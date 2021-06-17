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Байден (2335) путін (21449) саміт (611) Трамп (3137)

Трамп про зустріч Байдена й Путіна: "Ми поступилися сценою Росії і нічого не отримали"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Трамп про зустріч Байдена й Путіна:

Експрезидент США Дональд Трамп за підсумками зустрічі американського лідера Джо Байдена і його російського колеги Володимира Путіна заявив, що це був "хороший день для Росії"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лента.ру, про це він розповів в інтерв'ю Fox News

За словами Байдена, Вашингтон нічого не отримав від цих переговорів, але при цьому дав "сцену Росії". Трамп наголосив, що США не змогли зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2", що було дуже важливо.

"Гадаю, для Москви це був хороший день. Ми (США. - Ред.) поступилися сценою Росії і нічого не отримали", - поділився попередник Байдена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп - надзвичайна людина, талановита, яскрава. Байден "радикально відрізняється" від попередника, - Путін

Нагадаємо, президент США Джо Байден і президент РФ Володимир Путін зустрілися на віллі "Ла Гранж" у Женеві 16 червня.

Саміт тривав приблизно чотири години. Байден подарував президенту Росії пару спеціальних сонцезахисних окулярів-авіаторів, а російський президент - письмовий набір "Москва" з хохломським розписом.

Байден заявив Путіну про прихильність США суверенітету України, торкнувся теми Білорусі. Байден ухилився від відповіді, чи довіряє він Путіну, він сказав, що в разі, якщо російський опозиціонер Олексій Навальний помре у в'язниці, наслідки будуть руйнівними.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+23
Президент Байден получил письменный набор "Хохлома"... этого что мало?? )))))
а если серьезно - думаю США и Байден лично получили наглядные доказательства невменяемости и неменяемости гопника из Питера...
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17.06.2021 09:50
+17
А ти багато отримав від *****?
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17.06.2021 09:47
+11
Полностью прав.😔Встретился,чтоб лично принести извинения за "убийцу".
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17.06.2021 09:50
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А ти багато отримав від *****?
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17.06.2021 09:47 Відповісти
Трамп о встрече Байдена и Путина: "Мы уступили сцену России и ничего не получили" - Цензор.НЕТ 6377
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17.06.2021 09:53 Відповісти
обіцянку не оприлюднювати компромат - хіба це мало?
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17.06.2021 11:52 Відповісти
Трамп о встрече Байдена и Путина: "Мы уступили сцену России и ничего не получили" - Цензор.НЕТ 8129
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17.06.2021 09:48 Відповісти
Trump is Putin's dog !
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17.06.2021 10:10 Відповісти
Президент Байден получил письменный набор "Хохлома"... этого что мало?? )))))
а если серьезно - думаю США и Байден лично получили наглядные доказательства невменяемости и неменяемости гопника из Питера...
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17.06.2021 09:50 Відповісти
???
Тобто, до цієї супер-пупер зустрічі вони їх не мали ?
Круто працюють.
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17.06.2021 10:05 Відповісти
ну бачиш, Байден звичайно міг і не зустрічатись, а тупо валити підарашу і х..ла, але він хотів показати всім, що намагався цивілізовано домовитись, а х..ло як гопнік вискочив з переговорів і на понтах, щоб не подумали, що його там мордой по гавну возили, почав всяку дурню нести, ну це майже все,що він і вміє. Тому тепер побачимо, що буде робити далі Америка по відношенню до підараши і х..ло по відношенню до України, Америки,ЄС.
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17.06.2021 10:22 Відповісти
Good luck. Дивіться.

