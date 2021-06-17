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Кабмін ухвалив рішення створити перелік замінованих зон Донбасу і впровадити єдину форму їхнього позначення, - Мінреінтеграції

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Кабмін ухвалив рішення створити перелік замінованих зон Донбасу і впровадити єдину форму їхнього позначення, - Мінреінтеграції

Кабінет Міністрів на засіданні 16 червня ухвалив рішення про створення переліку замінованих зон на території Донецької та Луганської областей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

Рішенням уряду будуть внесені зміни до Правил позначення небезпек, пов'язаних з мінами та вибухонебезпечними предметами - наслідками війни.

За словами першого заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ростислава Замлинського, наявність такого переліку допоможе зрозуміти потребу і черговість позначення небезпечних ділянок, а також оцінити, скільки маркувальних знаків потрібно виготовити.

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Також передбачається впровадження єдиної форми маркувальних знаків.

"Значна частина забруднених вибухонебезпечними предметами – наслідками війни районів розташована вздовж автомобільних доріг державного, регіонального та місцевого рівня. Встановлення на узбіччях автомобільних доріг щитів дозволить інформувати про наявні небезпеки водіїв транспортних засобів, пішоходів та місцевих мешканців", - зазначив Замлинський.

Такі щити для позначення небезпечних ділянок використовують в Україні та світі. Тому, за словами заступника міністра, потрібно ввести єдиний підхід до їхнього виконання.

"Наприклад, розміри мають становити 70 х 140 сантиметрів, а встановлюватися щити мають на відстані щонайменше 300-500 метрів один від одного", - додав Замлинський.

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Він наголосив: щоб мати єдиний підхід і створити сам інтерактивний перелік, суб'єкт, який позначив заміновану зону, має направити в Мінреінтеграції примірник акта прийому-передачі системи позначення разом з описом і зразком попереджувального знака.

