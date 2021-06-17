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Новини Політика України
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РНБО (1714) Арахамія (1001)

Засідання РНБО цієї п'ятниці не буде, його, можливо, перенесуть на тиждень, - "слуга народу" Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Засідання РНБО цієї п'ятниці не буде, його, можливо, перенесуть на тиждень, -

Рада національної безпеки і оборони перенесе на тиждень своє засідання, що стосується аудиту дозволів на користування надрами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Є багато питань, але в першу чергу готується РНБО з питань надр ... Станом на зараз, аудит на 95% вже готовий ... Вчора я дивився, що з аудиту ще триває процес, і тому я думаю, що (засідання РНБО. - Ред.) буде перенесено на тиждень, тобто в цю п'ятницю, найімовірніше, його не буде", - зазначив парламентарій.

Нагадаємо, раніше Арахамія заявив, що засідання РНБО може відбутися 18 червня.

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Автор: Анастасія Потіха
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Що, передоз? Заседания СНБО в эту пятницу не будет, его, возможно, перенесут на неделю, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 8320
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17.06.2021 11:14 Відповісти
нет. просто украинские журналисты уехали в отпуск - Гардоненко, Бацманенко, Шустеренко... некому освещать такое важное событие. может там что то важное про борьбу с мухами.
Заседания СНБО в эту пятницу не будет, его, возможно, перенесут на неделю, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 5535
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17.06.2021 11:20 Відповісти
А що вже трапилося? Що кіна "РНБО" не буде?
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17.06.2021 11:26 Відповісти
Політбюро ЦК СН пішло у відпустку ?
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17.06.2021 17:08 Відповісти
Арахамия это ублюдок, который слелал компанию template monster - эта компания делала шаблоны сайтов. Потом он её продал и тепер уже открывает рот что то вякает по государственной политике. Учит нас как жить. Зазеркалье.
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17.06.2021 11:31 Відповісти
А шо так? Шустрик в відпусці?
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17.06.2021 11:36 Відповісти
РНБО не может все время работать в турборежиме. В принципе, все главное уже порешали, можно взять паузу. Я вот вчера зашёл в магазин и сразу почувствовал благотворное влияние борьбы с коррупцией и ворами в законе. Совсем другая атмосфера, дышится полной грудью! Правда, персонал зачем-то лепил новые ценники поверх старых.
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17.06.2021 13:28 Відповісти
 
 