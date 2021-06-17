Трамп про зустріч Байдена й Путіна: "Ми поступилися сценою Росії і нічого не отримали"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Експрезидент США Дональд Трамп за підсумками зустрічі американського лідера Джо Байдена і його російського колеги Володимира Путіна заявив, що це був "хороший день для Росії"
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лента.ру, про це він розповів в інтерв'ю Fox News
За словами Байдена, Вашингтон нічого не отримав від цих переговорів, але при цьому дав "сцену Росії". Трамп наголосив, що США не змогли зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2", що було дуже важливо.
"Гадаю, для Москви це був хороший день. Ми (США. - Ред.) поступилися сценою Росії і нічого не отримали", - поділився попередник Байдена.
Нагадаємо, президент США Джо Байден і президент РФ Володимир Путін зустрілися на віллі "Ла Гранж" у Женеві 16 червня.
Саміт тривав приблизно чотири години. Байден подарував президенту Росії пару спеціальних сонцезахисних окулярів-авіаторів, а російський президент - письмовий набір "Москва" з хохломським розписом.
Байден заявив Путіну про прихильність США суверенітету України, торкнувся теми Білорусі. Байден ухилився від відповіді, чи довіряє він Путіну, він сказав, що в разі, якщо російський опозиціонер Олексій Навальний помре у в'язниці, наслідки будуть руйнівними.
Будь ласка, зачекайте...
а если серьезно - думаю США и Байден лично получили наглядные доказательства невменяемости и неменяемости гопника из Питера...
Тобто, до цієї супер-пупер зустрічі вони їх не мали ?
Круто працюють.
Вам уже все сказали, озвучили і розжували, але більшості хочеться вірувати.
Як "патріот" втікач і потвора більше Вас не турбую.
що за настрій??? хіба я чим образив??? чи завинив?????
(де Ви таких слів нахватались)))))))
В киевский, удельный период и период централизованного Русского государства слово село имело несколько взаимосвязанных значений: «жилище, обитель, место пребывания»; «поселение» - как в общем значении (в Повести временных лет: «и бьраци не бываху в нихъ, но игрища межю селы, и схожахуся на игрища, на плясанья и на вся бѣсовьскыя пѣсни»[4]), так и противопоставляемое городу («И нача ставити по градомъ церкви и попы, и людие на кресщение приводити по всемъ градом и селомъ там же»[4]); «имение, владение, усадьба (с землей)»; также сохранялось древнее значение «поле, пашня»[5]. В Древней Руси селом также называлась отдельная часть княжеского или боярского поместья (соответствовавшая вилле в Империи Каролингов), управлявшаяся сельским старостой[6]. Село могло принадлежать не только князю («и есть село ея [ княгини Ольги ] Ольжичи и до сего дни»
Т.е. итоги "саммита" - Путин(тм) почти при своих, Байден несомненно озадачен, но готов к действию.
Странно, что украинских СМИ об этом молчок.
Рыжее чмо!
З чим погоджуюсь, так це з тим, що Конгрес завжди тримав Трампа на гачку прокурора Мюлєра. У Доні завжди над головою була сокира імпічмента. Крок вліво, крок вправо... Добили Трампа росіяни, які очолили погром Капітолія. Складно зараз робити якісь висновки, бо багато різних аспектів.
"Дурак учится на своих ошибках..."(с)
А тут: 22 лютого 2017 року між Nord Stream 2 AG і компанією Allseas уклали угоду щодо забезпечення потужностей для морського укладання труб газогону «Північний потік-2».
Date: January 20, 2017, 12:00 p.m. EST
Анонсували і проводили свій аналіз ситуації і обіцяли надати звіти з результатами. Чи не так ?
Ви ж стежите за новинами, тому в курсі.
Зустріч он з х**лом придумав і запропонував, готувався, щоб отримати 0 - результату.
І все нормально.
Але інша людина, по-Вашому, повинна була прийти на посаду і через місяць зразу все скасувати, що вже було підготовлено до неї.
Який різний підхід.
В реалі - 2 і трошки (з приходом зе-влади в Україні), хоча я не настоюю абсолютно.
Але потік не будувався останній рік. Ви кажете, що завдяки Данії, я читаю і чую, що завдяки-таки американським санкціям (першим). І що не вистачило часу, щоб юридично підготувати інший пакет для повної зупинки проекту.
Я знаю, що Ви дуже підтримуєте Байдена і абсолютно не збираюся переконувати ні Вас, ні Ваших однодумців. Час покаже, хоча висновки вже можна робити.
Я, власне, і відписала Вам, бо мене дратує необ*єктивний і відверто упереджений підхід (взагалі, не лише у суперечці щодо =кращого= президента Штатів для України, яка вилилася у війну з тими, хто не б*є поклони =козаку= і спокійно чи критично аналізує його слова та дії, що не є заборонени). Якщо людина хоче розібратися, вона повинна враховувати різні фактори і судити без емоцій.
Он, як пишуть, дав "животворящий" х**лу ще півроку на перевірку - і =перемога=. Так рік =діяльності та боротьби= з рашкою і пройде.
А тут хотіли, щоб з першого ж дня закрив потік.
Залишайтеся здорові.
Заглянули в очі Путлеру і прочитали, як відгризала паРаша від країн куски територій так і відгризатиме!
А от якби завалили над Данією літачок, який порушив простір, вірніше два літачки, як Туреччина, так зразу б і побачили мир в очах пуціка!Терпіли той Захід!
свічка@svecha62
На зустріч з Обамою в 2009 Путін спізнився на 40, а в 2012 - на 45 хвилин
Трамп чекав ***** 45 хв, Янукович в 2012 - 4 години, Меркель в 2014 - 4год.15 хв.
До Папи Римського спізнився на 1,5 години
До Королеви - на12 хв
Сьогодні ***** прибуло вчасно і ВПЕРШЕ 12 хвилин ЧЕКАЛО Байдена!
Теперь вместо статуса полностью **.нутого убийцы он получил статус вполне рукопожатого государственного мужа .
Мир сошёл с ума ...
пытается прорваться сам на сцену.
а рупь после прессухи байдена опять покатился вниз.вот жеж невезуха
Нужно исправить, хотя бы в украинских источниках (для начала).
Если нищего пригласить в клуб миллиардеров то он им станет?
Конечно же нет, он там будет объектом насмешек и упрёков.