"Запровадження єдиної форми попереджувальних знаків забезпечить єдиний підхід до їхнього виконання та зробить їх впізнаваними серед населення. Прийняття цих змін сприятиме підвищенню рівня безпеки та збереженню життя і здоров’я людей на території Донецької та Луганської областей", - сказав перший заступник міністра.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+1
Надо кабмину унифицировать дизайн канализационных люков, мегаважное дело. Я в них верю, они справятся! Кабмин принял решение создать перечень заминированных зон Донбасса и внедрить единую форму их обозначения, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 8775
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17.06.2021 02:05
+1
Коммунизм есть учет и контроль. Плюс єлектрификация....)))
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17.06.2021 07:41
+1
Всё что они пытались высрать, уже давно есть в инженерно-сапёрных войсках Кабмин принял решение создать перечень заминированных зон Донбасса и внедрить единую форму их обозначения, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 1308 Просто идиоты этого не знают Кабмин принял решение создать перечень заминированных зон Донбасса и внедрить единую форму их обозначения, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 3281
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17.06.2021 08:24
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Надо кабмину унифицировать дизайн канализационных люков, мегаважное дело. Я в них верю, они справятся! Кабмин принял решение создать перечень заминированных зон Донбасса и внедрить единую форму их обозначения, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 8775
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17.06.2021 02:05 Відповісти
Вот вы давеча утверждали, что Украина не советское государство и просили меня перечислить что в ней осталось советского, вот вам ответ.
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17.06.2021 02:15 Відповісти
Коммунизм есть учет и контроль. Плюс єлектрификация....)))
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17.06.2021 07:41 Відповісти
Неа Кабмин принял решение создать перечень заминированных зон Донбасса и внедрить единую форму их обозначения, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 8516 Это просто непрофессионализм и создание вида бурной деятельности Кабмин принял решение создать перечень заминированных зон Донбасса и внедрить единую форму их обозначения, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 6026
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17.06.2021 08:18 Відповісти
Так ведь вся ваша власть такая, сверху донизу, советская до мозга костей.
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17.06.2021 10:32 Відповісти
Вы понимаете понятие "советский"? Или вам просто слово понравилось, и вы его тыкаете куда ни попадя? Кабмін ухвалив рішення створити перелік замінованих зон Донбасу і впровадити єдину форму їхнього позначення, - Мінреінтеграції - Цензор.НЕТ 6962
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17.06.2021 12:07 Відповісти
Боюсь что вы слишком молоды чтобы понять меня.
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17.06.2021 12:16 Відповісти
Оценивать возраст по интернету? Кабмін ухвалив рішення створити перелік замінованих зон Донбасу і впровадити єдину форму їхнього позначення, - Мінреінтеграції - Цензор.НЕТ 3529 Тут да, олимпиада 80 встречал на Кубе , южнокорейский Боинг - я в НДРЙ (Йемен, тот который народно-демократический) Кабмін ухвалив рішення створити перелік замінованих зон Донбасу і впровадити єдину форму їхнього позначення, - Мінреінтеграції - Цензор.НЕТ 3529
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17.06.2021 12:21 Відповісти
Ну знаєш - Кабмін-не кабмін а "уніфікація" потрібна! Згадай скільки прокльонів сиплють люди коли "папа" зарядного пристрою однієї фірми що випускає "мобілки" не співпадає з "мамою" "мобілки" іншої! А ширина залізничної колії?! Те ж саме стосується і люків Мене лише фото дивує - "Міни" треба писать українською! Тоді буде проходить "природний відбір" "узкаязичних"!
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17.06.2021 06:47 Відповісти
Всё что они пытались высрать, уже давно есть в инженерно-сапёрных войсках Кабмин принял решение создать перечень заминированных зон Донбасса и внедрить единую форму их обозначения, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 1308 Просто идиоты этого не знают Кабмин принял решение создать перечень заминированных зон Донбасса и внедрить единую форму их обозначения, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 3281
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17.06.2021 08:24 Відповісти
Я-то знаю Але з висловлювань приведених у статті незрозуміла одна деталь: може там мова ведеться про "уніфікацію" з міжнародною системою? Бо я знаю як любили кацапи "повипендрюваться" що при царях що при Генсеках і тепер - при "вічному президенті" у подібних питаннях щоб довести свою "особинку" А ми ще до цих пір до кінця з "кацапсько-совкових штанів" не вилізли Люди до цих пір на практиці з подібним стикаються!
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17.06.2021 08:31 Відповісти
Ну так международной системы не существует. Допустим есть стандарты НАТО, но каким боком кабмин к этому? Размеры табличек утвердят на законодательном уровне? Или техпроцесс стандартизируют их производства? Кабмін ухвалив рішення створити перелік замінованих зон Донбасу і впровадити єдину форму їхнього позначення, - Мінреінтеграції - Цензор.НЕТ 815 Я не удивлюсь, если эти долбни завтра выкатят порядок использования противогазов для лошадей, с учётом новой доктрины локальных конфликтов и потенциального использования неконвенционального оружия Кабмін ухвалив рішення створити перелік замінованих зон Донбасу і впровадити єдину форму їхнього позначення, - Мінреінтеграції - Цензор.НЕТ 9071
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17.06.2021 09:43 Відповісти
З врахуванням "ЗЕ-дебілізму" - не виключено і останнє! Просто у нас на "Цензорі" - для економії грошових коштів пишуть статті студенти а не журналісти з досвідом - такі "ляпи" допускають! Та й після прочитання деяких статей більше запитань виникає ніз прояснення ситуації!
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17.06.2021 10:09 Відповісти
Таки да Кабмін ухвалив рішення створити перелік замінованих зон Донбасу і впровадити єдину форму їхнього позначення, - Мінреінтеграції - Цензор.НЕТ 834 Но в свете "зелёного турборежима" и выхода завхоза на полит. арену.... Я уже даже не в ****, я просто придурошно улыбаюсь Кабмін ухвалив рішення створити перелік замінованих зон Донбасу і впровадити єдину форму їхнього позначення, - Мінреінтеграції - Цензор.НЕТ 2520
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17.06.2021 12:11 Відповісти
Каждый день такого кабмина- это лям долларов на карман олигарху Бене и ахметке.
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17.06.2021 08:46 Відповісти
 
 