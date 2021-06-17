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РФ і США спробують усунути проблеми в роботі диппредставництв. Посол Салліван повертається до Москви, Антонов - до Вашингтона, - Держдеп

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

РФ і США спробують усунути проблеми в роботі диппредставництв. Посол Салліван повертається до Москви, Антонов - до Вашингтона, - Держдеп

Росія і США на саміті в Женеві домовилися попрацювати над вирішенням проблем, що заважають нормальній роботі посольств двох країн.

Про це повідомив високопоставлений представник адміністрації США журналістам за підсумками саміту між президентами США і Росії. Текст брифінгу розповсюдив Держдепартамент, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми домовилися про важливість повернення наших послів у свої столиці, і посол Салліван, який перебуває тут, сподіваюся, вже зібрав свою валізу і готуватиметься повернутися до Москви, а посол Антонов повернеться до Вашингтона. І в ширшому плані - подивитися, чи зможемо ми впоратися з проблемами, з якими ми стикаємося при підтримці наших дипломатичних місій. Тож є домовленість попрацювати над цим", - зазначив представник Держдепу.

Як повідомлялося, саміт між президентом США Джо Байденом і російським лідером Володимиром Путіним відбувся 16 червня в Женеві.

Також читайте: Байден і Путін побачили перспективу поліпшення відносин між США і Росією

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
А гонору у Джо было. Был, да весь вышел.
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17.06.2021 08:54
+5
дед доказал, что деменция это сила, против которой нет методов.
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17.06.2021 09:57
+4
Де добившись ничего, Байден тупо зашкварил себя встречей с плешивым подонком
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17.06.2021 09:04
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А гонору у Джо было. Был, да весь вышел.
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17.06.2021 08:54 Відповісти
Соблюдение строго своих интересов.
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17.06.2021 09:00 Відповісти
Де добившись ничего, Байден тупо зашкварил себя встречей с плешивым подонком
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17.06.2021 09:04 Відповісти
Следующий шагом будет признание Крыма за мордором.
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17.06.2021 09:04 Відповісти
Не будет
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17.06.2021 09:39 Відповісти
Лет 5-7 голову покрутят ещё Украине и признают.Заскринь.
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17.06.2021 09:42 Відповісти
Зачем ? Какой для них смысл в этом ? Они аннексию совком Прибалтики не признавали 50 лет. А потом и совка не стало. Так и с Крымом будет.
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17.06.2021 10:36 Відповісти
Не знаю,что он им там показывает,кожу с себя снимает,или "махи" свои демонстрирует,но после встречи с ним,все садятся на пятую точку.
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17.06.2021 10:44 Відповісти
дед доказал, что деменция это сила, против которой нет методов.
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17.06.2021 09:57 Відповісти
Знову перезагрузка відносин? А де велика червона кропку, яку натискали всі американські президенти, а терорист путін як робив, так і робить свої справи, тільки ще більше завзятіше. Головне більше бомбити, тягати вздовж кордону свій металолом в орків і поступки будуть. І ще головне, за те все, що натворила мавпа із мокшинських боліт будуть платити америтканці і європейці.
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17.06.2021 11:21 Відповісти
Я не пойму что от Байдена хотят? Расстрелять, что ли Путина или пойти на него войной.
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31.07.2021 09:43 Відповісти
 
 