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Вісім підлітків госпіталізували після отруєння невідомою речовиною в гуртожитку коледжу в Івано-Франківську. Троє з них у важкому стані, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Події

Вісім підлітків госпіталізували після отруєння невідомою речовиною в гуртожитку коледжу в Івано-Франківську. Троє з них у важкому стані, - ДСНС

У ніч на четвер в Івано-Франківську в гуртожитку "Івано-Франківського державного коледжу технологій та бізнесу" через отруєння невідомою речовиною, попередньо природним газом, у важкому і середньої тяжкості стані були госпіталізовані 8 учнів навчального закладу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДСНС.

"17 червня о 00:25 у м. Івано-Франківськ по вул. Коновальця, 142 в чотириповерховій будівлі гуртожитку "Івано-Франківського державного коледжу технологій та бізнесу", а також у 4 багатоповерхових житлових будинках по вул. Петлюри, 23, 25, вул. Коновальця, 144, 146 відчувався сторонній різкий запах невідомої речовини (попередньо схожий на природній газ). Внаслідок події постраждало 8 підлітків (2004 та 2005 р.н.) з гуртожитку коледжу, яких госпіталізовано до лікарні (3 особи у важкому стані та 5 осіб у стані середнього ступеня важкості, загрози життю немає)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що аварійною бригадою Управління газового господарства АТ "Івано-Франківськгаз" проведено обстеження будинків, ГРП та прилеглої території, витоку природного газу не виявлено, а також Івано-Франківським обласним лабораторним центром МОЗ України проведено заміри повітря, небезпечних речовин не виявлено.

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Всього залучалося 36 осіб та 11 од. техніки, з них від ДСНС 23 особи та 6 од. техніки.

"Станом на 7:00 17 червня різкого запаху в повітрі невідомої речовини не відчувається", - йдеться в повідомленні.

Автор: Наталя Джума
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Там нету случайно собора с воооот таким шпилем? а то мало ли куда Петров с Бошировым решат отправиться пошпили, то есть смотреть на шпили Восемь подростков госпитализировали после отравления неизвестным веществом в общежитии колледжа в Ивано-Франковске. Трое из них в тяжелом состоянии, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 6317
блин - если ощущался запах на такой территории где куча народа и никто не решил закурить, но даже до отравления дошло, то может это отравившиеся что-то.... исследовали?
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17.06.2021 08:13 Відповісти
Вісім підлітків госпіталізували після отруєння невідомою речовиною в гуртожитку коледжу в Івано-Франківську. Троє з них у важкому стані, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7216
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17.06.2021 08:22 Відповісти
петлер, а ты вообще то видел новость как в Китае газ рванул? целую улицу снесло
так что петлер, эта картинка - именно для тебя, патлер.
ты наверное только заголовок читал, потлер?
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17.06.2021 08:40 Відповісти
а гадость пьют из экономии хоть по утрам но на свои
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17.06.2021 09:18 Відповісти
Новичок 100%. рука кримля в общаге Ив-Фр.
Травят патриотов.
Долой злочынну владу.
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17.06.2021 14:24 Відповісти
 
 