В Україні за добу від COVID-19 померли 55 осіб, зафіксовано 1188 нових випадків зараження, 4682 людини одужали

В Україні зафіксовано 1188 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 16 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"17 червня 2021 року в Україні зафіксовано 1188 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них - 62 дитини та 6 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 601 особу;

летальних випадків – 55;

одужало – 4682 особи.

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За добу протестовано:

методом ПЛР – 27 036 осіб,

методом ІФА – 10 538 осіб,

експрес-тестами – 17 722 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 227 225 осіб;

одужало – 2 145 660 осіб;

летальних випадків – 51 902;

проведено ПЛР-тестувань – 10 603 856.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (251), Харківській (96), Дніпропетровській (78), Київській (60) та Запорізькій (58) областях", - розповіли в МОЗ.











