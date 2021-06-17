Байден і Путін під час саміту обговорили можливості "зрушити мінський процес із місця", - Держдеп США
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Президент США Джо Байден і російський лідер Володимир Путін під час зустрічі в Женеві обговорили ситуацію в Україні та можливість зрушити мінський процес із мертвої точки
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив високопоставлений чиновник адміністрації США під час брифінгу, текст якого поширив Держдеп США.
"Вони (Байден і Путін. - Ред.) також говорили про сфери, в яких у нас є реальні, чіткі і суттєві розбіжності, починаючи з України, де президент (Байден. - Ред.) підтвердив нашу прихильність незалежності, територіальної цілісності, суверенітету України, а також обговорили, чи є передумови для того, щоб, дійсно, зрушити мінський процес із місця", - повідомив чиновник.
Він також додав, що на саміті обговорювалася Білорусь і ситуація з правами людини.
Саміт між президентом США Джо Байденом і російським лідером Володимиром Путіним відбувся 16 червня в Женеві.
Будь ласка, зачекайте...
"Предательство нельзя прощать хотя бы потому, что сами предатели никогда себе не простят собственного предательства, а значит, будут всегда опасны - и предадут ещё".
«Сравнить предателя не с кем и не с чем. Даже тифозную вошь сравнение с предателем оскорбило бы».
Многие страны приобретали и теряли территории.
Не всегда, когда они приобретали территории, они выигрывали и не всегда, когда они теряли территории, они проигрывали.
Байден після саміту НАТО чітко заявив, що Україна стане членом альянсу через ПДЧ. Це головний сигнал Путіну, що Україна - частина Західного світу, й мріяти про повернення під вплив Москви - не варто.
Ніякого відновлення совєцкого союзу не буде. Путіну не дали можливість говорити тет-а-тет. Спільної конференції не було. Жодних документів підписано не було. Ні про яку Ялту, де Сталін малював кордони, мови не йшло.
Джо привіз на саміт в "кармані" три пакети санкцій, і залежно від поведінки плєшивого, будуть відповідні дії. За кібератаки й загрозу нацбезпеці США, будуть конкретні запитання. Трильйон російських фублєй - не малі кошти. Всі гроші російської "еліти" під прицілом. По держборгу росії вже працюють санкції.
І якщо путен не погодиться на капітуляцію, й не захоче співпрацювати з Білим Домом, то на ізгоя і вбивцю буде чекати повільна економічна і політична смерть.
Це буде красива гра.
Ну а ми, лупаємо сю скалу далі, і пам'ятаємо, хто лобіює інтереси України в НАТО, хто бореться за державу не дивлячись ні на що, і хто має очолити нашу державу на наступних виборах. Більше шансу може й не бути.
За нас ніхто це не зробить.
Боже, бережи Америку!
Слава Україні!
Л.Крижановська
Прикольно, де особа побачила =Байден після саміту НАТО чітко заявив, що Україна стане членом альянсу через ПДЧ=.
Я читала кілька американських джерел і наводила лінки та цитати. Там такого нема.
Більше того, ЦН також подавав інформацію.
Персона відверто бреше і вводить в оману занадто довірливу паству.
Про три пакети санкцій хтось ще повідомляв ?
так понятно?
Лидеры НАТО одобрили коммюнике по итогам брюссельского саммита Альянса.
Копия документа представлена журналистам.
В этом решении - впервые за последние годы - по Украине приняты те же формулировки, которые звучат по Грузии.
"Мы подтверждаем решение, принятое в 2008 году на Бухарестском саммите НАТО, о том, что Украина станет членом Альянса и при этом План действий по членству (ПДЧ) будет неотъемлемой частью этого процесса", - говорится в документе. В решениях предыдущих саммитов НАТО после 2008 года не звучало таких формулировок в отношении Украины. По Грузии такая формулировка звучит с 2016 года.
Решение саммита также призывает Украину двигаться к членству путем выполнения годовых национальных программ.
"Годовые национальные программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО (КУН) остаются механизмом, с помощью которого Украина продвигает реформы, касающиеся ее стремления к членству в НАТО. Украина должна в полной мере использовать все инструменты, доступные в рамках КУН, для достижения своей цели - внедрения принципов и стандартов НАТО ", - говорится в коммюнике саммита.
Совместное решение союзников также призывает Украину проводить дальнейшие "широкомасштабные, устойчивые и невозвратные реформы", как в секторе безопасности и обороны, так и в других сферах. В решении, в частности, коротко упомянута потребность "уважения меньшинств". Это требование, как известно, последовательно выдвигает Венгрия, впрочем, в данном решении нет детализации, на которой Будапешт настаивал ранее.
