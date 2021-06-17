УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14429 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
10 960 66
Байден (2335) путін (21449) Навальний (572)

Байден - Путіну: Якщо Навальний помре у в'язниці, наслідки для Росії будуть руйнівними

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден - Путіну: Якщо Навальний помре у в'язниці, наслідки для Росії будуть руйнівними

Президент США Джо Байден пригрозив російському колезі Володимиру Путіну, що в разі смерті опозиціонера Олексія Навального наслідки "будуть руйнівними для Росії".

Про це він заявив під час пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Читайте також: Путін про свою причетність до замаху на Навального: У нас немає звички когось убивати

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебував у комі.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте". Сам російський опозиціонер вважає, що за його отруєнням стоїть Путін.

17 січня 2021 року Навальний повернувся в РФ. Відразу в аеропорту його затримали.

За рішенням Московського суду Навальний проведе в колонії 2 роки і 5 місяців у справі "Ів Роше".

Адвокати політика повідомили, що у нього в колонії погіршилося здоров'я.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+35
Навальный ,ты смотри не подведи ... Байден - Путину: Если Навальный умрет в тюрьме, последствия для России будут разрушительными - Цензор.НЕТ 8787
показати весь коментар
16.06.2021 23:39
+27
Да ладно. Прямо разрушительней, чем после сбитого Боинга, или после применения хим оружия по всей Европе?
показати весь коментар
16.06.2021 23:40
+20
Теперь Навальный будет вечно жить в тюрьме Байден - Путину: Если Навальный умрет в тюрьме, последствия для России будут разрушительными - Цензор.НЕТ 4574
Но меня начинает пугать слово "разрушительные последствия", после этой фразы обычно ничего не происходит!
показати весь коментар
16.06.2021 23:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Навальный ,ты смотри не подведи ... Байден - Путину: Если Навальный умрет в тюрьме, последствия для России будут разрушительными - Цензор.НЕТ 8787
показати весь коментар
16.06.2021 23:39 Відповісти
Та да,не затягуй будь ласка...
показати весь коментар
16.06.2021 23:40 Відповісти
Одноходовочька?😁😁😁красавчик..👍.
И вправду,пусть дохнит,нежалко.
показати весь коментар
17.06.2021 02:34 Відповісти
А если вне тюрьмы ?
показати весь коментар
17.06.2021 06:25 Відповісти
...там уже двойников навального наготовили!!!)) Байден - Путіну: Якщо Навальний помре у в'язниці, наслідки для Росії будуть руйнівними - Цензор.НЕТ 8991 так что всё это панты для внутреннего потребления, там они друг с другом не могут разобраться , счас Трамп работать начал - его очередь подошла ссррать !!)))
показати весь коментар
17.06.2021 08:37 Відповісти
покажи пример.
показати весь коментар
17.06.2021 14:27 Відповісти
ну конечно, доллар рухнет, Америка развалиться, ты главное верь)
показати весь коментар
16.06.2021 23:40 Відповісти
ну конечно есть надежда на победу логики и здравого смысла, но на фоне ковида, толерантных погромов и т.п. Байден - именно тот лидер, представитель большинства (как и Зеленский) так что шансы не очень. имхо, как минимум на 10% вниз, может не сразу. (по отношению к твердым валютам конечно, гривна больше зависит от отсутствия\наличия остатков мозгов в нашем правительстве)
показати весь коментар
16.06.2021 23:47 Відповісти
Да ладно. Прямо разрушительней, чем после сбитого Боинга, или после применения хим оружия по всей Европе?
показати весь коментар
16.06.2021 23:40 Відповісти
Вообще непонятно, как можно разрушить то, что один из прежних президентов уже в клочья разорвал?
показати весь коментар
17.06.2021 03:19 Відповісти
Теперь Навальный будет вечно жить в тюрьме Байден - Путину: Если Навальный умрет в тюрьме, последствия для России будут разрушительными - Цензор.НЕТ 4574
