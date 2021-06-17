Росія планує вилучити українські паспорти в ОРДЛО до 2025 року, - Гармаш
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Кремль поставив завдання до 2025 року вилучити всі українські паспорти в ОРДЛО.
Про це заявив член української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Видача російських паспортів в ОРДЛО прогресує. За моєю інформацією, до 2025 року ставиться завдання, щоб там не було тих, хто матиме українські паспорти, тобто їх ще можуть вилучати. І тоді виникне проблема не КПВВ, а можливості наших громадян в'їхати на підконтрольну територію України за відсутності українських документів. Проблема дуже серйозна", - сказав Гармаш.
Він зазначив, що КПВВ не працюють не через COVID-19, а з політичних міркувань. "РФ цілеспрямовано ізолює ці території від України. Це політика РФ щодо окупованих територій - ізоляція від України всіма засобами", - підкреслив Гармаш.
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Але чи велика біда ? Треба завжди пам'ятати етнічний склад цього регіону, він населений завезеними, яких засіляли у хати закатованих голодомором. Головна цінність Донбасу це земля, копалини, та надри, земля нікуди не дінеться, а люди хай хоч повиздихають )
Чи вам не вистачає приблизно півтора мільйони ультра-вати, яка буде не тільки перетинати лінію, а ще і голосувати по указці )
Они разрешили в Крыму занимать гос-должности с украинскими паспортами.
Крымчане не таки дурни чтобы сдавать свои украинские паспорта.
А многие из них заводят украинские биометрические закордонные паспорта
Кто ж им в Дамбасе сдаст украинский паспорт, ну разве кроме бандитов
Вы ещё обвините украинцев, которые в 1941-м году не успели эвакуироваться от стремительно наступающих войск Вермахта и так же стремительно отступавшей Красной армии.
Термин "переставить мебель" придумали глупцы - три переезда не оставляют от мебельного гарнитура ничего, кроме разваленных досок и т.п.