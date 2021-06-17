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Новини Політика України
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Байден (2335) НАТО (5165) ПДЧ (102) путін (21449) Соболєв Сергій (100) членство в НАТО (1413)

Це провал Путіна, - нардеп "Батьківщини" Соболєв про порушення теми вступу України в НАТО "мазком" під час саміту президентів РФ і США

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Це провал Путіна, - нардеп

Непряме порушення теми вступу України в НАТО на саміті президентів Росії та США є провалом Володимира Путіна на переговорах із Джо Байденом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, таку думку висловив заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв.

"Я розглядаю це як провал Путіна на цих переговорах. Оскільки якщо раніше, коли тільки намагалися хоча б якийсь натяк робити щодо можливого членства України в НАТО, надання Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ), Російська Федерація завжди реагувала мало не з використанням нецензурної лексики", - заявив Соболєв.

Він також нагадав, що напередодні цієї зустрічі президент США вперше заявив про те, що питання членства України в НАТО є абсолютно доцільним навіть в умовах окупації частини території держави Російською Федерацією.

"Це прорив, якого не було ніколи раніше. Навпаки - часто було багато спекуляцій з приводу того, чи може Україна бути членом НАТО в майбутньому, якщо частина її території окупована Росією. Водночас Байден заявив про те, що здійснити це (вступ України в НАТО. - Ред.) зараз не дозволяє не російська окупація, а, на жаль, те, що боротьба з корупцією в нашій державі не на достатньому рівні", - наголосив Соболєв.

Парламентар також вважає, що відсутність заяв Байдена в середу з приводу України, крім як про підтримку територіальної цілісності України з боку США, може свідчити про те, що "позиція Америки незмінна, але поінформувати громадськість про суттєвий прорив поки що неможливо".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тема вступу України в НАТО під час саміту зачіпалася "мазком", - Путін

"Саме тому ключовим і був цей посил. Але думаю, навряд чи хтось очікував, що така зустріч може бути проривною в такому скрутному питанні, яким є окупація Російською Федерацією частини території України і, відповідно, звільнення цієї території", - сказав політик.

Водночас, коментуючи заяву Путіна про те, що РФ не планує брати жодних додаткових зобов'язань, що стосуються України, крім "допомоги" в реалізації Мінських угод для врегулювання конфлікту на сході України, заступник голови "Батьківщини" зазначив, що Росія є стороною їхнього виконання, а тому "спроби російського президента відсторонитися і назвати себе таким собі спостерігачем за процесом, контролером за тим, що відбувається, марні".

"На жаль, ні з пресконференції Путіна, ні з пресконференції Байдена не зрозуміло, що кожна зі сторін мала на увазі під виконанням Мінських угод. Розбіжності залишаються. У трактуванні Російської Федерації: спочатку - вибори, потім - кордон, а в трактуванні і України, і Сполучених Штатів: спочатку - кордон, потім - демократичні вибори", - уточнив він.

На думку Соболєва, дуже важливим є і те, що ці переговори відбулися не у форматі "віч-на-віч".

"Ми бачили команду, з якою приїхав президент США, і тих, кого привіз Путін на цю зустріч. Тому тут не може бути трактувань, з огляду лишена те, що це були якісь закриті, келійні переговори. Їхніх свідків - достатньо. Що насправді було на цих переговорах, як вони відбувалися, які фрази звучали, в якій тональності, з якими поглядами, - це може знати тільки обмежене коло осіб, які були присутні там. Можливо, через кілька років, може раніше, вони розкажуть про це у своїх спогадах", - пояснив нардеп.

Крім того, парламентар переконаний, що саміт президентів Росії і США навряд чи міг би докорінно змінити відносини між двома державами, як і значним чином вплинути на питання, що стосуються контролю за використанням ядерної зброї та світової безпеки загалом.

