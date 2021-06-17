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Глава Мінфіну Марченко про вимоги МВФ: Нічого нездійсненного немає, розраховую, що домовленості будуть досягнуті

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Глава Мінфіну Марченко про вимоги МВФ: Нічого нездійсненного немає, розраховую, що домовленості будуть досягнуті

Україна має закрити три головні питання, щоб продовжити співпрацю з Міжнародним валютним фондом (МВФ) і отримати наступний транш. Вимоги стосуються НАЗК, НАБУ і Вищої ради правосуддя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю "24 каналу".

За словами Марченка, вимоги МВФ стосуються трьох основних питань:

  • відновлення роботи Національного антикорупційного бюро;
  • відновлення роботи Нацагентства з питань запобігання корупції, а саме кримінальна відповідальність за недостовірні декларації та несвоєчасну подачу, прийнятий закон президент ветував, думаю, що найближчим часом це питання буде закрите.
  • щодо Вищої ради правосуддя узгоджена редакція, проходить комітет, голосується і питання буде закрито.

"У той же час щодо НАБУ - складніше. Зараз тривають переговори щодо конфігурації комісії з відбору голови НАБУ. Це все, що я можу сказати. Я думаю, що є велика ймовірність того, що ці домовленості будуть досягнуті, тому нічого нездійсненного немає", - зазначив міністр.

Також читайте: Ми будемо жити і без траншу МВФ. У нас все є, - Зеленський

"Я розраховую, що ми зможемо нарешті домовитися", - додав він.

За його словами, критичні потреби фінансування бюджету Міністерство фінансів закриває, зокрема, "запозичуючи на внутрішньому і зовнішньому ринках, перевиконуючи доходи бюджету".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Вчера главклоун заявлял что МВФ не нужен больше. Сегодня проспались, уже нужен?? Дегенераты
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17.06.2021 10:37
+3
Ага, кацапи про те ж волають. За дивним співпадінням, МВФ з ними теж не хоче співпрацювати.
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17.06.2021 10:42
+3
Зеленскому уже подготовлены несколько вариантов выступлений на тему "Нам нужен мир, нас бросили, давайте реинтегрировать территории"

Но сегодня он вряд ли их озвучит.
У него на сегодня одно мероприятие - просмотр футбола под присмотром Ермака.
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17.06.2021 10:42
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Ну тут всё ясно как Божий день ,МВФ должна быть признана в Украине ПРЕСТУПНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ и все связи с ней должны наказываться реальным тюремным заключением !!!
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17.06.2021 10:36 Відповісти
Ага, кацапи про те ж волають. За дивним співпадінням, МВФ з ними теж не хоче співпрацювати.
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17.06.2021 10:42 Відповісти
МВФ это ростовщики ,барыги ,жулики ..мразь одним словом ..они твари дают деньги в долг под проценты и при этом ставят условия ,что кто и как должен делать ,на ХЕР они пошли ,просто на ХЕР ,Украине они геть не нужны ,раскулачив Барыгу и его подельников Украина сама сможет в одалживать кому угодно .
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17.06.2021 10:56 Відповісти
Да ты просто Шариков на выпасе. Глава Мінфіну Марченко про вимоги МВФ: Нічого нездійсненного немає, розраховую, що домовленості будуть досягнуті - Цензор.НЕТ 2386

Реально таких, как ты, надо в намордниках держать, прикованными наглухо к метле или лопате.
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17.06.2021 11:01 Відповісти
Ну ты не зря так переживаешь Глава Мінфіну Марченко про вимоги МВФ: Нічого нездійсненного немає, розраховую, що домовленості будуть досягнуті - Цензор.НЕТ 35Барыга ведь сам не сядет ,вас всех голубков тоже найдут и пойдёте пристёгнутыми ...по другому никак ... Глава Мінфіну Марченко про вимоги МВФ: Нічого нездійсненного немає, розраховую, що домовленості будуть досягнуті - Цензор.НЕТ 5970
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17.06.2021 11:04 Відповісти
Мне-то чего переживать?

Это тебе, нищеброд, теперь ЗЕленый хер без соли доедать, а не мне.
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17.06.2021 11:05 Відповісти
Та правильно ,не переживай , РАНЬШЕ СЯДЕШЬ-РАНЬШЕ ВЫЙДЕШЬ ! Глава Мінфіну Марченко про вимоги МВФ: Нічого нездійсненного немає, розраховую, що домовленості будуть досягнуті - Цензор.НЕТ 8799
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17.06.2021 11:14 Відповісти
Да ты уже никак и меня посадить собираешься? Глава Мінфіну Марченко про вимоги МВФ: Нічого нездійсненного немає, розраховую, що домовленості будуть досягнуті - Цензор.НЕТ 2326

У тебя садилка не поломалась еще за 2 года?

Пока тебя хватило только на скулеж и хождение с протянутой рукой по дорогам против ЗЕленой коммуналки.

Сажальщик уев... Глава Мінфіну Марченко про вимоги МВФ: Нічого нездійсненного немає, розраховую, що домовленості будуть досягнуті - Цензор.НЕТ 924
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17.06.2021 11:17 Відповісти
Полагаю ,всё будет гораздо проще Глава Мінфіну Марченко про вимоги МВФ: Нічого нездійсненного немає, розраховую, що домовленості будуть досягнуті - Цензор.НЕТ 5871ты сам прибежишь писать явку с повинной и будешь рассказывать,что по причине хронического недоедания ,мозг у тебя стал работать хреново и ты вынужден был стать тем кем стал ,что просишь тебя понять и простить .. Глава Мінфіну Марченко про вимоги МВФ: Нічого нездійсненного немає, розраховую, що домовленості будуть досягнуті - Цензор.НЕТ 9699
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17.06.2021 11:23 Відповісти
Может мне тебе еще и денег на опохмел по утрам давать? Глава Мінфіну Марченко про вимоги МВФ: Нічого нездійсненного немає, розраховую, що домовленості будуть досягнуті - Цензор.НЕТ 2552

Не отлынивай - сажай. Без тебя у ЗЕлупы уже 2 года нихрена не получается.

