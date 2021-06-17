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Байден про заяву "Путін - убивця": більше не буду це питання порушувати

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден про заяву

Президент США Джо Байден підтвердив, що обговорював із президентом Росії Володимиром Путіним заяву про те, що глава Кремля вбивця.

Про це йшлося на пресконференції Байдена після зустрічі з Путіним у Женеві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Байден зазначив, що пообіцяв Путіну більше не порушувати це питання.

"Він задоволений моїм поясненням... Я сказав, що більше не буду це питання порушувати", - додав президент США.

Читайте також: Путін натякнув, що американська влада - вбивця, а не він

Нагадаємо, 17 березня в інтерв'ю Джо Байден заявив, що вважає Путіна "вбивцею". Зі свого боку Путін відповів: "Хто обзивається, той так і сам називається".
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Топ коментарі
+37
Откуда у этих старых хрычей, такая любовь к русне? Рейган уже бы три раза ушатал и ноги бы вытер об ватный скот, а эти блазни как чмошники пресмыкаюца...
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16.06.2021 23:40
+34
Байден про заяву "Путін - вбивця": більше не буду це питання порушувати - Цензор.НЕТ 9435
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17.06.2021 00:08
+17
А чего его поднимать ,всё свазано ,все точки над и расставлены ,путин ***** и убийца по совместительству а может наоборот ... Байден о заявлении "Путин - убийца": больше не буду этот вопрос поднимать - Цензор.НЕТ 1696
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16.06.2021 23:41
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Старий Бі: Валодіа, плюй в мєня ісчьо
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17.06.2021 08:14 Відповісти
Эмоции политика такого уровня - показатель слабости.
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17.06.2021 08:51 Відповісти
Значит...честных ответов больше не будет?????
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17.06.2021 08:52 Відповісти
Нагнуло ***** дідуся бідончика як хотіло і задовільнилося вибаченнями.Маєте суворого Байдена...
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17.06.2021 09:17 Відповісти
Стареющий маразматик мокнул старого маразматика мордякою в гавнище.
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17.06.2021 14:04 Відповісти
«"Путин - убийца": Больше не буду этот вопрос поднимать» - сказал Байден и почесал бланш под правым глазом.
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17.06.2021 14:19 Відповісти
перемога.
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17.06.2021 14:32 Відповісти
Адназначна, перемога. Байден про заяву "Путін - убивця": більше не буду це питання порушувати - Цензор.НЕТ 9579
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17.06.2021 17:13 Відповісти
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