"Якщо розглядати сухий залишок, тобто те, про що можна говорити, як про вирішене питання, - це відновлення в повному обсязі роботи послів і посольств як Сполучених Штатів у Росії, так і російських у США", - додав він.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
Это провал не Путина. Это провал Осла. По всем направлениям.
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17.06.2021 07:43
+12
Є така штука - "дипломатична мова" Вона базується на принципах:
1) Якщо дипломат каже "так" - то це означає "ТАК";
2) Якщо дипломат каже "так, але" - це означає - "може буть за певних обставин";
3) Якщо дипломат каже -" потрібні консультації" - це означає - "ждемо від вас поступок";
4) Якщо дипломат каже "ні" - це не завжди означає - "ні" але і "не на часі"
Дипломати завжди стараються залишить місце для "маневру", бо у їх середовищі заяви типу "мене не так зрозуміли", "слова висмикнуті з контексту" і подібне - не проходять і не сприймаються дипломатичним світом
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17.06.2021 08:20
+9
Так Бубочка й не став президентом України. І вже не стане. Це була едина можливість. Другої зустрічі Байдена з Вовою Пу за каденції Зеро вже не буде. Те шо сидить на Банковій - Кловун який дума шо воно президент.
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17.06.2021 08:43
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Ну а что Куйлу остается кукарекать на тему Украины. Байден ясно сказал, что в НАТО принимаются страны, не имеющие территориальных претензий к другим государствам, чем закрыл рот и Куйлу и его приспешниках в Украине.
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17.06.2021 07:43 Відповісти
Это провал не Путина. Это провал Осла. По всем направлениям.
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17.06.2021 07:43 Відповісти
Провал обох. Просто провал їх в різних іпостасях: одного - як нового сраліна; іншого - як преЗЕдента.
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17.06.2021 07:49 Відповісти
Є така штука - "дипломатична мова" Вона базується на принципах:
1) Якщо дипломат каже "так" - то це означає "ТАК";
2) Якщо дипломат каже "так, але" - це означає - "може буть за певних обставин";
3) Якщо дипломат каже -" потрібні консультації" - це означає - "ждемо від вас поступок";
4) Якщо дипломат каже "ні" - це не завжди означає - "ні" але і "не на часі"
Дипломати завжди стараються залишить місце для "маневру", бо у їх середовищі заяви типу "мене не так зрозуміли", "слова висмикнуті з контексту" і подібне - не проходять і не сприймаються дипломатичним світом
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17.06.2021 08:20 Відповісти
НАСЧЕТ СПОРОВ по Минску мол Россия сначала выборы потом граница а мы наоборот так вот со стороны России это бред и надо просто послать на и в.. полем и лесом согласно международного права выборы местной власти а речь идет ИМЕННО ОГ ВЫБОРАХ местной власти на части оккупированных территорий Луганской Донецкой областей есть исключительно ВНУТРЕНЕЕЕ ПРАВО СТРАНЫ выборы местные не регулирует ни Евросоюз ни ООН ни кто бы то ни был... попытка России поставить телегу впереди лошади.. смешна и глупа что было до оккупации (при все желании России выдать себя просто за сторону миротворца а не страну агрессора это вилами по воде писано стоит новому президенту провести пару контратак и наступлений как Россияне завопят караул убивают НАШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ да еще на ТВ картинку дать новых пленных.. из России заблукавших на нашей территории и вопрос последний что было до захвата территорий граница и выборы или выборы-- а потом граница....А выборы есть внутреннее содержание границ а границы определяют территории и понятие ГОСУДАРСТВО... провести выборы в неком ОРЛДО в отрыве от границ Украины как то стремно..это нечто и ничто ОРЛДО не субьект международного права и никогда им не станет.. Путин хочет везде оставлять НЕДО типа Абхазия и ПМР.. нет границ нет выборов.. с таким бы успехом провести выборы может плаенетоход на Марсе и что как те выборы присобачитьк любой стране на планете земля???!!!