Вам уже все сказали, озвучили і розжували, але більшості хочеться вірувати.
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17.06.2021 10:25 Відповісти
хто сказав, хто озвучив і розжував, мене чужі розжовування і сказаз, це все їхні думки, що не мають жодного з1язку з реальністю, ти ще скажи політолухи і екзперди, не забуть разом відповідні документи прикласти, бо не повірю.
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17.06.2021 11:06 Відповісти
думаю - мав! але хотів сам перевірити (і вже остаточно впевнитися що таки раха хвора як і її сцарь всія ху*лостану)... я вже писав десь - що є такі люди, яким треба побачити все тільки на власні очі, щоб повірити... і це дуже класна риса характеру - прислухатися до порад а висновки робити тільки після особистої зустрічі і після слів опонента про результати зустрічі... зрівняти свої відчуття і правду тих слів)
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17.06.2021 15:22 Відповісти
ОК.
Як "патріот" втікач і потвора більше Вас не турбую.
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17.06.2021 16:00 Відповісти
нє-нє-нє...турбуйте, будь ласка....ну Ви що???
що за настрій??? хіба я чим образив??? чи завинив?????
(де Ви таких слів нахватались)))))))
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17.06.2021 16:06 Відповісти
Полностью прав.😔Встретился,чтоб лично принести извинения за "убийцу".
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17.06.2021 09:50 Відповісти
Зазирнуть пуйлу в очі - дорогого коштує...
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17.06.2021 09:55 Відповісти
тЮлька знає, аж хіхікала від радощі
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17.06.2021 10:24 Відповісти
Трохи політичного лікбезу для юлєфоба. Після майже трьох тижнів екстримальних морозів у Січні 2009го і повного відключення транзиту з Раші тиск газу в мережах почав падати. Була б невеличка аварія на газогоні реверсу і Україна перетворилась би на один великий "алчевськ", бо в Луганську морози тримались на мінус 30. Не було б газу, не було б світла, води, зв'язку, припинилась би будь яка логістика продовольча, паливна, всі служби, лікарні закриваються. Кількість жертв рахується мільонами. Так само потерпала і Європа. Тим більш, що в них нема газових сховищ. Але і Раша теж втрачала кожен день по мільярду доларів. Газ у свердловині не можна перекрити вентилем. Надмірний тиск в мережах скидали в факелах. Було декілька руйнівних аварій в Сибіру. Путєн називав недоговороздатною Україну, а Ющ забив на всі ці проблеми і поїхав кататись на лижах у повністю незалежний від газу Буковель. Вся відповідальність ложилась на прем'єра. Ось, в яких умовах підписувавсь цей контракт. Але і всі європейці теж підписали з Рашою подібні контракти! Що і врахував потім Стокгольм і до 2012го європейці повикидали путінські хотєлки з своїх контрактів. А Україна чекала, чомусь, аж до 2016го. Юля вчергове врятувала Україну, підписавши кабальний для Раші контракт, де всі спірні питання вирішує не путєн, а Стокгольм. Врятувала і репутаційно перед Європою, і фізично від замерзання, усунувши ризики катастрофи, і подарувавши незалежність від Раші і її вентеля. Тільки українці замість, щоб подякувати їй, кинули її до буцегарні, познущались і вже 12 років поливають брудом. Тричі поміняли її на абинеюлєк, а тепер потужно скиглять, що все так погано.
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17.06.2021 10:27 Відповісти
бугага, оце то вам заготовочки видали.
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17.06.2021 11:04 Відповісти
А ти і з манафортівсько-пінчуковськими методичками тільки бекаєш, чи то хрюкаєш.