Также Альянс подчеркивает, что Партнерство расширенных возможностей (Enhanced Opportunities Partner, EOP), которое Украина получила в 2020 году, "добавляет импульс нашему и без того амбициозному сотрудничеству и продвигает дальнейшую (военную) взаимосовместимость".
Подробнее о решении НАТО и его важности для Украины смотрите в
Также Альянс подчеркивает, что Партнерство расширенных возможностей (Enhanced Opportunities Partner, EOP), которое Украина получила в 2020 году, "добавляет импульс нашему и без того амбициозному сотрудничеству и продвигает дальнейшую (военную) взаимосовместимость" ...
Новина в чому ?
2. Звичайно, що я маю рацію, а персона Л. Крижановська БРЕШЕ. Бо Байден не казав того, що вона накалякала.
Для тих, хто хоче мати інформацію не лише з ЦН. Витяги.
https://www.nbcnews.com/politics/politics-news/biden-says-it-remains-be-seen-if-ukraine-will-be-n1270807
Biden says it 'remains to be seen' whether Ukraine will be admitted to NATO
President Joe Biden made clear Monday that Ukraine does not yet have the go-ahead to join the North Atlantic Treaty Organization, a move long sought by Ukraine and vehemently opposed by Russia.
Biden, who has previously called for Ukraine to join NATO, made clear that such a move had not been approved yet.
"School's out on that question. It remains to be seen," he said when asked for a "yes or no" about Ukraine joining the organization.
In his opening remarks, Biden said NATO will stand behind Ukraine's "sovereignty and territorial integrity," but made no mention of the country joining the organization.
Biden said he'll convey to Putin "that I'm not looking for conflict with Russia, but that we will respond if Russia continues its harmful activities.
Biden Says Ukraine Has Work to Do on Corruption to Get Into NATO
President Joe Biden said Monday that Ukraine has to crack down further on corruption and meet other unspecified criteria before it can be considered for NATO membership.
"It depends on whether they meet the criteria," Biden said at a news conference Monday in Brussels following a NATO summit. "The fact is they still have to clean up corruption."
He said that Russia's occupation of Crimea and its support for an insurgency in Ukraine's east would not affect the country's admission to the alliance.
"In the meantime, we will do all that we can to put Ukraine in the position to be able to continue resist Russian physical aggression and it will not just depend on me, whether or not we conclude Ukraine can become part of NATO, it will depend on the alliance and how they vote," Biden said.
Про ПДЧ и вступление в НАТО Байден не говорил. Это - итог саммита глав НАТО. ТО есть это подтвердили ВСЕ руководители стран-членов НАТО.
Это гораздо больше чем если бы это сказал только Байден.
на украинском (внезапно альянс сделал ОТДЕЛЬНЫЙ релиз для УКРАИНЫ)
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_185000.htm?selectedLocale=uk
на английском https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_185000.htm?selectedLocale=en
Текст итогового коммюнике на русском https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_185000.htm?selectedLocale=ru
Читати спочатку навчіться, про що йдеться.
Ти йому про Хому, а він тобі про Ярему.
Щоб досягнути цього підтвердження його високого статусу світового лідера, плішива потвора сконцентрувала на кордоні України цілу армаду своїх орків, погрожуючи (ніби-то) військовою інвазією. І в обмін на відведення отримала те, чого й прагнула - дзвінок Байдена.
При цьому, враховуючи загальний настрій американського суспільства й парламентарів, простір для маневру в Байдена мінімальний (навіть якщо б і спокусився про щось домовлятися з убивцею Путіним). А той взагалі не мав жодних намірів іти на якісь компроміси. Тому, зустріч була потрібна Путіну заради зустрічі, а Байдену - взагалі ні до чого, крім узгодження дрібних питань, типу співробітництва в Сирії в гуманітарній сфері. Звідси й відмова Байдена провести навіть спільну прес-конференцію.
Знаєте, коли я декілька тижнів тому коментував це все в різних студіях, колеги навіть «наїжджали» на мене, мовляв, ти нас заспокоюєш щодо Чекістану, а це небезпечно. А я намагався пояснити, що якби я був Начальником Генштабу, то по відношенню до Мордору та його озвірілого диктатора завжди готувався б до гіршого. Але я всього-навсього блогер, моя справа - аналіз і розуміння мотивів вчинків людей та зв'язків між ними. Тому я був спокійний і тоді, коли армада чекала наказу на кордоні, і зараз, коли дехто очікував зради на самміті Байден-Путін Карл Волох
І розмовляв достатньо.