Но меня начинает пугать слово "разрушительные последствия", после этой фразы обычно ничего не происходит!
показати весь коментар
16.06.2021 23:40 Відповісти
Происходит выражение глубочайшей озабоченности и несомненной встревоженности. Разве этого мало?
показати весь коментар
16.06.2021 23:44 Відповісти
Красные линии же ещё рисуют.
показати весь коментар
17.06.2021 01:14 Відповісти
Кацапы? Тогда пусть лучше сразу ***** табакеркой пристукнут.
показати весь коментар
16.06.2021 23:45 Відповісти
Звісно знаю. ***** на цю роль краще підходить. Треба замочити ***** і звинуватити в цьому американців. Як тобі ідея?
показати весь коментар
16.06.2021 23:53 Відповісти
Дуже добре знаю. Хочу, щоб кацапи встали з колін нарешті. От і пропоную їм ***** заканделябрити.
показати весь коментар
16.06.2021 23:57 Відповісти
Навральный не бутерброд - пускай дохнет, поболту вообще!
показати весь коментар
16.06.2021 23:46 Відповісти
Та ні, він ваш - кацап в лаптях.
показати весь коментар
16.06.2021 23:54 Відповісти
І що з того? Ти хоч сам читаєш, що тут постиш? Народився в військовому містечку Бутинь під Москвою? То хто він?
показати весь коментар
17.06.2021 00:00 Відповісти
Ні. Він просто Кличко. А що?
показати весь коментар
17.06.2021 00:01 Відповісти
Він молодець. Час від часу лупив кацапам мордаси. А це богоугодна справа.
показати весь коментар
17.06.2021 00:09 Відповісти
Бидон досрочно и уверенно завоевал звание "Старое американское Чмо"
показати весь коментар
16.06.2021 23:46 Відповісти
А что там по поводу дестков тысяч украинцев убитых путиным?
показати весь коментар
16.06.2021 23:47 Відповісти
Ну так озабоченности уже выражены, в т.ч. глубокие, считаете этого мало?
показати весь коментар
17.06.2021 07:32 Відповісти
желаем подвальному... разрушительных последствий...
показати весь коментар
16.06.2021 23:51 Відповісти
Т.е. отравление и посадка Навального - не повод для последствий? Только смерть? Короче, Х-ло может творить всё - последствий не будет.
показати весь коментар
16.06.2021 23:51 Відповісти
В Лаптєрейху байдуже за що садити. "Был бы человек, а дело найдется. "
показати весь коментар
16.06.2021 23:56 Відповісти
Та насрати, що там і куди подав, якщо чесно.
показати весь коментар
17.06.2021 00:01 Відповісти
Я не знаю, як тобі ще пояснити, як мені глибоко на це начхати.
показати весь коментар
17.06.2021 00:07 Відповісти
Судя по тому, что Байден без обиняков заявил, - на следующие игры в "хакеров" последует немедленный ответ и по перепуганному путину (который первые 10 минут пресс-конференции был просто жалок. Уже потом его вывели с помощью привезенных с собой холуёв), Байден показал плешивому возможности американских ихтамнетов. Предполагаю, что во время беседы в Москве что-то сильно поломалось (о чем путин даже не думал, что оно может поломаться)... А возможно чей-то денежный счет просто исчез =)
показати весь коментар
16.06.2021 23:58 Відповісти
Да операторы трубопровода в Америке схлопотали самый обычный троян-шифровальщик типа WannaCry. Многие частные лица страдают от таких троянов и фирмы страдают. Там нет никакой ситуации, как в фильмах про хакеров, когда гениальные компьютерщики, стуча по клавиатуре, одному им известным способом взламывают любую компьютерную сеть.
Просто были либо открыты явно не пропатченные системы с дырами, либо операторам трояна по почте прислали, или был RDP удаленный доступ открыт наружу с простыми парами логин-пароль.
Это говорит лишь о том, что трубопровод оказался жерствой не кровавой гэбни, а самых обычных компьютерных преступников-вымогателей, а также говорит о том, что в трубопроводе работают бездарные айтишники, которые не смогли ни нормальной антивирусной защиты развернуть, ни политики ограниченного запуска программ, ни безопасной удаленки, ни нормальной парольной политики, ни элементарных бэкапов. Раз они заплатили выкуп, бэкапов не было, а то что они якобы потом продолжили восстанавливаться из них - просто делают хорошу мину при плохой игре.