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17.06.2021 09:10 Відповісти
Через некомпетентну позицію Володимира Зеленського і його команди президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін майже не обговорювали Україну під час зустрічі в Женеві.
Про це в ефірі "Прямого" заявив позафракційний народний депутат Гео Лерос.
"Здійснилося найгірше, що можна було очікувати. Розкрилася чергова некомпетентність керівництва країни. Якби у нас був сильний президент, сильна команда, яка оточує президента, то на цій зустрічі або по закінченню цієї зустрічі мінімум третина пресконференції була б присвячена Україні. З огляду на те, скільки разів піднімалося питання територіальної цілісності України, економічної допомоги Україні… При цьому тема України була порушена побіжно, як абсолютно незначуща тема", - сказав нардеп.
Лерос також звернув увагу на небажання керівництва США вести тісну співпрацю з Україною.
"Мене насторожує той факт, що фінансова підтримка України з боку США зменшилася в три рази при Зеленському. Радник Байдена, Джейкоб Салліван, сьогодні, якщо не помиляюся, п'ять разів говорив зі своїм колегою Дмитром Козаком. І при цьому один раз говорив з головою Офісу президента. У понеділок глава Офісу президента України намагався поговорити з Салліваном, але йому не відповіли на цей дзвінок. Про що це говорить? Що керівництво Америки сьогодні не готове - принаймні, воно показує це своїми діями - вести тісну співпрацю з керівництвом України", - зазначив політик.
Він також наголосив, що лише побіжна згадка України у перемовинах Байдена і Путіна є великим програшем президента Зеленського і його команди.
"Щодо підсумків цієї зустрічі та пресконференції. Мені важко трактувати якісь глобальні зміни для України. Адже тема територіальної цілісності не була сильно порушена, тема Криму теж не зачіпалася. Так само як і питання економічної допомоги Україні. Тема надання летальної зброї також не піднімалась. Ті важливі питання, які на сьогодні цікавили б Україну, не порушувалися. Я це прирівнюю до великого програшу Зеленського і його команди", - підкреслив депутат.
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17.06.2021 07:52 Відповісти
Поки на табуретці сидить шут гороховий, відношення до України таким і залишиться. Якщо не стане гіршим.
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17.06.2021 07:55 Відповісти
Гей Лерос для некоторьіх авторитет ?
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17.06.2021 08:21 Відповісти
ну, для д'єрмака і його ботів - ні. Я розумію...
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17.06.2021 08:27 Відповісти
для некоторых и криворогий шлимазл вовочка авторитет Це провал Путіна, - нардеп "Батьківщини" Соболєв про порушення теми вступу України в НАТО "мазком" під час саміту президентів РФ і США - Цензор.НЕТ 5806
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17.06.2021 09:07 Відповісти
Языком владеет - значит авторитет. Тут любых звездунов любят, особенно против Зеленского.
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17.06.2021 13:04 Відповісти
Я і не очікував від цієї зустрічі нічого більшого для України.
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17.06.2021 07:53 Відповісти
Сергію, тобі не соромно?
Розумна людина, а досі в ювт(((
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17.06.2021 07:53 Відповісти
Чому йому має бути соромно?
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17.06.2021 07:57 Відповісти
Це провал Путіна, - нардеп "Батьківщини" Соболєв про порушення теми вступу України в НАТО "мазком" під час саміту президентів РФ і США - Цензор.НЕТ 8621

