2021 00:51 Відповісти
У Украины было пять лет, а потом еще два года. чтобы построить нормальное, бюджетное жильё для переселенцев, хотя бы в той же самой быстро пустеющей Черниговской области и обеспечить их работой, как сделали в Грузии, для тех, кто был вынужден бежать из Абхазии и Южной Осетии.
Вы ещё обвините украинцев, которые в 1941-м году не успели эвакуироваться от стремительно наступающих войск Вермахта и так же стремительно отступавшей Красной армии.
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18.06.2021 17:37 Відповісти
чукча не читатель, где я писал про эвакуацию? При чём тут беженцы и 41 год?Не нужно за меня фантазировать, пишу за обычную жизнь, есть на Западе приверженцы этой теории, живут то на одном побережье, то на другом, для перемены обстановки. В СССР это называлось "переставить мебель". Эта же теория описана в Библии - не собирай богатств на земле, это проблема в любом случае, идёт ли мирная жизнь или война.
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18.06.2021 18:09 Відповісти
За свою жизнь, я сначала с родителями, а потом и сам 11 раз переезжал к новому месту службы. Неинтересное занятие, для тех кто в теме.
Термин "переставить мебель" придумали глупцы - три переезда не оставляют от мебельного гарнитура ничего, кроме разваленных досок и т.п.
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18.06.2021 18:56 Відповісти
А я свободный человек, поэтому было интересно.Сейчас ближе к морю хочу, на имущество не оглядываюсь.
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18.06.2021 19:59 Відповісти
Если человек ворует, то наверное ему не жалко бросать нажитое. Офицерские семьи не были богатыми, хотя бы потому, что у жен, в военных гарнизонах, было мало шансов устроится на работу. Потому жалко было сломанных шкафов и холодильников..., ведь зарабатывалось это службой с ненормированным рабочим днем, когда ты уходишь на службу, а твой ребенок еще спит, а возвращаешься, когда он уже спит.
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18.06.2021 22:24 Відповісти
Согласен, если человек воровал, то у него могут возникать мысли о том, что имущество можно выбросить. Нормальный человек его обменяет, продаст, оставит детям. Что касается нажитого - в моём представлении нажитое - это талант, образование или квалификация, дающие достаток, в вашем представлении - бытовые вещи(шкафы, холодильники).
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19.06.2021 00:38 Відповісти
Нам потрібно протягнути в такому випадку до 2026 р з виборами на території ОРДЛО. А потім вибори любого рівня на цій території будуть не легітимні бо не відповідатимуть вимогам українських законів. Мабуть у РФіїдо тями так і не дійшли, підміняючи населення в ОРДЛО з українських громадян на громадян РФії вони ставлять хрест на спробі увіпхати в склад України ці тимчасово окуповані території
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16.06.2021 23:03 Відповісти
Это часть плана по казусу Белли и захвату потом Украины. И это инструмент получения голосов на выборах осенью.
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16.06.2021 23:32 Відповісти
А що,пан пуця-пука хоче дожити до 2025 року?
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16.06.2021 23:12 Відповісти
Пенсии платить прийдётся---есть мировая практика и законы. Просто можно всем тем кто ушёл на пенсию там после референдума весной 14 г платить минималку. И напоминаю в который раз, учитывая специфику тех мест по части вредности---1 и 2 список. Там были пенсии и по 10--12 тыс гр в месяц до 14 г. У многих причём. А по нашей стороне и сегодня 3 миллиона пенсов по 2 тыс гр получают в месяц и ещё 3 мил по 3тыс, и ещё 3 мил до 5 тыс гр в месяц. Зацените красоту полёта!
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16.06.2021 23:20 Відповісти
После 14-го в стаж еще платили предприятия с украинской юрисдикцией. Но это закончилось, в основном, в средине 2017-го. И вот уже 4 года претендовать на украинскую пенсию могут только у кого было достаточно стажа накоплено ранее. Число этих людей будет чем дальше, тем меньше. Останется только докупать украинский стаж, или выезжать и дорабатывать на свободных территориях.
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16.06.2021 23:38 Відповісти
Конечно таких будет всё меньше. Но ведь тех что заработали ранее пенсию вредную, уходили в 50 мужчины и 45 женщины---1 список. и соответственно 2 список мужчины в 55 а женщины в 50 лет. Таких очень много и не сильно старики. Пусть конечно так и будет---кому сколько отмеряно. Просто в Пенс-фонд мы сегодня и здесь вносим взносы, а пенсии там большие в разы чем сдесь. Сложная тема и решение её.