показати весь коментар
17.06.2021 03:27 Відповісти
Согласно инсайдерской информации большинство компьютеров в их корпоративной сети с Windows XP. Но сама сеть имеет защищу, которую взломали хакеры, используя фирменный стиль и купленный эксплоит. Но вся эта история больше похожа на обналичивание "черного кэш" или нечто вроде пожара на складе перед инвентаризацией.
показати весь коментар
17.06.2021 04:21 Відповісти
Если большинство компов в их сети аж на XP, тогда контора просто адски экономит на ИТ. Защита сети - понятие растяжимое. На границе сети обычно стоит пограничный фаерволл, но если на нем пробрасываешь порт RDP для удаленного доступа к серверу, а на сервере есть пароль локального админа Qwerty, который админ установил при установке винды на сервер и потом благополучно про это забыл, то все, дыра обеспечена силами самого админа. А дальше проник на сервер, запустил WannaCry, а тот уже внутри сети спокойно разойдется через дыру, для закрытия которой у XP просто нет патча, в силу того, что ее уже сняли с поддержки. Троян перешифрует все что там есть. И бэкапы, если они хранятся там же, на сервере, точно так же и пошифрует.
Американцам нужно просто более внимательно отнестись к собственной защите.
показати весь коментар
17.06.2021 05:19 Відповісти
RDP или VNC или еще что-либо не имеет доступа наружу. Сначала нужно зайти в корпоративную сеть. Разумеется что все современные сетевые защиты проверяют надежные пароли, а так же списки запрещенных IP. Бэкапы скорее всего тоже имеются. Не нужно считать всех ламерами.
показати весь коментар
17.06.2021 06:18 Відповісти
За простого блогера,освещавшего коррупцию Пуйла,дядя Сэм потянет мазу?!Не за Немцова например и многих достойнее Навального,а вот за блогера маза.И это при том,шо у Навального кроме роликов на тему коррупции ничего нет.Может он снял ролик о аннексии Крыма?!Может он снял ролик о грузах 200 из Донбасса,тайно погребённых за Уралом?!Может были ролики об МН-17 ?!И может ещё,кто шо добавит?Нет.Не было у Навального ничего такого,шо реально угрожало бы Пуйлу,кроме дворцовых уточек Медведева,нифига. Байден - Путіну: Якщо Навальний помре у в'язниці, наслідки для Росії будуть руйнівними - Цензор.НЕТ 4357
показати весь коментар
17.06.2021 00:01 Відповісти
Вы абсолютно правы. Навальный - придворный ревизор. Считал деньги, украденные кремлёвской крысой, изучал недвижимость и предметы роскоши ботоксного карлика, и его окружения.... И не лез в политику. Навальный ни слова не сказал о преступной, террористической внешней политике кремля, не осудил войну с Украиной, одобрил захват Крыма....
показати весь коментар
17.06.2021 08:08 Відповісти
Байден - Путіну: Якщо Навальний помре у в'язниці, наслідки для Росії будуть руйнівними - Цензор.НЕТ 2126
показати весь коментар
17.06.2021 00:01 Відповісти
Рим = Україна - интересный новый лозунг! Байден - Путіну: Якщо Навальний помре у в'язниці, наслідки для Росії будуть руйнівними - Цензор.НЕТ 3055
показати весь коментар
17.06.2021 00:50 Відповісти
Італійці напружились... Байден - Путіну: Якщо Навальний помре у в'язниці, наслідки для Росії будуть руйнівними - Цензор.НЕТ 7245
показати весь коментар
17.06.2021 01:05 Відповісти
А кто такой Навальный и чем он так важен ? Касабы хакнули бензопровод оставив юговосток Америки без бензина на неделю , получили миллионный выкуп и никаких последствий для мокши . Плевать хотел московский хан на твои пустые угрозы .
показати весь коментар
17.06.2021 00:11 Відповісти
В эфире «Эха» Александр Невзоров: «Если перевести путинские сегодняшние ухмылочки на русский язык, то они означают, что шаман сгниет в психушке, а Навальный в колонии»
показати весь коментар
17.06.2021 00:20 Відповісти
До речі, про шамана. Буквально вчора надибав таку історію з живого фольклору окупованої кремлівською хунтою Якутії. Чомусь одразу подумав - Габишев до такого рівня, на жаль не дотягує...

