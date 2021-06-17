Байден і Путін під час саміту обговорили можливості "зрушити мінський процес із місця", - Держдеп США

Президент США Джо Байден і російський лідер Володимир Путін під час зустрічі в Женеві обговорили ситуацію в Україні та можливість зрушити мінський процес із мертвої точки

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив високопоставлений чиновник адміністрації США під час брифінгу, текст якого поширив Держдеп США.

"Вони (Байден і Путін. - Ред.) також говорили про сфери, в яких у нас є реальні, чіткі і суттєві розбіжності, починаючи з України, де президент (Байден. - Ред.) підтвердив нашу прихильність незалежності, територіальної цілісності, суверенітету України, а також обговорили, чи є передумови для того, щоб, дійсно, зрушити мінський процес із місця", - повідомив чиновник.

Він також додав, що на саміті обговорювалася Білорусь і ситуація з правами людини.

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Саміт між президентом США Джо Байденом і російським лідером Володимиром Путіним відбувся 16 червня в Женеві.