Зеленський запросив нового прем'єра Ізраїлю Беннета взяти участь у саміті Кримської платформи

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новим прем’єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський привітав Беннета з формуванням нового уряду Ізраїлю та призначенням на посаду прем’єр-міністра.

"Наші дружні народи об’єднує багатовікова спільна історія та тісні міжлюдські контакти. Спільними зусиллями маємо поглибити близькі, партнерські відносини між Україною та Ізраїлем. Розраховую на подальшу плідну співпрацю з вами та вашим урядом", – сказав Президент України.

Під час розмови було відзначено успішний старт Угоди про вільну торгівлю між Ізраїлем та Україною, подальша практична імплементація якої має сприяти нарощенню торговельно-економічного співробітництва, взаємодії у сфері інвестицій.

Зеленський запросив Беннета відвідати Україну для участі в інавгураційному саміті Кримської платформи в Києві та заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності нашої держави. Також президент поінформував про заплановані заходи до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру та висловив сподівання на найвищий рівень представництва ізраїльської сторони.

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