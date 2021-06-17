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В Україні за добу від COVID-19 померли 55 осіб, зафіксовано 1188 нових випадків зараження, 4682 людини одужали

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В Україні за добу від COVID-19 померли 55 осіб, зафіксовано 1188 нових випадків зараження, 4682 людини одужали

В Україні зафіксовано 1188 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 16 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"17 червня 2021 року в Україні зафіксовано 1188 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них - 62 дитини та 6 медпрацівників.

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 55 осіб, зафіксовано 1188 нових випадків зараження, 4682 людини одужали 01 госпіталізовано – 601 особу;

В Україні за добу від COVID-19 померли 55 осіб, зафіксовано 1188 нових випадків зараження, 4682 людини одужали 01 летальних випадків – 55;

В Україні за добу від COVID-19 померли 55 осіб, зафіксовано 1188 нових випадків зараження, 4682 людини одужали 01 одужало – 4682 особи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від сьогодні вся Україна переходить у "зелену" зону карантину

За добу протестовано:

В Україні за добу від COVID-19 померли 55 осіб, зафіксовано 1188 нових випадків зараження, 4682 людини одужали 04 методом ПЛР – 27 036 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 55 осіб, зафіксовано 1188 нових випадків зараження, 4682 людини одужали 04 методом ІФА – 10 538 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 55 осіб, зафіксовано 1188 нових випадків зараження, 4682 людини одужали 04 експрес-тестами – 17 722 особи.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 55 осіб, зафіксовано 1188 нових випадків зараження, 4682 людини одужали 07 захворіло – 2 227 225 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 55 осіб, зафіксовано 1188 нових випадків зараження, 4682 людини одужали 07 одужало – 2 145 660 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 55 осіб, зафіксовано 1188 нових випадків зараження, 4682 людини одужали 07 летальних випадків – 51 902;

В Україні за добу від COVID-19 померли 55 осіб, зафіксовано 1188 нових випадків зараження, 4682 людини одужали 07 проведено ПЛР-тестувань – 10 603 856.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (251), Харківській (96), Дніпропетровській (78), Київській (60) та Запорізькій (58) областях", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 55 осіб, зафіксовано 1188 нових випадків зараження, 4682 людини одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 55 осіб, зафіксовано 1188 нових випадків зараження, 4682 людини одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 55 осіб, зафіксовано 1188 нових випадків зараження, 4682 людини одужали 13
В Україні за добу від COVID-19 померли 55 осіб, зафіксовано 1188 нових випадків зараження, 4682 людини одужали 14

Автор: Наталя Джума
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Фактически болеет на данный момент 30 тысяч человек. По сравнению с февралём, когда количество больных было 450 тысяч человек.
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17.06.2021 08:53 Відповісти
Судя по всей ситуации с ковидом за все 1,5 года эпидемии природный иммунитет украинцев существенно сильнее, чем западноевропейский:


в Украине массовая вакцинация фактически не состоялась(вакцинировано все лишь 4 % наличного населения), но реальное снижение уровня эпидемии в Украине столь же огромное, как и в Германии, где процент массовой вакцинирования населения в 20 раз больше, чем украинский.

Так что, Украина выжила и преодолела эпидемию просто за счёт более сильного природного иммунитета: мои знакомые с Черниговщины пишут, что они, соблюдая санитарные нормы и дистанции, уже вовсю загорают на берегах Десны.
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17.06.2021 09:19 Відповісти
 
 