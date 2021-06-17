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Представники посольства США та Офісу Президента обговорили підготовку візиту Зеленського до Америки

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Представники посольства США та Офісу Президента обговорили підготовку візиту Зеленського до Америки

Заступник керівника Офісу Президента України Роман Машовець обговорив з аташе з питань оборони Бріттані Стюарт та іншими представниками посольства США в Україні питання підготовки візиту Президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП.

Зокрема під час зустрічі йшлося про підготовку двосторонніх угод щодо поглиблення українсько-американської оборонної співпраці, розвиток проектів у сфері досліджень та випробувань, надання Україні безпекової допомоги США.

Роман Машовець зазначив, що оприлюднене 11 червня цього року Департаментом оборони США рішення про надання Україні другої частини допомоги в межах "Ініціативи безпекової допомоги Україні" в розмірі 150 млн дол. має важливе значення для зміцнення української обороноздатності.

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Також співрозмовники торкнулися ключових питань реформування сектору безпеки та оборони України, зокрема щодо вдосконалення системи військового управління, оборонного планування, посилення демократичного цивільного контролю над силами оборони та розподілу повноважень між міністром оборони України та Головнокомандувачем Збройних Сил. Вказані питання планується, серед іншого, врегулювати законопроектом "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення процедур оборонного планування", який опрацьовується в Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки і готується до другого читання у Верховній Раді.

Заступник керівника Офісу Президента також поінформував американську сторону про перебіг реформи оборонно-промислового комплексу та підготовку Стратегії розвитку ОПК України до схвалення Радою національної безпеки і оборони. Роман Машовець зазначив, що змінюється підхід до системи управління об’єктами державної власності в ОПК, кінцевою метою якого є утворення двох вертикально-інтегрованих структур – державних керівних холдингових компаній. У результаті реформування український ОПК має стати більш ефективним, прозорим і відкритим для міжнародної співпраці, зокрема й зі Сполученими Штатами Америки.

Зі свого боку Бріттані Стюарт розповіла про роботу, яку проводить американське посольство з підготовки до візиту Володимира Зеленського до США, та запевнила у незмінній підтримці українського сектору безпеки й оборони.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Единственное, что нужно знать о отношении американских властей к бубочке -- до сих пор не приняты верительные грамоты от Зелиного посла Маркаровой и не назначен посол США в Украине. Только временный поверенный. На дипломатическом языке это демонстративная пощечина.
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17.06.2021 01:59
+4
Модель роялю підбирають?
Представители посольства США и Офиса Президента обсудили подготовку визита Зеленского в Америку - Цензор.НЕТ 1933
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17.06.2021 06:54
+4
А что ты будешь звиздеть, если визит состоится в день проведения заседания суда по коломойскому?
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17.06.2021 06:55
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Единственное, что нужно знать о отношении американских властей к бубочке -- до сих пор не приняты верительные грамоты от Зелиного посла Маркаровой и не назначен посол США в Украине. Только временный поверенный. На дипломатическом языке это демонстративная пощечина.
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17.06.2021 01:59 Відповісти
Призначення Маркаровоі перевіряють на корупцію. Американці взагалі нам не довіряють.
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17.06.2021 02:08 Відповісти
А что ты будешь звиздеть, когда визит состоится?
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17.06.2021 05:22 Відповісти
Будет клятву давать, что лет через через 50 начнём подготовку борьбы с корупцией !
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17.06.2021 06:31 Відповісти
А что ты будешь звиздеть, если визит состоится в день проведения заседания суда по коломойскому?
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17.06.2021 06:55 Відповісти
Питання - нащо взагалі йому туди їхати ?? Що реально він порішає чи домовиться.
Суцільний піар.
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17.06.2021 10:20 Відповісти
А что ты будешь звиздеть сейчас? Как юридически называется не назначение послов в двух странах? Может подскажешь нам термин, ниточка? Просто интересно.

Представники посольства США та Офісу Президента обговорили підготовку візиту Зеленського до Америки - Цензор.НЕТ 3122
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17.06.2021 11:17 Відповісти
Всё вы за поребриком то знаете
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17.06.2021 21:28 Відповісти
Что, ниточка, нечего сказать и опять начинаешь тупо врать? Кто-бы сомневался

Представники посольства США та Офісу Президента обговорили підготовку візиту Зеленського до Америки - Цензор.НЕТ 5879
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17.06.2021 21:32 Відповісти
А что говорить козломордому, разве что ПНХ
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17.06.2021 21:47 Відповісти
Ну так и иди козломордая ниточка. Тебя здесь никто не держит. Топай себе и не оглядывайся.

Представники посольства США та Офісу Президента обговорили підготовку візиту Зеленського до Америки - Цензор.НЕТ 5123
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17.06.2021 22:13 Відповісти
Героин для ЗЕнаркомана приготовили?
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17.06.2021 02:37 Відповісти
Кацап, чи з Донбасу?
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17.06.2021 06:55 Відповісти
Модель роялю підбирають?
Представители посольства США и Офиса Президента обсудили подготовку визита Зеленского в Америку - Цензор.НЕТ 1933
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17.06.2021 06:54 Відповісти
Запомните одно: зеленского для Байдена не существует.
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17.06.2021 06:56 Відповісти
На кой хер? Шо там будет делать Бубочка? О чем разговаривать с тупорылым Кловуном который не может связать пару фраз и приедет для того шоб Ленка за счет зетипиллов по магазинам пошарилась?
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17.06.2021 07:40 Відповісти
Дії США підкреслюють відмежування зєкодльі від України. І це правильно. Останній приклад: сплчатку ріш цвк всупереч всу, потім зєкодло+всу=вирастюк нардеп без виборів.
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17.06.2021 07:50 Відповісти
«С завхозом не разговариваем» - Ермака не соединили по телефону с советником Байдена

http://rusjev.net/2021/06/17/s-zavhozom-ne-razgovarivaem-ermaka-ne-soedinili-po-telefonu-s-sovetnikom-bajdena/
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17.06.2021 08:00 Відповісти
Виясняють чи є в Америці рояль, чи везти його з собою.
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17.06.2021 08:11 Відповісти
Мало ймовірно що візит відбудеться, принаймні зараз шанси не великі.Хіба що Коломойського візьме за причинне місце.
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17.06.2021 08:52 Відповісти
Бла-бла-бла. Несомненно, "подготовка" резко началась по итогам эпохальной встречи Путина(тм) и Байдена, чтобы выяснить, одевать памперсы или мазать жопу вазелином.
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17.06.2021 08:57 Відповісти
мучительный выбор к поездке - пианино или рояль...
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17.06.2021 09:08 Відповісти
"предстоящий везит в США" - очередная порция лапши для идиотов 73% от пропагандона подоляка. По факту, после визита Блинкина и Нуланд в Киев, зелупа стал токсичной личностью для американцев, и сейчас поддержка Украины американцами идет не благодаря каким-либо усилиям шапито95, а вопреки тем зашкварам которые натворил зеленый клоун за два года. Поэтому никакой встречи Байдена с неадекватным клоуном не будет, как бы зебилам красиво на срали в голову шуты квартала95.
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17.06.2021 09:17 Відповісти
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП.

А когда последний раз в ОП не врали насчет визитов и звонков ЗЕ в США?
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17.06.2021 10:48 Відповісти
И что делать ослу оманскому в USA...!?
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17.06.2021 10:52 Відповісти
 
 