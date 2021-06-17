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Новини Політика України
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Венеціанська комісія (211) судова реформа (1176) Арахамія (1001) Слуга народу (2544)

"Слуга народу" підтримає законопроєкти щодо судової реформи в тому вигляді, в якому рекомендувала Венеціанська комісія, - Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Фракція "Слуга народу" налаштована впровадити судову реформу в такому вигляді, в якому це схвалить Венеціанська комісія. За його словами, насамперед відбудеться реформа Вищої ради правосуддя, потім - Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Тобто нереформована ВРП не впливатиме на ВККС.

Про це в коментарі журналістам у ВР сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що законопроєкти про ВККС і ВРП розблокують початок судової реформи, оскільки стосуються процесу наймання та перевірки суддів.

"Ці два законопроєкти є вирішальними і, я б сказав, становлять 70% реформи", - зазначив він.

З приводу рішення Венеціанської комісії про ініціативи президента Зеленського в судовій сфері, Арахамія уточнив: "Там дуже багато правок, і неправильно, що люди у фейсбуку обговорюють окремі поправки, потрібно бачити всю картину. Я прогнозую, що цей законопроєкт за час розгляду суттєво зміниться. Позиція фракції "Слуги народу" - ухвалити закон у тому вигляді, в якому рекомендувала Венеціанська комісія".

За його словами, спершу відбудеться реформа Вищої ради правосуддя, потім - Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Тобто нереформована ВРП не впливатиме на ВККС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судова реформа буде приречена, - глава Венеціанської комісії Букіккіо про можливі зміни до закону про судоустрій

Передбачається, що склад ВРП буде сформований за паритетним принципом, з українських і міжнародних експертів.

Автор: Наталя Джума
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А можливо "слугам урода" , згідно з рекомендацій Веницейської коміссії, піддти на ..ер ??? Назавжди.
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17.06.2021 11:12 Відповісти
А было слаб0 сразу написать законы так как надо ? О требованиях ЕС даже не догадывались.
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17.06.2021 11:29 Відповісти
Але голосуватиме в тому вигляді - який вигідний владі.
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17.06.2021 13:23 Відповісти
 
 