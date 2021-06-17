В Україні за добу від COVID-19 померли 55 осіб, зафіксовано 1188 нових випадків зараження, 4682 людини одужали
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В Україні зафіксовано 1188 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 16 червня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"17 червня 2021 року в Україні зафіксовано 1188 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них - 62 дитини та 6 медпрацівників.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 601 особу;
летальних випадків – 55;
одужало – 4682 особи.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 27 036 осіб,
методом ІФА – 10 538 осіб,
експрес-тестами – 17 722 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 227 225 осіб;
одужало – 2 145 660 осіб;
летальних випадків – 51 902;
проведено ПЛР-тестувань – 10 603 856.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (251), Харківській (96), Дніпропетровській (78), Київській (60) та Запорізькій (58) областях", - розповіли в МОЗ.
Будь ласка, зачекайте...
в Украине массовая вакцинация фактически не состоялась(вакцинировано все лишь 4 % наличного населения), но реальное снижение уровня эпидемии в Украине столь же огромное, как и в Германии, где процент массовой вакцинирования населения в 20 раз больше, чем украинский.
Так что, Украина выжила и преодолела эпидемию просто за счёт более сильного природного иммунитета: мои знакомые с Черниговщины пишут, что они, соблюдая санитарные нормы и дистанции, уже вовсю загорают на берегах Десны.