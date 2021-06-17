Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 177,8 млн, число жертв - понад 3,8 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 17 червня у світі зареєстрували 397 964 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 9 462 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 177 816 856 випадків інфікування, з них 397 964 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 848 940 осіб, з них 9 462 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 162,3 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Туреччина.

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Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 49-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 8-му, за летальними випадками - 18-ту і 3-тю позицію відповідно.