Трамп про зустріч Байдена й Путіна: "Ми поступилися сценою Росії і нічого не отримали" - Цензор.НЕТ 6863
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17.06.2021 11:10 Відповісти
обоє рябоє
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17.06.2021 11:51 Відповісти
я не дослідник калу, в сортах лайна не розбираюсь, та й взагалі поливати лайно лайном таке собі сумнівне задоволення, вОна від того смердіти не перестане.
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17.06.2021 13:16 Відповісти
ПУЙЛО ЗНАЛО ЧТО ДАРИЛО - никого не смущает что ХОХЛОма это на удивление не деревня, а СЕЛО... А СЕЛО из ВИКИПЕДИИ это- Древняя Русь
В киевский, удельный период и период централизованного Русского государства слово село имело несколько взаимосвязанных значений: «жилище, обитель, место пребывания»; «поселение» - как в общем значении (в Повести временных лет: «и бьраци не бываху в нихъ, но игрища межю селы, и схожахуся на игрища, на плясанья и на вся бѣсовьскыя пѣсни»[4]), так и противопоставляемое городу («И нача ставити по градомъ церкви и попы, и людие на кресщение приводити по всемъ градом и селомъ там же»[4]); «имение, владение, усадьба (с землей)»; также сохранялось древнее значение «поле, пашня»[5]. В Древней Руси селом также называлась отдельная часть княжеского или боярского поместья (соответствовавшая вилле в Империи Каролингов), управлявшаяся сельским старостой[6]. Село могло принадлежать не только князю («и есть село ея [ княгини Ольги ] Ольжичи и до сего дни»
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17.06.2021 11:22 Відповісти
Согласно тому, что в Росгеббельс СМИ появилась уйма цитат, как Байдена, так и Путина(тм), между строк легко прочитать сам ход самого "саммита". А ход заключался в том, что Пыня опять махал ядерной дубиной, но привело это к тому, что Штаты теперь, очевидно, будут яросно пилить разоружение в области ЯО. Ну, и мелким штрихом итогов "саммита" является то, что Байден описал симптомы шизофрении у т.н. Президента РФ ВНЕЗАПНО.
Т.е. итоги "саммита" - Путин(тм) почти при своих, Байден несомненно озадачен, но готов к действию.
Странно, что украинских СМИ об этом молчок.
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17.06.2021 09:57 Відповісти
Трамповский ботоксный дружбан говорил-"чья бы корова мычала.."
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17.06.2021 09:58 Відповісти
Да ты вообще язык с задницы не вынимал у *****!
Рыжее чмо!
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17.06.2021 09:59 Відповісти
Нафта і газ за Трампа обвалились. ПП2 зупинивсь. Україна отримала Джавеліни і майже пів мільярда допомоги(зараз втричі меньше). В Чорному морі завжди стояли американські кораблі, а американські катери активно готувались для України. Дейр-ез-Зор з п'ятьма сотнями супових наборів від вагнера теж був за Доні. Жодного збитого росіянами "Томагавка" з п'яти десятків, що відгатились хімзаводах і військових літаках Асада в Сирії...
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17.06.2021 10:25 Відповісти
Токма это не ЗА трампа, а СУПРОТИВ. Это ВСЕ благодаря решениям Конгресса США, в которые Трампушка постоянно втыкал всякие траблы. Не припоминаешь случайно, сколько раз Конгрессу приходилось преодолевать вето, наложенное Чубом на его решения?
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17.06.2021 10:54 Відповісти
Сірійські справи вирішував Трамп і Джеймс Меттіс. Джавікі і Айланди - рішення Трампа і Конгреса. Нафта і газ були картельною змовою саудітів, які помстились коню Лаврухє за "дебіли бл..." і знову ж таки Трампа з його сланцевим газом. Конгрес зараз той самий, а розмір допомоги зменьшивсь втричі...
З чим погоджуюсь, так це з тим, що Конгрес завжди тримав Трампа на гачку прокурора Мюлєра. У Доні завжди над головою була сокира імпічмента. Крок вліво, крок вправо... Добили Трампа росіяни, які очолили погром Капітолія. Складно зараз робити якісь висновки, бо багато різних аспектів.
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17.06.2021 11:07 Відповісти
Это совершенно понятно, что складно зараз робити якісь висновки, но факт в том, что у Донни сейчас конкретно подгорает. Не торопясь, но очень планомерно и последовательно. Самый жар, понятно, не будет опубликован в течении, минимум, парочки поколений, но результат, похоже, уже немного предсказуем. Минимум - Трампушку ощиплют. Типично - трубить ему в камере до конца своих дней.
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17.06.2021 11:21 Відповісти
Це не мої справи. Мої справи в Україні.
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17.06.2021 11:35 Відповісти
Сфокусированный(с)?
"Дурак учится на своих ошибках..."(с)
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17.06.2021 11:39 Відповісти
А демпартия критиковала"пророссийского" трампа за удар по союзникам раши иранцам и убийство иранского генерала в Ираке.Кстати ,а как там дела обстоят с"адскими "санкциями против россии ,или они приказали долго жить уже ?
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17.06.2021 11:18 Відповісти
Есть нюансы. У Раши и Ираном в Сирии периодически происходят боестолкновения по понятным причинам и конечная ликвидации иранского генерала - вопрос до сих пор открытый. А с "аццкими саекциями" вопрос был закрыт еще до Трампа, поскольку их применяли к Ирану и КНДР совершенно безуспешно, потому что при нынешней глобализации все это "аццкое" обходится на раз-два. Откат начался еще при Обаме. На сегодня пробуют другие методы. Которые, в общем то заключаются в том, что бы ничего не делать, кроме "напугай идиота, а все ошибки он сделает сам"(с). Рынок все пофиксит автоматом. Зачот в том, что это не торопясь, без армагеддонов, да и "в хорошем деле к рукам обязательно что-то да прилипнет"(с).
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17.06.2021 11:36 Відповісти
Тю, так при Трампі цей північний потік і почали будувати і збудували 90% труби... А бівльше зупиняли будівництво не санкції Трампа, а маленька Данія, яка, як могла, відтягувала видачу всіх дозволів!
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17.06.2021 10:00 Відповісти
При Обамі почали будувати
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17.06.2021 10:03 Відповісти
При Обамі перший північний потік почали...
А тут: 22 лютого 2017 року між Nord Stream 2 AG і компанією Allseas уклали угоду щодо забезпечення потужностей для морського укладання труб газогону «Північний потік-2».
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17.06.2021 10:10 Відповісти
The inauguration of Donald Trump as the 45th president of the United States marked the commencement of the only term of Donald Trump as president and Mike Pence as vice president. Wikipedia

