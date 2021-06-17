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Новини Політика України
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Зеленський запросив нового прем'єра Ізраїлю Беннета взяти участь у саміті Кримської платформи

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський запросив нового прем'єра Ізраїлю Беннета взяти участь у саміті Кримської платформи

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новим прем’єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський привітав Беннета з формуванням нового уряду Ізраїлю та призначенням на посаду прем’єр-міністра.

"Наші дружні народи об’єднує багатовікова спільна історія та тісні міжлюдські контакти. Спільними зусиллями маємо поглибити близькі, партнерські відносини між Україною та Ізраїлем. Розраховую на подальшу плідну співпрацю з вами та вашим урядом", – сказав Президент України.

Під час розмови було відзначено успішний старт Угоди про вільну торгівлю між Ізраїлем та Україною, подальша практична імплементація якої має сприяти нарощенню торговельно-економічного співробітництва, взаємодії у сфері інвестицій.

Зеленський запросив Беннета відвідати Україну для участі в інавгураційному саміті Кримської платформи в Києві та заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності нашої держави. Також президент поінформував про заплановані заходи до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру та висловив сподівання на найвищий рівень представництва ізраїльської сторони.

Читайте також: Новий уряд Ізраїлю очолив колишній соратник Нетаньяху Беннет
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Топ коментарі
+6
Это троллинг Израиля по Голанским высотам?
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16.06.2021 23:24
+4
Свій до свого по своє.
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16.06.2021 23:28
+4
"Наши дружественные народы объединяет многовековая общая история и тесные межчеловеческие контакты ..."(с)
Маленький, хрипатый шлемазл никак не может определиться? То у него "дедываевале" с орками, то общая история с иудеями...
Он нас собирается 30 лет водить и обисцять???
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16.06.2021 23:38
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КРЫМ ЭТО УКРАИНА ,ТАМ НАДО РАБОТАТЬ ИЗНУТРИ ГОРАЗДО ПЛОТНЕЙ А МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЛАТФОРМА ДОЛЖНА БЫТЬ ОБШИРНЕЙ ,
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16.06.2021 23:22 Відповісти
Яка в сраку платформа, єдиний канал кримли в Україні без фінансування. То пусте базікання.
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17.06.2021 05:43 Відповісти
Это троллинг Израиля по Голанским высотам?
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16.06.2021 23:24 Відповісти
Карочє!!! Прігласіл к сєбє на кавьор...
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16.06.2021 23:27 Відповісти
Свій до свого по своє.
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16.06.2021 23:28 Відповісти
Очень волнуемся о дальнейшей судьбе Биньямина Нетаниягу Зеленский пригласил нового премьера Израиля Беннета участвовать в саммите Крымской платформы - Цензор.НЕТ 2304
Жена его Сара подлечилась в клинике от шизы не деньги Дубилета-старшего,но как это поможет от судебного преследования ее мужа, если не помогла даже последняя заварушка с массовым обстрелом ракетами Зеленский пригласил нового премьера Израиля Беннета участвовать в саммите Крымской платформы - Цензор.НЕТ 8099
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16.06.2021 23:30 Відповісти
вон оно что...степаныч...
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17.06.2021 00:04 Відповісти
ты не знал? политинформацию прогуливаешь? Зеленський запросив нового прем'єра Ізраїлю Беннета взяти участь у саміті Кримської платформи - Цензор.НЕТ 3358
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17.06.2021 00:46 Відповісти
Когда будет украинец там президентом и премьером, как в Украине евреи, то непременно присоединиться к платформе Зеленский пригласил нового премьера Израиля Беннета участвовать в саммите Крымской платформы - Цензор.НЕТ 7255
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16.06.2021 23:30 Відповісти
Зеленський, а Беннет знає, що ти їси САЛО?
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16.06.2021 23:32 Відповісти
"Наши дружественные народы объединяет многовековая общая история и тесные межчеловеческие контакты ..."(с)
Маленький, хрипатый шлемазл никак не может определиться? То у него "дедываевале" с орками, то общая история с иудеями...
Он нас собирается 30 лет водить и обисцять???
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16.06.2021 23:38 Відповісти
Нас вже водять по пустелі 30 років різні Моісеї. Залишилось 10.
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16.06.2021 23:48 Відповісти
Зеленський запросив нового прем'єра Ізраїлю Беннета взяти участь у саміті Кримської платформи - Цензор.НЕТ 8051
