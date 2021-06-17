Це провал Путіна, - нардеп "Батьківщини" Соболєв про порушення теми вступу України в НАТО "мазком" під час саміту президентів РФ і США
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Непряме порушення теми вступу України в НАТО на саміті президентів Росії та США є провалом Володимира Путіна на переговорах із Джо Байденом.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, таку думку висловив заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв.
"Я розглядаю це як провал Путіна на цих переговорах. Оскільки якщо раніше, коли тільки намагалися хоча б якийсь натяк робити щодо можливого членства України в НАТО, надання Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ), Російська Федерація завжди реагувала мало не з використанням нецензурної лексики", - заявив Соболєв.
Він також нагадав, що напередодні цієї зустрічі президент США вперше заявив про те, що питання членства України в НАТО є абсолютно доцільним навіть в умовах окупації частини території держави Російською Федерацією.
"Це прорив, якого не було ніколи раніше. Навпаки - часто було багато спекуляцій з приводу того, чи може Україна бути членом НАТО в майбутньому, якщо частина її території окупована Росією. Водночас Байден заявив про те, що здійснити це (вступ України в НАТО. - Ред.) зараз не дозволяє не російська окупація, а, на жаль, те, що боротьба з корупцією в нашій державі не на достатньому рівні", - наголосив Соболєв.
Парламентар також вважає, що відсутність заяв Байдена в середу з приводу України, крім як про підтримку територіальної цілісності України з боку США, може свідчити про те, що "позиція Америки незмінна, але поінформувати громадськість про суттєвий прорив поки що неможливо".
"Саме тому ключовим і був цей посил. Але думаю, навряд чи хтось очікував, що така зустріч може бути проривною в такому скрутному питанні, яким є окупація Російською Федерацією частини території України і, відповідно, звільнення цієї території", - сказав політик.
Водночас, коментуючи заяву Путіна про те, що РФ не планує брати жодних додаткових зобов'язань, що стосуються України, крім "допомоги" в реалізації Мінських угод для врегулювання конфлікту на сході України, заступник голови "Батьківщини" зазначив, що Росія є стороною їхнього виконання, а тому "спроби російського президента відсторонитися і назвати себе таким собі спостерігачем за процесом, контролером за тим, що відбувається, марні".
"На жаль, ні з пресконференції Путіна, ні з пресконференції Байдена не зрозуміло, що кожна зі сторін мала на увазі під виконанням Мінських угод. Розбіжності залишаються. У трактуванні Російської Федерації: спочатку - вибори, потім - кордон, а в трактуванні і України, і Сполучених Штатів: спочатку - кордон, потім - демократичні вибори", - уточнив він.
На думку Соболєва, дуже важливим є і те, що ці переговори відбулися не у форматі "віч-на-віч".
"Ми бачили команду, з якою приїхав президент США, і тих, кого привіз Путін на цю зустріч. Тому тут не може бути трактувань, з огляду лишена те, що це були якісь закриті, келійні переговори. Їхніх свідків - достатньо. Що насправді було на цих переговорах, як вони відбувалися, які фрази звучали, в якій тональності, з якими поглядами, - це може знати тільки обмежене коло осіб, які були присутні там. Можливо, через кілька років, може раніше, вони розкажуть про це у своїх спогадах", - пояснив нардеп.
Крім того, парламентар переконаний, що саміт президентів Росії і США навряд чи міг би докорінно змінити відносини між двома державами, як і значним чином вплинути на питання, що стосуються контролю за використанням ядерної зброї та світової безпеки загалом.
"Якщо розглядати сухий залишок, тобто те, про що можна говорити, як про вирішене питання, - це відновлення в повному обсязі роботи послів і посольств як Сполучених Штатів у Росії, так і російських у США", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
1) Якщо дипломат каже "так" - то це означає "ТАК";
2) Якщо дипломат каже "так, але" - це означає - "може буть за певних обставин";
3) Якщо дипломат каже -" потрібні консультації" - це означає - "ждемо від вас поступок";
4) Якщо дипломат каже "ні" - це не завжди означає - "ні" але і "не на часі"
Дипломати завжди стараються залишить місце для "маневру", бо у їх середовищі заяви типу "мене не так зрозуміли", "слова висмикнуті з контексту" і подібне - не проходять і не сприймаються дипломатичним світом
Про це в ефірі "Прямого" заявив позафракційний народний депутат Гео Лерос.
"Здійснилося найгірше, що можна було очікувати. Розкрилася чергова некомпетентність керівництва країни. Якби у нас був сильний президент, сильна команда, яка оточує президента, то на цій зустрічі або по закінченню цієї зустрічі мінімум третина пресконференції була б присвячена Україні. З огляду на те, скільки разів піднімалося питання територіальної цілісності України, економічної допомоги Україні… При цьому тема України була порушена побіжно, як абсолютно незначуща тема", - сказав нардеп.
Лерос також звернув увагу на небажання керівництва США вести тісну співпрацю з Україною.
"Мене насторожує той факт, що фінансова підтримка України з боку США зменшилася в три рази при Зеленському. Радник Байдена, Джейкоб Салліван, сьогодні, якщо не помиляюся, п'ять разів говорив зі своїм колегою Дмитром Козаком. І при цьому один раз говорив з головою Офісу президента. У понеділок глава Офісу президента України намагався поговорити з Салліваном, але йому не відповіли на цей дзвінок. Про що це говорить? Що керівництво Америки сьогодні не готове - принаймні, воно показує це своїми діями - вести тісну співпрацю з керівництвом України", - зазначив політик.