Date: January 20, 2017, 12:00 p.m. EST
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17.06.2021 10:15 Відповісти
Тобто договір підписали через місяць після інавгурації, а будівництво стартувало ще пізніше...
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17.06.2021 10:23 Відповісти
Байден і ко 5 місяців теренділи про ПП і решту речей (напр. кібер-атаки, санкції тощо).
Анонсували і проводили свій аналіз ситуації і обіцяли надати звіти з результатами. Чи не так ?
Ви ж стежите за новинами, тому в курсі.
Зустріч он з х**лом придумав і запропонував, готувався, щоб отримати 0 - результату.
І все нормально.

Але інша людина, по-Вашому, повинна була прийти на посаду і через місяць зразу все скасувати, що вже було підготовлено до неї.
Який різний підхід.
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17.06.2021 10:29 Відповісти
По вашій логіці у Трампа цілих 4 роки було, щоб повністю знищити цей проект...
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17.06.2021 10:45 Відповісти
Теоретично - так.
В реалі - 2 і трошки (з приходом зе-влади в Україні), хоча я не настоюю абсолютно.

Але потік не будувався останній рік. Ви кажете, що завдяки Данії, я читаю і чую, що завдяки-таки американським санкціям (першим). І що не вистачило часу, щоб юридично підготувати інший пакет для повної зупинки проекту.

Я знаю, що Ви дуже підтримуєте Байдена і абсолютно не збираюся переконувати ні Вас, ні Ваших однодумців. Час покаже, хоча висновки вже можна робити.
Я, власне, і відписала Вам, бо мене дратує необ*єктивний і відверто упереджений підхід (взагалі, не лише у суперечці щодо =кращого= президента Штатів для України, яка вилилася у війну з тими, хто не б*є поклони =козаку= і спокійно чи критично аналізує його слова та дії, що не є заборонени). Якщо людина хоче розібратися, вона повинна враховувати різні фактори і судити без емоцій.
Он, як пишуть, дав "животворящий" х**лу ще півроку на перевірку - і =перемога=. Так рік =діяльності та боротьби= з рашкою і пройде.
А тут хотіли, щоб з першого ж дня закрив потік.
Залишайтеся здорові.
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18.06.2021 04:54 Відповісти
Украина,Од(Аз)эрбэйджан,Грузия -совсем забыли про этот союз.Надо его встречи возобновить.Мы многих сюда сможем присоединить.Хватит смотреть на встречи ядерных держав.МЫ ТОЖЕ ЖИВЕМ НА ЭТОЙ ПЛАНЕТЕ.
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17.06.2021 10:03 Відповісти
грузини хороший народ, але поки живуть у себе, а по світу їдуть, то їх бізнес барсетки і квартири
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17.06.2021 10:25 Відповісти
Чтоб дослужиться до вот такого вот успеха надо лизнуть так лизнуть и вылизывать очень очень долго, кто бы мычал - Трамп про зустріч Байдена й Путіна: "Ми поступилися сценою Росії і нічого не отримали" - Цензор.НЕТ 2995
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17.06.2021 10:07 Відповісти
Говорили, патякали, сіли та і заплакали!
Заглянули в очі Путлеру і прочитали, як відгризала паРаша від країн куски територій так і відгризатиме!
А от якби завалили над Данією літачок, який порушив простір, вірніше два літачки, як Туреччина, так зразу б і побачили мир в очах пуціка!Терпіли той Захід!
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17.06.2021 10:08 Відповісти
Було би дивно почути компліменти в адрес Байдена, від цього ЦІНУвальника кремлівського педофіла.
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17.06.2021 10:09 Відповісти