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16.06.2021 23:57 Відповісти
Иудеи вместе с орками уничтожали украинский народ, что тебе непонятно? Зеленський запросив нового прем'єра Ізраїлю Беннета взяти участь у саміті Кримської платформи - Цензор.НЕТ 2253
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17.06.2021 00:44 Відповісти
иудеи за упа и махна воевали против выродков-комунистов.
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17.06.2021 11:26 Відповісти
особенно вовочкин дедушка, ага
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17.06.2021 16:13 Відповісти
и предки шефиров Зеленський запросив нового прем'єра Ізраїлю Беннета взяти участь у саміті Кримської платформи - Цензор.НЕТ 2626
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17.06.2021 16:13 Відповісти
на минуту - остородно пердак, пожалуйста. когда свечку в церкви ставишь - не забывай что это прямо из зооастризма и игипетских религий через иудизм. селедочку жрёшь под водку? Ага. А алфавитом и кирилицей пользуешься? А в грецию знаешь откуда алфавит пришёл? Даю намёк. Ивритский алфавит (которому 3500 лет) начинаеться так: А, Б, В, Г, Д.... ТО осторожно, а то могут с иудеем перепутать.
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17.06.2021 11:30 Відповісти
от прям 3500 тыщи лет? Зеленський запросив нового прем'єра Ізраїлю Беннета взяти участь у саміті Кримської платформи - Цензор.НЕТ 8828 Зеленський запросив нового прем'єра Ізраїлю Беннета взяти участь у саміті Кримської платформи - Цензор.НЕТ 1868Захарию Ситчина читал внимательно, все 12 книг - ни про какую АБВГД-йку там нет Зеленський запросив нового прем'єра Ізраїлю Беннета взяти участь у саміті Кримської платформи - Цензор.НЕТ 1581
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17.06.2021 16:15 Відповісти
Вот оно кумедное... Байден и тупин решают как быть с Независимостью Украины в войне с рашистами, а оно тем временем поздравляет нового премьера Израиля, который возглавил правительство 3 дня назад...
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16.06.2021 23:48 Відповісти
Байден про це сказав канкретна.
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16.06.2021 23:50 Відповісти
В том-то и беда (или победа) кому как видится. Но это сказал Байден, а не присутствующий на встрече наш президент.
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16.06.2021 23:56 Відповісти
ты мультика про капитана Врунгеля обсмотрелся Зеленський запросив нового прем'єра Ізраїлю Беннета взяти участь у саміті Кримської платформи - Цензор.НЕТ 9912
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17.06.2021 00:44 Відповісти
потому шо с байденом всё ясно уже лет 40. а с этими ещё можно договориться.
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17.06.2021 11:25 Відповісти
А оно Израилю надо? У него своих проблем туча с Палестиной.
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17.06.2021 11:37 Відповісти
еврей еврею помоги! только кажется кто-то недавно ел сало... Зеленський запросив нового прем'єра Ізраїлю Беннета взяти участь у саміті Кримської платформи - Цензор.НЕТ 8493
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16.06.2021 23:58 Відповісти
Варос вожно поставіть правільно... Єслі я єго єл, то ето било сало???
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17.06.2021 00:02 Відповісти
Два Бени и Зебеня. А шо таки думает по этому поводу завхоз? Зеленський запросив нового прем'єра Ізраїлю Беннета взяти участь у саміті Кримської платформи - Цензор.НЕТ 79
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17.06.2021 00:09 Відповісти
завхоз ждет указаний из ********* Зеленський запросив нового прем'єра Ізраїлю Беннета взяти участь у саміті Кримської платформи - Цензор.НЕТ 3418
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17.06.2021 00:45 Відповісти
не приїде, бо всі хто починає мати справу з поцом потім жалкують -харизма в нього негативна.
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17.06.2021 01:10 Відповісти
Зеленский пригласил нового премьера Израиля Беннета участвовать в саммите Крымской платформы/ "Начато уголовное производство по факту незаконного въезда в оккупированный Крым депутатов Кнессета" и "Россия разместила в оккупированном Крыму эскадрилью разведывательных беспилотников "Форпост"- копии израильского Searcher MkII, собираемых на Уральском заводе из импортных комплектующих". Но голос крови сильнее голоса разума гражданина Украины.
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17.06.2021 09:39 Відповісти
Как пердачки кацапорылым рвануло и коменты построчили. 300 лет кацапской антисемтитской пропаганды среди украинцев пропадает. 300 лет такой интесивной работы ешь не пердерешь и в ишкину мать трамтарарам в унитаз!!
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17.06.2021 11:24 Відповісти
У украинцев с иудеями есть одна общая традиция - воевать против оккупанта за свою свободу и выживать как нация.
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17.06.2021 11:30 Відповісти
Хорошо. Всё правильно.
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17.06.2021 14:26 Відповісти
 
 