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17.06.2021 00:44 Відповісти
Те кто успел набрать года стажа по спискам на метинвесте до 2017 уже оформили себе пенсии в Мариуполе. А у кого не хватало нескольких лет до льготной пенсии уже никак в оккупации на нее не заработают. Только выезжать на шахты метзаводы Покровска, Мариуполя, но там своих некуда девать. Теперь они смогут претендовать только на обычную пенсию по возрасту. И то минималку, т.к. отчислений в Пфу уже не будет.
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17.06.2021 01:21 Відповісти
Ну наверно справедливо. Так или иначе но надо переходить на соблюдение всех законов вообще. Или общество будет шататься---пока не упадёт окончательно.
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17.06.2021 01:44 Відповісти
За 7 лет все, думаю, могу и ошибаться, кто имел желание, могли выехать в Украину. Есть категория, кто не может выехать (уход, больные), нужна программа воссоединения соотечественников (Украина). Оставшиеся - это их выбор. Пусть варятся в своей каше и нечего им делать в Украине. Получать пенсии в Украине и пособия в России или пенсии российские (скрывая получение пенсии в Украине)? Де юре Ордло (территория) - это территория Украины. Де факто, Украина государственными институтами не может там ни чего сделать. Силового решения тоже не существует.
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16.06.2021 23:29 Відповісти
ПОКА не существует.
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18.06.2021 17:39 Відповісти
ХАХАХАХА! а я планую розвалити рашку до вечора!
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16.06.2021 23:39 Відповісти
Це рішення касабії підтримую. Нєфіг фуражкой вєртєть туда-сюда.
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17.06.2021 00:07 Відповісти
и они это сделают( наф нам тогда этот довбас и там жэ наши люды, которые ненавидят всё украинское , пошли они в жопу , уже украли у меня 7 лет жизни, превратили в нищенку а уже скоро финиш этой жизни в которой бесконечная крыза ..
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17.06.2021 00:08 Відповісти
историческая миссия русского-кацапского духа себе не изменяет и продолжает творчески насиловать его адептов.
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17.06.2021 00:47 Відповісти
У меня только два вопроса: граждане с российскими паспортами, но без украинских - это точно "наши" граждане? И второй: на каком основании они пытаются попасть в Украину?
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17.06.2021 06:25 Відповісти
Проста очінь хочіца кушать , вот і питаюцца папасть в Україну .
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17.06.2021 06:42 Відповісти
Змінити український пластиквий паспорт , з безвізом , з купою прав і свобод , та ще й з додатком "Дія", на макулатурну , допотопну російську брошурку з 2х головим бройлером , і одразу попасти під дію совєцького закону : Без бумажки ти бувашка , це треба бути або дійсно настаящім рюзькє чілавєкам , або вродженим , автентичним , щирим та остаточним дибілом . Без жодних компромісів . Дибілом на всю голову .
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17.06.2021 06:28 Відповісти
Данбасс - порожняк не гонит, и еще Витю верните себе, и коронуйте.
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17.06.2021 07:43 Відповісти
Что скажет президент Ермак, какие наши действия, может еще трохи отведём войска?
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17.06.2021 08:55 Відповісти
да, отведём войска и подведём банкоматы Росія планує вилучити українські паспорти в ОРДЛО до 2025 року, - Гармаш - Цензор.НЕТ 653
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17.06.2021 09:49 Відповісти
Нехай свои паспорта раздают, я мы на бланках сэкономим!
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17.06.2021 10:21 Відповісти
И уся мардвань аськнет на мастосрань. Росія планує вилучити українські паспорти в ОРДЛО до 2025 року, - Гармаш - Цензор.НЕТ 8541 Росія планує вилучити українські паспорти в ОРДЛО до 2025 року, - Гармаш - Цензор.НЕТ 8541 Росія планує вилучити українські паспорти в ОРДЛО до 2025 року, - Гармаш - Цензор.НЕТ 8541
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17.06.2021 10:16 Відповісти
Давно пора - нехрен шастать....
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17.06.2021 10:24 Відповісти
Так они уже давно по сути не граждане Украины, с тех пор, когда единогласно голосовали за трижды судимого рецидивиста Януковича и его подельников и всячески продвигали их. Кто станет в здравом уме и твердой памяти ставить уголовника во главе своей родной страны? Только ее враги, которые решили так сказать голосовать назло. Совершать все политические действия кому -то назло - это не от большого ума. Украинскому руководству надо способствовать этому процессу, выявляя тех, у кого российское гражданство и лишать их украинского гражданства. Именно это было бы и разумно и патриотично.
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17.06.2021 10:59 Відповісти
 
 