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Моторошна статистика: від початку літа на водоймах України загинули 52 людини, 14 із них - діти, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Події

Моторошна статистика: від початку літа на водоймах України загинули 52 людини, 14 із них - діти, - ДСНС

52 людини, з яких 14 - діти, загинули на водоймах України від початку літа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Моторошна статистика, що свідчить про байдуже ставлення громадян до питань власної безпеки під час перебування на водоймах, а також легковажного ставлення дорослих до безпеки молодого покоління", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що лише за минулу добу, 16 червня, потонуло четверо дорослих та двоє дітей.

Так, у Києві, 16 червня на озері Прудник у Дніпровському районі водолазно-рятувальним відділенням на відстані 10 м від берега та на глибині 3 м виявлено, вилучено з води та передано працівникам поліції тіло громадянина 2002 р.н., який потонув під час купання, попередньо, після вживання спиртних напоїв.

Цього ж дня у м. Червоноград Львівської області на р. Солокія працівниками місцевої рятувальної станції виявлено та вилучено з води тіло підлітка 2007 р.н., місцевого мешканця.

Також дивіться: 12-річний хлопчик послизнувся і впав у річку Черемош на Івано-Франківщині. Рятувальники підняли на берег тіло дитини, - ДСНС

Ще один підліток 2006 р.н. потонув через порушення правил поведінки на воді у м. Покровську Донецької області на міському ставку №2.

Ледь не поповнив сумну статистику потопельників чоловік 1983 р.н., який під час спроби перепливти лиман знесилів та потребував допомоги. Відділенням аварійно-рятувального загону спеціального призначення він був врятований. Випадок стався в акваторії Бузького лиману в м. Миколаєві.

"Рятувальники стурбовані такою статистикою. Спека, що панує в Україні, змушує людей шукати прихистку біля води, а будь-яка водойма, особливо не обладнана для купання, становить смертельну загрозу", - додали у відомстві.

Автор: Наталя Джума
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Статистика жуткая, а что сделано что-бы этого избежать и недопустить?
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17.06.2021 10:38 Відповісти
До кінця літа продовжено карантин. Сидіть вдома, бухайте на здоров'я!
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17.06.2021 14:49 Відповісти
Скажем правду сами себе ,в стране ПОЛНЕЙШИЙ БАРДАК ,дети без присмотра ,родители или в Польше или по тюрьмам а взрослые просто бухают безбожно от хорошей жизни и в воду .
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17.06.2021 10:39 Відповісти
В точку
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17.06.2021 10:42 Відповісти
естественный отбор
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17.06.2021 10:47 Відповісти
Запретить детям продавать воду.
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17.06.2021 10:47 Відповісти
10-го мая был очевидцем гибели на Днепре человека. Оказалось, что он сам к этому стремился.
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17.06.2021 12:50 Відповісти
выпил - сиди на берегу.
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17.06.2021 14:10 Відповісти
 
 