Парвьош його за наїзд на бабу Юлю?
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17.06.2021 08:01 Відповісти
В товариша "в" замість "разом". Була б вся Україна разом з ними, їй не було б так погано, як разом з Януковичем, Порошенком і Зеленським.
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17.06.2021 08:55 Відповісти
у нас тут ермак окопался в оп. а они про НАТО...
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17.06.2021 07:54 Відповісти
Он мечтает дожить век на пенсии в бункере с Шойгу напару
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17.06.2021 07:55 Відповісти
І пдч нам дали, і заявка на розгляді... Дивуюсь чому ми ще не в НАТО.
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17.06.2021 07:57 Відповісти
Байден, де моя НАТА?Це провал Путіна, - нардеп "Батьківщини" Соболєв про порушення теми вступу України в НАТО "мазком" під час саміту президентів РФ і США - Цензор.НЕТ 3204
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17.06.2021 08:05 Відповісти
Це провал Путіна, - нардеп "Батьківщини" Соболєв про порушення теми вступу України в НАТО "мазком" під час саміту президентів РФ і США - Цензор.НЕТ 6419
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17.06.2021 08:13 Відповісти
Столберг - гігант ... Самому на плече руку поклав поблажливо.
Чи друзі з дитинства ??
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17.06.2021 10:29 Відповісти
С клоуном, нас никогда и нигде не поймут и не примут, даже такими какими мы есть, а не такими как мы будем, хорошими. Потому-то его и обирали живущие в Украине россияне и те, которым по фигу эта страна. Не этого ли добивался Путин?
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17.06.2021 08:12 Відповісти
Зєлю привів Петро і цьому факту є багато підтверджень. Одне з них - за 2020й Петро став вдвічі багатшим. Отакі вони два "суперники"
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17.06.2021 08:59 Відповісти
и еще...кто-то ведь подписал эти ******** минские соглашения!....они же не с космоса к нам упали.
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17.06.2021 09:05 Відповісти
Януковича привела юля и этому неоспоримому факту есть много подтверждений. Одно из них-юля стала богаче во много раз. Как тебе такое вань? А если еще представить(чисто гипотетически конечно),что я не только голосовал за это даунбасское быдло,но и топил тут на форуме и бегал по антимайданам за партию рыгионов,то мои обвинения вообще приобретают окраску полной шизофрении. Правда? Вот таким дебилом ты выглядишь сегодня сулима. Полным дебилом.
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17.06.2021 09:50 Відповісти
В нас клоуни безперервно "правлять" з 91 року. Їхні поводирі усіх зусиль доклали, аби до керма не прийшли справжні лідери з яйцями і планами OL:MAR&ifdim=world&tstart=575154000000&tend=1521842400000&hl=uk&dl=uk&ind=false" target="_BLANK">виводу з дупи усієї країни, а не купки поводирів-олігархів.
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17.06.2021 09:13 Відповісти
Справжні лідери - це ті, що на трибуні майдану стояли? Так приходили ж. Справжні революціонери, народні обранці. Чи знову то були не вони? А хто ж тоді вони?
