УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14429 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас
7 817 22
Луганщина (4423) Донбас (21703) Донецька область (5737)

Терористи "відкривають кордони" між окупованими територіями Донбасу, які були закриті понад рік

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Терористи

Терористи мають намір з наступного тижня почати пропускати людей з окупованої частини Донецької області в окуповану частину Луганської.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новости Донбасса.

Ватажок ОРДО Денис Пушилін зазначив, що в ОРДЛО перейшли на контрольований пропуск людей з підконтрольної Україні території через штаб, "тому є всі передумови говорити про те, що кордон пора відкривати".

На "кордоні" є чотири автомобільні пункти пропуску: "Дебальцеве", "Сніжне", "Нікішине" і "759-й км траси М-03". Рух між Донецьком і Луганськом було призупинено навесні минулого року через ситуацію з коронавірусом.

Читайте також: Голова ОБСЄ Лінде заявляє про необхідність відкриття пунктів пропуску з боку ОРДЛО
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
Лугандон і Домбабве браття навєк.
показати весь коментар
16.06.2021 23:52
+6
Терористи "відкривають кордони" між окупованими територіями Донбасу, які були закриті понад рік - Цензор.НЕТ 1614
показати весь коментар
17.06.2021 00:49
+5
Круговорот лайна на Даунбасі !!!))))
показати весь коментар
16.06.2021 23:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лугандон і Домбабве браття навєк.
показати весь коментар
16.06.2021 23:52 Відповісти
Не вийде! Там нації різні: в "Луганді" - "бурято- і якутолугандонці" а в "Домбабве" - "чечено- і осетинодонбасити" Постійно будуть гризтися між собою - наркоту і горілку ділить
показати весь коментар
17.06.2021 06:56 Відповісти
Круговорот лайна на Даунбасі !!!))))
показати весь коментар
16.06.2021 23:53 Відповісти
І амбасади відкрили ??))))
показати весь коментар
16.06.2021 23:55 Відповісти
серьезные пацы...
показати весь коментар
17.06.2021 00:00 Відповісти
Вот это действительно прогресс. Сейчас добрый тупин на неделю комендантский час отменит и гуманитарочки подкинет боеприпасами.
показати весь коментар
17.06.2021 00:03 Відповісти
Згадалося...
Терористи "відкривають кордони" між окупованими територіями Донбасу, які були закриті понад рік - Цензор.НЕТ 9722
показати весь коментар
17.06.2021 00:09 Відповісти
Сколько же народу там это перетолкли? До поросячего визгу. Конечно пора ноги уносить. Кто же подберёт---во выпадет лафа липкая!
показати весь коментар
17.06.2021 00:49 Відповісти
А ДаунБАСС и Луганда признают друг-друга аусвайсы, или по старинке требуют украинские паспорта
показати весь коментар
17.06.2021 00:12 Відповісти
У них кура двухголовая, они там в качестве жёппки Терористи "відкривають кордони" між окупованими територіями Донбасу, які були закриті понад рік - Цензор.НЕТ 1426
показати весь коментар
17.06.2021 00:13 Відповісти
Даунасы + Лугабцы = безвиз и безмозг Терористи "відкривають кордони" між окупованими територіями Донбасу, які були закриті понад рік - Цензор.НЕТ 5721
показати весь коментар
17.06.2021 00:12 Відповісти
Терористи "відкривають кордони" між окупованими територіями Донбасу, які були закриті понад рік - Цензор.НЕТ 1614
показати весь коментар
17.06.2021 00:49 Відповісти
Две наркомафии поделили, наконец, денежные потоки.
показати весь коментар
17.06.2021 00:58 Відповісти
Агов,чи в змозі мені хто пояснити відмінності народу днр і народу лнр?Моя хто знає,як їх розрізнити?І головне чому ці "братні"народи мають кордони?
показати весь коментар
17.06.2021 01:07 Відповісти
Я вище пояснив!
показати весь коментар
17.06.2021 06:58 Відповісти
у них языки разные. не понимают друг друга без карлика переводчика...
показати весь коментар
17.06.2021 07:06 Відповісти
Неправда! У них мова одна - "русскоматєрний діалект вяликарассийскава наречия"!!!
показати весь коментар
17.06.2021 07:11 Відповісти
Пора теперь с нашей стороны всё закрыть.
показати весь коментар
17.06.2021 06:49 Відповісти
кохаймося....
показати весь коментар
17.06.2021 07:06 Відповісти
Оно мене надо?
показати весь коментар
17.06.2021 08:19 Відповісти
 
 