Бо так и помрешь с ЗЕхером за щекой, ничего не успев в жизни.
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17.06.2021 11:27 Відповісти
Как это не получается ,Медведчук под следствием ,Барыга под плинтусом ,каналы ватно-барыжные закрыты Глава Мінфіну Марченко про вимоги МВФ: Нічого нездійсненного немає, розраховую, що домовленості будуть досягнуті - Цензор.НЕТ 514дай Бог чтобы и дальше так не получалось ..
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17.06.2021 11:33 Відповісти
Ты давай старайся лучше.

Бо пока что только ты в глубокой жопе на самом деле.
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17.06.2021 12:08 Відповісти
о дибил.....
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17.06.2021 11:06 Відповісти
Самокритично. Глава Мінфіну Марченко про вимоги МВФ: Нічого нездійсненного немає, розраховую, що домовленості будуть досягнуті - Цензор.НЕТ 2310
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17.06.2021 11:12 Відповісти
Итить ты больное на голову.

Хотя, чего еще ожидать от тупого люмпена, выбравшего нарко-быдло из Кривого Рога в президенты....
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17.06.2021 10:42 Відповісти
Ну так йому ж 5 років беня з фуйлом владали в голову, що найвигідніші кредити, під найменші відсотки, це вселенське зло.
Краще продати фуйлу державну незалежність за 100 млрд.
Відношення сутенер- клієнт для бені та його плісняви зрозуміліші.
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17.06.2021 10:46 Відповісти
Так это животное в другой теме откровенно звиздит, шо ЗЕ снижает коммуналку, которую поднимал Порох. Глава Мінфіну Марченко про вимоги МВФ: Нічого нездійсненного немає, розраховую, що домовленості будуть досягнуті - Цензор.НЕТ 8924

Оно или реально упоротое наглухо, или за зарплате у клоунов.
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17.06.2021 10:53 Відповісти
Зацени уровень неадекватности зебила:

Глава Мінфіну Марченко про вимоги МВФ: Нічого нездійсненного немає, розраховую, що домовленості будуть досягнуті - Цензор.НЕТ 4944Серый Вовк

Тарифы подмамал только Барыга ,чтобы набить свои карманы а Зеленский их снижает .
17.06.2021 10:46
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17.06.2021 10:54 Відповісти
Так Барыга вроде не Криворожский Глава Мінфіну Марченко про вимоги МВФ: Нічого нездійсненного немає, розраховую, що домовленості будуть досягнуті - Цензор.НЕТ 9597та и не голосовал я за него ..
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17.06.2021 10:57 Відповісти
Ты, быдлан, за своего ЗЕлупу голосовал.

О вот ЗЕ какраз твой в доску - тупорылый наркоман из Кривого Рога.
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17.06.2021 10:59 Відповісти
Как то написан текст по дебильному Глава Мінфіну Марченко про вимоги МВФ: Нічого нездійсненного немає, розраховую, що домовленості будуть досягнуті - Цензор.НЕТ 7627если ты хочешь смело заявить ,что президент Украины Зеленский тупорылый наркоман ,то ты так прямо и скажи ..а я первый кто пойдёт в СБУ и покажет твоё заявление с просьбой разобраться с тобой Глава Мінфіну Марченко про вимоги МВФ: Нічого нездійсненного немає, розраховую, що домовленості будуть досягнуті - Цензор.НЕТ 8683кода Порошенко был президентом я открыто и прямо говорил о нём всё что думаю и куча мусоров шмонали мой дом и забирали телефоны и ноутбуки ..я не боялся никого и никогда и никогда никого уже и не испугаюсь .а твари типа тебя за три копейки от кого угодно будут писать всякую херню ,но при этом всегда будут трястись от страха за свою гнилую шкуру .
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17.06.2021 11:10 Відповісти
"Україна це вам не то" - Зеленський.
https://www.youtube.com/watch?v=F9p5UrG6FWM
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17.06.2021 10:37 Відповісти
Вчера главклоун заявлял что МВФ не нужен больше. Сегодня проспались, уже нужен?? Дегенераты
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17.06.2021 10:37 Відповісти
Вчера передоз был.
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17.06.2021 10:49 Відповісти
Зеленскому уже подготовлены несколько вариантов выступлений на тему "Нам нужен мир, нас бросили, давайте реинтегрировать территории"

Но сегодня он вряд ли их озвучит.
У него на сегодня одно мероприятие - просмотр футбола под присмотром Ермака.
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17.06.2021 10:42 Відповісти
Но до сих пор страной абсолютно ничего не сделано, как будто о требованиях узнали только вчера вечером.
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17.06.2021 10:48 Відповісти
Від нас МВФ вимагає "самого страшного" - почати нарешті боротися з корупцією. Це жах, я не знаю, як на це все реагувати. Це просто неприпустимо і не вкладається в голові Глава Мінфіну Марченко про вимоги МВФ: Нічого нездійсненного немає, розраховую, що домовленості будуть досягнуті - Цензор.НЕТ 1420.
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17.06.2021 10:52 Відповісти
 
 