Глава Мінфіну Марченко про вимоги МВФ: Нічого нездійсненного немає, розраховую, що домовленості будуть досягнуті
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Україна має закрити три головні питання, щоб продовжити співпрацю з Міжнародним валютним фондом (МВФ) і отримати наступний транш. Вимоги стосуються НАЗК, НАБУ і Вищої ради правосуддя.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю "24 каналу".
За словами Марченка, вимоги МВФ стосуються трьох основних питань:
- відновлення роботи Національного антикорупційного бюро;
- відновлення роботи Нацагентства з питань запобігання корупції, а саме кримінальна відповідальність за недостовірні декларації та несвоєчасну подачу, прийнятий закон президент ветував, думаю, що найближчим часом це питання буде закрите.
- щодо Вищої ради правосуддя узгоджена редакція, проходить комітет, голосується і питання буде закрито.
"У той же час щодо НАБУ - складніше. Зараз тривають переговори щодо конфігурації комісії з відбору голови НАБУ. Це все, що я можу сказати. Я думаю, що є велика ймовірність того, що ці домовленості будуть досягнуті, тому нічого нездійсненного немає", - зазначив міністр.
"Я розраховую, що ми зможемо нарешті домовитися", - додав він.
За його словами, критичні потреби фінансування бюджету Міністерство фінансів закриває, зокрема, "запозичуючи на внутрішньому і зовнішньому ринках, перевиконуючи доходи бюджету".
Будь ласка, зачекайте...
Реально таких, как ты, надо в намордниках держать, прикованными наглухо к метле или лопате.
Это тебе, нищеброд, теперь ЗЕленый хер без соли доедать, а не мне.
У тебя садилка не поломалась еще за 2 года?
Пока тебя хватило только на скулеж и хождение с протянутой рукой по дорогам против ЗЕленой коммуналки.
Сажальщик уев...
Не отлынивай - сажай. Без тебя у ЗЕлупы уже 2 года нихрена не получается.
Бо так и помрешь с ЗЕхером за щекой, ничего не успев в жизни.
Бо пока что только ты в глубокой жопе на самом деле.
Хотя, чего еще ожидать от тупого люмпена, выбравшего нарко-быдло из Кривого Рога в президенты....
Краще продати фуйлу державну незалежність за 100 млрд.
Відношення сутенер- клієнт для бені та його плісняви зрозуміліші.
Оно или реально упоротое наглухо, или за зарплате у клоунов.
Серый Вовк
Тарифы подмамал только Барыга ,чтобы набить свои карманы а Зеленский их снижает .
17.06.2021 10:46
О вот ЗЕ какраз твой в доску - тупорылый наркоман из Кривого Рога.
https://www.youtube.com/watch?v=F9p5UrG6FWM
Но сегодня он вряд ли их озвучит.
У него на сегодня одно мероприятие - просмотр футбола под присмотром Ермака.