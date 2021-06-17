Необхідно прискорити процес інтеграції України в НАТО і ЄС, - французький депутат Персон, який відвідав Донбас

Процес інтеграції України в Європейський Союз і Північноатлантичний альянс необхідно прискорити.

Про це уTwitter заявив французький депутат від партії "Вперед, Республіка" П'єр Персон, який нещодавно побував у Східній Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Я хотів ще раз підтвердити французьку підтримку українцям. Однак просто моральної підтримки недостатньо. Ми не можемо продовжувати заплющувати очі. Ми маємо прискорити процес інтеграції України в НАТО та Європейський Союз. Ми бачимо волю і дії від української сторони!" - зазначив він.

Персон зазначив, що під час переговорів в українському парламенті побачив реальні зусилля України, спрямовані на забезпечення відповідності юридичним, економічним і соціальним вимогам Європейського Союзу.

"Але попри ці зусилля, Європейський Союз по суті часто залишається сліпим і мовчазним щодо цієї війни, яка причаїлася біля його воріт. Росія ж не шкодує зусиль і підтримки своїх пропагандистських впливів: як приклад, у Франції кандидат від ультраправого "Національного об'єднання" в регіональну раду Прованс-Альп і Лазурний Берег, Тьєрі Маріані або колишній прем'єр-міністр Франсуа Фійон, більше навіть не приховують свого підпорядкування режиму Володимира Путіна", - зазначив депутат.

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Він підкреслив, що Україна і Франція пов'язані із часів Анни Київської.

"Сьогодні нас знову зводить історія. Міжнародна спільнота не має і не може сидіти, склавши руки", - додав Персон.

Він пояснив, що в супроводі українських військових відвідав передову між Україною і окупованими проросійськими силами територіями.

"У курортному містечку Широкине покинуті парасольки і дитячі іграшки поступилися місцем снайперам і мінам. Європейці про це майже нічого не знають: за 3000 км від Парижа, на кордоні Європи, український народ бореться за свій суверенітет у цьому затяжному конфлікті, який уже спричинив і продовжує спричиняти тисячі смертей і мільйони переміщених осіб. На відміну від того, що каже російська пропаганда, ці бої аж ніяк не є громадянською війною. Ця війна нав'язана країні, в яку вторгся її сусід, коли вона була політично ослабленою, коли українці так мріяли повернути свою справжню незалежність", - наголосив Персон.

"Понад рік проросійські сили блокують доступ жителів окупованих ними територій за лінію фронту до своїх родин. Від країни відірвали частину території, а пункти пропуску порожні. За межами цих районів, звідки втекло більшість населення, особливо молоде, мало інформації. Переважна більшість тих, хто залишилися, - літні люди, які не мають великих перспектив", - зазначив депутат

Крім того, Персон заявив, що в окупованих районах процвітає шантаж: "Щоб не втратити або повернути собі право власності на свій будинок, потрібно отримати російське громадянство".