Сурков повернувся до своєї ролі - координуватиме передвиборчу кампанію "Єдиної Росії" на окупованому Донбасі, - правозахисник Лисянський

Експомічник президента РФ Владислав Сурков, який раніше обіймав посаду негласного куратора ОРДЛО і один з ініціаторів "русской весны", знову буде курирувати тему України і окупованого Донбасу. Це буде відбуватися в новому форматі у співпраці з партією "Єдина Росія" (ЄР). Зокрема, Сурков братиме участь у передвиборчій кампанії провладної партії РФ в НЗФ "ЛДНР".

Таку інформацію повідомив правозахисник Павло Лисянський, засновник "Східної правозахисної групи", передає Цензор.НЕТ.

Сурков кілька разів відвідував окупований Донбас і є одним з основних впливових політичних діячів РФ, що просувають ідею з насильницького впровадження "русского мира" в Україні. Після відходу з поста помічника президента РФ на початку 2020 року Сурков знову повернувся до теми окупованого Донбасу.

Так він є ініціатором та лобістом укладення меморандуму між ЄР і "Союзом добровольців Донбасу" (СДД), яке відбулося в травні 2021 року. Саме Сурков є ідеологом ССД, в той же час російський бойовик і колишній "прем'єр" НЗФ "ДНР" Олександр Бородай номінально виконує функції глави цієї організації. Останній виграв праймеріз від ЄР по Ростовській області, куди планується перевозити жителів ОРДЛО з російськими паспортами для голосування. Також можливе і голосування пересувними виборчими пунктами, що переміщаються по НЗФ "ЛДНР".

Діяльність Суркова проходитиме в рамках договору про співпрацю з ЄР з її просування у виборчій кампанії в Державну Думу по Південному федеральному округу, в тому числі по окупованих частинах Луганської та Донецької областей. "Східна правозахисна група" повідомляє, що на Суркова покладено функції політичної координації та контролю, спрямовані на інтеграцію окупованого Донбасу в РФ, шляхом розвитку концепції ідеології "русского мира". Замість цього, Сурков отримав гарантії і квоту обрання в депутати Державної Думи по Південному федеральному округу.

Читайте також: "Плівки Суркова - Медведчука": Контракти з РФ про постачання електроенергії в окупований Крим визнавали півострів російським. ДОКУМЕНТЫ

"Україні необхідно готуватися до підвищення рівня гібридно-агресивних дій з боку РФ і НЗФ "ЛДНР". Сурков просуває ідею руйнування України і відновлення проєкту "Новоросія" в новому форматі, але вже через розвиток регіонального сепаратизму і залучення українців, які проживають в ОРДЛО, в політичне життя Росії. А також через ініціативи паспортизації населення на території України, підконтрольної Києву", - говорить Лисянський.