Він також наголосив, що лише побіжна згадка України у перемовинах Байдена і Путіна є великим програшем президента Зеленського і його команди.
"Щодо підсумків цієї зустрічі та пресконференції. Мені важко трактувати якісь глобальні зміни для України. Адже тема територіальної цілісності не була сильно порушена, тема Криму теж не зачіпалася. Так само як і питання економічної допомоги Україні. Тема надання летальної зброї також не піднімалась. Ті важливі питання, які на сьогодні цікавили б Україну, не порушувалися. Я це прирівнюю до великого програшу Зеленського і його команди", - підкреслив депутат.
Розумна людина, а досі в ювт(((
Парвьош його за наїзд на бабу Юлю?
Чи друзі з дитинства ??
Байден же, «старий і немічний» за версією кремлівської пропаганди, за підсумками розмови обрав образ Бонда. Джеймса Бонда.
Найбільш показові цитати:
• «США показали світу «ми повернулись, ми стоїмо пліч-о-пліч з нашими союзниками».
• «Мине 6 місяців - ми подивимось, як тут в нас все відбувається».
• «За 3-6 місяців ми подивимось, чи ми підійшли ближче до засадничих переговорів про стратегію відносин».
• «Якщо це станеться [смерть Навального] наслідки будуть спустошливі і руйнівні для Росії».
• «Якщо вони порушать засадничі норми, ми відповімо. У кіберпросторі так само».
• «Я не гадаю, що він шукає холодної війни зі США».
• «Він підозрює, що ми готові змістити його від влади».
• «Ні, погроз не було».
Байден також не відмовив собі в скромному задоволенні трохи пожартувати у відповідь на дивні й криві «жарти» Путіна в інтерв'ю NBC: «Знаєте, це [невизнання міжнародних норм Путіним і РФ] не настільки задовільна відповідь як, наприклад, «БАЙДЕН СКАЗАВ, ЩО ВІН ВТОРГНЕТЬСЯ ДО РОСІЇ». Жартую, звісно».
Тобто, Байден всіма доступними інструментами - вербальними і невербальними - продемонстрував, що розмова з Путіним обмежилась озвученням (за допомоги міністра оборони США, держсекретаря Блінкена і міністра іноземних справ) переліку претензій Путіну і переліку проблемних питань, на які відповіді Америка досі не отримала.
Серед них, до речі, той момент, що раптова активність Росії в Арктиці таки муляє США і Байден очікує, що це припиниться в найкоротші терміни (а Путін неймовірно гордий тим, що вліз туди з власними промисловими і військовими планами... Судячи з сьогоднішнього, бути гордим йому лишилось недовго).
Плюс прямо і однозначно зазначив: про реальну розмову з Путіним, - «засадничі переговори», як він це назвав, - йтиметься не раніше як за 3-6 місяців. І то - тільки якщо Путін за цей час доведе, що з ним є про що говорити. Тобто, виконає вимоги США хоча би за найгострішими для Білого дому напрямками.
І риторика Байдена однозначно була «риторикою яструба».
Тобто, його позиція безкомпромісна і в міру агресивна - про «холодну війну», «погрози», «зміщення з посади» і «напад на Росію» - просто так, на такому рівні, ніхто не жартує.
Відсилку до «чимдалі агресивнішої позиції Китаю, котрий планує стати найбільшою економікою і найбільшою військовою силою на планеті, вздовж багатьох тисяч кілометрів кордонів з Росією» цілком можна потрактувати як зазначення базового вектору: з проблемною, злобною Росією, ніхто морочитись не планує - США розрулить тут все жорстко і мимохідь, зосереджуючись на серйознішому супернику.
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В застосунку до нас, висновки також лишаються незмінними: такому «яструбиному» Байдену байдужа «розмови на користь бідних» Зеленського про те, як він старається і які добрі наміри має.
Не буде конкретних результатів там, де цього вимагає Білий дім - не буде ніякої допомоги, ПДЧ НАТО, абощо.
Аванси скінчились.
О.Голобуцький
Отут Голобуцький дає маху. Пиха кремлівського вождя прямопропорційна ціні нафти на світовому ринку, яка з кінця квітня минулого року зросла у 4,5 рази та пре далі тим же темпом.
Вакарчук задорого просувався Пінчуком, але не потягнув. А Зеленському знадобився лише 95 квартал для перемоги.
А ти очевидний приклад її споживача.
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Нема ніяких зебілів і мародерів, продажний троль. Є українці, яким всім треба сильна, заможна і щаслива Україна. І вона буде такою.
Були ті кто голосував за "армію, мову, віру", та ті кто голосував за "Украина это страна порноактриса готовая принять и спереди и сзади в неограниченных количествах". Ти свій вибір зробив.
Корупцію можна лише нокаутувати одним ударом ліквідацією одвічного джерела - олігархічної мафії. І ніяк інакше. Але вона про це чудово поінформована і три десятиліття докладає усіх зусиль, аби окрім Фунтів населення нікого до влади не приводило.