свічка@svecha62





На зустріч з Обамою в 2009 Путін спізнився на 40, а в 2012 - на 45 хвилин
Трамп чекав ***** 45 хв, Янукович в 2012 - 4 години, Меркель в 2014 - 4год.15 хв.
До Папи Римського спізнився на 1,5 години
До Королеви - на12 хв
Сьогодні ***** прибуло вчасно і ВПЕРШЕ 12 хвилин ЧЕКАЛО Байдена!
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17.06.2021 10:12 Відповісти
Байден і до королеви спізнився.
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17.06.2021 10:16 Відповісти
Так,оці дванадцять хвилин були часом тріумфу Байдена і величезним його досягненням...На жаль,потім почались години мекання,бекання і заглядування в шпаргалку...
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17.06.2021 10:20 Відповісти
Это успех!единственный
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17.06.2021 12:12 Відповісти
Очень жаль, но трамп прав
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17.06.2021 10:15 Відповісти
Трамп про зустріч Байдена й Путіна: "Ми поступилися сценою Росії і нічого не отримали" - Цензор.НЕТ 2184....
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17.06.2021 10:21 Відповісти
Хочуть від Путіна щось отримати, а мають лише здоровенний усміхнений болт, наївні.
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17.06.2021 10:29 Відповісти
Самое противное - этой встречей Байден легализовал ***** .
Теперь вместо статуса полностью **.нутого убийцы он получил статус вполне рукопожатого государственного мужа .
Мир сошёл с ума ...
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17.06.2021 10:33 Відповісти
Було б все це не варте уваги, дав би Джо нам нормальну зброю. Але тут теж питання: а чи не сторгує її Єрмак рашкованам за підвищення в званні, як офіцера фсб? Складно все. Багато від нас залежить.
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17.06.2021 11:12 Відповісти
Все правильно сказал. Так оно и есть.
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17.06.2021 10:44 Відповісти
Рудий шоумен сам хотів бути зіркою на цій сцені разом з "хорошим парнєм", та не склалося.
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17.06.2021 10:53 Відповісти
а донни шо,под столом сидел? Трамп про зустріч Байдена й Путіна: "Ми поступилися сценою Росії і нічого не отримали" - Цензор.НЕТ 2884вряд ли ему предоставили полную запись переговоров .
пытается прорваться сам на сцену.
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17.06.2021 10:54 Відповісти
Не те,що три роки тому...
Трамп про зустріч Байдена й Путіна: "Ми поступилися сценою Росії і нічого не отримали" - Цензор.НЕТ 7707
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17.06.2021 10:54 Відповісти
ольгинцы пытаются представить вызов ***** на ковер победой ******* Трамп про зустріч Байдена й Путіна: "Ми поступилися сценою Росії і нічого не отримали" - Цензор.НЕТ 274.
а рупь после прессухи байдена опять покатился вниз.вот жеж невезуха
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17.06.2021 10:56 Відповісти
ольгинці то таке, а от чому наші "патріоти" втікачі так само роблять та радіють за океаном. Ось це дійсно огидно. Огидно навіть читати коментарі цих потвор.
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17.06.2021 11:16 Відповісти
а, шо от чубчика следовало ожидать. вот когда чубчик на встрече один на один с путиным удалил своего собственного переводчика. это была звiсно перемога
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17.06.2021 11:16 Відповісти
Хохло-ма - не политкоректное название!
Нужно исправить, хотя бы в украинских источниках (для начала).
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17.06.2021 11:27 Відповісти
Странно читать любителей Байдена . ***** этой встречей вернулся обратно в клуб сильных мира сего и это факт 😠 Само назначение встречи было провалом 😠 Для Украины последствия будут негативные , хватит впаривать херню 😠
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17.06.2021 11:51 Відповісти
"Если на клетке слона прочтешь надпись "буйвол", не верь глазам своим."

Если нищего пригласить в клуб миллиардеров то он им станет?
Конечно же нет, он там будет объектом насмешек и упрёков.
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17.06.2021 12:00 Відповісти
всё верно заявил.
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17.06.2021 14:20 Відповісти
 
 