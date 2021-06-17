За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 76 538 осіб, загалом - 1 594 083, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
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В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 313 604 особи.
Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.
"76 538 людей щеплено проти COVID-19 за добу 16 червня 2021 року. Одну дозу отримали 50 818 людей, повністю імунізовані - 25 720 людей.
Протягом доби працювали: 679 мобільних бригад, 933 пункти щеплення.
Станом на 15 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 702 205 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 594 083 особи, з них отримали 1 дозу – 1 594 081 людина, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 313 604 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 1 907 685 щеплень", - розповіли в МОЗ.
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Гонта Київський
показати весь коментар17.06.2021 09:21 Відповісти Мені подобається 0
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