Тобто, армада вже відведена ?
Поскольку правда за тем кто сильнее, то правда за НАМИ, и весь мир считает как МЫ, что сначала выведение войск, контроль над границей, и только потом - выборы.
доказательство - САНКЦИИ, которые наложены на Россию за невыполнение Минских соглашений. И за снятие которых Россия так рвет жёпу, при этом приговаривая что санкции ей по барабану.
Жаль, что не уточнили, в какую сторону.
Байден же, «старий і немічний» за версією кремлівської пропаганди, за підсумками розмови обрав образ Бонда. Джеймса Бонда.
Найбільш показові цитати:
• «США показали світу «ми повернулись, ми стоїмо пліч-о-пліч з нашими союзниками».
• «Мине 6 місяців - ми подивимось, як тут в нас все відбувається».
• «За 3-6 місяців ми подивимось, чи ми підійшли ближче до засадничих переговорів про стратегію відносин».
• «Якщо це станеться [смерть Навального] наслідки будуть спустошливі і руйнівні для Росії».
• «Якщо вони порушать засадничі норми, ми відповімо. У кіберпросторі так само».
• «Я не гадаю, що він шукає холодної війни зі США».
• «Він підозрює, що ми готові змістити його від влади».
• «Ні, погроз не було».
Байден також не відмовив собі в скромному задоволенні трохи пожартувати у відповідь на дивні й криві «жарти» Путіна в інтерв'ю NBC: «Знаєте, це [невизнання міжнародних норм Путіним і РФ] не настільки задовільна відповідь як, наприклад, «БАЙДЕН СКАЗАВ, ЩО ВІН ВТОРГНЕТЬСЯ ДО РОСІЇ». Жартую, звісно».
Тобто, Байден всіма доступними інструментами - вербальними і невербальними - продемонстрував, що розмова з Путіним обмежилась озвученням (за допомоги міністра оборони США, держсекретаря Блінкена і міністра іноземних справ) переліку претензій Путіну і переліку проблемних питань, на які відповіді Америка досі не отримала.
Серед них, до речі, той момент, що раптова активність Росії в Арктиці таки муляє США і Байден очікує, що це припиниться в найкоротші терміни (а Путін неймовірно гордий тим, що вліз туди з власними промисловими і військовими планами... Судячи з сьогоднішнього, бути гордим йому лишилось недовго).
Плюс прямо і однозначно зазначив: про реальну розмову з Путіним, - «засадничі переговори», як він це назвав, - йтиметься не раніше як за 3-6 місяців. І то - тільки якщо Путін за цей час доведе, що з ним є про що говорити. Тобто, виконає вимоги США хоча би за найгострішими для Білого дому напрямками.
І риторика Байдена однозначно була «риторикою яструба».
Тобто, його позиція безкомпромісна і в міру агресивна - про «холодну війну», «погрози», «зміщення з посади» і «напад на Росію» - просто так, на такому рівні, ніхто не жартує.
Відсилку до «чимдалі агресивнішої позиції Китаю, котрий планує стати найбільшою економікою і найбільшою військовою силою на планеті, вздовж багатьох тисяч кілометрів кордонів з Росією» цілком можна потрактувати як зазначення базового вектору: з проблемною, злобною Росією, ніхто морочитись не планує - США розрулить тут все жорстко і мимохідь, зосереджуючись на серйознішому супернику.
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В застосунку до нас, висновки також лишаються незмінними: такому «яструбиному» Байдену байдужа «розмови на користь бідних» Зеленського про те, як він старається і які добрі наміри має.
Не буде конкретних результатів там, де цього вимагає Білий дім - не буде ніякої допомоги, ПДЧ НАТО, абощо.
Аванси скінчились.
О.Голобуцький
Він очікував більшого від зустрічі і не отримав того, за чим приїхав.
А потім на прес-конференції з заготовленими питаннячками (як завжди) тріщав про 6 січня (події в Капітолії) - ??? - неймовірний зв*язок з зустріччю в Женеві.
І про 16 секторів, які типу не можна атакувати, - не сказав лише лінивий. Звідки потужна =перемога= - невідомо. Обидва лише домовилися розпочати консультації на дану тему.
Newsmax
mff2tSptoansg ohrrsed ·
With over 50 years of doing nothing in Washington - Biden did nothing again, this time, in Geneva.