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17.06.2021 22:39 Відповісти
Спитай поводирів - кого вони ні за яких умов не допустять до керма. І будь певен, мафія у визначенні своїх смертних ворогів ніколи не помиляється.
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18.06.2021 00:09 Відповісти
Може й так. Але я щось в нашій країні смертних ворогів мафії не бачу абсолютно...
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18.06.2021 20:10 Відповісти
А мафія бачить, бо має неспростовні підстави.
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19.06.2021 00:13 Відповісти
Соболев сделал обьективньій анализ переговоров в Женеве , на мой взгляд - правильньій .
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17.06.2021 08:23 Відповісти
Якщо підсумки сформулювати дипломатично, то: "президенти «просто обмінялись поглядами на ситуацію»". Спільних тез просто не було - тому Путін на пресконференції озвучував звичну агресивну маячню Кремля і відхрещувався від обвинувачень (котрі Байден потім не полінувався озвучити ще раз, чітко й голосно - з вказівкою «я уважно послухав виступ пана Путіна»). Це все озвучував очевидно невдоволений і втомлений, добряче пожований Путін - однозначно після розмови в Гельсінкі з Трампом він виглядав бадьоріше, веселіше і впевненіше.
Байден же, «старий і немічний» за версією кремлівської пропаганди, за підсумками розмови обрав образ Бонда. Джеймса Бонда.
Найбільш показові цитати:
• «США показали світу «ми повернулись, ми стоїмо пліч-о-пліч з нашими союзниками».
• «Мине 6 місяців - ми подивимось, як тут в нас все відбувається».
• «За 3-6 місяців ми подивимось, чи ми підійшли ближче до засадничих переговорів про стратегію відносин».
• «Якщо це станеться [смерть Навального] наслідки будуть спустошливі і руйнівні для Росії».
• «Якщо вони порушать засадничі норми, ми відповімо. У кіберпросторі так само».
• «Я не гадаю, що він шукає холодної війни зі США».
• «Він підозрює, що ми готові змістити його від влади».
• «Ні, погроз не було».
Байден також не відмовив собі в скромному задоволенні трохи пожартувати у відповідь на дивні й криві «жарти» Путіна в інтерв'ю NBC: «Знаєте, це [невизнання міжнародних норм Путіним і РФ] не настільки задовільна відповідь як, наприклад, «БАЙДЕН СКАЗАВ, ЩО ВІН ВТОРГНЕТЬСЯ ДО РОСІЇ». Жартую, звісно».
Тобто, Байден всіма доступними інструментами - вербальними і невербальними - продемонстрував, що розмова з Путіним обмежилась озвученням (за допомоги міністра оборони США, держсекретаря Блінкена і міністра іноземних справ) переліку претензій Путіну і переліку проблемних питань, на які відповіді Америка досі не отримала.
Серед них, до речі, той момент, що раптова активність Росії в Арктиці таки муляє США і Байден очікує, що це припиниться в найкоротші терміни (а Путін неймовірно гордий тим, що вліз туди з власними промисловими і військовими планами... Судячи з сьогоднішнього, бути гордим йому лишилось недовго).
Плюс прямо і однозначно зазначив: про реальну розмову з Путіним, - «засадничі переговори», як він це назвав, - йтиметься не раніше як за 3-6 місяців. І то - тільки якщо Путін за цей час доведе, що з ним є про що говорити. Тобто, виконає вимоги США хоча би за найгострішими для Білого дому напрямками.