"При советской власти шаманов стали гнобить, поэтому их стало мало. Но это вовсе не означает, что они все выродились или что раньше все они были шарлатанами - просто ушли в подполье, стали скрывать свои способности, подавлять проявления своей силы и так далее.
Случай имел место быть в сталинские времена. В небольшой деревне центрального района (кажется, Намского) жил один человек, который втихаря предоставлял местным «услуги шамана». Народ говаривал, что если бы он специально не прятался, то в прежние времена мог бы стать большим шаманом. В конце концов, когда аж люди из других районов стали приезжать к этому человеку, НКВД решило взять за жабры «распространителя мракобесия». Приехали, значит, специально по его душу, ворвались в дом, навели шороху, арестовали. Повезли в Якутск на лошадях. Путь был неблизкий, ехали долго, пока не стемнело. А как стемнело, один из конвоиров внезапно обратил внимание, что лошадь шамана идёт без всадника. Деться он никуда не мог - только что был тут, никто не видел, как он убегал, да и руки в наручниках - однако пропал. Подняли ор, поехали обратно, приехали в полночь в деревню - а он там спокойно спит, сытно поужинав. В общем, связали по рукам и ногам, погрузили на телегу, повезли на ночь глядя. Где-то в середине пути конвоир в очередной раз заглядывает в телегу - пусто. Побледнели от страха, но что делать - пришлось опять назад переться. Начальник энкэвэдэшников поговорил наедине с шаманом, надавил на жалость - мол, я человек подневольный, и если я не привезу тебя в город, как мне приказано, то меня самого посадят. Сжалился шаман, сам поехал с ними без всяких наручников. Доехали до города под утро и сразу отправили его в тюрьму, да только опять вышла незадача: как только шаман входил во двор, с каждым шагом он начинал распухать, а к моменту, когда он таким макаром доходил до здания тюрьмы, уже становился таким большим и бесформенным, что ни в дверь, ни в окно залазить не мог. Что интересно, с каждым шагом обратно он снова уменьшался. Тюремщики тряслись от ужаса. Увидел это вызванный большой начальник из НКВД, велел привести шамана к нему. Неизвестно, о чём они там говорили, но после этого начальник приказал отпустить шамана с миром и даже велел за счет казны отвезти его обратно в деревню до дома. Больше НКВД его не трогало, да и сам он старался особо не светиться умениями, хотя втихаря по-прежнему продолжал помогать людям".
показати весь коментар
17.06.2021 01:17 Відповісти
= пусть сидит, но не умирает
показати весь коментар
17.06.2021 00:50 Відповісти
Скорее всего давно убит.
Ничего не будет.
показати весь коментар
17.06.2021 01:05 Відповісти
Приїзд пуйла в Швейцарію, дуже нагадує виїзди за кордон Каддафі, з пихатістю, шатрами, жінками охоронцями. Але все закінчилося держаком від лопати в сраці великого диктатора.Лопата для імперіаліста з підворотні чекає.
показати весь коментар
17.06.2021 01:15 Відповісти
У Америки появилось оружие следующего поколения: на смену глубокой обеспокоенности пришли разрушительные последствия. Эффект от его применения нулевой, но зато звучит как!
показати весь коментар
17.06.2021 05:45 Відповісти
Схоже сісяну вже оголосили "вирок". Байден - Путіну: Якщо Навальний помре у в'язниці, наслідки для Росії будуть руйнівними - Цензор.НЕТ 505
показати весь коментар
17.06.2021 05:48 Відповісти
и это правильно. Фашизм в совке цветет и пахнет
что в российском, что в украинском
показати весь коментар
17.06.2021 06:52 Відповісти
кремль куражится по всему миру.
бендюхи жмут руку и надувают щёки, они уйдут после выборов, а он останется, он смотрит на них как на амёб.
показати весь коментар
17.06.2021 07:20 Відповісти
В смысле разрушительными? Маразматик со стажем маразматику начинающему разрушит мост* через рот? Или как?
______________________________________________________________________
Мост* - подразумевается стоматологический протез
показати весь коментар
17.06.2021 08:30 Відповісти
надо помочь Навальному
показати весь коментар
17.06.2021 08:40 Відповісти
Это намёк.
Если сбежит из тюрьмы и отравится грибами, тогда всё по-честному.
показати весь коментар
17.06.2021 08:52 Відповісти
Навальный - отважный герой.
А кто против него тут калякает - полезные кремлю идиоты.
показати весь коментар
17.06.2021 14:29 Відповісти
 
 