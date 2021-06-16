Терористи "відкривають кордони" між окупованими територіями Донбасу, які були закриті понад рік
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Терористи мають намір з наступного тижня почати пропускати людей з окупованої частини Донецької області в окуповану частину Луганської.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новости Донбасса.
Ватажок ОРДО Денис Пушилін зазначив, що в ОРДЛО перейшли на контрольований пропуск людей з підконтрольної Україні території через штаб, "тому є всі передумови говорити про те, що кордон пора відкривати".
На "кордоні" є чотири автомобільні пункти пропуску: "Дебальцеве", "Сніжне", "Нікішине" і "759-й км траси М-03". Рух між Донецьком і Луганськом було призупинено навесні минулого року через ситуацію з коронавірусом.
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