І риторика Байдена однозначно була «риторикою яструба».
Тобто, його позиція безкомпромісна і в міру агресивна - про «холодну війну», «погрози», «зміщення з посади» і «напад на Росію» - просто так, на такому рівні, ніхто не жартує.
Відсилку до «чимдалі агресивнішої позиції Китаю, котрий планує стати найбільшою економікою і найбільшою військовою силою на планеті, вздовж багатьох тисяч кілометрів кордонів з Росією» цілком можна потрактувати як зазначення базового вектору: з проблемною, злобною Росією, ніхто морочитись не планує - США розрулить тут все жорстко і мимохідь, зосереджуючись на серйознішому супернику.
--
В застосунку до нас, висновки також лишаються незмінними: такому «яструбиному» Байдену байдужа «розмови на користь бідних» Зеленського про те, як він старається і які добрі наміри має.
Не буде конкретних результатів там, де цього вимагає Білий дім - не буде ніякої допомоги, ПДЧ НАТО, абощо.
Аванси скінчились.
О.Голобуцький
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17.06.2021 08:39 Відповісти
... Судячи з сьогоднішнього, бути гордим йому лишилось недовго)...

Отут Голобуцький дає маху. Пиха кремлівського вождя прямопропорційна ціні нафти на світовому ринку, яка з кінця квітня минулого року зросла у 4,5 рази та пре далі тим же темпом.
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17.06.2021 09:03 Відповісти
Так Бубочка й не став президентом України. І вже не стане. Це була едина можливість. Другої зустрічі Байдена з Вовою Пу за каденції Зеро вже не буде. Те шо сидить на Банковій - Кловун який дума шо воно президент.
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17.06.2021 08:43 Відповісти
Як би люди Зєлю не називали, а він дуже фаховий і талановитий ліквідатор України. Але йому в цьому допомагають всі українці своїм скигленням. Може тому, що ініциативних українців ще до Зєлі фахово і талановито утілізовали на Донбасі
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17.06.2021 09:03 Відповісти
Справжні українські керманичі - олігархат - не мали в 19 році іншого кандидата на роль чергового ТВО керівника країни, окрім Зеленського. Інакше б в них "пропало всьо!" і дуже швидко. А так отримали ще кілька років агонії напівтрупа, з якого смокчуть три десятиліття.
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17.06.2021 09:19 Відповісти
Вони діяли по настрою народу. Був запит на "нові обличчя" - вони просунули Зеленського. Вакарчук, до речі, думаю, теж розглядався, але він, я так розумію, не погодився.
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17.06.2021 09:26 Відповісти
Вони завжди діють по настрою народу. Тільки перед тим його повністю формують своїм зомбоящиком і армією ботів та продажних "аналітиків".
Вакарчук задорого просувався Пінчуком, але не потягнув. А Зеленському знадобився лише 95 квартал для перемоги.
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17.06.2021 10:38 Відповісти
95-й квартал і їх продукція це ціла політтехнологія для приведення Зєлі до влади. Тим більш, що більшу частину свого продукту вони створили в московських павільонах. Але чого б коштувала ця технологія, якщо б українці вже восени 2019го швиденько визначились з нормальним кандидатом і пішли б на дострокові? А не скиглили два роки? Бо вже тоді стало зрозуміло - хто такий Зєля і навіщо він прийшов.
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17.06.2021 10:53 Відповісти
В тому і справа, що не зрозумів наш народ і не зрозуміє, перебуваючи під безперервним впливом мафіозного зомбоящика.
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17.06.2021 11:04 Відповісти
сулима сам голосував за земразь та активно агітував за нього, а зараз намагається клеїти дурня. каже "я не я, голосувала не моя".
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17.06.2021 11:11 Відповісти
Продажний троль! Я і зараз за Зєлю проголосую, якщо він з Мародером вийде у другий! Сподіваюсь цього не станеться і я зроблю все, щоб ці двоє опинились в політичному смітнику.
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17.06.2021 11:31 Відповісти
"95-й квартал і їхня продукція це ціла політтехнологія до приведення зелі до влади".
А ти очевидний приклад її споживача.
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17.06.2021 11:46 Відповісти
Оно искренне не понимает,почему люди не поддерживают его глупость.Потому что настолько туп,что даже не понимает,насколько он туп и какую глупость несет. Полностью управляемые телевизором гельминты.
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17.06.2021 12:27 Відповісти
