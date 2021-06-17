Засідання РНБО цієї п'ятниці не буде, його, можливо, перенесуть на тиждень, - "слуга народу" Арахамія

Рада національної безпеки і оборони перенесе на тиждень своє засідання, що стосується аудиту дозволів на користування надрами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Є багато питань, але в першу чергу готується РНБО з питань надр ... Станом на зараз, аудит на 95% вже готовий ... Вчора я дивився, що з аудиту ще триває процес, і тому я думаю, що (засідання РНБО. - Ред.) буде перенесено на тиждень, тобто в цю п'ятницю, найімовірніше, його не буде", - зазначив парламентарій.

Нагадаємо, раніше Арахамія заявив, що засідання РНБО може відбутися 18 червня.

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