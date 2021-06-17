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Байден про заяву "Путін - убивця": більше не буду це питання порушувати
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Президент США Джо Байден підтвердив, що обговорював із президентом Росії Володимиром Путіним заяву про те, що глава Кремля вбивця.
Про це йшлося на пресконференції Байдена після зустрічі з Путіним у Женеві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Байден зазначив, що пообіцяв Путіну більше не порушувати це питання.
"Він задоволений моїм поясненням... Я сказав, що більше не буду це питання порушувати", - додав президент США.
Нагадаємо, 17 березня в інтерв'ю Джо Байден заявив, що вважає Путіна "вбивцею". Зі свого боку Путін відповів: "Хто обзивається, той так і сам називається".
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