Вань,не надо представляться перед каждым постом.Все и так зают что ты Це провал Путіна, - нардеп "Батьківщини" Соболєв про порушення теми вступу України в НАТО "мазком" під час саміту президентів РФ і США - Цензор.НЕТ 4157
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17.06.2021 13:27 Відповісти
"Клеють" дурнів, а насправді ними є насправді ті, хто не розуміє фундаментальної речі - усі наші колишні президенти, як і теперішній, були і є ставлениками олігархічної мафії. Лише безпечних і корисних для себе висуванців вона весь час успішно нам ********** усіма своїми ресурсами. І потім тішиться організованою нею бійкою між таборами зомбованого електорату та продовжує пограбунок держави.
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17.06.2021 13:43 Відповісти
На жаль, 27% "правильних" цього не розуміють, до сих пір топлять за свого ідола...
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17.06.2021 22:43 Відповісти
На жаль їх величезна більшість, взагалі майже ніхто цієї істини не усвідомлює.
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18.06.2021 00:14 Відповісти
Остались такие как ты-агитировавшие за зеленского,голосовавшиеи за зеленского,но упорно не желающие признавать свою вину в этом и всячески пытающиеся снять с себя за это любую ответственность. И предьявляющие претензии исключительно к тем,кто был против избрания этой куклы каломойши и хоть что то делал,что бы этого не произошло. Никаких правильных выводов из этой ситуации вы не способны сделать. Никаких действий,направленных на исправление своей ошибки не предпринимаете и не будете предпринимать. Поэтому Украина будет находиться там,куда вы привели Ее по своему скудоумию.
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17.06.2021 09:30 Відповісти
Чому на вашу ботоферму Пєці з 10 000 платних тролів не знайшлось ЖОДНОГО, хто б хоч раз за два роки написав в мережах "Зєлю геть і дострокові"? А лише ділили українців на зебілів і мародерів своїми постійними кривляннями - "їжте, що обрали". І продажні мародери у вас завжди були кращими, ніж чесні, але дебільні зебіли.
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Нема ніяких зебілів і мародерів, продажний троль. Є українці, яким всім треба сильна, заможна і щаслива Україна. І вона буде такою.
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17.06.2021 11:26 Відповісти
"Чесні але дебільні зебіли".
Були ті кто голосував за "армію, мову, віру", та ті кто голосував за "Украина это страна порноактриса готовая принять и спереди и сзади в неограниченных количествах". Ти свій вибір зробив.
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17.06.2021 11:58 Відповісти
А что меняет слова,,непродажного тролля,, вани сулимы,,дострокови,,? Что они меняют в повестке сегодняшних проблемм Украины? Что они меняют для власти воров , идиотов поклонников о**вшей хуцпы,,которых ты лично привел к власти по скудоумию? Ответ подсказать,или сам догадаешься? НИЧЕГО!. От слова совсем. Зачем повторять порожняковую тупость тобой штампуемую? Почему ты решил,что люди обязаны повторять и поддерживать твою глупость? Почему ты лично позволяешь себе называть всех,кто не поддерживает твой детсадовский маразм с придуманными тобой хотелками,,платными троллями,, не приводя ни малейших фактов? Почему ты вообще решил,что тебе лично кто то что то должен? Ты тупорылая совковая гнида,сделавшая своей стране не просто большую каку, а ставящая существование Украины под вопросом, а пытающее сьехать с ответственности за это ЛЮБЫМИ способами--лгать,лжесведетельствовать, и перекручивать факты и события как тебе выгодно.Ты боишься правды и выкручиывешься любыми способами от ответсятвенности за свои действия.. Ты хуже ваты ваня. И учитывая это,твои претензии к другим людям не просто тупые---они и есть хуцпа(вкрай о***шая наглость).И в твоей формуле,,продажні мародери у вас завжди були кращими, ніж чесні, але дебільні зебіли.,, у тебя нет умных и любящих Украину украинцев,потому что ты такой же как и твой выбор--никчемный тупорылый ни в чем не разбирающийся идиот,но любящий свою дорогую сраку и только о ней заботящийся гельминт без рода и племени.
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17.06.2021 12:01 Відповісти
И Сильная,Независимая и Счастливая Украина,ванюша, будет когда такие как ты научатся ДЕЛАТЬ ВЫБОР СВОИМ УМОМ,НЕСТИ ЗА НЕГО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ГЛАВНОЕ-ИМЕТЬ ЖЕЛАНИЕ ИСПРАВИТЬ СВОИ ОШИБКИ. Ждать от тебя такого не приходится по многим причинам. Остается ждать,пока вы,совковые социалистические халявщики,заботящиеся только о своей сраки и рефлексирующие только на халяву,ищущие не возможности и направления развития,а ищущие ,,доброго начальника,, который решит все ваши меркантильные интересы ,передохнете от старости.
