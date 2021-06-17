Це провал Путіна, - нардеп "Батьківщини" Соболєв про порушення теми вступу України в НАТО "мазком" під час саміту президентів РФ і США

Непряме порушення теми вступу України в НАТО на саміті президентів Росії та США є провалом Володимира Путіна на переговорах із Джо Байденом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, таку думку висловив заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв.

"Я розглядаю це як провал Путіна на цих переговорах. Оскільки якщо раніше, коли тільки намагалися хоча б якийсь натяк робити щодо можливого членства України в НАТО, надання Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ), Російська Федерація завжди реагувала мало не з використанням нецензурної лексики", - заявив Соболєв.

Він також нагадав, що напередодні цієї зустрічі президент США вперше заявив про те, що питання членства України в НАТО є абсолютно доцільним навіть в умовах окупації частини території держави Російською Федерацією.

"Це прорив, якого не було ніколи раніше. Навпаки - часто було багато спекуляцій з приводу того, чи може Україна бути членом НАТО в майбутньому, якщо частина її території окупована Росією. Водночас Байден заявив про те, що здійснити це (вступ України в НАТО. - Ред.) зараз не дозволяє не російська окупація, а, на жаль, те, що боротьба з корупцією в нашій державі не на достатньому рівні", - наголосив Соболєв.

Парламентар також вважає, що відсутність заяв Байдена в середу з приводу України, крім як про підтримку територіальної цілісності України з боку США, може свідчити про те, що "позиція Америки незмінна, але поінформувати громадськість про суттєвий прорив поки що неможливо".

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"Саме тому ключовим і був цей посил. Але думаю, навряд чи хтось очікував, що така зустріч може бути проривною в такому скрутному питанні, яким є окупація Російською Федерацією частини території України і, відповідно, звільнення цієї території", - сказав політик.

Водночас, коментуючи заяву Путіна про те, що РФ не планує брати жодних додаткових зобов'язань, що стосуються України, крім "допомоги" в реалізації Мінських угод для врегулювання конфлікту на сході України, заступник голови "Батьківщини" зазначив, що Росія є стороною їхнього виконання, а тому "спроби російського президента відсторонитися і назвати себе таким собі спостерігачем за процесом, контролером за тим, що відбувається, марні".

"На жаль, ні з пресконференції Путіна, ні з пресконференції Байдена не зрозуміло, що кожна зі сторін мала на увазі під виконанням Мінських угод. Розбіжності залишаються. У трактуванні Російської Федерації: спочатку - вибори, потім - кордон, а в трактуванні і України, і Сполучених Штатів: спочатку - кордон, потім - демократичні вибори", - уточнив він.

На думку Соболєва, дуже важливим є і те, що ці переговори відбулися не у форматі "віч-на-віч".

"Ми бачили команду, з якою приїхав президент США, і тих, кого привіз Путін на цю зустріч. Тому тут не може бути трактувань, з огляду лишена те, що це були якісь закриті, келійні переговори. Їхніх свідків - достатньо. Що насправді було на цих переговорах, як вони відбувалися, які фрази звучали, в якій тональності, з якими поглядами, - це може знати тільки обмежене коло осіб, які були присутні там. Можливо, через кілька років, може раніше, вони розкажуть про це у своїх спогадах", - пояснив нардеп.

Крім того, парламентар переконаний, що саміт президентів Росії і США навряд чи міг би докорінно змінити відносини між двома державами, як і значним чином вплинути на питання, що стосуються контролю за використанням ядерної зброї та світової безпеки загалом.

"Якщо розглядати сухий залишок, тобто те, про що можна говорити, як про вирішене питання, - це відновлення в повному обсязі роботи послів і посольств як Сполучених Штатів у Росії, так і російських у США", - додав він.