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17.06.2021 12:15 Відповісти
Ух ти. Вам поміняли тариф? Почали платити за об'єм? Це провал Путіна, - нардеп "Батьківщини" Соболєв про порушення теми вступу України в НАТО "мазком" під час саміту президентів РФ і США - Цензор.НЕТ 2887
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17.06.2021 12:26 Відповісти
Ты требуешь к себе уважения откровенно и привселюдно плюя в искренность?Ты просто конченная безнадежная мразь.
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17.06.2021 12:30 Відповісти
Тобто ти голосував та агітував за дуже фахового і таланавитого ліквідатора України.
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17.06.2021 11:06 Відповісти
Я за вашого Мародера не голосував. Я голосував за Зєлю, який, нажаль, виявивсь таким самим мародером.
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17.06.2021 11:28 Відповісти
Та в разі виборів знову будешь голосувати за земразь. Ти сам писав.
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17.06.2021 11:47 Відповісти
С другой стороны есть в этом и свой плюс--все видят какие мрази поддерживают тимошонку. ЕЕ путь на свалку истории уже предопределен.И сулима приближвет етот день лучше и эффективней платных ботов.
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17.06.2021 12:52 Відповісти
Саме так.
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17.06.2021 13:12 Відповісти
Що це за дурня? По-вашему президента України призначають на зустрічі Байдена з Вовою Пу?
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17.06.2021 09:17 Відповісти
Как же нам всем хочется, что бы ***** провалилось!
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17.06.2021 08:48 Відповісти
На мой взгляд Байден пытается понять всех, а Пуйло обвиняет всех!
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17.06.2021 09:23 Відповісти
При всем уважении к Соболеву , но где он увидел провал ***** , пока есть провал администрации президента США , уже ***** ,как бы и не убийца , участвует в международных встречах . Я уже писал или у Байдена есть козыри в рукове или они настолько ссут Китая , что хотят заручиться поддержкой ***** 🤦🤔 . Хотя все известно чего стоят договора заключённые с русней 😠
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17.06.2021 09:24 Відповісти
думаю, что все наши годы следовало поменьше деклараций, что мы идем в нато и ес, а делать активно движение туда по сути. А именно - бороться против коррупции, олигархии, вооружаться в стиле нато. А то политики только спекуляциями на этом занимались и дурили народ, а сами крали крали крали.
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17.06.2021 09:38 Відповісти
Если бы наши политики так себя вели, мы споойненько были бы уже в ес и нато.
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17.06.2021 09:44 Відповісти
и уровень жизни у нас был бы не хуже чем в Польше.
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17.06.2021 09:46 Відповісти
"Боротися" з корупцією це улюблена справа ставлеників олігархату. На одну каденцію чергового Фунта цієї роботи цілком вистачає. А далі до тієї ж справи долучають іншого.
Корупцію можна лише нокаутувати одним ударом ліквідацією одвічного джерела - олігархічної мафії. І ніяк інакше. Але вона про це чудово поінформована і три десятиліття докладає усіх зусиль, аби окрім Фунтів населення нікого до влади не приводило.
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17.06.2021 10:50 Відповісти
Це провал Путіна, - нардеп "Батьківщини" Соболєв про порушення теми вступу України в НАТО "мазком" під час саміту президентів РФ і США - Цензор.НЕТ 7859
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17.06.2021 10:56 Відповісти
Никакого провала не вижу. Путин сказал главное о Минских договорняках. А мы не сказали самого главного: мы не назвали эти договорняки предательством. Теперь Байден будет настаивать на том чтобы представители Лугандона побыстрее попали в ВР, а ВР произвела соответстующие изменения в Конституции.
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17.06.2021 10:57 Відповісти
Точно: "Провал". Украина же в НАТО. А, нет: только ПДЧ получила. А, нет: пообещали ПДЧ в кам-то там году. А, нет, сказали: "не на часі". Короче, какая разница. Я сказал: провал, значит - провал.
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17.06.2021 11:28 Відповісти
Да ,под словом " мазок" можно понять что угодно.. К примеру " А какое ваше собачье дело, до вступления Украины в НАТО".
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17.06.2021 13:29 Відповісти
 
 